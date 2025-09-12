Украински удар по руски команден пункт в Запорожка област; Загинаха двама висши офицери

На 30 август Въоръжените сили на Украйна нанесоха удар по командния пункт на руската армия в селището Воскресенка, Запорожка област. Според информация на офицера от ВСУ и военен блогър Анатолий Стефан („Щирлиц“), има потвърдени първи загуби сред руските сили, съобщава УНИАН, предава Фокус.
Некролозите на загиналите висши офицери се появиха дни след атаката. По думите на „Щирлиц“, във Воскресенка са били ликвидирани двама подполковници - Дмитрий Пашабеков и Руслан Шигабутдинов.
Общият брой на загиналите, по данни на военния блогър, възлиза на 17 офицери и 1 редник, които са ръководили руска офанзива по една от фронтовите линии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А где
Коментиран от #3, #15
09:26 12.09.2025
2 си дзън
и е атакувано пристанище "Приморск" - най-големият руски терминал за товарене на петрол и крайна точка на Балтийската гръбопроводна система.
Коментиран от #12, #17, #24
09:28 12.09.2025
3 :)))))
До коментар #1 от "А где":Няма да избегне съдбата на Парубий.
09:29 12.09.2025
4 Пич
Коментиран от #16
09:29 12.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 наблюдател
09:31 12.09.2025
8 Фидан Човекът Чудо
Борещ се със въображаеми врагове и духове на деца употребени от него
09:31 12.09.2025
9 Масква
09:32 12.09.2025
10 Е нали👇
До коментар #5 от "Злобното Джуджи":Киев за два дня и все?
Коментиран от #28
09:33 12.09.2025
11 Хихихи
09:33 12.09.2025
12 404
До коментар #2 от "си дзън":Ройтерс: Без рафинерията в Кременчуг, Украйна премина на дизел от руски петрол
Ответните удари на руската армия по рафинерията в Кременчуг доведоха до остър недостиг на гориво, а украинските търговци увеличиха покупките си на дизелово гориво през Румъния и Турция.
„Загубата на украински рафинерии това лято принуди търговците да компенсират загубите с внос, купувайки дизел дори от Индия, която внася голяма част от суровия си петрол от Русия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински анализатор.
„През юни нефтената рафинерия в Кременчук, (която) пое десетки крилати и балистични ракети, беше окончателно унищожена“, написа Сергий Куюн от украинската консултантска компания А-95 във Facebook . „Така че пазарът се втурна да изкупи каквото имаше. А то се предлагаше в Индия. Ние не го транспортираме: международните търговци го транспортират до Турция и Румъния, а ние купуваме това, което вече е там.“
— добави той.
Куюн отбеляза, че индийското гориво отговаря на постсъветските, включително украинските, стандарти, и съобщи, че част от горивото дори е закупено от украинското Министерство на отбраната, което никога не коментира информация за покупките на гориво.
Според него, индийското дизелово гориво неочаквано е заело около 10% от украинския пазар, купени от Русия и продадени на Украйна с надценка.
Коментиран от #25
09:33 12.09.2025
13 Гост
09:33 12.09.2025
14 Копейки,
Коментиран от #33
09:34 12.09.2025
15 Анани
До коментар #1 от "А где":Димитър Колеба с очилата де беше? Абе верно изчезна тоз някъде. Да не е на фронта?
09:35 12.09.2025
16 Копеи не философствай!
До коментар #4 от "Пич":Заминавай да пълниш снаряди с барут за братска Украйна! Заплащането е сравнително добро за копейка.
Коментиран от #26, #27
09:35 12.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кайма
09:37 12.09.2025
20 Град Козлодуй
Коментиран от #21
09:37 12.09.2025
21 ян бибиян
До коментар #20 от "Град Козлодуй":Поодраскани са. Една боя и са като нови.
09:41 12.09.2025
22 УРААА...!
Освен да се радваме на двама убити офицери!
И то не какви да е,а...висши...!
09:46 12.09.2025
23 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
До коментар #5 от "Злобното Джуджи":АЗ ПЪК ЧЕТА УКРАИНСКИТЕ
И ЧУДО
ЧАСОВ ЯР ОЩЕ СЕ ДЪРЖИ
НАПЛИВА НА НОВОБРАНЦИ Е НЕУДЪРЖИМ
ФЛАМИНГОТО ВЕЧЕ НЕ Е РОЗОВО БОЯДИСАХА ГО
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТЦК ГИ ЗАКИЧВАТ С ЦВЕТЯ
УКРАЙНА Е ОСВОБОДИЛА ВЧЕРА 1000 КВ КМ
ТРТМП СЕ Е ИЗВИНИЛ НА ЗЕЛЕНСКИ
МАКАРОНА ПРАЩА 1000000 АРМИЯ В УКРАЙНА КОЯТО ВЕЧЕ ПРОИЗВЕЖДА ДРОНОВЕ ЗА ИЗНОС
АЙДЕ ДЖУДЖАК ВОДАТА
09:46 12.09.2025
24 Омбре
До коментар #2 от "си дзън":То хубаво ударили, но ответния отговор винаги е по жесток. Сиреч сами си го причиняват. Радост за няколко дни и след това рев,че руснаците им отговарят.
Коментиран от #29
09:48 12.09.2025
25 куриозЪ
До коментар #12 от "404":Ние продаваме на Украйна оръжие и горива от Нефтохим да бие рашистите. На много места в Русия може да заредиш само 20 литра и то след висене по опашки. От две години има забрана за износ на бензин. Внасят масово от Казахстан и Беларус. А Украйна се погрижи да си почиват17 процента от руските рафинерии.
Коментиран от #30
09:49 12.09.2025
26 Родителката ти
До коментар #16 от "Копеи не философствай!":Ми е разпоредила само нея да пълня ! Заплащането е повече от добро !
09:49 12.09.2025
27 САМО ДА ПИТАМ
До коментар #16 от "Копеи не философствай!":ЗНАЧИ ТЕБЕ ТЕ ПЪЛ.....НЕХ ЗА 100 ЛВ НА ЧАС
ЗА СНАРЯДИТЕ КОЛКО ДАВАТ
09:51 12.09.2025
28 Злобното Джуджи
До коментар #10 от "Е нали👇":"...Киев за два дня и все?..."
Ти не разбираш, всичко руско е НАЙ !!!
Затова два руски дня са най-дългите и равни на Четири Года 😁
09:52 12.09.2025
29 ще ударят
До коментар #24 от "Омбре":Другия месец нова опашка натовски наемници преоблечени като чакащи за пенсия? Еврото падна от 90 на 100 рубли. Лекувайте, пролетарии!
09:53 12.09.2025
30 АБЕ МОЙ
До коментар #25 от "куриозЪ":А ЯЙЦА КАРТОФИ И ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ ИМА ЛИ
ЩОТО НАЛИ ПОМНИШ
АМА ЕДВА ЛИ
09:54 12.09.2025
31 Чичак
09:55 12.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Копейки,":Бот детектед
10:02 12.09.2025
34 Не че нещо ама първите двама
10:04 12.09.2025