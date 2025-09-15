Надцених желанието на Путин за мир! Доналд Тръмп все повече губи увереност във влиянието си върху Кремъл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все повече се съмнява, че може да убеди руския президент Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна, съобщава Axios, позовавайки се на източници от Белия дом. Според тях Тръмп е признал пред близкия си кръг, че е "надценил желанието на Путин за мир".

Отношението на Тръмп към конфликта в Украйна напомня подхода му към войната в Газа, отбелязват журналистите. При поемането на поста той обеща бързо да сложи край и на двата конфликта, но засега не е постигнал значителен напредък.

Axios посочва, че Тръмп е реагирал "почти с едни и същи думи" на руските удари срещу Украйна миналата неделя и на израелския удар срещу Катар в понеделник, насочен срещу ръководството на "Хамас". След атаката на Русия той написа в социалната мрежа Truth Social: "Не ми харесва цялата тази ситуация", и заяви готовност да наложи санкции на Москва. След израелската атака срещу Катар той коментира: "Не съм доволен от цялата тази ситуация".

Публичната реакция на Тръмп относно руските дронове, нарушили полското въздушно пространство, беше ограничена до кратък коментар в Truth Social: "Каква е тази история за Русия, нарушаваща полското въздушно пространство с дронове?". Според Axios това изявление напомня на реакция на "любопитен минувач".

В събота Тръмп обяви, че ще наложи санкции на Русия само ако всички държави от НАТО спрат да купуват руски петрол.

Според източниците на Axios колебанията на Тръмп показват нарастващо разочарование и осъзнаване, че влиянието му върху Путин е по-малко, отколкото е смятал първоначално.