Мини в Черно море: "Руснаците са хвърлили каквото имат"

Мини, ракети и отломки от дронове - Черно море е терен на военни действия, но и ключов търговски коридор за Украйна. Как Киев се справя с опасността от мините, за които се смята, че са около 400?

Черно море е терен на военни действия, минно поле и работно място на Йевхен, разказва АРД. Мъжът е част от специална част на украинските военноморски сили, която търси опасни предмети във водата, обяснява Йевхен, който заедно с още четирима свои колеги пътува с малка лодка близо до брега на Одеса.

"Когато бойни дронове летят през нощта, те биват сваляни и падат в морето. Всичко се събира на дъното, но в резултат на бури или течения изплува отново", казва той пред германския обществен канал АРД. Същото се отнася и за мините, поставени в морето преди години, които представляват още по-голяма опасност, добавя Йевхен.

Ключов търговски маршрут за Украйна

Черно море е важен търговски маршрут за Украйна. През него страната изнася големи количества зърно с контейнеровози. Коридорът за тях трябва да бъде свободен от опасни предмети. А задача на морските пехотинци е да ги открият и обезвредят.

Търсенето в открито море става със специален подводен дрон с дължина около два метра, който войниците са нарекли "риба". Той прилича на малка подводница и е произведен в Германия. На "рибата" се задава маршрут, по който тя претърсва по-голяма площ за подозрителни предмети. "Подводният дрон е в действие около един час. След това го изтегляме, вземаме данните и специално обучени хора ги анализират", обяснява командирът.

Ако бъде намерена морска мина, тя се обезврежда от водолази. Но не се намират само мини, ракети и отломки от дронове. Черно море е пълно с необичайни предмети, разказва войник от частта на Йевхен, пожелал анонимност: "Намираме много неща, всичко възможно. Има места, където са потънали кораби. Така например намерихме гръцка амфора, части от гръцки кораб от дърво. Много такива неща. Морето пази всичко в себе си."

Те не се страхуват от мините

Често се обявява въздушна тревога за региона, докато минотърсачите са в движение. Войниците не възприемат това като сериозна опасност. Те казват, че в лодката си са просто прекалено малка мишена. А какво да кажем за мините в морето? Не би ли могла лодката да се натъкне на някоя от тях?

"Мините са предимно магнитни, което означава, че се прилепват към метал. Корпусът на моята лодка не е от желязо, така че не се страхуваме от тези мини", обяснява рулевият Андрий в репортажа на АРД. Освен това има и котвени морски мини, които се намират на около 2 метра дълбочина. Лодката на войниците обаче има дълбочина на потапяне от само 0,8 метра. "Така че няма опасност да докоснем такава мина, а само да я пресечем", казва още кормчията.

"Руснаците са хвърлили всичко, което имат"

Никой не знае колко мини има в района. През лятото на 2024 г. украинският флот оцени, че в Черно море може да има около 400. Освен морските мини много сухоземни мини са били отнесени в морето, когато през 2023 г. беше разрушена язовирната стена на "Каховка". Те също трябва да бъдат отстранени.

Командир Йевхен смята, че това ще отнеме години, ако не и десетилетия работа на военноморските сили: "Днес Черно море е един от най-минираните водни басейни. Още след Втората световна война не е направено много в областта на разминирането.“ И до днес все още има мини от този период. "И то само в контролираната от Украйна зона. Около Крим руснаците са хвърлили всичко, което имат", посочва още военният.

За разминирането в Черно море Украйна ще се нуждае от международна подкрепа в бъдеще. С модерната техника това вече е по-лесно. Но украинските военноморски сили не могат да се справят сами с количеството мини, които се намират в морето, подчертава Йевхен.