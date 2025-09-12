Доналд Тръмп: Търпението ми към Путин се изчерпва много бързо, но за танго са нужни двама

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че търпението му към руския президент Владимир Путин "се изчерпва, и то бързо", предаде Ройтерс, и намекна за възможността за санкции срещу руските банки и петролния сектор, без да поема твърд ангажимент, пише БТА.

В интервю на живо за телевизия "Фокс Нюз" в Ню Йорк Тръмп каза, че украинският президент Володимир Зеленски също трябва да бъде убеден да сложи край на конфликта в Украйна, който започна през 2022 г. с руската инвазия в страната, като заяви: "За танго са нужни двама", информиа Франс прес.

В интервюто Тръмп заяви, че отдавна има добри отношения с Путин, но изрази разочарование от неспособността му да сложи край на войната, посочи Ройтерс. "То (търпението ми спрямо Путин - бел. ред.) се изчерпва, и то бързо. Ще трябва да реагираме много, много решително", каза президентът на САЩ.

Той заяви, че санкциите срещу банките и петрола на Русия са една от възможностите, наред с митата върху експортните стоки на руските партньори, но европейските страни също трябва да участват.

"Но аз вече го направих. Направих много", каза Тръмп, отбелязвайки, че Индия – един от най-големите купувачи на руски петрол – се сблъсква с 50% мита върху износа си за САЩ.

"Това не е лесно. Това е голяма работа и причинява разрив с Индия", каза президентът на САЩ.

"И не забравяйте, че това е проблем на Европа, много повече, отколкото наш", заключи американският държавен глава.