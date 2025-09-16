Новини
Свят »
Украйна »
Битката за Покровск! Руската армия отново се подготвя за решителен щурм на града
  Тема: Украйна

Битката за Покровск! Руската армия отново се подготвя за решителен щурм на града

16 Септември, 2025 21:33 1 838 98

  • покровск-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • донецка област

Според данни на украинските оператори на БпЛА само 20 от 100 руски щурмоваци достигат целта си, останалите се унищожават с артилерийски огън и FPV-дронове на подстъпите

Битката за Покровск! Руската армия отново се подготвя за решителен щурм на града - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

През последните седмици руските войски активизираха действията си в подстъпите към Покровск, което показва, че се подготвят за евентуална мащабна операция по превземането на града. Въпреки неуспеха да обкръжат града, въоръжените сили на Русия продължават да концентрират усилията си именно в тази посока, пише Дейвид Кириченко за Forbes, цитирани от Фокус.

Подразделения на РФ с подкрепата на диверсионни групи успяха да проникнат в украинските позиции на изток и североизток от Добропиле, напредвайки с 10 км в дълбочина на отбраната. Въпреки това, те не успяха да се закрепят на този плацдарм.

Украйна отговори с прехвърлянето на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" и 93-та бригада "Холодний Яр". Благодарение на подкрепата на артилерията, разузнаването и безпилотните летателни апарати, ВСУ ликвидираха руските прониквания, възвръщайки контрола над селата Грузке и Веселе.

Забележително е, че украинските защитници активно използваха наземни роботизирани комплекси с картечници за огнева подкрепа на щурмовите действия — тактика, която по-рано рядко се използваше на този участък от фронта.

Въпреки неуспехите, Русия използва така наречените вълни от щурмови групи на мотоциклети, които "проучват" уязвимите места в украинската отбрана, а пробилите подразделения веднага се окопават, чакайки подкрепление. Тази тактика превръща настъплението в своеобразна "месомелачка".

Според данни на украинските оператори на БпЛА, само 20 от 100 руски щурмоваци достигат целта си, останалите се унищожават с артилерийски огън и FPV-дронове на подстъпите.

"Ние държим отбраната, но пехотата ни е много по-малко, а дроновете са твърде малко. На склада почти няма дронове, затова ги раздават по списък. Всеки екипаж е ограничен до 25 безпилотни самолета на ден", разказва операторът на дронове от 23-та отделна механизирана бригада Юрий Димкович.

Според украинските бойци, именно безпилотните летателни апарати продължават да определят хода на военните действия. При това в такава ситуация битката за Покровск представлява битка за логистика, тъй като всяка от противопоставящите се страни се опитва да нанесе максимални щети на логистичните пътища на противника. Руснаците, например, разполагат с подразделение "Рубикон", което според анализатори представлява голяма опасност на фронта.

По този начин Покровск е под ежедневен натиск, за което говорят украинските войници и военни анализатори.

"Завладяването на град като Покровск не е просто напредване на войските. Градските сражения са жестоки и изискват големи разходи. Те изискват жива сила, техника и готовност да се поемат огромни загуби. Ето защо не вярвам, че Покровск ще падне тази година. Ако това се случи, то няма да е бързо и от града практически няма да остане нищо", отбеляза бившият британски войник Шон Пинер.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    58 17 Отговор
    Руските побеждават
    А ние?
    Битката за България,!
    В четвъртък- покажете, че българинът се бори!

    Коментиран от #12

    21:35 16.09.2025

  • 2 пешо

    53 16 Отговор
    на зеления наркоман ще му останат само снимките

    Коментиран от #10, #76

    21:37 16.09.2025

  • 3 Пич

    53 18 Отговор
    Отдавна ви казах , че Покровск ще бъде руски!!! Това е положението!!!

    Коментиран от #15

    21:37 16.09.2025

  • 4 МирО

    59 11 Отговор
    Е след като почнат такива статии , значи скоро градът ще стане “без стратегическо значение”

    21:38 16.09.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    13 35 Отговор
    Това което ме респектира в татарите е тяхното упорство !!! Бе биеш го, гнасяш, риташ - татарина става и пита за още 😁

    Коментиран от #74

    21:38 16.09.2025

  • 6 Пуслер

    16 38 Отговор
    Утре влизам в Киев. Дето избягах от него ахаха

    21:38 16.09.2025

  • 7 Европеец

    43 15 Отговор
    На нормалните хора им омръзна да гледат тоя е на снимката.... Статията нека да не се споменава за зелениа наркоман, камоли за Авдеевка..... Ама снимката на зеленото нищо жество -явно си е платил за реклама в тоя сайт маминотивен, пропаганден и маниполационен...

    Коментиран от #86

    21:39 16.09.2025

  • 8 Слава Украина

    16 51 Отговор
    Това поред виц ли е,или стария виц с продължение.
    Бой по руската каска до откат.
    Слава Украина

    Коментиран от #19

    21:39 16.09.2025

  • 9 100%

    43 13 Отговор
    че ще падне. Няма никакво значение кога.

    21:39 16.09.2025

  • 10 Путин щял да участва

    28 12 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    В Ергена, а Зеля щяла да е момата.

    21:40 16.09.2025

  • 11 гост

    29 9 Отговор
    Всеки нов ден война - спечелен ден на зеления под слънцето!

    21:40 16.09.2025

  • 12 Европеец

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Поддържам....

    21:41 16.09.2025

  • 13 БОЛШЕВИК

    28 11 Отговор
    Русия! Таз земя велика

    по шир, по брой, по сила! Тя

    с небето има си прилика

    и само с руската душа!

    21:41 16.09.2025

  • 14 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    11 33 Отговор
    Тези новини са от преди две седмици рашата отдавна е ликвидирана слушайте и гледайте актуални новини

    Коментиран от #45, #62

    21:41 16.09.2025

  • 15 Европеец

    26 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А бе това да го знаем, само къде украинската хунта не може да го разбере, затова ще го разбере по трудния начин....

    Коментиран от #22

    21:42 16.09.2025

  • 16 ЗЕЛЮ ДА СИ НАПРАВИ ПОСЛЕДНО ФОТО

    35 5 Отговор
    ПОКРОВСК ЩЕ ПОСЛЕДВА АВДЕЕВКА

    21:42 16.09.2025

  • 17 Бай той Толстой

    38 7 Отговор
    😁😁😁 Какви са тия глупости бе? Украйна умря, Европа умира! Русия и Китай ще владеят света, след вашите простотии

    21:42 16.09.2025

  • 18 Соваж бейби

    30 6 Отговор
    Добре е охранен по време на война ,ако е той .Или снимката е фотошоп зеления пор не е в Украйна.До сега най малко украинците щяха му видят сметката.

    21:43 16.09.2025

  • 19 Още ли има викащи иΔи...

    20 5 Отговор

    До коментар #8 от "Слава Украина":

    ...оти за δΛγΔни...цαΤα
    СлавКа УкраИновна ?!!!🤣🤣🤣

    21:44 16.09.2025

  • 20 Ейропа

    11 25 Отговор
    Покровск е като черна звезда поглъща руската армия, пътуват в нищото.

    21:46 16.09.2025

  • 21 А стига бе

    7 19 Отговор
    Нали август го превзеха !

    21:46 16.09.2025

  • 22 Пич

    32 8 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Повече ни касае ако си погледнал горната статия , нашата хунта какви тъпи гаранции е поела ! Кой квото може ще гепи от Украйна , ние традиционно нищо няма да гепим , но гарантираме плащанията!!! Ти представяш ли си какви тъпи и безхарактерни дебили ни управляват ?!

    Коментиран от #26, #34, #54

    21:46 16.09.2025

  • 23 Путин е агресор

    7 23 Отговор
    Събира сто хиляден башибозук за Покровск....Украйна събира сто хиляди дрона камикадзета

    Коментиран от #31

    21:46 16.09.2025

  • 24 ЯСНО!

    23 6 Отговор
    Щом се появи Зеленски,в поза - ,,селфи" и съответният град скоро...-е паднал в Руски ръце...!

    Коментиран от #30

    21:46 16.09.2025

  • 25 Хе хе хе...

    17 4 Отговор
    Ми то myйльото се снима пред Авдеевка бе ...
    Явно и Покровск са го отписале...
    Ха ха ха

    21:47 16.09.2025

  • 26 Споко брато

    7 17 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    От ЗАМРАЗЕНИТЕ АВОАРИ на Путин.....са плаща....Вервай ми.

    Коментиран от #40

    21:47 16.09.2025

  • 27 Сатана Z

    25 6 Отговор
    Щурм няма да има ,а обкръжение.Чувал,който ще бъде изтупан бавно до последният жив укроп

    Коментиран от #33

    21:48 16.09.2025

  • 28 Асен

    9 17 Отговор
    Рашистите се готвят за два метра под земята да са компост.

    21:48 16.09.2025

  • 29 Дойранъ

    16 4 Отговор
    Много англофренци зян станаха.Се бивши войници били холан.И на завоя на Черна било тъй.

    21:49 16.09.2025

  • 30 Ба мама му

    10 18 Отговор

    До коментар #24 от "ЯСНО!":

    Покровск стана новата гробница на руските захватчици....избиха ги като пилци.

    Коментиран от #37

    21:49 16.09.2025

  • 31 ЩО ВЕ...?!

    18 5 Отговор

    До коментар #23 от "Путин е агресор":

    Насилствената ,,Укро-Бусовизация",да не би да запецна,че вече само дрончета ви останаха...?!?!

    Коментиран от #35

    21:49 16.09.2025

  • 32 Щом се стигна до там

    19 4 Отговор
    някакъв британски войник да обяснява, работата е ясна

    21:49 16.09.2025

  • 33 При ПОКРОВСК

    8 19 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    В чували паднаха путинистите.....избиха ги като плъхове.

    21:50 16.09.2025

  • 34 Управляват...?

    9 4 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Много силно казано...
    Те за това се требе акъл...
    А Шкембетата такава функция нямат...

    Коментиран от #49

    21:50 16.09.2025

  • 35 Дробчета има милиони

    7 16 Отговор

    До коментар #31 от "ЩО ВЕ...?!":

    Дали путинягата ша намери толкоз пушечно месо....

    Коментиран от #47, #57

    21:51 16.09.2025

  • 36 Горен Покровск

    7 9 Отговор
    Долен,го превзеха юли месец !

    21:51 16.09.2025

  • 37 НАЛИ?!

    19 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ба мама му":

    Вие и за Курск така говорехте...!
    Между впрочем -...
    ...Чей Курск?!

    Коментиран от #42

    21:51 16.09.2025

  • 38 Спецназ

    18 4 Отговор
    Досега в историята няма град взет в такова обкръжение да не бъде превзет.

    някои ще си спомнят Сталинград 1942- ра.

    Само че не е това. там през тясна ивица удържана с големи жертви през река Волга,

    руснаците прехвърлят допълнително 1 милион войници в града и около него още толкова,

    докато германците са чакали освен без подкрепление 0,

    да им хвърлят от самолета 5 чувала с консерви Русенско Варено и
    да се бият до последно.

    Е!!!

    Е, НЕМА КАК ДА СТАНЕ!

    Същото е и сега.

    21:52 16.09.2025

  • 39 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    5 15 Отговор
    На Путин отиват парите за Украйна....с руските милиарди по руските глави.

    21:53 16.09.2025

  • 40 Не смеят да ги пипнат бе.

    21 3 Отговор

    До коментар #26 от "Споко брато":

    Урсулина вика замразени са не конфискувани. Няма да ги пипаме. Европа да поема масрафа...да тегли кредити. Бай Дончо каза...оправяйте се. Ние пари за украИна не даваме:))

    Коментиран от #44

    21:53 16.09.2025

  • 41 Боби чувала

    4 13 Отговор
    Колко пъти ще го превземат ?

    21:54 16.09.2025

  • 42 Курск...срама за Путин

    5 12 Отговор

    До коментар #37 от "НАЛИ?!":

    И предният полигон за водене на война в ...РУСИЯ.

    Коментиран от #52

    21:54 16.09.2025

  • 43 Преди

    4 10 Отговор
    една година,бяха на 6 км....

    21:55 16.09.2025

  • 44 Стига бе

    5 15 Отговор

    До коментар #40 от "Не смеят да ги пипнат бе.":

    Кой бяга от лесни пари....путинягата ша пие вода дна студена вода....

    Коментиран от #55

    21:55 16.09.2025

  • 45 му ха ха

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":

    Верно ли бе? ХахХаха. Гледай утрешните новини и пак напиши същото, хаха хахах.. Можеш всеки ден да го пишеш, нямаш грижи.. вЯрваме ми ти, ти си много убедителен .... хахаха

    21:55 16.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Покровск

    3 9 Отговор
    няма ли канални тръби ?

    21:56 16.09.2025

  • 49 Пич

    9 1 Отговор

    До коментар #34 от "Управляват...?":

    Приемам забележката ! Нека тогава кажем , че фигурират в управлението ! Но са толкова жалки та дори немогат да създадат илюзия че управляват!

    21:56 16.09.2025

  • 50 Ба мама му

    6 12 Отговор
    Тия рашисти една година са мъчат с...Покровск.

    21:56 16.09.2025

  • 51 Путинистче идиотче

    6 14 Отговор
    Спукаха ни от бой при Покровск....явно ни е малко....

    Коментиран от #64

    21:57 16.09.2025

  • 52 Курск...срама за Зеленски

    14 7 Отговор

    До коментар #42 от "Курск...срама за Путин":

    Неуспелият ,,Укро-БлицКриг"...!

    Коментиран от #63

    21:57 16.09.2025

  • 53 Погребняк

    2 10 Отговор
    Ще вземат Покров !

    21:58 16.09.2025

  • 54 Европеец

    19 5 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Абе ясно ми е и си прав, ама народа населяващ бг територията се е предал.... Възраждане се мъчат да го събудят, ама стадото продължава да спи.... Отдавна моето предложение е управляващите последните 35 години да ги изхвърлим в кофата за боклук-АМА вземат заеми и вдигат заплатите на еничарите (които са най-много на глава население в цяла европа и пак народа си мълчи) .......

    21:58 16.09.2025

  • 55 Три години им точите зъби

    11 2 Отговор

    До коментар #44 от "Стига бе":

    и все ви е шубе да ги пипнете. Нещо принца на ЮАР ви стресна. Но ти от къде да знаеш..с дефектните си две м0з@.чни кл.тки.

    Коментиран от #58

    21:58 16.09.2025

  • 56 Вовчанск(град на Вова)

    2 4 Отговор
    взеха ли го ?

    Коментиран от #60

    21:59 16.09.2025

  • 57 ПРАВ СИ...!

    8 4 Отговор

    До коментар #35 от "Дробчета има милиони":

    ,,Орешника" ви направи на...Милиони ДроБчета"...😂😆😝🤣!

    Коментиран от #59

    21:59 16.09.2025

  • 58 Стига бе

    5 9 Отговор

    До коментар #55 от "Три години им точите зъби":

    Отдавна руските запорирани авоари служат на Украйна, ама кой да ти каже....

    22:00 16.09.2025

  • 59 Стига бе

    5 13 Отговор

    До коментар #57 от "ПРАВ СИ...!":

    Къде го тоя Орешник бре.....почнал да гърми в Русия...виж АТАКАМ,С. е друго нещо.

    Коментиран от #72

    22:02 16.09.2025

  • 60 Мъките Путинови

    4 8 Отговор

    До коментар #56 от "Вовчанск(град на Вова)":

    Са неистови и за Вовчанск.....там май го защитават някакви наемници от....Колумбия.

    22:03 16.09.2025

  • 61 Zахарова

    3 9 Отговор
    Изпращам спешно черни чували!

    Коментиран от #65

    22:05 16.09.2025

  • 62 Ей,не се спря,ве...

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":

    ...,да се надсмиваш над бедната и изтерзана Украйна със своето... :
    ,,УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха"...😒😨🙄😓🤭?!?!

    22:05 16.09.2025

  • 63 Курск...срама за Путин

    4 13 Отговор

    До коментар #52 от "Курск...срама за Зеленски":

    Удариха кремълския сатрап в слабините....два месеца виеше на умряло.

    Коментиран от #69

    22:05 16.09.2025

  • 64 болгарин..

    7 3 Отговор

    До коментар #51 от "Путинистче идиотче":

    A бепомашки бандерски шизак-бегай на прозорецо и виж дали идат с фенерите..легето и позитаното за да ти свалат станбулските атрибути

    22:06 16.09.2025

  • 65 Зеленски!

    7 8 Отговор

    До коментар #61 от "Zахарова":

    Благодаря ти Zахарова,че вече не ми достигат чувалите...😟😮‍💨😨😓!

    Коментиран от #82

    22:07 16.09.2025

  • 66 Русофил

    5 11 Отговор
    Спрете путин,спасете животи

    22:08 16.09.2025

  • 67 бай Даньо

    3 13 Отговор
    Руснаците са провал при Покровск. От една година са там и никой на никъде не мърда, а се дават жертви. Все повече прилича на ПСВ битката между Франция и Германия описана от Ремарк в "Нищо ново на източния фронт" или нашия Дойран . Разликата е че човешкия живот не значи нищо в Русия пред идеята и са готови да мрат като мухи така са и окраинците ... на запад при толкова жертви общественто мнение щеше да изригне . Запад нямам предвид Германия ...

    22:09 16.09.2025

  • 68 Румен

    1 6 Отговор
    Обърках се !В момента Покровск чий е ?

    22:09 16.09.2025

  • 69 Прав си-,,ВиеШЕ"!

    6 2 Отговор

    До коментар #63 от "Курск...срама за Путин":

    Минало-Свършено Време!
    А сега ВИЕ(Сегашно Време)...-Зеленски...👍👏😝🤣!

    22:10 16.09.2025

  • 70 БРИКС

    3 7 Отговор
    се кооперира в производството на чували !

    22:11 16.09.2025

  • 71 Друзя

    1 8 Отговор
    Памагите !Каква е опорката за Покровск?След 3 дни ли пада ?

    22:13 16.09.2025

  • 72 Къде е Орешника ли?!

    9 0 Отговор

    До коментар #59 от "Стига бе":

    Ами от него...
    ... ,,ЮжМаш",стана на...,,МишМаш"...😝🤣😆!

    22:13 16.09.2025

  • 73 Бай Ганьо

    2 8 Отговор
    За нашите копейки, както винаги остава бибека

    22:14 16.09.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    Малииииий, колко си пр3д

    22:17 16.09.2025

  • 75 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    5 1 Отговор
    Анатоли, внимавай, какви ги пишеш, че Ганев ще те причака с банана в тъмното!

    22:17 16.09.2025

  • 76 А бе и друго, ще му остане на Зелко ...!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Куфарите с пачки... евраци,долари и...златните бижута-,,Картие" на Оленка...😁😁😁!

    22:20 16.09.2025

  • 77 az СВО Победа80

    9 1 Отговор
    Накратко:

    1. Отново спешен антикризисен PR, тъй като Красноармейск /на киевски диалект Покровск/ рязко се превръща в "силно дотационен" район за Киев, каквато е актуалната украинска формулировка, с която се описва поражението ... 🤣

    2. Ключово място в битката за Красноармейск е Гришино, село на северозапад от Красноармейск. Достигането на руснаците до това село и освобождаването му ще затвори плътно обръча около Красноармейск и Димитров /Мирноград на киевския диалект/. В момента руснаците са на по-малко от 3 /три/ км. от Гришино

    Коментиран от #85, #90, #91

    22:22 16.09.2025

  • 78 Хахах

    4 0 Отговор
    КозякМръшлякаСтайкоффф е открит разчленен в канавка!!!

    22:22 16.09.2025

  • 79 Баш Балък

    5 1 Отговор
    И Покровск ще изгуби стратегическо значение за Зельо, скоро.

    22:24 16.09.2025

  • 80 загубени в превода

    9 2 Отговор
    ракета от полски изтребител, а не руски дрон е ударил покрива на къщата в полско село преди дни, когато бяха преброени общо 19 безпилотника, за които Варшава твърди, че са руски и поиска да бъде задействан Член 4 от договора на нато.

    22:26 16.09.2025

  • 81 АБВ

    9 2 Отговор
    Стигнах до тук:
    "Според данни на украинските оператори на БпЛА само 20 от 100 руски щурмоваци достигат целта си, останалите се унищожават с артилерийски огън и FPV-дронове на подстъпите"

    Това е пълна глупост или украинска пропаганда. Защото:
    Първо: Руснаците превъзхождат украинците в дроновете, което се признава от последните;
    Второ: Артилерия украинците много трудно могат да използват именно поради руското превъзходство в дроновете и в градски условия тя не е ефективна колкото в открити пространства;
    Трето: Загуби от 80 % е смешно да се допусне дори за руснаците. Тази отживелица от Втората световна просто я забравете;
    Четвърто: Информацията за тази статия е с източник самите украинци, което я прави напълно недостоверна.

    Коментиран от #87

    22:27 16.09.2025

  • 82 Zахарова

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "Зеленски!":

    Раздавам на всички,пускам на всички...

    22:31 16.09.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "az СВО Победа80":

    Пумиярче днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря предварително!

    22:37 16.09.2025

  • 86 стоян

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    До 7 ком - много злоба бе другар към нашите украински братя - явно не следиш новините от фронта край Покровск ама 5000 орки са обградени и сега душа берат и се предават

    22:38 16.09.2025

  • 87 БРГ

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "АБВ":

    Тая пропаганда тия ли я измисли или я спуснаха от Пасола?

    22:39 16.09.2025

  • 88 Руснак без крак

    1 1 Отговор
    Утре влизам в Покровск!Без глава.

    22:39 16.09.2025

  • 89 Българин

    3 0 Отговор
    РУСИЯ Е ВЕЛИКА! СИЛА И МОЩ.НАРОДА Е С ТЕБ,ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ.

    22:40 16.09.2025

  • 90 Тихо пр@дляКк!

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "az СВО Победа80":

    Не си компетентен.

    22:41 16.09.2025

  • 91 Копеи продължаваш да философстваш

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "az СВО Победа80":

    Марш да пълниш барут за братска Украйна!
    Марш!!!

    22:43 16.09.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    Кая Калас?

    22:45 16.09.2025

  • 94 Мокой

    2 1 Отговор
    Нима някой вярва на информация, подадена от украински източници? Та те така нагло излъга - ха за дроновете над Полша, пък поляците допълнително нагнетиха обстановката с манипулативни обяснения, че цяла комисия в ООН заседава.
    Геор веднага да се извини на руската посланичка и да подаде оставка.

    22:45 16.09.2025

  • 95 ВЕРНО ЛИ

    2 1 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта под Покровск?

    22:46 16.09.2025

  • 96 МНОГО БАНДЕРИ ТУКА У ФОРУМА

    1 1 Отговор
    Все по-малко бандери на фронта в окраина.

    22:47 16.09.2025

  • 97 пешоооо

    1 0 Отговор
    Полският президент поиска обяснение от правителството след новината, че по време на нападение с дрон жилищна сграда е била ударена от ракета, изстреляна от F-16, а не от руски безпилотник.

    „Президентът очаква спешни обяснения от правителството относно инцидента във Вирики. Задължение на правителството е да използва всички инструменти и институции, за да изясни този въпрос възможно най-бързо“, съобщава полското Бюро за национална сигурност.

    22:51 16.09.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания