Тръмп си иска своето: До понеделник Лиса Кук да бъде освободена от Управлението на федералния резерв

12 Септември, 2025 06:15, обновена 12 Септември, 2025 06:39 930 5

  • доналд тръмп-
  • федерален резерв-
  • съд-
  • лиса кук

Президентът се опита да я уволни на 25 август, но късно във вторник федерален съдия обяви отстраняването ѝ за незаконно

Тръмп си иска своето: До понеделник Лиса Кук да бъде освободена от Управлението на федералния резерв - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп снощи поиска до понеделник Апелативният съд да отстрани повторно Лиса Кук от Управителния съвет на Управлението за федералния резерв (УФР), преди следващото му гласуване на лихвите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп се опита да уволни Кук на 25 август, но късно във вторник федерален съдия обяви отстраняването ѝ за незаконно и я върна в Управителния съвет.

Американският президент обвини Кук за измама с ипотечен кредит преди присъединяването ѝ към Управителния съвет на УФР, след като през юли 2021 г. тя е обявила два имота за "основно жилище“. Подобно деклариране може да доведе до по-ниски лихви по ипотеката и по-ниска първоначална вноска, отколкото ако единият имот е обявен като втори. уточни АП. Кук отхвърли обвиненията.

Във вторник съдия Джия Коб постанови, че съгласно закона членовете на Управителния съвет на УФР могат да бъдат уволнени само за нарушения, извършени по време на заемането на поста.

В мигновеното си обжалване, адвокатите на Тръмп заявиха, че дори нарушението да е извършено преди присъединяването ѝ към управлението на УФР, нейните предполагаеми действия "неоспоримо поставят под въпрос надеждността на Кук и това дали тя може да бъде отговорен гарант за лихвените проценти и икономиката“.

Те поискаха от Апелативния съд до понеделник спешно да постанови отмяна на решението на по-ниската инстанция. Следващата среща на Управителния съвет на УФР ще се проведе във вторник, а в сряда се очаква той да обяви решението си за лихвите.

Почти е сигурно, че централната банка на САЩ ще намали основния си лихвен процент с четвърт пункт до около 4,1%.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добро утро!

    4 6 Отговор
    Робърт де Ниро описва много точно Тръмп... Изключително нагъл, арогантен и подъл тип... Изобщо не е изненада, че такива индивиди като него имат симпатии към кремълския диктатор Путлер...

    06:26 12.09.2025

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Тръмп може да отдели дадена дума за плащане по дълга. Иска лихвите леко да се пипнат според сумата!

    06:27 12.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 койдазнай

    0 2 Отговор
    С дълга оправия няма, решението е гражданска война. Оня клоун не случайно го ликвидираха. Още няколко подобни убийства, и никой няма да се интересува от лихви и плащания.

    06:47 12.09.2025