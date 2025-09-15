Новини
Мини в Черно море: "Руснаците са хвърлили каквото имат"
  Тема: Украйна

Мини в Черно море: "Руснаците са хвърлили каквото имат"

15 Септември, 2025 14:31 856 33

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • мини-
  • дронове

За разминирането в Черно море Украйна ще се нуждае от международна подкрепа в бъдеще

Мини в Черно море: "Руснаците са хвърлили каквото имат" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Мини, ракети и отломки от дронове - Черно море е терен на военни действия, но и ключов търговски коридор за Украйна. Как Киев се справя с опасността от мините, за които се смята, че са около 400?

Черно море е терен на военни действия, минно поле и работно място на Йевхен, разказва АРД. Мъжът е част от специална част на украинските военноморски сили, която търси опасни предмети във водата, обяснява Йевхен, който заедно с още четирима свои колеги пътува с малка лодка близо до брега на Одеса.

"Когато бойни дронове летят през нощта, те биват сваляни и падат в морето. Всичко се събира на дъното, но в резултат на бури или течения изплува отново", казва той пред германския обществен канал АРД. Същото се отнася и за мините, поставени в морето преди години, които представляват още по-голяма опасност, добавя Йевхен.

Ключов търговски маршрут за Украйна

Черно море е важен търговски маршрут за Украйна. През него страната изнася големи количества зърно с контейнеровози. Коридорът за тях трябва да бъде свободен от опасни предмети. А задача на морските пехотинци е да ги открият и обезвредят.

Търсенето в открито море става със специален подводен дрон с дължина около два метра, който войниците са нарекли "риба". Той прилича на малка подводница и е произведен в Германия. На "рибата" се задава маршрут, по който тя претърсва по-голяма площ за подозрителни предмети. "Подводният дрон е в действие около един час. След това го изтегляме, вземаме данните и специално обучени хора ги анализират", обяснява командирът.

Ако бъде намерена морска мина, тя се обезврежда от водолази. Но не се намират само мини, ракети и отломки от дронове. Черно море е пълно с необичайни предмети, разказва войник от частта на Йевхен, пожелал анонимност: "Намираме много неща, всичко възможно. Има места, където са потънали кораби. Така например намерихме гръцка амфора, части от гръцки кораб от дърво. Много такива неща. Морето пази всичко в себе си."

Те не се страхуват от мините

Често се обявява въздушна тревога за региона, докато минотърсачите са в движение. Войниците не възприемат това като сериозна опасност. Те казват, че в лодката си са просто прекалено малка мишена. А какво да кажем за мините в морето? Не би ли могла лодката да се натъкне на някоя от тях?

"Мините са предимно магнитни, което означава, че се прилепват към метал. Корпусът на моята лодка не е от желязо, така че не се страхуваме от тези мини", обяснява рулевият Андрий в репортажа на АРД. Освен това има и котвени морски мини, които се намират на около 2 метра дълбочина. Лодката на войниците обаче има дълбочина на потапяне от само 0,8 метра. "Така че няма опасност да докоснем такава мина, а само да я пресечем", казва още кормчията.

"Руснаците са хвърлили всичко, което имат"

Никой не знае колко мини има в района. През лятото на 2024 г. украинският флот оцени, че в Черно море може да има около 400. Освен морските мини много сухоземни мини са били отнесени в морето, когато през 2023 г. беше разрушена язовирната стена на "Каховка". Те също трябва да бъдат отстранени.

Командир Йевхен смята, че това ще отнеме години, ако не и десетилетия работа на военноморските сили: "Днес Черно море е един от най-минираните водни басейни. Още след Втората световна война не е направено много в областта на разминирането.“ И до днес все още има мини от този период. "И то само в контролираната от Украйна зона. Около Крим руснаците са хвърлили всичко, което имат", посочва още военният.

За разминирането в Черно море Украйна ще се нуждае от международна подкрепа в бъдеще. С модерната техника това вече е по-лесно. Но украинските военноморски сили не могат да се справят сами с количеството мини, които се намират в морето, подчертава Йевхен.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 17 гласа.
  • 1 БОЛШЕВИК

    33 8 Отговор
    Украйна няма бъдеще и скоро няма да има излаз на Черно море!

    Коментиран от #18

    14:33 15.09.2025

  • 2 Рублевка

    32 6 Отговор
    Като падне Одеса, укра няма да има тоя проблем.

    14:33 15.09.2025

  • 3 Коста

    25 5 Отговор
    До кога ще се лансират Окраински пропаганди?

    14:34 15.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Белгия и Холандия ни дадоха седем бойни кораба срещу Русия.Изпращат повиквателни на матроси като им казват че Родината имала нужда от тях.

    14:34 15.09.2025

  • 5 Българин

    22 1 Отговор
    Хахаха,само като прочетох заглавиет и поръчител прескочих и отидох на коментарите.Зелето е зелено и само клюки и отрова пръска.

    14:35 15.09.2025

  • 6 Лост

    26 1 Отговор
    А не беше ли обратно?Украйна минира,за да не могат руснаците да направят десант.

    14:35 15.09.2025

  • 7 000

    21 2 Отговор
    Сега ви говорят глупости, защото ще ни пробутат стари кораби миночистачи. Ще ни издедят до капка, преди да си отидат.

    14:35 15.09.2025

  • 8 Майна

    3 10 Отговор
    Натовецът Радев ще ги изчисти..
    Той потопи историческата Българска риболовна фрегата Чавдар
    Показа, че това е...родолюбие.

    14:36 15.09.2025

  • 9 Рублевка

    19 2 Отговор
    Много е мек Путин с коравите глави бандеровски! Трябва само като чуят думата руснак, да се напикават от страх!

    Коментиран от #28

    14:36 15.09.2025

  • 10 Съдията

    20 1 Отговор
    Спокойно бе, кво се косите?! На Украйна никаква помощ няма да ѝ е нужна, защото ако продължава да се инати и не вдигне белия байрак, скоро няма да има излаз на никакво море. Така се получава, когато се пидведеш по глупостите на рижавия турчин и останалите политикани от Западна(ла) Европа.😂

    14:36 15.09.2025

  • 11 Ква Украйна,кви 5 лева

    18 2 Отговор
    Одеса е основан от Императрица Екатерина Велика и е като Охрид за българите с тази разлика,че Одеса ще се върне в Русия а Охрид не.

    Коментиран от #21

    14:36 15.09.2025

  • 12 Минимаркет

    20 3 Отговор
    Тъпите украинци минираха пристанищните зони, защото очакваха десант от към морето. DW пак пишат глупости.

    14:36 15.09.2025

  • 13 Кремък

    18 3 Отговор
    Винаги с удоволствие чета ,,факти"
    Ако не за друго,поне ме разсмива.Например словосъчинието ,,украински военноморски сили".Толкова е забавно...

    14:37 15.09.2025

  • 14 Чорбара

    10 4 Отговор
    Евро амбреажи .Толкоз!

    14:37 15.09.2025

  • 15 Варна 3

    4 13 Отговор
    Украта ще изчисти Русото... ликвидирайки репутацията му... намалява населението на Русия. Съветските паметници да бъдат изцяло унищожени на пух и прах не само в България, но и на всички бивши сателити и републики на СССР. Жидиная Госссия!

    Коментиран от #19, #31

    14:38 15.09.2025

  • 16 Георги Димитров

    6 4 Отговор
    Диваци и варвари!

    14:40 15.09.2025

  • 17 да питам

    2 3 Отговор
    А имат ли още или братята корейци и иранци им пращат ?! Тръбата гръмна ли ?

    14:40 15.09.2025

  • 18 Брате ,

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Курск ше го вадим ли ?

    14:41 15.09.2025

  • 19 Орк

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Варна 3":

    С памятниците сте херои!

    Коментиран от #25

    14:42 15.09.2025

  • 20 Таkа.

    2 5 Отговор
    Русия отдавна е осакатена още с разпадането на СССР и войната в Украйна. Аварията в Чернобил е предизвикано от РУСНАЦИТЕ. Благодаря много на Русия за това, че вече при войната с Украйна поемаме пътя към еврото и въоръжаването. И Таkа и Таkа.

    Коментиран от #29, #30

    14:42 15.09.2025

  • 21 Рлус

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ква Украйна,кви 5 лева":

    Катето е Прускиня. Ще се върне Одеса на Прусия.

    14:43 15.09.2025

  • 22 АМАH OT ИДИOTИ

    7 0 Отговор
    АКО АСТЕРОИД УДАРИ ЗЕМЯТА,
    ЩЕ СА ВИНОВНИ РУСНАЦИТЕ 😝
    КАКВОТО И ДА БРЪЩОЛЕВИТЕ, РУСНАЦИТЕ ИЗТИКВАТ БАНДЕРОВЦИTE И ЕВРОГEЙCKИTЕ ИМ ГОСПОДАРИ ОТ РУСКИТЕ ЗЕМИ. 😮
    А ВИЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА СИ ЛAETE.
    😆

    14:43 15.09.2025

  • 23 Факт

    3 5 Отговор
    Руските страхливци са така,хвърлят и бягат,навремето в Афганистан изхвърлиха оръжие за милиарди и избягаха позорно с писъци

    14:44 15.09.2025

  • 24 Интересното е ,

    2 0 Отговор
    Че пише - Мини , а изкуствения руzkи интелект ми казва - мини бе ...🤭😁

    14:45 15.09.2025

  • 25 Варна 3

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Орк":

    С паметници героите като Васил Левски е истинският патриот. А пък Альоша е окупаторът и той не дава никаква свобода. Това ли не знаете? България няма нищо общо с Русия повече.

    14:45 15.09.2025

  • 26 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    4 0 Отговор
    СПОКО НЯМА ДА СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОМОЩ ЗА РАЗМИНИРАНЕТО
    НЯМА ДА ИМА КВО ДА РАЗМИНИРА

    14:46 15.09.2025

  • 27 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Злловредни и лужливи нищо жжест ва. Обвиняват руснаците за своите действия. Дано и одеса им вземнат и да ги оставят на сухо да се молят на полляците да им извозват оттровните гмо-та прес гданск. А мож и да намерят марсианци с летяща чиния да им изкупи боккллучавия продукт за суровина, не за храна

    14:46 15.09.2025

  • 28 Хи хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Рублевка":

    Това го правят германците гледай и слушай фредерике шМерц и
    шефа на новия "вермахт" хер ПиШториус

    14:46 15.09.2025

  • 29 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Таkа.":

    Чернобил беше взривен от бандеровците. Те са световно известни терористи. Сега се опитват да взривят Запорожката Атомна Централа и да предизвикат отново катастрофа.

    14:46 15.09.2025

  • 30 БОЛШЕВИК

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Таkа.":

    Прием въоръжаването и ограбването на населението, а питаш ли се кой ще воюва и ще си жертва живота за тия пропаднали марионетки и престъпници в ЕС?

    14:46 15.09.2025

  • 31 Картаген

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Варна 3":

    Украта е едно дзеро без руснаците.А за количеството руснаци не бери грижа.Само от новоприсъединените стари територии на Русия, населението им се увеличи с половин България.

    Коментиран от #33

    14:47 15.09.2025

  • 32 факуса

    0 0 Отговор
    около 400,знаят щот те са ги сложили

    14:49 15.09.2025

  • 33 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Картаген":

    Укра има абсурдни претенции за руските газови и нефтови залежи, защото били открити от СССР и там са работили укри! Хахаха!

    14:51 15.09.2025

