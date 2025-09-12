Новини
ISW: Москва използва образователни инициативи и лагери за ускорена русификация на украински деца
  Тема: Украйна

ISW: Москва използва образователни инициативи и лагери за ускорена русификация на украински деца

12 Септември, 2025 07:26

Русификация, милитаризация и контрол чрез образование, социални инициативи и медии

ISW: Москва използва образователни инициативи и лагери за ускорена русификация на украински деца - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руският благотворителен фонд „Страна за децата“ продължава системно да прехвърля украински деца в Русия чрез младежката програма „Следващият ден“. На 8 септември организацията обяви началото на нова смяна и представи историите на две момичета от окупираните Горловка (Донецка област) и Мелитопол (Запорожка област), предава News.bg.

Програмата се спонсорира от „Аерофлот“ и включва 100 тийнейджъри от окупирана Украйна, настанени в санаториума и общежитието „Березова роща“ край Москва.

Въпреки че фондът я представя като инициатива за „социална и психологическа адаптация“, международни анализи я определят като инструмент за русификация и изграждане на лоялност към руската държава.

На 10 септември руският министър на образованието Сергей Кравцов посети окупираната Донецка област и се срещна с ръководителя на самопровъзгласената Донецка народна република Денис Пушилин. Кравцов заяви, че над 32 000 деца от региона са участвали в руски летни програми – здравни, спортни, развлекателни лагери и „университетски смени“, където украински тийнейджъри учат в руски средни училища. По данни от април 2025 г. около 53 000 украински деца се очаква да бъдат включени в подобни инициативи както в окупираните територии, така и в Русия. Международният институт за стратегически изследвания (ISW) оценява тази практика като незаконна депортация, чиято цел е асимилация и налагане на руска идентичност и ценности.

Паралелно с това, държавният атомен концерн „Росатом“ разширява присъствието си в окупираната Запорожка област, като открива „Атомни класове“ в училища в Мелитопол – част от общо осем в региона. Децата носят униформи, държат руски знамена и изучават дисциплини, акцентиращи върху ценностите на „Росатом“. Програмата цели не само подготовка на бъдещи специалисти в ядрената сфера, но и възпитание на поколения, лоялни към Кремъл. В тези класове са включени и елементи на милитаризация и патриотично възпитание.

Руски младежки организации като „Юнармия“ и център „Патриот“ организират военни обучения за деца в окупираната Марианивка. Там децата се учат да сглобяват и разглобяват автомати, усвояват тактическа медицина, военно инженерство и изучават руската история. Над 32 000 деца участват в подобни програми, които подготвят бъдещи кандидати за служба в руската армия.

В Мариупол окупационната администрация започна разпределение на жилища за хора, загубили домовете си по време на руската обсада. Те се предоставят преимуществено на лоялни към режима граждани, с цел укрепване на подкрепата за окупационната власт и зависимостта от нея.

Руски окупационни съдилища в Крим засилват репресиите срещу религиозни общности. Особено преследвани са Свидетели на Йехова, Украинската православна църква и мюсюлманските общности. На 8 септември жител на Джанкой бе осъден на шест години затвор заради принадлежност към Свидетели на Йехова – акт, възприеман като част от стратегията за налагане на контрол и пропаганда за превъзходството на руската система.

В окупиран Бердянск беше изграден 100-метров телевизионен кулон, който ще излъчва съдържание за 16 радиостанции. Допълнително се инсталират сателитни чинии „Русский мир“, които ограничават достъпа на населението до медийни източници единствено от Русия.

Всички тези действия – от образователни и социални програми до военни обучения и медийна пропаганда – представляват системна стратегия за русификация, милитаризация и контрол върху украинските деца и младеж в окупираните територии.


  • 1 само питам

    22 8 Отговор
    путин колко дечица е изял вече на закуска?

    Коментиран от #37

    07:29 12.09.2025

  • 2 Сесесере

    16 35 Отговор
    Русия е като османската империя, еничари създава!

    Коментиран от #9, #20

    07:29 12.09.2025

  • 3 Хи хи

    27 10 Отговор
    малкия зеля от светло-зельонъй бил станал тъмно-зельонъй ! От яд !

    07:31 12.09.2025

  • 4 минувач

    35 47 Отговор
    Няма лошо ! Ако това го правеха укрите - щеше да е демократично и прогресиращо , но нали са руснаците ......

    Коментиран от #51

    07:31 12.09.2025

  • 5 Порусначването е също

    44 28 Отговор
    като потурчването. Руснаците обичат да крадат чужди деца. Питайте германците след ВСВ.

    Коментиран от #16, #24, #39

    07:32 12.09.2025

  • 6 Дони

    35 23 Отговор
    Така се "Промиват" мозъци и завладяват територии!После смятате убийците и Робовладелците си за "Приятели и Братя"....Първо са войниците,после поповете и педагозите,а накраяса търговците.......Колко от вас го зная ,а тези ,които го знаят...........ходят на Витоша и садят рози....

    07:36 12.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Родител 1

    30 7 Отговор

    До коментар #2 от "Сесесере":

    Друго си е ЛГБТ образованието с което заливат западните деца.

    07:40 12.09.2025

  • 10 ТИПИЧНО ПО ФА ШИСТ КИ

    7 18 Отговор
    Фюр ера пеДо-фил знае защо

    07:40 12.09.2025

  • 11 Тома

    21 7 Отговор
    Кога ще напишат тези от ISW колко деца спасиха руснаците от укронацистите Азов и Айдар

    07:41 12.09.2025

  • 12 Град Козлодуй

    7 19 Отговор
    Пу тин е престъпник масов убиец пе-дофил и фашист издирван от закона

    Коментиран от #17, #27

    07:41 12.09.2025

  • 13 Курабийките са пропуснали да споменат

    20 7 Отговор
    че тези деца са русначета! Които вместо да се крият по мазетата и бомбоубежища, ще се учат и играят на слънце!

    (Петро Порошенко)

    07:42 12.09.2025

  • 14 BBБОС

    12 5 Отговор
    САМО КАКВИ ГЛУПОСТИ ПИШЕТЕ

    07:43 12.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коста

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Порусначването е също":

    Ти питал ли си германците колко деца са убили и кремирали?

    07:44 12.09.2025

  • 17 оня с коня

    12 6 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй":

    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    07:45 12.09.2025

  • 18 гдфгфдг

    13 5 Отговор
    аФторката да си скъса дипломата!

    07:46 12.09.2025

  • 19 стоян георгиев

    13 5 Отговор
    Това не са украински а руски деца.Евтина пропаганда.

    07:47 12.09.2025

  • 20 И от тия русначета ли

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сесесере":

    ще прави "еничари" ?

    Май и не си прочел статията, от кои области са?! А си клъвнал ба заглавието.

    07:47 12.09.2025

  • 21 нннн

    14 4 Отговор
    Айде стига глупости! Ако не DW, ще цитирате ISW... Това са руски деца, живели в Украйна. Пещерната русофобия има обратен ефект.

    Коментиран от #33

    07:48 12.09.2025

  • 22 факуса

    13 3 Отговор
    затуй значи западнире лицемери скапват образованието у нас

    07:49 12.09.2025

  • 23 Анонимен

    13 4 Отговор
    Западняците ги е яд че няма да могат да сменят пола на децата

    07:49 12.09.2025

  • 24 Какво порусначване бе?

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Порусначването е също":

    Май и не си прочел статията, от кои области са?! А си клъвнал ба заглавието.

    07:50 12.09.2025

  • 25 Ццц

    11 4 Отговор
    Тези спрелите от кютек института още не са разбрали, че дрогираният опита да украинизира руските деца и за това сега обикаля като гърмян заек света и проси като негодник. Преди два дена си говорих с едно палаво сервитьорче от Одеса и я питах тоя вашия наркоман какви ги свърши. Тя каза "Зеленски не мой президент. Аз рускиня." Тя се страхува, че ТСВ е на прага заради французи и англичани.

    07:50 12.09.2025

  • 26 ПО ТОЧНО

    11 3 Отговор
    ЩО ТОЛКО ВИ ВЛЕЧЕ ДА ПРЕПИСВАТЕ ПРОСТО ТИЙ НА ИЗМИСЛЕНИ "ИНСТИТУТИ"

    07:51 12.09.2025

  • 27 факуса

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй":

    чий закон,сащ не го признават и много други,а орбан даже го неглижира и не арестува сатаняху а беше длъжен

    07:52 12.09.2025

  • 28 Шопо

    12 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.
    Училищата на тази територия винаги са били и ще бъдат руски.

    07:55 12.09.2025

  • 29 Ха ха ха

    6 10 Отговор
    Като в Нациска Германия при хитлеризма - събирали руси дечеца и ги правели германчета в специални пансиони.

    Ама тя Русия го е открила преди хитлеристите, прочетете как са русифицирали народите на Волга и в Сибир. Опит вековен имат.

    07:55 12.09.2025

  • 30 Спорт

    1 2 Отговор
    Браво

    07:58 12.09.2025

  • 31 Ти тан

    11 4 Отговор
    Друго е ЛГТБ в САЩ. Други е да ги учим на 21 пола и родител 1, 2 , 7. толкова е демократично и либерално.

    07:59 12.09.2025

  • 32 Факти

    6 10 Отговор
    Всички империи в историята така са се разширявали - превземат чужда територия, избиват мъжете и сменят чипа на децата. Русия е последната жива империя. Така е станала най-голямата държава на планетата.

    Коментиран от #36, #44

    08:00 12.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ццц

    2 6 Отговор
    По същия начин тестото минава ускорен курс, за да стане хляб. Руснаците от там са го взаимствали. 🤣🤣🤣. За републиканците в САЩ има надежда да придобият двуцифрено IQ, но демократите за винаги ще си останат американци. 🤣

    08:00 12.09.2025

  • 35 Вероучение

    5 0 Отговор
    Цитирания сайт, освен с "изследване на войната", се занимава и с педагогика и методика на обучение в училище.

    08:05 12.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Геро

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "само питам":

    Какво пита отпадък като теб няма никакво значение.

    08:15 12.09.2025

  • 38 Историк

    3 2 Отговор
    Типична система" Хитлер югенд" ,прилагана обаче към деца от незаконно окупираната чужда държава Украйна и никой не може да спре тези чудовища и то през 21 век. Нацистите действат по една и съща схема с ужасяваща жестокост и винаги са невинни, защото има кой да им прощава и да ги харесва.

    Коментиран от #46

    08:16 12.09.2025

  • 39 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Порусначването е също":

    Нама порусначване, защото децата са си руснаци.

    08:16 12.09.2025

  • 40 Българин

    2 2 Отговор
    Затова Азов и Десен сектор режат руски тикви.

    Коментиран от #50

    08:17 12.09.2025

  • 41 Нищо ново

    5 0 Отговор
    Империалистическа Русия е ЗЛО и това се знае от векове.

    08:18 12.09.2025

  • 42 Уфф

    0 2 Отговор
    Това са руски деца от Източна Украйна.За каква русификация говорите? Статията е изпълнена от горе до долу с лъжи, манипулации и омраза.

    08:18 12.09.2025

  • 43 Това е ДЕ

    1 1 Отговор
    нацификация. Изгонва им опасните, фашистки бръмбари от главите!

    08:18 12.09.2025

  • 44 Фактик

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Факти":

    Мъжете от руските области са руснаци и воюват срещу бандерите и децата им са русначета.
    А и РФ е многоетническа с езици и религии (впрочем както и Украйна което не харесва бандерите)

    А сега пак прочети какво си написал.

    08:19 12.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Имаш грешка

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Историк":

    През 2014 г в укра взеха властта некакви фашизоиди с автомати. Там ходеха нощем изкрейзили типове с факли, като едно време в Германия. Не мога да кажа тука, какво крещяха, ама може да го намериш в нета.

    08:21 12.09.2025

  • 47 Всяка сутрин милиарди хора по света

    6 0 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #53

    08:21 12.09.2025

  • 48 Факти

    5 0 Отговор
    "Руснаците" в Украйна са именно такива - русифицирани в миналото украинци. В Русия реално руснаците са малцинство. Повечето са русифицирани чужди народи. Генетиката е категорична, че руснаците са скандинавски народ. В Русия обаче средният ръст е с 5 см по-нисък, отколкото в Скандинавия. В същото време 80% от населението се смятат за руснаци. Това просто е невъзможно. Не може 20% чужденци да свалят средния ръст с 5 сантиметра. В Русия истинските руснаци със сигурност са под 50%. Повечето хора са насилствено асимилирани от империята.

    08:22 12.09.2025

  • 49 Хаха

    0 0 Отговор
    Факти вие по колко взимате за манипулативна статив?
    А с украйнские деца какво става?
    Да питаме Ермак и Еленка Зеленска?
    Ели напъни се може и да излиза нещо

    08:23 12.09.2025

  • 50 СЪВСЕМ СКОРО

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    АЗОВ ЩЕ СТАНЕ ....АЗ ОХ, А ДЕСЕН СЕКТОР ,.....ЛЕВА КИТКА............

    08:26 12.09.2025

  • 51 Там е работата, че го правят

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "минувач":

    само рашистите...

    08:26 12.09.2025

  • 52 Точно в Германия

    0 5 Отговор
    В момента се реализира милитаризация и контрол чрез образование, социални инициативи и медии.... Ама брутално и повсеместно

    08:27 12.09.2025

  • 53 Хахах

    0 6 Отговор

    До коментар #47 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Само промит мозък може да мисли така позитивно!
    Иди джендъре в а Санкт Петербург, Москва и питай руснаците биха ли заменили Русия ?
    Отговора щете изненада
    А продажните душици като тебе с осраинските знамена на профила сте как беше деца на света, ама без корен и историческа памет си никой!
    Много съм щастлив че съм Българин и гневен че трябва да дела я въздух с такива като теб,И лошото е, че се размножавате!

    08:28 12.09.2025

