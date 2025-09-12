Украйна прати десетки дронове срещу Санкт Петербург и Москва, гори поразен кораб на пристанището в Приморск

Над 30 дрона са унищожени над Ленинградска област, гасят пожар на един от корабите в пристанището на Приморск, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в своя Telegram канал.

„Над 30 безпилотни летателни апарата са унищожени над Ленинградска област от сили и средства за противовъздушна отбрана. Пожар на един от корабите в пристанището на Приморск се гаси. Активирана е системата за гасене на пожар“, написа Дрозденко.

Той уточни, че отломките от дронове са паднали във Всеволожск, Тосно, селата Покровское и Узмино, както и извън населени места в Ломоносовски район.

Няма жертви. Отблъскването на атаката с безпилотни летателни апарати продължава, предупреди губернаторът.

По-рано той съобщи, че планът „Килим“ е въведен в радиус от 100 километра от летище Пулково, Шеста армия отблъсква атаката с дронове.

Руски зенитни части унищожиха или свалиха девет украински дрона, летящи към столицата Москва рано тази сутрин, съобщи кметът на града Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс и БТА.

В поредица от съобщения в приложението "Телеграм" Собянин написа, че специализирани екипи проучват падналите фрагменти от дронове.

Губернаторът на Ленинградска област, в която се намира вторият по големина град в Русия – Санкт Петербург, съобщи, че също са предприети мерки за противовъздушна отбрана против дронове. Те са в сила в радиус от 100 км около летище "Пулково", добави той в "Телеграм".

Според руските власти броят на дроновете, с които Украйна е атакувала Русия, все още се изяснява.