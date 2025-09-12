Доналд Тръмп: Търпението ми към Путин се изчерпва много бързо, но за танго са нужни двама

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че търпението му към руския президент Владимир Путин "се изчерпва, и то бързо", предаде Ройтерс, и намекна за възможността за санкции срещу руските банки и петролния сектор, без да поема твърд ангажимент, пише БТА.
В интервю на живо за телевизия "Фокс Нюз" в Ню Йорк Тръмп каза, че украинският президент Володимир Зеленски също трябва да бъде убеден да сложи край на конфликта в Украйна, който започна през 2022 г. с руската инвазия в страната, като заяви: "За танго са нужни двама", информиа Франс прес.
В интервюто Тръмп заяви, че отдавна има добри отношения с Путин, но изрази разочарование от неспособността му да сложи край на войната, посочи Ройтерс. "То (търпението ми спрямо Путин - бел. ред.) се изчерпва, и то бързо. Ще трябва да реагираме много, много решително", каза президентът на САЩ.
Той заяви, че санкциите срещу банките и петрола на Русия са една от възможностите, наред с митата върху експортните стоки на руските партньори, но европейските страни също трябва да участват.
"Но аз вече го направих. Направих много", каза Тръмп, отбелязвайки, че Индия – един от най-големите купувачи на руски петрол – се сблъсква с 50% мита върху износа си за САЩ.
"Това не е лесно. Това е голяма работа и причинява разрив с Индия", каза президентът на САЩ.
"И не забравяйте, че това е проблем на Европа, много повече, отколкото наш", заключи американският държавен глава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КиКи
Коментиран от #10, #59, #62, #68, #74
19:34 12.09.2025
2 Бавно и полека варим жабката, не бързаме
Санкции са наложени и срещу 19 юридически и физически лица, както и срещу 19 кораба от руския сенчест флот.
Руското военно разузнаване също е на прицел – подразделение 29155 на ГРУ, което е участвало в кибератаки срещу Украйна."
🇺🇦🇺🇲„Америка има система за противовъздушна отбрана, по-силна от „Пейтриът“, и тя се казва Кийт Келлог. Готов съм да му предоставя гражданство, местожителство и всичко необходимо.“
19:34 12.09.2025
3 РОШКО
19:35 12.09.2025
4 Жоро
19:35 12.09.2025
5 Атина Палада
Ами хайде,слагай митата ..:))))
19:36 12.09.2025
6 си дзън
Коментиран от #17
19:36 12.09.2025
7 пешо
19:36 12.09.2025
8 Иван
19:37 12.09.2025
9 Соваж бейби
Коментиран от #43
19:37 12.09.2025
10 МОНА
До коментар #1 от "КиКи":КИКИ ЖАЛКО НО НЯМА ДА ДОЖИВЕЕШ ДА ВИДИШ ТОВА
19:37 12.09.2025
11 Факт
19:37 12.09.2025
12 Вашето Мнение
Коментиран от #25, #81, #86
19:37 12.09.2025
13 Дедо
Коментиран от #19, #20, #26
19:38 12.09.2025
14 Гедер
19:39 12.09.2025
15 Съветник
19:40 12.09.2025
16 Бендида
Коментиран от #29
19:40 12.09.2025
17 Атина Палада
До коментар #6 от "си дзън":И все още не си прозрял,че Тръмп не е агент Краснов а е националист..С Русия имат един общ враг- л.ибер.астире,които докараха и САЩ до просешка тояга и в Русия големи щети нанесоха ..За Европа...още сме под тяхното иго и се вижда ясно какво става в Европа.
19:40 12.09.2025
18 Факт
19:40 12.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Вашето Мнение
До коментар #13 от "Дедо":Ми на твоите ли да ракопляска бе п.е.д.а.л.?
19:41 12.09.2025
21 РОКИ
19:41 12.09.2025
22 Хахахаха
Тръмпоч, като това е проблем на Европа, какъв ви е зора, да спирате войната, при лоши условия? За вашата национална сигурност не е проблем, но за националната сигурност на Европа, е важно Европа и Украйна да приемат условията!
Коментиран от #27
19:41 12.09.2025
23 китайски балон
19:41 12.09.2025
24 И нашето търпение
19:42 12.09.2025
25 Соваж бейби
До коментар #12 от "Вашето Мнение":Имаш малка грешка арабите от Катар продава руска газ на Европа тройно по скъпа,така каза Джордан Бардела и купуваме американски петрол който също не е изгоден за Европа. В плюс и разнасянето на кораби не екологично чисто и преработваме тука американския петрол,това защото "умни хора "ни управлява.
Коментиран от #41
19:42 12.09.2025
26 Атина Палада
До коментар #13 от "Дедо":И кой е тоя Арнолд? Един палячо ли?
Коментиран от #46
19:43 12.09.2025
27 Вашето Мнение
До коментар #22 от "Хахахаха":Ми защо ние жалките европудели непрекъснато се молим на тръмп. Обявяваме война на Русия и я приключваме.
19:44 12.09.2025
28 В КРАЙНА СМЕТКА
19:45 12.09.2025
29 Атина Палада
До коментар #16 от "Бендида":Аз пък никога не съм чувала тази дума "петлещи се"! Какво означава? От кой край си?
19:47 12.09.2025
30 Майна
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че няма да „защитава никого“ в ситуацията с дроновете в Полша
19:47 12.09.2025
31 Рублевка
Коментиран от #42
19:49 12.09.2025
32 ДЕДИ ФОН
19:49 12.09.2025
33 Майна
,,След като президентът Тръмп заяви пред водещите на „Fox Friends“ , че убиецът на Чарли Кърк е „в арест “, той коментира радикалните леви организации, заявявайки: „Ще разследваме случая със Сорос. Изглежда като случай на RICO.“
19:50 12.09.2025
34 ДЕДИ ФОН
19:50 12.09.2025
35 Иво
19:51 12.09.2025
36 Смешник
Коментиран от #40, #50
19:51 12.09.2025
37 Майна
Тръмп отряза " лондонсити"
Това е
Коментиран от #47
19:52 12.09.2025
38 Тръмп
19:53 12.09.2025
39 аz СВОПобеда80
Коментиран от #77
19:55 12.09.2025
40 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #36 от "Смешник":Точка.
19:55 12.09.2025
41 центаджия..
До коментар #25 от "Соваж бейби":А бе какво ти дреме,важното е урсулците да са зле..русь и щать си играят игричките,а алиянскио юръп заквича че са го нападнали 20-тина симулативни масковски дрончета,без никакъв ядрен арсенал..
19:55 12.09.2025
42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #31 от "Рублевка":Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #61
19:57 12.09.2025
43 демократ
До коментар #9 от "Соваж бейби":Що рускините все за Франция драпате.
Коментиран от #55, #63
19:57 12.09.2025
44 Майна
Вижте днес:
"В сензационно интервю за „Piers Morgan Uncensored“, журналистът Тъкър Карлсън твърди, че израелското разузнаване е знаело предварително за терористичните атаки от 11 септември 2001 г. и че израелското ръководство е разглеждало събитието като полезно за отношенията между Съединените щати и Израел.
Коментиран от #48
19:57 12.09.2025
45 Путин
19:58 12.09.2025
46 Любо
До коментар #26 от "Атина Палада":Кой беше палячото Путин?Онзи от бункера вероятно?
19:58 12.09.2025
47 Атина Палада
До коментар #37 от "Майна":Да и аз това четох. Тулси Габърд уволнявала поголовно от службите им онези свързани с Лондонсити.Прекъсвала връзките ..
Коментиран от #53, #58
19:58 12.09.2025
48 гайтанджиева
До коментар #44 от "Майна":Руски фейкове.
19:58 12.09.2025
49 Силиций
19:58 12.09.2025
50 Рублевка
До коментар #36 от "Смешник":Някои наивни субекти се надяват, че Русия ще свърши парите и ще фалира. Тогава всички заедно ще се нахвърлят и ще я победят. Блокираха огромни руски капитали в западните банки. Над $300 милиарда! Взеха на руснаците вилите и яхтите. Но нищо не казват, за руските капитали, които не са блокирани, а те са над $4000 милиарда!
Русия може да продължи да воюва още сто години, ако е нужно. Дотогава Европа ще фалира 5 пъти, защото има само дългове.
19:59 12.09.2025
51 Краснов
20:00 12.09.2025
52 Гост
Коментиран от #57
20:00 12.09.2025
53 аz СВОПобеда80
До коментар #47 от "Атина Палада":В Санкт Петербург по магазините продават по една филийка хляб.Толкова за руската икономика 🤣🤣🤣.
В по-малките градове в Русия по базари се продава храна с изтекъл срок на годност.Напливът е невероятен.
20:01 12.09.2025
54 Ритър скота
20:01 12.09.2025
55 Соваж бейби
До коментар #43 от "демократ":Аз не съм рускиня първо ,второ от дълги години преди зеления наркоман да се появи Русия и Франция са си имали голяма дружба .В Русия също има доста французи и тука руснаци .
20:01 12.09.2025
56 Рублевка
20:02 12.09.2025
57 Фактите говорят
До коментар #52 от "Гост":Измина една година откакто путин покани българските русофили да заживеят в Русия.Заминали досега -НУЛА.
Коментиран от #67
20:03 12.09.2025
58 гайтанджиева
До коментар #47 от "Атина Палада":Пак си чел руски фейкове.
20:04 12.09.2025
59 Каква фантастична
До коментар #1 от "КиКи":и неосъществима розова мечта.
20:04 12.09.2025
60 Майна
Демократите вият вече!
,,ПрезидентДоналд Дж. Тръмпобяви в петък, че ще разположиНационална гвардиядо Мемфис, Тенеси, като част от текущата му инициатива за борба с престъпността. Президентът подчерта, че разполагането на войски няма да се ограничи само до Националната гвардия и може да се разшири, за да включи и армията, ако е необходимо. Това бележи важна стъпка в справянето с опасенията за обществената безопасност в града."
Давай, Тръмп!!!
20:04 12.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Годината е 2027
До коментар #43 от "демократ":3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.
20:08 12.09.2025
64 Майна
Сега му спретнаха това в Доха..
Тръмп ще ги ..смачка.
Давай, шерифе !
Коментиран от #66
20:08 12.09.2025
65 ганди
20:09 12.09.2025
66 Макробиолог
До коментар #64 от "Майна":А в Турция гръмнаха като куче руският посланик.И нищо.
Коментиран от #85
20:10 12.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 КоКо
До коментар #1 от "КиКи":Още по-прекрасно щеше да е, да не се налага никой никого да не побеждава и Украйна да си бе цяла.
Сега обаче е късно и на победените им остава само, да избират с колко точно да бъдат победени.
20:11 12.09.2025
69 Майна
,,
© РИА Новости
Политика
Тръмп заяви, че няма да защити никого в кризата с дронове в Полша
ВАШИНГТОН, 12 септември — РИА Новости. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че няма да „защитава никого“ в ситуацията с дроновете в Полша, но дроновете не е трябвало да са близо до полска територия.
Източник: Ройтерс
„Няма да защитавам никого, но Полша наистина ги свали. Паднаха на територията, но не си струваше (дронове - бел. ред.) да са близо до Полша“, каза той в интервю за Fox News.
20:12 12.09.2025
70 Рублевка
Коментиран от #75
20:12 12.09.2025
71 Сократ
До коментар #67 от "Учуден":Учил, недоучил. Я сега обясни защо аз трябва да ходя в Русия, а не ти където пожелаеш на запад?
20:14 12.09.2025
72 Архимандрисандрит Бибиан
20:15 12.09.2025
73 604
20:15 12.09.2025
74 Европеец
До коментар #1 от "КиКи":Кики кой клас си бе чичо..... Първо-Мечтите са безплатни нали знаеш.... Второ-Русия, не е толкова силна колкото беше Великия Съветски Съюз, но И при това няма сила която да е победи.... Трето-Не забравяй че войната в Украйна е СВО, тоест не е истинска война, въпреки че се водят бойни действия... Четвърто -ако се наложи Русия да воюва с евро за падащите пудели, Не дай боже с САЩ войната ще бъде съвсем различна и с теб няма да може да разберем кой е победителя.... Пето-руският президент Владимир Путин е стоик , никой не е обидил, има здраве нерви, но не се знае до кога....
20:15 12.09.2025
75 Не че ми пука
До коментар #70 от "Рублевка":Ама кой го интересува кочината РФ?
Коментиран от #87
20:16 12.09.2025
76 Рублевка
Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари, драги европейци!
20:20 12.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Дзверцов
Коментиран от #83
20:23 12.09.2025
79 Гориил
20:27 12.09.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Боби
До коментар #12 от "Вашето Мнение":Тавариш,"самодостатъчната" пРоссия не може да изкара и 3 дня без доставките на всичко от Китай
20:28 12.09.2025
82 Тони
20:32 12.09.2025
83 Рублевка
До коментар #78 от "Дзверцов":Гледах в тубата едно видео на тази тема На всеки 300, 350 години населението на земята започва да иска прекалено много и елитите го зачистват с атом. Елитите се скриват дълбоко под земята. Там те събират цялата информация и технологии, а на повърхността оцелелите се връщат в каменната ера. След две поколения на повърхността никой не помни миналото. Тогава излизат ТЕ. Техните внуци с технологиите и знанията от миналото са новите богове и всичко започва отначало.
20:33 12.09.2025
84 Гориил
20:37 12.09.2025
85 Рублевка
До коментар #66 от "Макробиолог":Извършителят беше обесен, а Ердоган се извини на Путин.
20:38 12.09.2025
86 Нашето мнение
До коментар #12 от "Вашето Мнение":"Първо сащ купуват петрол от Русия и го продават на европа"
Пич, САЩ са най-големият производител на петрол. Русия добива сорт Уралс, който химически се различава от Брент и веднага може да се разбере, защото изисква различна настройка на нефтопреработвателните системи.
Проверявай си първо информациите, които преписваш от руски форуми, защото ставаш за смях.
Коментиран от #91
20:39 12.09.2025
87 Хи хи
До коментар #75 от "Не че ми пука":От тая "кочина" трепери цялото нато, и иска да се въоръжава много !!
20:39 12.09.2025
88 Баш Балък
20:40 12.09.2025
89 вен серемос
20:41 12.09.2025
90 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
В ТОВА ТАНГО :)
...
НЕ МОГА ДА СЕ СДЪРЖА ДА НЕ ГО НАПИША:)
20:41 12.09.2025
91 Рублевка
До коментар #86 от "Нашето мнение":В Европа са наясно за произхода на петрола, но го купуват от САЩ, а не от РФ и не нарушават санкциите. Ако е нужно могат да си затворят очите и да се престоят на неразбрани. Както и дизел от Индия, произведен от руски петрол, което много дразни Тръмп, защото конкурират САЩ.
20:44 12.09.2025
92 Гочев
20:46 12.09.2025
93 Атина Палада
20:47 12.09.2025
94 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:48 12.09.2025
95 Последния Софиянец
20:48 12.09.2025
96 az СВО ПОБЕДА80
20:49 12.09.2025