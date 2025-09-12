Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Търпението ми към Путин се изчерпва много бързо, но за танго са нужни двама
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Търпението ми към Путин се изчерпва много бързо, но за танго са нужни двама

12 Септември, 2025 19:33 1 760 96

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • полша-
  • дронове

Коментарът му идва след инцидента от 10 септември, когато около двайсет руски дрона навлязоха във въздушното пространство на НАТО над Полша

Доналд Тръмп: Търпението ми към Путин се изчерпва много бързо, но за танго са нужни двама - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че търпението му към руския президент Владимир Путин "се изчерпва, и то бързо", предаде Ройтерс, и намекна за възможността за санкции срещу руските банки и петролния сектор, без да поема твърд ангажимент, пише БТА.

В интервю на живо за телевизия "Фокс Нюз" в Ню Йорк Тръмп каза, че украинският президент Володимир Зеленски също трябва да бъде убеден да сложи край на конфликта в Украйна, който започна през 2022 г. с руската инвазия в страната, като заяви: "За танго са нужни двама", информиа Франс прес.

Още новини от Украйна

В интервюто Тръмп заяви, че отдавна има добри отношения с Путин, но изрази разочарование от неспособността му да сложи край на войната, посочи Ройтерс. "То (търпението ми спрямо Путин - бел. ред.) се изчерпва, и то бързо. Ще трябва да реагираме много, много решително", каза президентът на САЩ.

Той заяви, че санкциите срещу банките и петрола на Русия са една от възможностите, наред с митата върху експортните стоки на руските партньори, но европейските страни също трябва да участват.

"Но аз вече го направих. Направих много", каза Тръмп, отбелязвайки, че Индия – един от най-големите купувачи на руски петрол – се сблъсква с 50% мита върху износа си за САЩ.

"Това не е лесно. Това е голяма работа и причинява разрив с Индия", каза президентът на САЩ.

"И не забравяйте, че това е проблем на Европа, много повече, отколкото наш", заключи американският държавен глава.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КиКи

    22 58 Отговор
    Ще е прекрасно ако руснаците бъдат победени, а Украйна освободена!

    Коментиран от #10, #59, #62, #68, #74

    19:34 12.09.2025

  • 2 Бавно и полека варим жабката, не бързаме

    14 40 Отговор
    🙏🇺🇦 Септември 12.... 🇳🇿🇺🇦ЗЕЛЕНСКИ: "Нова Зеландия също се присъединява към намаляването на тавана на цените на руския суров петрол – от 60 на 47,60 долара за барел.
    Санкции са наложени и срещу 19 юридически и физически лица, както и срещу 19 кораба от руския сенчест флот.
    Руското военно разузнаване също е на прицел – подразделение 29155 на ГРУ, което е участвало в кибератаки срещу Украйна."
    🇺🇦🇺🇲„Америка има система за противовъздушна отбрана, по-силна от „Пейтриът“, и тя се казва Кийт Келлог. Готов съм да му предоставя гражданство, местожителство и всичко необходимо.“

    19:34 12.09.2025

  • 3 РОШКО

    33 11 Отговор
    НЕ ВИ ЛИ Е ЯСНО БЕ ЕВРО ИДИОТИ НЯМА РУСИЯ НАМА И АМЕРИКА НЯМА И РОБСКА ЕВРОПА ЗА КАКВО СИ МЕЧТЕТЕ НЯМА ДА СТАНЕ

    19:35 12.09.2025

  • 4 Жоро

    44 5 Отговор
    Българските институции не осъдиха убийството на Чарли Кърк. Убит е патриот и човек на Тръмп. Щяха обаче да обявят траур, ако убит беше Сашко Сорос.

    19:35 12.09.2025

  • 5 Атина Палада

    46 7 Отговор
    Тръмп ще сложи мита на руския уран,който купува за да има ток в САЩ ,да не седят на тъмно...
    Ами хайде,слагай митата ..:))))

    19:36 12.09.2025

  • 6 си дзън

    15 20 Отговор
    Агент Краснов стана за смях. По-добре да си мълчи.

    Коментиран от #17

    19:36 12.09.2025

  • 7 пешо

    32 8 Отговор
    путин го мести

    19:36 12.09.2025

  • 8 Иван

    21 7 Отговор
    За еврейското нацистко танго не са нужни двама.

    19:37 12.09.2025

  • 9 Соваж бейби

    29 10 Отговор
    Ми почвай да танцуваш бе риж гъ..фон ,чудно ми е кога ще свърши търпението на Русия към вас.Връщайте Аляска!

    Коментиран от #43

    19:37 12.09.2025

  • 10 МОНА

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    КИКИ ЖАЛКО НО НЯМА ДА ДОЖИВЕЕШ ДА ВИДИШ ТОВА

    19:37 12.09.2025

  • 11 Факт

    5 3 Отговор
    Още по малко да се водят по мнението на странични хора!

    19:37 12.09.2025

  • 12 Вашето Мнение

    36 7 Отговор
    Първо сащ купуват петрол от Русия и го продават на европа, явно тръмпи е решил да прави монопол. Както знаем обаче, Китай и Индия не го бръснат за слива, така, че ще си остане с приказките колкото да подмокря жинжиляка. Второ Русия разполага с цялата менделеева таблица и то в огромни количества, така, че си е самодостатъчна, това за сведение на подмокрения жинжър от европата.

    Коментиран от #25, #81, #86

    19:37 12.09.2025

  • 13 Дедо

    10 16 Отговор
    Неадекватния Тръмп опъна на Путин червен килим и му ръкопляскаше докато джуджето вървеше по него . Чак Арнолд Шварценегер се възмути от такова мекотело като Тръмп

    Коментиран от #19, #20, #26

    19:38 12.09.2025

  • 14 Гедер

    15 5 Отговор
    Тръмп е като мека медуза без мозък ,която хаотично се носи в океана и се възмущава от всички .

    19:39 12.09.2025

  • 15 Съветник

    20 18 Отговор
    Диктаторът да си търси сигурен бункер !☝️

    19:40 12.09.2025

  • 16 Бендида

    15 2 Отговор
    Има хубава, българска дума, описваща кратко Тръмп - петлещи се. :)))

    Коментиран от #29

    19:40 12.09.2025

  • 17 Атина Палада

    20 7 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    И все още не си прозрял,че Тръмп не е агент Краснов а е националист..С Русия имат един общ враг- л.ибер.астире,които докараха и САЩ до просешка тояга и в Русия големи щети нанесоха ..За Европа...още сме под тяхното иго и се вижда ясно какво става в Европа.

    19:40 12.09.2025

  • 18 Факт

    3 2 Отговор
    То Иванчо се сваля на всеки!

    19:40 12.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вашето Мнение

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо":

    Ми на твоите ли да ракопляска бе п.е.д.а.л.?

    19:41 12.09.2025

  • 21 РОКИ

    17 5 Отговор
    КОГАТО ВИДЯТ ТРЪМП И ПУТИН ЗАЕДНО ПО 10 СОРОСА УМИРАТ НА ВЕДНЪЖ

    19:41 12.09.2025

  • 22 Хахахаха

    6 10 Отговор
    И не забравяйте, че това е проблем на Европа, много повече, отколкото наш", заключи американският държавен глава.



    Тръмпоч, като това е проблем на Европа, какъв ви е зора, да спирате войната, при лоши условия? За вашата национална сигурност не е проблем, но за националната сигурност на Европа, е важно Европа и Украйна да приемат условията!

    Коментиран от #27

    19:41 12.09.2025

  • 23 китайски балон

    6 3 Отговор
    БайДончо трябва да си пие хапчетата за нерва😅

    19:41 12.09.2025

  • 24 И нашето търпение

    4 7 Отговор
    Към бащата на някаква Саяна се изчерпа.

    19:42 12.09.2025

  • 25 Соваж бейби

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето Мнение":

    Имаш малка грешка арабите от Катар продава руска газ на Европа тройно по скъпа,така каза Джордан Бардела и купуваме американски петрол който също не е изгоден за Европа. В плюс и разнасянето на кораби не екологично чисто и преработваме тука американския петрол,това защото "умни хора "ни управлява.

    Коментиран от #41

    19:42 12.09.2025

  • 26 Атина Палада

    11 6 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо":

    И кой е тоя Арнолд? Един палячо ли?

    Коментиран от #46

    19:43 12.09.2025

  • 27 Вашето Мнение

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Ми защо ние жалките европудели непрекъснато се молим на тръмп. Обявяваме война на Русия и я приключваме.

    19:44 12.09.2025

  • 28 В КРАЙНА СМЕТКА

    17 5 Отговор
    Всичко ще стане точно така както го иска Путин. Свиквайте скъсани центаци.

    19:45 12.09.2025

  • 29 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Бендида":

    Аз пък никога не съм чувала тази дума "петлещи се"! Какво означава? От кой край си?

    19:47 12.09.2025

  • 30 Майна

    11 3 Отговор
    Що преиначавате?
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че няма да „защитава никого“ в ситуацията с дроновете в Полша

    19:47 12.09.2025

  • 31 Рублевка

    13 6 Отговор
    Укра получи от Запада стотици милиарди, танкове, самолети, байрактари, жавелини, ИМА ПОЧТИ ДВОЙНО ЧИСЛЕНО ПРЕВЪЗХОДСТВОТО и руснаците ги бият!?!? Укра трябваше да са превзели вече Москва, а отстъпват. Отстъпват от малобройните руснаци? Защо? Нали уж са герои?

    Коментиран от #42

    19:49 12.09.2025

  • 32 ДЕДИ ФОН

    11 5 Отговор
    ОПИТАЙ ДА Ж МБАРДИРАШ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И ЩЕ ИЗРЕВЕШ НА УМРЯЛО ЩЕ УСЕТИШ ЛЮБОВТА НА ЧИЧО ВОВА.

    19:49 12.09.2025

  • 33 Майна

    11 3 Отговор
    Ето още :
    ,,След като президентът Тръмп заяви пред водещите на „Fox Friends“ , че убиецът на Чарли Кърк е „в арест “, той коментира радикалните леви организации, заявявайки: „Ще разследваме случая със Сорос. Изглежда като случай на RICO.“

    19:50 12.09.2025

  • 34 ДЕДИ ФОН

    9 4 Отговор
    ОПИТАЙ ДА Ж МБАРДИРАШ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И ЩЕ ИЗРЕВЕШ НА УМРЯЛО ЩЕ УСЕТИШ ЛЮБОВТА НА ЧИЧО ВОВА.

    19:50 12.09.2025

  • 35 Иво

    6 5 Отговор
    Във Непал хората имат повече смелост от тука

    19:51 12.09.2025

  • 36 Смешник

    11 6 Отговор
    Чичо Дончо така и не разбра че Путин ще сложи край на войната само след постигане на целите на Сво

    Коментиран от #40, #50

    19:51 12.09.2025

  • 37 Майна

    9 4 Отговор
    Както и да обръщате думите му:
    Тръмп отряза " лондонсити"
    Това е

    Коментиран от #47

    19:52 12.09.2025

  • 38 Тръмп

    6 2 Отговор
    Може да си сменим пертньорите? Путин-Това танго не го харесвам?!

    19:53 12.09.2025

  • 39 аz СВОПобеда80

    5 4 Отговор
    Извънредно!Бащата на убиецът на Чарли Кларк е член на републиканската партия.Същият е запознал синът си с оръжията още като малък..Семейството трие снимки от Фейсбук!Както се и очакваше -вътрешна работа.

    Коментиран от #77

    19:55 12.09.2025

  • 40 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    7 5 Отговор

    До коментар #36 от "Смешник":

    Точка.

    19:55 12.09.2025

  • 41 центаджия..

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Соваж бейби":

    А бе какво ти дреме,важното е урсулците да са зле..русь и щать си играят игричките,а алиянскио юръп заквича че са го нападнали 20-тина симулативни масковски дрончета,без никакъв ядрен арсенал..

    19:55 12.09.2025

  • 42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 8 Отговор

    До коментар #31 от "Рублевка":

    Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #61

    19:57 12.09.2025

  • 43 демократ

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    Що рускините все за Франция драпате.

    Коментиран от #55, #63

    19:57 12.09.2025

  • 44 Майна

    9 4 Отговор
    Тръмп почва " банкерската кабала"
    Вижте днес:
    "В сензационно интервю за „Piers Morgan Uncensored“, журналистът Тъкър Карлсън твърди, че израелското разузнаване е знаело предварително за терористичните атаки от 11 септември 2001 г. и че израелското ръководство е разглеждало събитието като полезно за отношенията между Съединените щати и Израел.

    Коментиран от #48

    19:57 12.09.2025

  • 45 Путин

    7 2 Отговор
    С Тръмп може да изиграем казачок!

    19:58 12.09.2025

  • 46 Любо

    7 9 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Кой беше палячото Путин?Онзи от бункера вероятно?

    19:58 12.09.2025

  • 47 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #37 от "Майна":

    Да и аз това четох. Тулси Габърд уволнявала поголовно от службите им онези свързани с Лондонсити.Прекъсвала връзките ..

    Коментиран от #53, #58

    19:58 12.09.2025

  • 48 гайтанджиева

    4 7 Отговор

    До коментар #44 от "Майна":

    Руски фейкове.

    19:58 12.09.2025

  • 49 Силиций

    3 3 Отговор
    Дрън,дрън,дрън,дрън.....

    19:58 12.09.2025

  • 50 Рублевка

    8 6 Отговор

    До коментар #36 от "Смешник":

    Някои наивни субекти се надяват, че Русия ще свърши парите и ще фалира. Тогава всички заедно ще се нахвърлят и ще я победят. Блокираха огромни руски капитали в западните банки. Над $300 милиарда! Взеха на руснаците вилите и яхтите. Но нищо не казват, за руските капитали, които не са блокирани, а те са над $4000 милиарда!
    Русия може да продължи да воюва още сто години, ако е нужно. Дотогава Европа ще фалира 5 пъти, защото има само дългове.

    19:59 12.09.2025

  • 51 Краснов

    3 3 Отговор
    Тези дронове са съгласувани в Аляска!

    20:00 12.09.2025

  • 52 Гост

    8 6 Отговор
    Русия е Фактор, всички трябва да се съобразяват с нея, ако не са се научили още мишоците, дето ограбват и експлоатират беззащитни народи, откакто се помнят😁, разстрелват показно президента си, който е забранил робството и много други, включително и бруталното убийство на един млад, честен и изцяло отдаден на каузата Човек..., от такъв народ, в който доброто може да бъде ликвидирано моментално, и чеп за зеле не става...! САЩ не е държава, а хотел за постоянно пребиваващи Помияри...

    Коментиран от #57

    20:00 12.09.2025

  • 53 аz СВОПобеда80

    7 6 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    В Санкт Петербург по магазините продават по една филийка хляб.Толкова за руската икономика 🤣🤣🤣.
    В по-малките градове в Русия по базари се продава храна с изтекъл срок на годност.Напливът е невероятен.

    20:01 12.09.2025

  • 54 Ритър скота

    4 3 Отговор
    какво казва?

    20:01 12.09.2025

  • 55 Соваж бейби

    8 4 Отговор

    До коментар #43 от "демократ":

    Аз не съм рускиня първо ,второ от дълги години преди зеления наркоман да се появи Русия и Франция са си имали голяма дружба .В Русия също има доста французи и тука руснаци .

    20:01 12.09.2025

  • 56 Рублевка

    6 3 Отговор
    Тръмп е хитър политик, който гледа на САЩ да е добре, а не на Европа.

    20:02 12.09.2025

  • 57 Фактите говорят

    5 8 Отговор

    До коментар #52 от "Гост":

    Измина една година откакто путин покани българските русофили да заживеят в Русия.Заминали досега -НУЛА.

    Коментиран от #67

    20:03 12.09.2025

  • 58 гайтанджиева

    3 6 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Пак си чел руски фейкове.

    20:04 12.09.2025

  • 59 Каква фантастична

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    и неосъществима розова мечта.

    20:04 12.09.2025

  • 60 Майна

    7 3 Отговор
    Тръмп след убийството на Чарли Кърк обяви, че започва всеобхватна програма срещу престъпността
    Демократите вият вече!
    ,,ПрезидентДоналд Дж. Тръмпобяви в петък, че ще разположиНационална гвардиядо Мемфис, Тенеси, като част от текущата му инициатива за борба с престъпността. Президентът подчерта, че разполагането на войски няма да се ограничи само до Националната гвардия и може да се разшири, за да включи и армията, ако е необходимо. Това бележи важна стъпка в справянето с опасенията за обществената безопасност в града."
    Давай, Тръмп!!!

    20:04 12.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Годината е 2027

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "демократ":

    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    20:08 12.09.2025

  • 64 Майна

    5 5 Отговор
    Навремето по първия мандат убиха Сюлемани без знанието му..
    Сега му спретнаха това в Доха..
    Тръмп ще ги ..смачка.
    Давай, шерифе !

    Коментиран от #66

    20:08 12.09.2025

  • 65 ганди

    3 4 Отговор
    Никой не го взема трумпи на сериозно

    20:09 12.09.2025

  • 66 Макробиолог

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "Майна":

    А в Турция гръмнаха като куче руският посланик.И нищо.

    Коментиран от #85

    20:10 12.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 КоКо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    Още по-прекрасно щеше да е, да не се налага никой никого да не побеждава и Украйна да си бе цяла.

    Сега обаче е късно и на победените им остава само, да избират с колко точно да бъдат победени.

    20:11 12.09.2025

  • 69 Майна

    2 1 Отговор
    Путин и Тръмп срещу лондонсити
    ,,
    © РИА Новости
    Политика
    Тръмп заяви, че няма да защити никого в кризата с дронове в Полша
    ВАШИНГТОН, 12 септември — РИА Новости. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че няма да „защитава никого“ в ситуацията с дроновете в Полша, но дроновете не е трябвало да са близо до полска територия.


    Източник: Ройтерс
    „Няма да защитавам никого, но Полша наистина ги свали. Паднаха на територията, но не си струваше (дронове - бел. ред.) да са близо до Полша“, каза той в интервю за Fox News.

    20:12 12.09.2025

  • 70 Рублевка

    3 1 Отговор
    Една от целите на срещата в Аляска вероятно е таен договор за ненападение межди САЩ и РФ. Пакт Путин Тръмп, необходим за да си поделят Европа. Тръмп разбира, че само на Русия може да разчита, защото тя го е доказала в историята.

    Коментиран от #75

    20:12 12.09.2025

  • 71 Сократ

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Учуден":

    Учил, недоучил. Я сега обясни защо аз трябва да ходя в Русия, а не ти където пожелаеш на запад?

    20:14 12.09.2025

  • 72 Архимандрисандрит Бибиан

    0 1 Отговор
    От тръмпофонът постъпи вапрос към пемберугите- "Внетен ли сме бе деа"?

    20:15 12.09.2025

  • 73 604

    1 1 Отговор
    Паветния вой....изкълчените драскални без капка логика и истина са мехлем за ушите ми.....

    20:15 12.09.2025

  • 74 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    Кики кой клас си бе чичо..... Първо-Мечтите са безплатни нали знаеш.... Второ-Русия, не е толкова силна колкото беше Великия Съветски Съюз, но И при това няма сила която да е победи.... Трето-Не забравяй че войната в Украйна е СВО, тоест не е истинска война, въпреки че се водят бойни действия... Четвърто -ако се наложи Русия да воюва с евро за падащите пудели, Не дай боже с САЩ войната ще бъде съвсем различна и с теб няма да може да разберем кой е победителя.... Пето-руският президент Владимир Путин е стоик , никой не е обидил, има здраве нерви, но не се знае до кога....

    20:15 12.09.2025

  • 75 Не че ми пука

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Рублевка":

    Ама кой го интересува кочината РФ?

    Коментиран от #87

    20:16 12.09.2025

  • 76 Рублевка

    1 0 Отговор
    Европейските банки дължат пари не само на РФ, но и на САЩ. Забавят под различни поводи плащанията. САЩ и РФ са обезпокоени. За да бъдат принудени страните от ЕС да плащат дълговете е необходимо да се изработи механизъм между САЩ и РФ. Намаляване на американския дял в НАТО, който е почти 90% и военно сътрудничество с Русия.
    Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари, драги европейци!

    20:20 12.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Дзверцов

    1 0 Отговор
    Чичо Вова не се връзва на мурафетите на чичо Дони и последния губи разсъдък. Глобално играта ще се играе на два фронта и за на пред. Г дватринайсет срещу Брикс и НАТО и Нетаняху срещу Русия, Китай, Иран. Ще има загуби и много болка и от двата лагера. Всичко ще се сведе до търпимостта на болката, загубите и последващия ефект от това кой , колко може да си позволи да загуби. Вече е ясно, че всички губят и са на ръба!

    Коментиран от #83

    20:23 12.09.2025

  • 79 Гориил

    3 0 Отговор
    Безсмислени и празни думи, които Русия отдавна не иска да чува. Пристигането на принц Хари в Киев е доказателство за поражението на Европа. По-голямата част от света се отнася към него с безразличие, презрение и апатия. От друга страна, пристигането му в Киев прави англичаните нервни и раздразнени. В края на краищата това е демонстрация на срам и унижение.

    20:27 12.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Боби

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето Мнение":

    Тавариш,"самодостатъчната" пРоссия не може да изкара и 3 дня без доставките на всичко от Китай

    20:28 12.09.2025

  • 82 Тони

    0 0 Отговор
    Плямпалото се обади! Тоя може да се репчи само на Иран и то по обективни причини!

    20:32 12.09.2025

  • 83 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Дзверцов":

    Гледах в тубата едно видео на тази тема На всеки 300, 350 години населението на земята започва да иска прекалено много и елитите го зачистват с атом. Елитите се скриват дълбоко под земята. Там те събират цялата информация и технологии, а на повърхността оцелелите се връщат в каменната ера. След две поколения на повърхността никой не помни миналото. Тогава излизат ТЕ. Техните внуци с технологиите и знанията от миналото са новите богове и всичко започва отначало.

    20:33 12.09.2025

  • 84 Гориил

    2 0 Отговор
    Сигурни ли сте, че Европа ще оцелее и ще оцелее без евтини и висококачествени китайски стоки (сравнявайки обемите на търговията между вас и Русия. Търговският оборот на Европа с Китай е три пъти по-голям.)?

    20:37 12.09.2025

  • 85 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Макробиолог":

    Извършителят беше обесен, а Ердоган се извини на Путин.

    20:38 12.09.2025

  • 86 Нашето мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето Мнение":

    "Първо сащ купуват петрол от Русия и го продават на европа"

    Пич, САЩ са най-големият производител на петрол. Русия добива сорт Уралс, който химически се различава от Брент и веднага може да се разбере, защото изисква различна настройка на нефтопреработвателните системи.
    Проверявай си първо информациите, които преписваш от руски форуми, защото ставаш за смях.

    Коментиран от #91

    20:39 12.09.2025

  • 87 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Не че ми пука":

    От тая "кочина" трепери цялото нато, и иска да се въоръжава много !!

    20:39 12.09.2025

  • 88 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Сапунката "Тръмп е разочарован от Путин" епизод 12345

    20:40 12.09.2025

  • 89 вен серемос

    2 0 Отговор
    Какво стана с метресата на Борисов Силвия Веикова:К. Костадинов я наряза ,като кисела краставица.Силвия Великова е шантонерка.Няма образование! Циганка от гр Левски-всички там са циганиИма много малко българи..

    20:41 12.09.2025

  • 90 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    И БАЙ ДОБНЬО Е БУЛКАТА :)
    ....
    В ТОВА ТАНГО :)
    ...
    НЕ МОГА ДА СЕ СДЪРЖА ДА НЕ ГО НАПИША:)

    20:41 12.09.2025

  • 91 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Нашето мнение":

    В Европа са наясно за произхода на петрола, но го купуват от САЩ, а не от РФ и не нарушават санкциите. Ако е нужно могат да си затворят очите и да се престоят на неразбрани. Както и дизел от Индия, произведен от руски петрол, което много дразни Тръмп, защото конкурират САЩ.

    20:44 12.09.2025

  • 92 Гочев

    0 0 Отговор
    Тръмп е разработван десетелетия! От него нищо не може да се очаква. Дано руснаците се събудят,по-добре късно отколкото никога. Така илиэиначе Путин е пътник

    20:46 12.09.2025

  • 93 Атина Палада

    0 0 Отговор
    До като не се унищожи втарая няма да има мир по света.

    20:47 12.09.2025

  • 94 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Като висне трупин от башнята на спаска ще има тридневна заря над калния площад‼️

    20:48 12.09.2025

  • 95 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Онова с токчетата ще изгние в Хага

    20:48 12.09.2025

  • 96 az СВО ПОБЕДА80

    0 0 Отговор
    Няма по подло, долно и продажно от копейката и пияния му господар

    20:49 12.09.2025