Надцених желанието на Путин за мир! Доналд Тръмп все повече губи увереност във влиянието си върху Кремъл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все повече се съмнява, че може да убеди руския президент Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна, съобщава Axios, позовавайки се на източници от Белия дом. Според тях Тръмп е признал пред близкия си кръг, че е "надценил желанието на Путин за мир".
Отношението на Тръмп към конфликта в Украйна напомня подхода му към войната в Газа, отбелязват журналистите. При поемането на поста той обеща бързо да сложи край и на двата конфликта, но засега не е постигнал значителен напредък.
Axios посочва, че Тръмп е реагирал "почти с едни и същи думи" на руските удари срещу Украйна миналата неделя и на израелския удар срещу Катар в понеделник, насочен срещу ръководството на "Хамас". След атаката на Русия той написа в социалната мрежа Truth Social: "Не ми харесва цялата тази ситуация", и заяви готовност да наложи санкции на Москва. След израелската атака срещу Катар той коментира: "Не съм доволен от цялата тази ситуация".
Публичната реакция на Тръмп относно руските дронове, нарушили полското въздушно пространство, беше ограничена до кратък коментар в Truth Social: "Каква е тази история за Русия, нарушаваща полското въздушно пространство с дронове?". Според Axios това изявление напомня на реакция на "любопитен минувач".
В събота Тръмп обяви, че ще наложи санкции на Русия само ако всички държави от НАТО спрат да купуват руски петрол.
Според източниците на Axios колебанията на Тръмп показват нарастващо разочарование и осъзнаване, че влиянието му върху Путин е по-малко, отколкото е смятал първоначално.
Не трябва да чакаме една сутрин в 5 да се събудим с руски ракети над главите ни.
Истината е една- Путин и Тръмп срещу лондонсити
5 А желанието на
Путин: "Това ще преобърне хода на войната!"
Минути по-късно Зеленски активира тайния си трик: мощен пърдеж с ефект на антигравитация.
Комплексът излита обратно в космоса, загубвайки се безвъзвратно.
Путин: „Какво? Какво направи? Това… не беше по план…“
Зеленски просто казва: "Никога не подценявай силата на обикновения човек!
До коментар #1 от "провинциалист":спрял да си пиеш таблетките.
До коментар #5 от "А желанието на":Зад Нетаняху пак е " лондонсити"
Както и AIPAC, който беше завладял САЩ
Защо убиха Чарли Кърк?
Куче, което лае не хапе! Това си ти!
До коментар #2 от "матю хари":Нали нямаше оръжия Русия ,с какво ще напада ? Нямала Русия оръжия пък щяла да напада юКакеи сте смешници .
Да видим после кой НеЛетал и Плоска ли е руската глава 😄😄😄
До коментар #15 от "Хайо":Що той да я разрушава?
Лондонсити е разрушава
Те искат санкции?
Ти четеш ама май мисленето не ти се удава
До коментар #15 от "Хайо":Всичко което пишат розовите понитъ за мръмп са упашати лъжи!
26 тази тема за разочарования тръмп
и той и ес бръмбарите
знаят че за да има мир
зелковците трябва да клекнат пред условията на Русия
ама разните писачи въртят и сучат пълнежи
28 Коги Путин искаше мир
Сега мрънкят, ми да мрънкят.
34 Ех Тръмпи!
Отделно даваш оръжия на Зеленски,да се бие срещу Путин...!
А и санкции към Путин не сваляш,даже ще ги увеличаваш...!
И какво...?!
При това положение Путин да плесне ръце и да те прегърне ли...?!
36 ДА Е ЯСНО : И НА ТРЪМ ,СЪЩО !
ЧЕ РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ,И ЧЕ УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$.РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ.СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. НА РУСИЯ НЕ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. А ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО, И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)
