Украински удар по руски команден пункт в Запорожка област; Загинаха двама висши офицери

На 30 август Въоръжените сили на Украйна нанесоха удар по командния пункт на руската армия в селището Воскресенка, Запорожка област. Според информация на офицера от ВСУ и военен блогър Анатолий Стефан („Щирлиц“), има потвърдени първи загуби сред руските сили, съобщава УНИАН, предава Фокус.

Некролозите на загиналите висши офицери се появиха дни след атаката. По думите на „Щирлиц“, във Воскресенка са били ликвидирани двама подполковници - Дмитрий Пашабеков и Руслан Шигабутдинов.

Общият брой на загиналите, по данни на военния блогър, възлиза на 17 офицери и 1 редник, които са ръководили руска офанзива по една от фронтовите линии.