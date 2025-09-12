ISW: Москва използва образователни инициативи и лагери за ускорена русификация на украински деца

Руският благотворителен фонд „Страна за децата“ продължава системно да прехвърля украински деца в Русия чрез младежката програма „Следващият ден“. На 8 септември организацията обяви началото на нова смяна и представи историите на две момичета от окупираните Горловка (Донецка област) и Мелитопол (Запорожка област), предава News.bg.

Още новини от Украйна

Програмата се спонсорира от „Аерофлот“ и включва 100 тийнейджъри от окупирана Украйна, настанени в санаториума и общежитието „Березова роща“ край Москва.

Въпреки че фондът я представя като инициатива за „социална и психологическа адаптация“, международни анализи я определят като инструмент за русификация и изграждане на лоялност към руската държава.

На 10 септември руският министър на образованието Сергей Кравцов посети окупираната Донецка област и се срещна с ръководителя на самопровъзгласената Донецка народна република Денис Пушилин. Кравцов заяви, че над 32 000 деца от региона са участвали в руски летни програми – здравни, спортни, развлекателни лагери и „университетски смени“, където украински тийнейджъри учат в руски средни училища. По данни от април 2025 г. около 53 000 украински деца се очаква да бъдат включени в подобни инициативи както в окупираните територии, така и в Русия. Международният институт за стратегически изследвания (ISW) оценява тази практика като незаконна депортация, чиято цел е асимилация и налагане на руска идентичност и ценности.

Паралелно с това, държавният атомен концерн „Росатом“ разширява присъствието си в окупираната Запорожка област, като открива „Атомни класове“ в училища в Мелитопол – част от общо осем в региона. Децата носят униформи, държат руски знамена и изучават дисциплини, акцентиращи върху ценностите на „Росатом“. Програмата цели не само подготовка на бъдещи специалисти в ядрената сфера, но и възпитание на поколения, лоялни към Кремъл. В тези класове са включени и елементи на милитаризация и патриотично възпитание.

Руски младежки организации като „Юнармия“ и център „Патриот“ организират военни обучения за деца в окупираната Марианивка. Там децата се учат да сглобяват и разглобяват автомати, усвояват тактическа медицина, военно инженерство и изучават руската история. Над 32 000 деца участват в подобни програми, които подготвят бъдещи кандидати за служба в руската армия.

В Мариупол окупационната администрация започна разпределение на жилища за хора, загубили домовете си по време на руската обсада. Те се предоставят преимуществено на лоялни към режима граждани, с цел укрепване на подкрепата за окупационната власт и зависимостта от нея.

Руски окупационни съдилища в Крим засилват репресиите срещу религиозни общности. Особено преследвани са Свидетели на Йехова, Украинската православна църква и мюсюлманските общности. На 8 септември жител на Джанкой бе осъден на шест години затвор заради принадлежност към Свидетели на Йехова – акт, възприеман като част от стратегията за налагане на контрол и пропаганда за превъзходството на руската система.

В окупиран Бердянск беше изграден 100-метров телевизионен кулон, който ще излъчва съдържание за 16 радиостанции. Допълнително се инсталират сателитни чинии „Русский мир“, които ограничават достъпа на населението до медийни източници единствено от Русия.

Всички тези действия – от образователни и социални програми до военни обучения и медийна пропаганда – представляват системна стратегия за русификация, милитаризация и контрол върху украинските деца и младеж в окупираните територии.