Битката за Покровск! Руската армия отново се подготвя за решителен щурм на града

През последните седмици руските войски активизираха действията си в подстъпите към Покровск, което показва, че се подготвят за евентуална мащабна операция по превземането на града. Въпреки неуспеха да обкръжат града, въоръжените сили на Русия продължават да концентрират усилията си именно в тази посока, пише Дейвид Кириченко за Forbes, цитирани от Фокус.
Подразделения на РФ с подкрепата на диверсионни групи успяха да проникнат в украинските позиции на изток и североизток от Добропиле, напредвайки с 10 км в дълбочина на отбраната. Въпреки това, те не успяха да се закрепят на този плацдарм.
Украйна отговори с прехвърлянето на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" и 93-та бригада "Холодний Яр". Благодарение на подкрепата на артилерията, разузнаването и безпилотните летателни апарати, ВСУ ликвидираха руските прониквания, възвръщайки контрола над селата Грузке и Веселе.
Забележително е, че украинските защитници активно използваха наземни роботизирани комплекси с картечници за огнева подкрепа на щурмовите действия — тактика, която по-рано рядко се използваше на този участък от фронта.
Въпреки неуспехите, Русия използва така наречените вълни от щурмови групи на мотоциклети, които "проучват" уязвимите места в украинската отбрана, а пробилите подразделения веднага се окопават, чакайки подкрепление. Тази тактика превръща настъплението в своеобразна "месомелачка".
Според данни на украинските оператори на БпЛА, само 20 от 100 руски щурмоваци достигат целта си, останалите се унищожават с артилерийски огън и FPV-дронове на подстъпите.
"Ние държим отбраната, но пехотата ни е много по-малко, а дроновете са твърде малко. На склада почти няма дронове, затова ги раздават по списък. Всеки екипаж е ограничен до 25 безпилотни самолета на ден", разказва операторът на дронове от 23-та отделна механизирана бригада Юрий Димкович.
Според украинските бойци, именно безпилотните летателни апарати продължават да определят хода на военните действия. При това в такава ситуация битката за Покровск представлява битка за логистика, тъй като всяка от противопоставящите се страни се опитва да нанесе максимални щети на логистичните пътища на противника. Руснаците, например, разполагат с подразделение "Рубикон", което според анализатори представлява голяма опасност на фронта.
По този начин Покровск е под ежедневен натиск, за което говорят украинските войници и военни анализатори.
"Завладяването на град като Покровск не е просто напредване на войските. Градските сражения са жестоки и изискват големи разходи. Те изискват жива сила, техника и готовност да се поемат огромни загуби. Ето защо не вярвам, че Покровск ще падне тази година. Ако това се случи, то няма да е бързо и от града практически няма да остане нищо", отбеляза бившият британски войник Шон Пинер.
Битката за Покровск! Руската армия отново се подготвя за решителен щурм на града
16 Септември, 2025 21:33 1 838 98
98 Този коментар е премахнат от модератор.