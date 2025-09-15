Надцених желанието на Путин за мир! Доналд Тръмп все повече губи увереност във влиянието си върху Кремъл

Новини
  Тема: Украйна

15 Септември, 2025 11:00

В събота Вашингтон обяви, че ще наложи санкции на Москва само ако всички държави от НАТО спрат да купуват руски петрол

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все повече се съмнява, че може да убеди руския президент Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна, съобщава Axios, позовавайки се на източници от Белия дом. Според тях Тръмп е признал пред близкия си кръг, че е "надценил желанието на Путин за мир".

Отношението на Тръмп към конфликта в Украйна напомня подхода му към войната в Газа, отбелязват журналистите. При поемането на поста той обеща бързо да сложи край и на двата конфликта, но засега не е постигнал значителен напредък.

Още новини от Украйна

Axios посочва, че Тръмп е реагирал "почти с едни и същи думи" на руските удари срещу Украйна миналата неделя и на израелския удар срещу Катар в понеделник, насочен срещу ръководството на "Хамас". След атаката на Русия той написа в социалната мрежа Truth Social: "Не ми харесва цялата тази ситуация", и заяви готовност да наложи санкции на Москва. След израелската атака срещу Катар той коментира: "Не съм доволен от цялата тази ситуация".

Публичната реакция на Тръмп относно руските дронове, нарушили полското въздушно пространство, беше ограничена до кратък коментар в Truth Social: "Каква е тази история за Русия, нарушаваща полското въздушно пространство с дронове?". Според Axios това изявление напомня на реакция на "любопитен минувач".

В събота Тръмп обяви, че ще наложи санкции на Русия само ако всички държави от НАТО спрат да купуват руски петрол.

Според източниците на Axios колебанията на Тръмп показват нарастващо разочарование и осъзнаване, че влиянието му върху Путин е по-малко, отколкото е смятал първоначално.


САЩ
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Оценка 2.8 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 провинциалист

    13 15 Отговор
    Странно защо му викат "желание за мир" на желанието Путин да се отметне от исканията си от началото на конфликта.

    Коментиран от #7

    11:04 15.09.2025

  • 2 матю хари

    9 22 Отговор
    Русия без съмнение ще нападне НАТО, затова НАТО трябва превантивно да я нападне първи.
    Не трябва да чакаме една сутрин в 5 да се събудим с руски ракети над главите ни.

    Коментиран от #16

    11:04 15.09.2025

  • 3 Пич

    16 6 Отговор
    Путин и Тръмп навиват болта на ЕС заедно и от двете страни !!! Урсулианците се усетиха но нищо не могат да направят !!!

    11:04 15.09.2025

  • 4 Майна

    9 4 Отговор
    Тръмп си хвърля пушилки..
    Истината е една- Путин и Тръмп срещу лондонсити

    11:04 15.09.2025

  • 5 А желанието на

    6 2 Отговор
    Нетаняху ?

    Коментиран от #8

    11:05 15.09.2025

  • 6 Коко

    6 11 Отговор
    Русия представя мощният стратегически оръжеен комплекс „Сатурн-5000“, спускащ се директно от космоса, способен да унищожи цели градове.
    Путин: "Това ще преобърне хода на войната!"
    Минути по-късно Зеленски активира тайния си трик: мощен пърдеж с ефект на антигравитация.
    Комплексът излита обратно в космоса, загубвайки се безвъзвратно.
    Путин: „Какво? Какво направи? Това… не беше по план…“
    Зеленски просто казва: "Никога не подценявай силата на обикновения човек!

    11:05 15.09.2025

  • 7 Явно, че пак си

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    спрял да си пиеш таблетките.

    11:06 15.09.2025

  • 8 Майна

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "А желанието на":

    Зад Нетаняху пак е " лондонсити"
    Както и AIPAC, който беше завладял САЩ
    Защо убиха Чарли Кърк?

    11:07 15.09.2025

  • 9 дядото

    14 3 Отговор
    нагли хора по света.не стига,че нато и ес принудиха русия да отхвърли военната заплаха пред портите си,сега путин да сключи мир,но пак по техните мераци.не мисля че ще се получи.

    11:07 15.09.2025

  • 10 Жълтопаветните укротролове хептен са

    13 3 Отговор
    почнали да халюцинират.Не е добре работата при тях.

    11:08 15.09.2025

  • 11 китайски балон

    16 2 Отговор
    Извенете, но БайДончо никога не е имал, каквото и да било влияние върху Кремъл, така че нищо не губи, само илюзиите си😉

    11:09 15.09.2025

  • 12 Алоуууу

    4 6 Отговор
    Тръмпи кълвеш на гола кука ,как можеш да вярваш на руснак

    11:10 15.09.2025

  • 13 1488

    7 2 Отговор
    руснака лош 🇷🇺
    еврейна добър 🇮🇱
    ала бала портокала 🇺🇸🍊

    11:10 15.09.2025

  • 14 Дончо

    8 3 Отговор
    Не можеш да се мериш с Путин!
    Куче, което лае не хапе! Това си ти!

    11:10 15.09.2025

  • 15 Хайо

    9 1 Отговор
    Странно ми как Тръмп иска да разруши ЕС.Ше налагат санкции на Китай ,Индия и останалия свят и Европа какво има ,че да си ги позволи ? Петрол ли има ? Земеделие ли има? Природни богатства ли има ? Какво има Европа ? Промишленост която без природните ресурси от БРИКС не може да съществува .

    Коментиран от #19, #20

    11:12 15.09.2025

  • 16 Хайо

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "матю хари":

    Нали нямаше оръжия Русия ,с какво ще напада ? Нямала Русия оръжия пък щяла да напада юКакеи сте смешници .

    11:13 15.09.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    5 4 Отговор
    Оръжия ЕРАМ, АТАСМС, Хаймърс, Шадоус, Таурус да Украйна, пък тя сама се оправи с монголите 👍
    Да видим после кой НеЛетал и Плоска ли е руската глава 😄😄😄

    11:13 15.09.2025

  • 18 604

    3 1 Отговор
    Клюкини от розовите понитъ...

    11:13 15.09.2025

  • 19 Майна

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хайо":

    Що той да я разрушава?
    Лондонсити е разрушава
    Те искат санкции?
    Ти четеш ама май мисленето не ти се удава

    11:14 15.09.2025

  • 20 604

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хайо":

    Всичко което пишат розовите понитъ за мръмп са упашати лъжи!

    11:15 15.09.2025

  • 21 ДългоИме

    8 1 Отговор
    Какво влияние, какви пет пари ... ? Това да не са еврогейските пудели сгушени в скута на бай Тръмпи?

    11:17 15.09.2025

  • 22 Гледащ

    2 0 Отговор
    Ха аз не разбирам как ще иска да го приключи когато го правите губещ никой не иска да губи за това е така а и остана само едно карай го до край и каквото стане стане накрая няма да има обидени все пак всеки е направил залога и който спечели пише историята и прибира печалбите а другите ги плащат

    11:17 15.09.2025

  • 23 Смешник

    3 0 Отговор
    Въпреки че е реагирал по един и същи начин Има голяма разлика между отношението на Тръмп към ционискиая режим на Нетаняху и Русия Първите той всячески подържа включително с оръжия докато срещу Русия налага санкции и поддържа военно нацисткия режим в Киев

    11:20 15.09.2025

  • 25 Ганя Путинофила

    1 3 Отговор
    Рижавият смешник!

    11:23 15.09.2025

  • 26 тази тема за разочарования тръмп

    5 0 Отговор
    колко пъти ще я претопляте като стара манджа
    и той и ес бръмбарите
    знаят че за да има мир
    зелковците трябва да клекнат пред условията на Русия

    ама разните писачи въртят и сучат пълнежи

    11:25 15.09.2025

  • 27 име

    3 0 Отговор
    От два месеца ги разтягате тея локуми. На всеки е ясно че Тръмп няма как да спре войната, може само да си договори колко пари да си върне и от кой, дали ще е от руснаците, дали ще е от ЕССР, дали ще е от остатъците от Украйна. И разиграва театър за да не го обвинят че не прави нищо.

    11:26 15.09.2025

  • 28 Коги Путин искаше мир

    3 1 Отговор
    Украйна искаше война.
    Сега мрънкят, ми да мрънкят.

    11:28 15.09.2025

  • 29 Соваж бейби

    1 1 Отговор
    Рижия е лъжец и интригант,което е типично за американците в политиката! Започна сам да се заплита в лъжите си не само че не постига Мир ами започна война като вкара Израел в играта .Иска и с Европа така ама няма да мине номера,много ми падна в очите от момента когато каза че иска да разсели палестинците от земята им .И как посрешна Путин като крал ,а зад гърба му праща оръжие и подържа войната в Украйна.

    11:29 15.09.2025

  • 30 Кравар

    3 0 Отговор
    Тръмп да не се меси, където не му е работата. Да си оправя кочината САЩ, където се гърмят като зайци.

    11:31 15.09.2025

  • 32 Виц

    1 0 Отговор
    Гарабед и Моше пътуват през пустинята.Ден,два,три.Имали вода ,но храната свършила. На ден четвърти, спрели да отпочинат.Мошето бърка в пояса и изважда торба с фурми,който разстлал на кърпа.- Защо мълчиш бе,моше,ето имаме храна? - Да ,има но е продавам! - Колко искаш за две фурми?- По сто жълтици за бройка!- Ти луд ли си,за толкова пари,ще купя десет чувала с фурми- Моше тъжно въздъхнал ,вдигнал ръка ,показвайки наоколо и казал: Ами ето,пазар голям! Купувай откъдето искаш!" Кой разбрал, разбрал,как действа бай Дончо.

    11:37 15.09.2025

  • 33 000

    3 0 Отговор
    фактчета, нещо са ви сгрешили сченария - русия има правила и ще ги постигне. тръмп има мнение, което явно не съвпада с това на русия. следователно - русия си прави каквото и е в интерес. с хегемонията на сащ до вчера ...

    11:38 15.09.2025

  • 34 Ех Тръмпи!

    2 0 Отговор
    Ами каква реакцияопакваш от Путин,като нареждаш на Урсула да не купува руски нефт и газ,а само ваш-Американски!
    Отделно даваш оръжия на Зеленски,да се бие срещу Путин...!
    А и санкции към Путин не сваляш,даже ще ги увеличаваш...!
    И какво...?!
    При това положение Путин да плесне ръце и да те прегърне ли...?!

    11:38 15.09.2025

  • 35 Диванен стратег

    1 0 Отговор
    На Путин Западът и Зеленски му предлагат капитулация на Русия. (?) Е, как да иска такъв мир???

    11:43 15.09.2025

  • 36 ДА Е ЯСНО : И НА ТРЪМ ,СЪЩО !

    2 0 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ "СВО"СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ СПОНСОРИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАП.ФАШИЗЪМ ОТ 2014г .МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН УКР. РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ .ОКАЗА СЕ,ЧЕ САЩ И НАТО ВЕЧЕ,НЕ СА ФАКТОР СРЕЩУ 🇷🇺РФ !- НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА=7,3 трил $ !,А В ГЕРМАНИЯ САМО ЗА 2024= 25 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ !),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХН. ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС..Е УНИЩОЖЕНО, НА 95% = 430 МЛРД $. ТОВА ДОВЕДЕ ДО КРИЗА В НАТО .АНАЛИТИКЪТ ОТ ЦРУ- ЛАРИ ДЖОНСЪН НА 21.06.24г,СЪОБЩИ,
    ЧЕ РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ,И ЧЕ УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$.РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ.СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. НА РУСИЯ НЕ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. А ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО, И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)

    11:45 15.09.2025

  • 37 натовска мъка

    0 0 Отговор
    Оправдават се за поражението си.Русия ги разби!А това е само началото.

    11:47 15.09.2025