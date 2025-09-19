Новини
Полша: каква е рецептата за огромния икономически успех

19 Септември, 2025 16:36 661 18

В Полша инвестира не само полската средна класа, това правят и много чуждестранни фирми - компании от Европа и от САЩ

Полша: каква е рецептата за огромния икономически успех - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Поляците искат да се наредят сред най-големите икономически сили в ЕС и напредват към тази цел. На какво се дължи успехът?

Полша отбелязва изключителен икономически успех - с над три процента ръст само през отминалото тримесечие. "По отношение на растежа Полша наистина е шампион в ЕС", казва пред АРД икономистът Кристофер Фус. "Полша расте приблизително три пъти по-бързо от средното за ЕС равнище. И то не от тази или от миналата година, а вече отдавна." Според Фус постиженията се дължат и на манталитета на поляците - те държат да се наредят сред най-големите икономически сили в Общността.

Експертът изтъква пред германската обществена медия, че волята за растеж и модернизация е факт - както и възприемането на новите технологии. Фус посочва пред АРД, че и по-възрастните поляци са на "ти" с новите технологии - нещо, което в Германия липсва.

Рецептата за успеха: евтино и без усложнения

Към това се добавя обстоятелството, че в администрацията всичко се извършва онлайн, респективно бързо и без излишна бумащина. Стартъпите например могат да бъдат създадени много бързо - значително по-бързо, отколкото в Германия. Междувременно все повече компании откриват свои производства в Полша - заради по-ниските трудови разходи, посочва пред АРД Томас Обст от Института за германска икономика.

По неговите думи подемът не е чисто национален феномен. "В Полша инвестира не само полската средна класа, това правят и много чуждестранни фирми - компании от Европа и от САЩ."

Икономическият успех на Полша отдавна личи ясно и на Варшавската борса - акциите са се повишили с 30 процента от началото на годината. Но сега се чуват все повече гласове, че може да настъпи и край на ралито - тъй като Полша трябва да се бори с огромни празнини в бюджета.

Инвестициите в инфраструктурата

В момента основно предимство на Полша е растежът, казва Томас Обст. "Когато една икономика има висок растеж, това означава, че делът на задълженията в БВП може да остане относително стабилен, макар бюджетният дефицит да е висок."

Голяма роля за успеха играят и милиардите от насърчителните фондове на ЕС, отпуснати на Полша. Кристофер Фус и Томас Обст са единодушни: страната успява добре да използва тези средства и да ги влага в смислени проекти, насочени към бъдещето - като например в инфраструктурата.

Според Обст основните фактори за постигнатото до момента са два: гъвкавост и адаптивност.


Полша
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    17 7 Отговор
    Рецептата е 500 милиарда долара грант от САЩ за превъоръжаване и още толкова заеми.
    Смешници

    Коментиран от #5, #9

    16:37 19.09.2025

  • 2 000

    10 6 Отговор
    И какво произвежда полша? Който знае - да пише.

    Коментиран от #6

    16:38 19.09.2025

  • 3 Чунчо

    9 0 Отговор
    поляците са националисти, пък и явно крадат по-малко.

    16:39 19.09.2025

  • 4 няма евро -няма араби и няма

    12 1 Отговор
    дойче зеле и сорос просто и ясно .в България има отворено общество продажни политици и много джендъри и не на последно място моного мигранти който храним и украйнци на първа линия по хотелите 4-та година

    16:40 19.09.2025

  • 5 честен ционист

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Няма безплатен обяд. Ляхите се разплатиха с откраднатото злато от нацистката влакова композиция.

    16:40 19.09.2025

  • 6 софийски моряк

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "000":

    чувал съм , че имат няколко автомобилни завода и корабостроителници. не само водопроводчици в англия.

    16:41 19.09.2025

  • 7 гост

    6 1 Отговор
    Рецептата е, че поляците не искат и да чуят за потъващата еврозона!

    16:47 19.09.2025

  • 8 Знаещия

    3 2 Отговор
    Дължи се на 3 милиона Украйнски бежанци-млади , образовани , със същите навици и език....това е . 1 човек допринася минимум 1-2000 евро на месец за държавата ,смятай за какво става реч.....

    Коментиран от #14

    16:48 19.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Да ма това Дойче зелето цитиращо винаги ард го пропуска ,няма да потъват сами я

    16:50 19.09.2025

  • 10 Оги

    2 1 Отговор
    Смешници, ако бяха с по-добър икономически растеж от нас отдавна щяха да бъдат в еврозоната. Могат само да ни завиждат.

    Коментиран от #15

    16:50 19.09.2025

  • 11 Факти

    2 1 Отговор
    Рецептата е проста - 1) съсед им е Германия и 2) извършиха лустрация. Ние не можем да се похвалим с нито едно от двете. Все още ни управляват службите, пробити от руски агенти и съседите ни да скъсани. Затова икономическия успех само ще го сънуваме.

    Коментиран от #16

    16:50 19.09.2025

  • 12 КуВраМач

    3 0 Отговор
    Въпреки , че са едни
    от най–кедкудякащите
    срещу руснаците
    продължават да си въртят
    алъшвериша с тях.
    Същевременно полски фирми
    са залели Германия и обират
    голяма част от строителни дейности,.
    транспортни услуги и т.н.

    16:51 19.09.2025

  • 13 Дойче Веле в стихията си

    1 0 Отговор
    за повдигане духа на паляците след жалките издънки!
    Ех само някой като Орбан или Фицо да им стане премиер!

    И да видим какви статии ще изкара дойчето на конвейра.:)

    16:52 19.09.2025

  • 14 какви за тези украйнци бре моме

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Знаещия":

    млади който работят -ако са като тези да си карат по цял ден колите по улиците на България без да плащат данъци винекит е да допринасят или като тези който почти всяка вечер виждам в магазините пазаруват с валчер незнайно от къде като не работят или като тези който по цял ден се наливат на слънчака на първа линия ха е знаеща си

    16:56 19.09.2025

  • 15 хахах верно ли огнянке

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оги":

    да спреш наркотиците -наркоман до!@лен

    16:58 19.09.2025

  • 16 Както са извършили лустрация

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    какво прави там Туск? И подобни.

    Не знаеш ли че всичкото комунис и децата им са в структурите на ЕС? И тук-там някой нацистки внук или внучка за цвят!

    Коментиран от #18

    16:58 19.09.2025

  • 17 Име

    0 0 Отговор
    Много хора, и им наляха много инвестиции! Румъния поради същите фактори ни изпревари и нас! В България най-големият инвеститор са хората живеещи в чужбина!

    17:02 19.09.2025

  • 18 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Както са извършили лустрация":

    Всички държави от бившия Източен блок извършиха лустрация, без нас. Затова и всички ни минаха с 200. Румъния я извърши последна. Преди това беше по-зле от България. След това и тя ни мина. Изводите оставям за тези, които могат да мислят.

    17:05 19.09.2025

