Мини в Черно море: "Руснаците са хвърлили каквото имат"

Мини, ракети и отломки от дронове - Черно море е терен на военни действия, но и ключов търговски коридор за Украйна. Как Киев се справя с опасността от мините, за които се смята, че са около 400?
Черно море е терен на военни действия, минно поле и работно място на Йевхен, разказва АРД. Мъжът е част от специална част на украинските военноморски сили, която търси опасни предмети във водата, обяснява Йевхен, който заедно с още четирима свои колеги пътува с малка лодка близо до брега на Одеса.
"Когато бойни дронове летят през нощта, те биват сваляни и падат в морето. Всичко се събира на дъното, но в резултат на бури или течения изплува отново", казва той пред германския обществен канал АРД. Същото се отнася и за мините, поставени в морето преди години, които представляват още по-голяма опасност, добавя Йевхен.
Ключов търговски маршрут за Украйна
Черно море е важен търговски маршрут за Украйна. През него страната изнася големи количества зърно с контейнеровози. Коридорът за тях трябва да бъде свободен от опасни предмети. А задача на морските пехотинци е да ги открият и обезвредят.
Търсенето в открито море става със специален подводен дрон с дължина около два метра, който войниците са нарекли "риба". Той прилича на малка подводница и е произведен в Германия. На "рибата" се задава маршрут, по който тя претърсва по-голяма площ за подозрителни предмети. "Подводният дрон е в действие около един час. След това го изтегляме, вземаме данните и специално обучени хора ги анализират", обяснява командирът.
Ако бъде намерена морска мина, тя се обезврежда от водолази. Но не се намират само мини, ракети и отломки от дронове. Черно море е пълно с необичайни предмети, разказва войник от частта на Йевхен, пожелал анонимност: "Намираме много неща, всичко възможно. Има места, където са потънали кораби. Така например намерихме гръцка амфора, части от гръцки кораб от дърво. Много такива неща. Морето пази всичко в себе си."
Те не се страхуват от мините
Често се обявява въздушна тревога за региона, докато минотърсачите са в движение. Войниците не възприемат това като сериозна опасност. Те казват, че в лодката си са просто прекалено малка мишена. А какво да кажем за мините в морето? Не би ли могла лодката да се натъкне на някоя от тях?
"Мините са предимно магнитни, което означава, че се прилепват към метал. Корпусът на моята лодка не е от желязо, така че не се страхуваме от тези мини", обяснява рулевият Андрий в репортажа на АРД. Освен това има и котвени морски мини, които се намират на около 2 метра дълбочина. Лодката на войниците обаче има дълбочина на потапяне от само 0,8 метра. "Така че няма опасност да докоснем такава мина, а само да я пресечем", казва още кормчията.
"Руснаците са хвърлили всичко, което имат"
Никой не знае колко мини има в района. През лятото на 2024 г. украинският флот оцени, че в Черно море може да има около 400. Освен морските мини много сухоземни мини са били отнесени в морето, когато през 2023 г. беше разрушена язовирната стена на "Каховка". Те също трябва да бъдат отстранени.
Командир Йевхен смята, че това ще отнеме години, ако не и десетилетия работа на военноморските сили: "Днес Черно море е един от най-минираните водни басейни. Още след Втората световна война не е направено много в областта на разминирането.“ И до днес все още има мини от този период. "И то само в контролираната от Украйна зона. Около Крим руснаците са хвърлили всичко, което имат", посочва още военният.
За разминирането в Черно море Украйна ще се нуждае от международна подкрепа в бъдеще. С модерната техника това вече е по-лесно. Но украинските военноморски сили не могат да се справят сами с количеството мини, които се намират в морето, подчертава Йевхен.
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #18
14:33 15.09.2025
2 Рублевка
14:33 15.09.2025
3 Коста
14:34 15.09.2025
4 Последния Софиянец
14:34 15.09.2025
5 Българин
14:35 15.09.2025
6 Лост
14:35 15.09.2025
7 000
14:35 15.09.2025
8 Майна
Той потопи историческата Българска риболовна фрегата Чавдар
Показа, че това е...родолюбие.
14:36 15.09.2025
9 Рублевка
Коментиран от #28
14:36 15.09.2025
10 Съдията
14:36 15.09.2025
11 Ква Украйна,кви 5 лева
Коментиран от #21
14:36 15.09.2025
12 Минимаркет
14:36 15.09.2025
13 Кремък
Ако не за друго,поне ме разсмива.Например словосъчинието ,,украински военноморски сили".Толкова е забавно...
14:37 15.09.2025
14 Чорбара
14:37 15.09.2025
15 Варна 3
Коментиран от #19, #31
14:38 15.09.2025
16 Георги Димитров
14:40 15.09.2025
17 да питам
14:40 15.09.2025
18 Брате ,
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Курск ше го вадим ли ?
14:41 15.09.2025
19 Орк
До коментар #15 от "Варна 3":С памятниците сте херои!
Коментиран от #25
14:42 15.09.2025
20 Таkа.
Коментиран от #29, #30
14:42 15.09.2025
21 Рлус
До коментар #11 от "Ква Украйна,кви 5 лева":Катето е Прускиня. Ще се върне Одеса на Прусия.
14:43 15.09.2025
22 АМАH OT ИДИOTИ
ЩЕ СА ВИНОВНИ РУСНАЦИТЕ 😝
КАКВОТО И ДА БРЪЩОЛЕВИТЕ, РУСНАЦИТЕ ИЗТИКВАТ БАНДЕРОВЦИTE И ЕВРОГEЙCKИTЕ ИМ ГОСПОДАРИ ОТ РУСКИТЕ ЗЕМИ. 😮
А ВИЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА СИ ЛAETE.
😆
14:43 15.09.2025
23 Факт
14:44 15.09.2025
24 Интересното е ,
14:45 15.09.2025
25 Варна 3
До коментар #19 от "Орк":С паметници героите като Васил Левски е истинският патриот. А пък Альоша е окупаторът и той не дава никаква свобода. Това ли не знаете? България няма нищо общо с Русия повече.
14:45 15.09.2025
26 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
НЯМА ДА ИМА КВО ДА РАЗМИНИРА
14:46 15.09.2025
27 Баба Гошка
14:46 15.09.2025
28 Хи хи хи
До коментар #9 от "Рублевка":Това го правят германците гледай и слушай фредерике шМерц и
шефа на новия "вермахт" хер ПиШториус
14:46 15.09.2025
29 Рублевка
До коментар #20 от "Таkа.":Чернобил беше взривен от бандеровците. Те са световно известни терористи. Сега се опитват да взривят Запорожката Атомна Централа и да предизвикат отново катастрофа.
14:46 15.09.2025
30 БОЛШЕВИК
До коментар #20 от "Таkа.":Прием въоръжаването и ограбването на населението, а питаш ли се кой ще воюва и ще си жертва живота за тия пропаднали марионетки и престъпници в ЕС?
14:46 15.09.2025
31 Картаген
До коментар #15 от "Варна 3":Украта е едно дзеро без руснаците.А за количеството руснаци не бери грижа.Само от новоприсъединените стари територии на Русия, населението им се увеличи с половин България.
Коментиран от #33
14:47 15.09.2025
32 факуса
14:49 15.09.2025
33 Рублевка
До коментар #31 от "Картаген":Укра има абсурдни претенции за руските газови и нефтови залежи, защото били открити от СССР и там са работили укри! Хахаха!
14:51 15.09.2025