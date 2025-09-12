ЕС привика дипломати на Русия и Беларус заради нарушението на полското въздушно пространство

Европейската служба за външна дейност е привикала вчера дипломатическите представители на Русия и Беларус по повод нарушаването на полското въздушно пространство, съобщи говорител на Европейската комисия, предава БТА.
На две отделни срещи ЕС е изразил остра позиция срещу инцидента.
„Отбелязахме, че Русия продължава войната, а тази поредна стъпка я задълбочава. Ще продължим да подкрепяме Украйна и да повишаваме цената за Русия,“ заяви говорителят.
В последните часове и няколко държави от ЕС привикаха руски дипломати, за да изразят протест срещу навлизането на дронове над Полша по-рано тази седмица.
В общо изявление на ЕС нарушението бе определено като умишлено действие, което представлява опасност за сигурността на целия съюз.
1 Велик Зеленски!
Коментиран от #8, #11, #24
13:56 12.09.2025
2 Последния Софиянец
13:56 12.09.2025
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #6
13:57 12.09.2025
4 НАТЮ-то
че не ми стана ясно ?
13:57 12.09.2025
5 Добре че
13:58 12.09.2025
6 Извикали са руските посланици
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":фон дер Лаян и Калас да им извъртят по една сви рка!
Коментиран от #15
13:58 12.09.2025
7 Иван Станков
13:58 12.09.2025
8 Велик клуб е.
До коментар #1 от "Велик Зеленски!":На кой народ ,бре? Мъжете муизмряха, жените в чужбина по баровете с чичко паричко , децата при западнитеП.Фофили.
13:59 12.09.2025
9 БОЗА
Целокупният западнал запад във фалит,но лае и вие неистово,за Украйна...ей затова ще ви пометат собствените ви народи...франсетата вече са на линия... ;-)
13:59 12.09.2025
10 Иван Станков
Коментиран от #18
14:00 12.09.2025
11 Сталин
До коментар #1 от "Велик Зеленски!":Забрави да сложиш знака за сарказъм
14:00 12.09.2025
12 Ковача
14:02 12.09.2025
13 Я пък тоя
Викнали дипломати!
Е, и, какво ще направите, ще им поревете на рамото ли.
Смешно, жалко в същото време обидно за средно интелигентния гражданин.
Или си мислите, че изглеждате страшни, а ми НЕ.
14:02 12.09.2025
14 Сталин
14:03 12.09.2025
15 Човек трябва да е никрофил
До коментар #6 от "Извикали са руските посланици":Че да се прежали да го поΔaΔе на
Фрау фон SS.
14:03 12.09.2025
16 Хм...
Ако са руснаците, то нато, ЕсеС и пудели са се и3п[email protected]@ли от истеричен ужас и само джафкат панически иззад оградата.
Ако е провокация, то това е образец на некадърен и жалък опити за манипулация и не говори никак добре за интелекта на организаторите и повярвалите.
По тоя повод много ми се иска да разбера мнението на някое евроатлантическо розАво пони.
Коментиран от #26
14:08 12.09.2025
17 Диагноза
14:19 12.09.2025
18 ССС
До коментар #10 от "Иван Станков":И на коя минута от видеото са репресиите? Щото иначе изглежда някакъв си снима от дървения кенеф в двора, и дрънка врели-некипели
14:19 12.09.2025
19 Зелко
14:20 12.09.2025
20 Атина Палада
14:23 12.09.2025
21 Иван
14:25 12.09.2025
22 Дедо
14:26 12.09.2025
23 6135
Руснаците и белорусите е трябвало само да си го преместят!
Коментиран от #27
14:29 12.09.2025
24 Дедо
До коментар #1 от "Велик Зеленски!":Ха,ха,ха, майтапчияаааа!
14:31 12.09.2025
25 Аз да попитам
14:35 12.09.2025
26 Атина Палада
До коментар #16 от "Хм...":Четох,че дроновете няма как да са изстреляни от Русия,защото не можели да прелетят на такова разстояние .Руските дронове били за по малко разстояние..Споменаваше се и точните километри.
Остава Украйна или Беларус.
Обаче пък на друго място прочетох,че се оказало дроновете били китайски.
Всеизвестно е,че Китай внася дронове в Украйна.
Русия нямала китайски дронове..Тя си ползвала своите ..
За Беларус нищо не съм срещнала като инфо...Имат ли дронове ,купуват ли китайски ...нищо !
14:35 12.09.2025
27 Атина Палада
До коментар #23 от "6135":Никъде не се споменава,че руските и беларуски дипломати са отишли..ЕС може да се правят на важни само,без някой да им обръща внимание
14:39 12.09.2025