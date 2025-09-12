Новини
Свят »
Русия »
Украински удар по руски команден пункт в Запорожка област; Загинаха двама висши офицери
  Тема: Украйна

Украински удар по руски команден пункт в Запорожка област; Загинаха двама висши офицери

12 Септември, 2025 09:24 831 34

  • украйна-
  • команден пункт-
  • запорожка област

Загинали са двама подполковници и още 17 офицери, твърди военен блогър

Украински удар по руски команден пункт в Запорожка област; Загинаха двама висши офицери - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 30 август Въоръжените сили на Украйна нанесоха удар по командния пункт на руската армия в селището Воскресенка, Запорожка област. Според информация на офицера от ВСУ и военен блогър Анатолий Стефан („Щирлиц“), има потвърдени първи загуби сред руските сили, съобщава УНИАН, предава Фокус.

Некролозите на загиналите висши офицери се появиха дни след атаката. По думите на „Щирлиц“, във Воскресенка са били ликвидирани двама подполковници - Дмитрий Пашабеков и Руслан Шигабутдинов.

Още новини от Украйна

Общият брой на загиналите, по данни на военния блогър, възлиза на 17 офицери и 1 редник, които са ръководили руска офанзива по една от фронтовите линии.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А где

    22 3 Отговор
    Кулеба

    Коментиран от #3, #15

    09:26 12.09.2025

  • 2 си дзън

    10 14 Отговор
    Украински дронове предизвикаха големи пожари в петролната база "Кадимово" в Смоленска област
    и е атакувано пристанище "Приморск" - най-големият руски терминал за товарене на петрол и крайна точка на Балтийската гръбопроводна система.

    Коментиран от #12, #17, #24

    09:28 12.09.2025

  • 3 :)))))

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "А где":

    Няма да избегне съдбата на Парубий.

    09:29 12.09.2025

  • 4 Пич

    23 6 Отговор
    Аха..... информацията на ВСУ винаги е била много достоверна , особено докато бягат към Полша...

    Коментиран от #16

    09:29 12.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 наблюдател

    7 17 Отговор
    добри новини и всеки ден да е така до избиването на агресорите

    09:31 12.09.2025

  • 8 Фидан Човекът Чудо

    8 17 Отговор
    Русия е във капанът на параноиден Шизофреник
    Борещ се със въображаеми врагове и духове на деца употребени от него

    09:31 12.09.2025

  • 9 Масква

    12 4 Отговор
    Имаме много Измет , докато свършат ще пращаме

    09:32 12.09.2025

  • 10 Е нали👇

    8 13 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    Киев за два дня и все?

    Коментиран от #28

    09:33 12.09.2025

  • 11 Хихихи

    7 11 Отговор
    Самая магучая

    09:33 12.09.2025

  • 12 404

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ройтерс: Без рафинерията в Кременчуг, Украйна премина на дизел от руски петрол
    Ответните удари на руската армия по рафинерията в Кременчуг доведоха до остър недостиг на гориво, а украинските търговци увеличиха покупките си на дизелово гориво през Румъния и Турция.
    „Загубата на украински рафинерии това лято принуди търговците да компенсират загубите с внос, купувайки дизел дори от Индия, която внася голяма част от суровия си петрол от Русия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински анализатор.
    „През юни нефтената рафинерия в Кременчук, (която) пое десетки крилати и балистични ракети, беше окончателно унищожена“, написа Сергий Куюн от украинската консултантска компания А-95 във Facebook . „Така че пазарът се втурна да изкупи каквото имаше. А то се предлагаше в Индия. Ние не го транспортираме: международните търговци го транспортират до Турция и Румъния, а ние купуваме това, което вече е там.“
     — добави той.
    Куюн отбеляза, че индийското гориво отговаря на постсъветските, включително украинските, стандарти, и съобщи, че част от горивото дори е закупено от украинското Министерство на отбраната, което никога не коментира информация за покупките на гориво.
    Според него, индийското дизелово гориво неочаквано е заело около 10% от украинския пазар, купени от Русия и продадени на Украйна с надценка.

    Коментиран от #25

    09:33 12.09.2025

  • 13 Гост

    4 5 Отговор
    Тия що се бият? Един език говорат, а гледай кви глупости.

    09:33 12.09.2025

  • 14 Копейки,

    6 9 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #33

    09:34 12.09.2025

  • 15 Анани

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "А где":

    Димитър Колеба с очилата де беше? Абе верно изчезна тоз някъде. Да не е на фронта?

    09:35 12.09.2025

  • 16 Копеи не философствай!

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Заминавай да пълниш снаряди с барут за братска Украйна! Заплащането е сравнително добро за копейка.

    Коментиран от #26, #27

    09:35 12.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кайма

    7 7 Отговор
    Месомелачката яде Руснаци

    09:37 12.09.2025

  • 20 Град Козлодуй

    6 6 Отговор
    Дано се оправят офицерчетата.Ако ги съберат.

    Коментиран от #21

    09:37 12.09.2025

  • 21 ян бибиян

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй":

    Поодраскани са. Една боя и са като нови.

    09:41 12.09.2025

  • 22 УРААА...!

    4 3 Отговор
    Ами като нямаме териториални победи,а само загуби,какво ни остава...?!
    Освен да се радваме на двама убити офицери!
    И то не какви да е,а...висши...!

    09:46 12.09.2025

  • 23 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    АЗ ПЪК ЧЕТА УКРАИНСКИТЕ
    И ЧУДО
    ЧАСОВ ЯР ОЩЕ СЕ ДЪРЖИ
    НАПЛИВА НА НОВОБРАНЦИ Е НЕУДЪРЖИМ
    ФЛАМИНГОТО ВЕЧЕ НЕ Е РОЗОВО БОЯДИСАХА ГО
    СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТЦК ГИ ЗАКИЧВАТ С ЦВЕТЯ
    УКРАЙНА Е ОСВОБОДИЛА ВЧЕРА 1000 КВ КМ
    ТРТМП СЕ Е ИЗВИНИЛ НА ЗЕЛЕНСКИ
    МАКАРОНА ПРАЩА 1000000 АРМИЯ В УКРАЙНА КОЯТО ВЕЧЕ ПРОИЗВЕЖДА ДРОНОВЕ ЗА ИЗНОС
    АЙДЕ ДЖУДЖАК ВОДАТА

    09:46 12.09.2025

  • 24 Омбре

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    То хубаво ударили, но ответния отговор винаги е по жесток. Сиреч сами си го причиняват. Радост за няколко дни и след това рев,че руснаците им отговарят.

    Коментиран от #29

    09:48 12.09.2025

  • 25 куриозЪ

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "404":

    Ние продаваме на Украйна оръжие и горива от Нефтохим да бие рашистите. На много места в Русия може да заредиш само 20 литра и то след висене по опашки. От две години има забрана за износ на бензин. Внасят масово от Казахстан и Беларус. А Украйна се погрижи да си почиват17 процента от руските рафинерии.

    Коментиран от #30

    09:49 12.09.2025

  • 26 Родителката ти

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Копеи не философствай!":

    Ми е разпоредила само нея да пълня ! Заплащането е повече от добро !

    09:49 12.09.2025

  • 27 САМО ДА ПИТАМ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Копеи не философствай!":

    ЗНАЧИ ТЕБЕ ТЕ ПЪЛ.....НЕХ ЗА 100 ЛВ НА ЧАС
    ЗА СНАРЯДИТЕ КОЛКО ДАВАТ

    09:51 12.09.2025

  • 28 Злобното Джуджи

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Е нали👇":

    "...Киев за два дня и все?..."

    Ти не разбираш, всичко руско е НАЙ !!!
    Затова два руски дня са най-дългите и равни на Четири Года 😁

    09:52 12.09.2025

  • 29 ще ударят

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Омбре":

    Другия месец нова опашка натовски наемници преоблечени като чакащи за пенсия? Еврото падна от 90 на 100 рубли. Лекувайте, пролетарии!

    09:53 12.09.2025

  • 30 АБЕ МОЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "куриозЪ":

    А ЯЙЦА КАРТОФИ И ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ ИМА ЛИ
    ЩОТО НАЛИ ПОМНИШ
    АМА ЕДВА ЛИ

    09:54 12.09.2025

  • 31 Чичак

    3 0 Отговор
    Каквото са търсили, това са намерили

    09:55 12.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки,":

    Бот детектед

    10:02 12.09.2025

  • 34 Не че нещо ама първите двама

    0 0 Отговор
    с джапанки и кроксове ли са?

    10:04 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания