ЕС привика дипломати на Русия и Беларус заради нарушението на полското въздушно пространство

Европейската служба за външна дейност е привикала вчера дипломатическите представители на Русия и Беларус по повод нарушаването на полското въздушно пространство, съобщи говорител на Европейската комисия, предава БТА.

На две отделни срещи ЕС е изразил остра позиция срещу инцидента.

„Отбелязахме, че Русия продължава войната, а тази поредна стъпка я задълбочава. Ще продължим да подкрепяме Украйна и да повишаваме цената за Русия,“ заяви говорителят.

В последните часове и няколко държави от ЕС привикаха руски дипломати, за да изразят протест срещу навлизането на дронове над Полша по-рано тази седмица.

В общо изявление на ЕС нарушението бе определено като умишлено действие, което представлява опасност за сигурността на целия съюз.