ISW: Москва използва образователни инициативи и лагери за ускорена русификация на украински деца

Руският благотворителен фонд „Страна за децата“ продължава системно да прехвърля украински деца в Русия чрез младежката програма „Следващият ден“. На 8 септември организацията обяви началото на нова смяна и представи историите на две момичета от окупираните Горловка (Донецка област) и Мелитопол (Запорожка област), предава News.bg.
Програмата се спонсорира от „Аерофлот“ и включва 100 тийнейджъри от окупирана Украйна, настанени в санаториума и общежитието „Березова роща“ край Москва.
Въпреки че фондът я представя като инициатива за „социална и психологическа адаптация“, международни анализи я определят като инструмент за русификация и изграждане на лоялност към руската държава.
На 10 септември руският министър на образованието Сергей Кравцов посети окупираната Донецка област и се срещна с ръководителя на самопровъзгласената Донецка народна република Денис Пушилин. Кравцов заяви, че над 32 000 деца от региона са участвали в руски летни програми – здравни, спортни, развлекателни лагери и „университетски смени“, където украински тийнейджъри учат в руски средни училища. По данни от април 2025 г. около 53 000 украински деца се очаква да бъдат включени в подобни инициативи както в окупираните територии, така и в Русия. Международният институт за стратегически изследвания (ISW) оценява тази практика като незаконна депортация, чиято цел е асимилация и налагане на руска идентичност и ценности.
Паралелно с това, държавният атомен концерн „Росатом“ разширява присъствието си в окупираната Запорожка област, като открива „Атомни класове“ в училища в Мелитопол – част от общо осем в региона. Децата носят униформи, държат руски знамена и изучават дисциплини, акцентиращи върху ценностите на „Росатом“. Програмата цели не само подготовка на бъдещи специалисти в ядрената сфера, но и възпитание на поколения, лоялни към Кремъл. В тези класове са включени и елементи на милитаризация и патриотично възпитание.
Руски младежки организации като „Юнармия“ и център „Патриот“ организират военни обучения за деца в окупираната Марианивка. Там децата се учат да сглобяват и разглобяват автомати, усвояват тактическа медицина, военно инженерство и изучават руската история. Над 32 000 деца участват в подобни програми, които подготвят бъдещи кандидати за служба в руската армия.
В Мариупол окупационната администрация започна разпределение на жилища за хора, загубили домовете си по време на руската обсада. Те се предоставят преимуществено на лоялни към режима граждани, с цел укрепване на подкрепата за окупационната власт и зависимостта от нея.
Руски окупационни съдилища в Крим засилват репресиите срещу религиозни общности. Особено преследвани са Свидетели на Йехова, Украинската православна църква и мюсюлманските общности. На 8 септември жител на Джанкой бе осъден на шест години затвор заради принадлежност към Свидетели на Йехова – акт, възприеман като част от стратегията за налагане на контрол и пропаганда за превъзходството на руската система.
В окупиран Бердянск беше изграден 100-метров телевизионен кулон, който ще излъчва съдържание за 16 радиостанции. Допълнително се инсталират сателитни чинии „Русский мир“, които ограничават достъпа на населението до медийни източници единствено от Русия.
Всички тези действия – от образователни и социални програми до военни обучения и медийна пропаганда – представляват системна стратегия за русификация, милитаризация и контрол върху украинските деца и младеж в окупираните територии.
1 само питам
Коментиран от #37
07:29 12.09.2025
2 Сесесере
Коментиран от #9, #20
07:29 12.09.2025
3 Хи хи
07:31 12.09.2025
4 минувач
Коментиран от #51
07:31 12.09.2025
5 Порусначването е също
Коментиран от #16, #24, #39
07:32 12.09.2025
6 Дони
07:36 12.09.2025
9 Родител 1
До коментар #2 от "Сесесере":Друго си е ЛГБТ образованието с което заливат западните деца.
07:40 12.09.2025
10 ТИПИЧНО ПО ФА ШИСТ КИ
07:40 12.09.2025
11 Тома
07:41 12.09.2025
12 Град Козлодуй
Коментиран от #17, #27
07:41 12.09.2025
13 Курабийките са пропуснали да споменат
(Петро Порошенко)
07:42 12.09.2025
14 BBБОС
07:43 12.09.2025
16 Коста
До коментар #5 от "Порусначването е също":Ти питал ли си германците колко деца са убили и кремирали?
07:44 12.09.2025
17 оня с коня
До коментар #12 от "Град Козлодуй":-Даваш ли даваш, Президент Путине,
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
07:45 12.09.2025
18 гдфгфдг
07:46 12.09.2025
19 стоян георгиев
07:47 12.09.2025
20 И от тия русначета ли
До коментар #2 от "Сесесере":ще прави "еничари" ?
Май и не си прочел статията, от кои области са?! А си клъвнал ба заглавието.
07:47 12.09.2025
21 нннн
Коментиран от #33
07:48 12.09.2025
22 факуса
07:49 12.09.2025
23 Анонимен
07:49 12.09.2025
24 Какво порусначване бе?
До коментар #5 от "Порусначването е също":Май и не си прочел статията, от кои области са?! А си клъвнал ба заглавието.
07:50 12.09.2025
25 Ццц
07:50 12.09.2025
26 ПО ТОЧНО
07:51 12.09.2025
27 факуса
До коментар #12 от "Град Козлодуй":чий закон,сащ не го признават и много други,а орбан даже го неглижира и не арестува сатаняху а беше длъжен
07:52 12.09.2025
28 Шопо
Училищата на тази територия винаги са били и ще бъдат руски.
07:55 12.09.2025
29 Ха ха ха
Ама тя Русия го е открила преди хитлеристите, прочетете как са русифицирали народите на Волга и в Сибир. Опит вековен имат.
07:55 12.09.2025
30 Спорт
07:58 12.09.2025
31 Ти тан
07:59 12.09.2025
32 Факти
Коментиран от #36, #44
08:00 12.09.2025
34 Ццц
08:00 12.09.2025
35 Вероучение
08:05 12.09.2025
37 Геро
До коментар #1 от "само питам":Какво пита отпадък като теб няма никакво значение.
08:15 12.09.2025
38 Историк
Коментиран от #46
08:16 12.09.2025
39 Мишел
До коментар #5 от "Порусначването е също":Нама порусначване, защото децата са си руснаци.
08:16 12.09.2025
40 Българин
Коментиран от #50
08:17 12.09.2025
41 Нищо ново
08:18 12.09.2025
42 Уфф
08:18 12.09.2025
43 Това е ДЕ
08:18 12.09.2025
44 Фактик
До коментар #32 от "Факти":Мъжете от руските области са руснаци и воюват срещу бандерите и децата им са русначета.
А и РФ е многоетническа с езици и религии (впрочем както и Украйна което не харесва бандерите)
А сега пак прочети какво си написал.
08:19 12.09.2025
46 Имаш грешка
До коментар #38 от "Историк":През 2014 г в укра взеха властта некакви фашизоиди с автомати. Там ходеха нощем изкрейзили типове с факли, като едно време в Германия. Не мога да кажа тука, какво крещяха, ама може да го намериш в нета.
08:21 12.09.2025
47 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #53
08:21 12.09.2025
48 Факти
08:22 12.09.2025
49 Хаха
А с украйнские деца какво става?
Да питаме Ермак и Еленка Зеленска?
Ели напъни се може и да излиза нещо
08:23 12.09.2025
50 СЪВСЕМ СКОРО
До коментар #40 от "Българин":АЗОВ ЩЕ СТАНЕ ....АЗ ОХ, А ДЕСЕН СЕКТОР ,.....ЛЕВА КИТКА............
08:26 12.09.2025
51 Там е работата, че го правят
До коментар #4 от "минувач":само рашистите...
08:26 12.09.2025
52 Точно в Германия
08:27 12.09.2025
53 Хахах
До коментар #47 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Само промит мозък може да мисли така позитивно!
Иди джендъре в а Санкт Петербург, Москва и питай руснаците биха ли заменили Русия ?
Отговора щете изненада
А продажните душици като тебе с осраинските знамена на профила сте как беше деца на света, ама без корен и историческа памет си никой!
Много съм щастлив че съм Българин и гневен че трябва да дела я въздух с такива като теб,И лошото е, че се размножавате!
08:28 12.09.2025