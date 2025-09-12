Новини
Свят »
Белгия »
ЕС привика дипломати на Русия и Беларус заради нарушението на полското въздушно пространство

ЕС привика дипломати на Русия и Беларус заради нарушението на полското въздушно пространство

12 Септември, 2025 13:55 562 27

  • русия-
  • беларус-
  • дипломати-
  • нарушаване-
  • полша-
  • въздушно пространство-
  • европейски съюз

Брюксел осъди остро инцидента и заяви, че ще продължи да увеличава цената за Москва

ЕС привика дипломати на Русия и Беларус заради нарушението на полското въздушно пространство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската служба за външна дейност е привикала вчера дипломатическите представители на Русия и Беларус по повод нарушаването на полското въздушно пространство, съобщи говорител на Европейската комисия, предава БТА.

На две отделни срещи ЕС е изразил остра позиция срещу инцидента.

„Отбелязахме, че Русия продължава войната, а тази поредна стъпка я задълбочава. Ще продължим да подкрепяме Украйна и да повишаваме цената за Русия,“ заяви говорителят.

В последните часове и няколко държави от ЕС привикаха руски дипломати, за да изразят протест срещу навлизането на дронове над Полша по-рано тази седмица.

В общо изявление на ЕС нарушението бе определено като умишлено действие, което представлява опасност за сигурността на целия съюз.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Велик Зеленски!

    2 26 Отговор
    Отново Зеленски демонстрира защо е истински държавник- не само със стратегии и решения, но и с човечност, загриженост и съпричастие към всеки човек. Докато руските окупатори безмилостно разрушават домове, отнемат животи и превръщат Донецк в необитаема земя, той мисли за съдбата на хората, за тяхната безопасност и за бъдещето на Украйна. Велик в човечността си, решителен в действията си, Зеленски показва, че истинското лидерство се измерва не само с власт и сила, а с грижа, морална смелост и безкрайна отговорност към всеки гражданин. Във времена на руски терор и разрушения той е светлината, която вдъхва надежда и кураж на целия народ.

    Коментиран от #8, #11, #24

    13:56 12.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Урсула и Кая ще ги гощават с чорба от мухоморки

    13:56 12.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    12 4 Отговор
    Тея смешници в Брюксел още ли са дълбоко "загрижени"?

    Коментиран от #6

    13:57 12.09.2025

  • 4 НАТЮ-то

    11 0 Отговор
    Последно кой от чЛеновете задейства,
    че не ми стана ясно ?

    13:57 12.09.2025

  • 5 Добре че

    12 0 Отговор
    Беларус ви предупреди!

    13:58 12.09.2025

  • 6 Извикали са руските посланици

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    фон дер Лаян и Калас да им извъртят по една сви рка!

    Коментиран от #15

    13:58 12.09.2025

  • 7 Иван Станков

    1 13 Отговор
    В Донецк съдят хора, защото се оплакват, че нямат вода. Руский мир. Путински терор.

    13:58 12.09.2025

  • 8 Велик клуб е.

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Велик Зеленски!":

    На кой народ ,бре? Мъжете муизмряха, жените в чужбина по баровете с чичко паричко , децата при западнитеП.Фофили.

    13:59 12.09.2025

  • 9 БОЗА

    14 0 Отговор
    "Ще продължим да подкрепяме Украйна и да повишаваме цената за Русия,“ заяви говорителят."

    Целокупният западнал запад във фалит,но лае и вие неистово,за Украйна...ей затова ще ви пометат собствените ви народи...франсетата вече са на линия... ;-)

    13:59 12.09.2025

  • 10 Иван Станков

    1 7 Отговор
    Руски репресии над жителите на Донецк, защото се осмеляват да протестират, че нямат вода. Путински свят.

    Коментиран от #18

    14:00 12.09.2025

  • 11 Сталин

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Велик Зеленски!":

    Забрави да сложиш знака за сарказъм

    14:00 12.09.2025

  • 12 Ковача

    8 0 Отговор
    Я пак?Някой видя ли снимката от "др0н на поркива на кокошарник"? :)))) Честно,така аматьорщина е присъща само на един треторазряден кл0ун.Уж паднал там,ама къщичката здрава!на всичко отгоре към носа му с тиксо прикрепени някакви неща...Според 3елените медии са чипове от перални или?Но,да питам пак,оказаха ли се др0н0вете не руски?

    14:02 12.09.2025

  • 13 Я пък тоя

    9 0 Отговор
    Време е вече да спрете, доста шум вдигнахте, всички ви чуха.
    Викнали дипломати!
    Е, и, какво ще направите, ще им поревете на рамото ли.
    Смешно, жалко в същото време обидно за средно интелигентния гражданин.
    Или си мислите, че изглеждате страшни, а ми НЕ.

    14:02 12.09.2025

  • 14 Сталин

    8 1 Отговор
    Белите хора в Европа чакат с нетърпение да им раздадат оръжието за война срещу Русия, за да избесят лидерите си и изтребят талибаните и приматите от Европа

    14:03 12.09.2025

  • 15 Човек трябва да е никрофил

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Извикали са руските посланици":

    Че да се прежали да го поΔaΔе на
    Фрау фон SS.

    14:03 12.09.2025

  • 16 Хм...

    5 0 Отговор
    Или са руснаците, или е провокация. Трети вариант няма, количеството дронове изключва грешка.
    Ако са руснаците, то нато, ЕсеС и пудели са се и3п[email protected]@ли от истеричен ужас и само джафкат панически иззад оградата.
    Ако е провокация, то това е образец на некадърен и жалък опити за манипулация и не говори никак добре за интелекта на организаторите и повярвалите.
    По тоя повод много ми се иска да разбера мнението на някое евроатлантическо розАво пони.

    Коментиран от #26

    14:08 12.09.2025

  • 17 Диагноза

    2 4 Отговор
    Путлер си мисли, че бункерите и двойниците ще го спасят от Хага и възмездието.

    14:19 12.09.2025

  • 18 ССС

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Иван Станков":

    И на коя минута от видеото са репресиите? Щото иначе изглежда някакъв си снима от дървения кенеф в двора, и дрънка врели-некипели

    14:19 12.09.2025

  • 19 Зелко

    3 0 Отговор
    Еееей дроновете бяха украински събудете се заспали еврогeйски парламент

    14:20 12.09.2025

  • 20 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Подкрепяйте разпадаща се Франция и Германия а не Украйна.

    14:23 12.09.2025

  • 21 Иван

    1 0 Отговор
    Нацистките евреи пуснаха бомба върху яхтата на Грета Тумберг.

    14:25 12.09.2025

  • 22 Дедо

    2 0 Отговор
    В качеството на какво ЕС привиква посланиците? Той е икономически съюз не и с функции на общо управление и централна власт. Типично поведение на наг лосаксонски ма ионетки.

    14:26 12.09.2025

  • 23 6135

    2 0 Отговор
    ЕС е икономически съюз и няма пълномощия да привиква дипломати.
    Руснаците и белорусите е трябвало само да си го преместят!

    Коментиран от #27

    14:29 12.09.2025

  • 24 Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Велик Зеленски!":

    Ха,ха,ха, майтапчияаааа!

    14:31 12.09.2025

  • 25 Аз да попитам

    1 0 Отговор
    Някой впечатлява ли се от крякането на няколко кокошки в брюксел

    14:35 12.09.2025

  • 26 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хм...":

    Четох,че дроновете няма как да са изстреляни от Русия,защото не можели да прелетят на такова разстояние .Руските дронове били за по малко разстояние..Споменаваше се и точните километри.
    Остава Украйна или Беларус.
    Обаче пък на друго място прочетох,че се оказало дроновете били китайски.
    Всеизвестно е,че Китай внася дронове в Украйна.
    Русия нямала китайски дронове..Тя си ползвала своите ..
    За Беларус нищо не съм срещнала като инфо...Имат ли дронове ,купуват ли китайски ...нищо !

    14:35 12.09.2025

  • 27 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "6135":

    Никъде не се споменава,че руските и беларуски дипломати са отишли..ЕС може да се правят на важни само,без някой да им обръща внимание

    14:39 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания