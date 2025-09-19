Полша: каква е рецептата за огромния икономически успех

Поляците искат да се наредят сред най-големите икономически сили в ЕС и напредват към тази цел. На какво се дължи успехът?
Полша отбелязва изключителен икономически успех - с над три процента ръст само през отминалото тримесечие. "По отношение на растежа Полша наистина е шампион в ЕС", казва пред АРД икономистът Кристофер Фус. "Полша расте приблизително три пъти по-бързо от средното за ЕС равнище. И то не от тази или от миналата година, а вече отдавна." Според Фус постиженията се дължат и на манталитета на поляците - те държат да се наредят сред най-големите икономически сили в Общността.
Експертът изтъква пред германската обществена медия, че волята за растеж и модернизация е факт - както и възприемането на новите технологии. Фус посочва пред АРД, че и по-възрастните поляци са на "ти" с новите технологии - нещо, което в Германия липсва.
Рецептата за успеха: евтино и без усложнения
Към това се добавя обстоятелството, че в администрацията всичко се извършва онлайн, респективно бързо и без излишна бумащина. Стартъпите например могат да бъдат създадени много бързо - значително по-бързо, отколкото в Германия. Междувременно все повече компании откриват свои производства в Полша - заради по-ниските трудови разходи, посочва пред АРД Томас Обст от Института за германска икономика.
По неговите думи подемът не е чисто национален феномен. "В Полша инвестира не само полската средна класа, това правят и много чуждестранни фирми - компании от Европа и от САЩ."
Икономическият успех на Полша отдавна личи ясно и на Варшавската борса - акциите са се повишили с 30 процента от началото на годината. Но сега се чуват все повече гласове, че може да настъпи и край на ралито - тъй като Полша трябва да се бори с огромни празнини в бюджета.
Инвестициите в инфраструктурата
В момента основно предимство на Полша е растежът, казва Томас Обст. "Когато една икономика има висок растеж, това означава, че делът на задълженията в БВП може да остане относително стабилен, макар бюджетният дефицит да е висок."
Голяма роля за успеха играят и милиардите от насърчителните фондове на ЕС, отпуснати на Полша. Кристофер Фус и Томас Обст са единодушни: страната успява добре да използва тези средства и да ги влага в смислени проекти, насочени към бъдещето - като например в инфраструктурата.
Според Обст основните фактори за постигнатото до момента са два: гъвкавост и адаптивност.
