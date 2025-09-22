Новини
Мнения »
Русия не ще морков, иска тояга

Русия не ще морков, иска тояга

22 Септември, 2025 19:00 1 351 94

  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Президентът на САЩ се чуди защо руският му колега не изпада във възторг от щедрите предложения, като дори стигна дотам да заяви колко разочарован е от Путин

Русия не ще морков, иска тояга - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Димитър Петров Димитър Петров
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няколко седмици след историческата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, примирието в Украйна продължава да е отвъд хоризонта. Въобще, през последните месеци създаваха надежди за скорошно спиране на войната, но това така и не се случва. Защо?

Обобщеният отговор е: Защото Западът не разбира руската мотивация да воюва.

Президентът на САЩ се чуди защо руският му колега не изпада във възторг от щедрите предложения, като дори стигна дотам да заяви колко разочарован е от Путин.

"Играта" на Тръмп е горе-долу следната: Русия спира огъня и сяда на маста за преговори, срещу което Москва се връща на картата на международния бизнес (Г-8, Г-20, системата SWIFT и откъдето още беше изгонена заради агресията срещу Украйна).

Само че в Аляска, макар и да се е стигнало до някакво разбирателство за бъдещи бизнес проекти, темата "Украйна" остана отворена. Наистина, защо на Путин му е по-важна "специалната военна операция", отколкото тези наистина обещаващи икономически перспективи?

Европейските лидери пък към момента подготвят 19-ия пакет икономически санкции към Русия. Да напомним, че Европа започна да налага санкции още веднага след анексирането на Крим, но Москва така и не се подчинява...

И САЩ, и ЕС се опитват да сломят Кремъл най-вече с икономически инструменти, смятайки, че икономическите трудности ще направят руснаците по-сговорчиви, а перспективите за бъдещ възход ще стимулират допълнително тази сговорчивост. Но и от двете страни на Атлантическия океан явно не разбират защо не им се получава.

Военната издържливост на една страна зависи не само от наличните армия, въоръжение и военна индустрия, а и от още един, често подценяван фактор - способността на населението на изтърпи неизбежните военновременни трудности и лишения. А в това отношение руското население е изключително силно, несравнимо повече от населението на която и да е НАТО-вска държава.

Войната не е сблъсък само на човешка маса, стомана и барут (в днешно време - и електроника). Войната е сблъсък и на мотивации.

Мотивацията на украинците е разбираемо висока - те водят битка за оцеляване. Западните военни стратези обаче подценяват руската мотивация, очаквайки тя да бъде на нивата на западно общество, поставено на мястото на руското.

Сякаш не забелязваме, че "тридневната специална военна операция" продължава доста по-дълго, отколкото продължи ковид пандемията. Помните ли колко бяхме изтощени след година и половина ограничения? А Русия е под международен натиск вече 3 години и половина...

Противно на широко разпространеното мнение, санкциите срещу Русия действат. В смисъл, че влошават живота на руското население. Това, което не постигат, е да подчинят Москва. Защото за мнозинството руснаци тази война не е само срещу Украйна, а и срещу "колективния Запад".

И те са готови да понесат всякакви несгоди, ако трябва, дори да ядат стърготини, само и само да не паднат на колене пред "колективния Запад". Докато връщането в някакви международни икономически организации няма особено значение за обикновения руснак - както няма съществено значение и фактът, че в момента страната му е в сериозна международна изолация.

Икономическият натиск би подействал на общества като нашето (за българина най-болезнено е да бъде ударен по джоба), както и на съвременните тежко разглезени западноевропейски народи, но не и на днешното руско общество.

И тук ще си позволя едно имагинерно сравнение:

В една паралелна вселена на 24 февруари 2022 година, не руският, а българският държавен глава обявява "специална военна операция" - но не в Украйна, а в Северна Македония. Български военни части преминават югозападната ни граница и "Скопие за три дни" аха да се превърне в реалност, когато ЕС и САЩ се задействат да помагат на братята във Вардарско, а ние започваме да търпим удари - членството ни в ЕС е замразено, фондовете спрени, налагат ни поредица от санкции, а българските футболни клубове са извадени от европейските турнири (предвид състоянието на националния ни отбор, изваждането от квалификации за Световно и Европейско първенство се приема с облекчение, а от Евровизия сами сме се махнали). Още през есента на 2022 година в обществото ни започват сериозни брожения срещу войната, а до лятото на 2023 година вече всички са теглили една на Македония (която иначе им е в сърцата) и са готови да седнем на масата за преговори, само и само да свършва тая мъка.

Но да се върнем към нашата реалност. Ако навремето Рейгън и Тачър спечелиха Студената война и предизвикаха разпада на СССР, това се дължеше не само на икономическите удари, а и на факта, че през втората половина на 80-те години на миналия век съветското общество (и в Русия, и в другите републики) вече беше дълбоко деморализирано, а прозападните настроения бяха може би рекордно високи за цялата руска история.

Вижда се, че с морков няма да стане. Тогава - с тояга? (Както стана в Афганистан преди няколко десетилетия.)

Логично би било Кремъл да "омекне", ако започне да търпи сериозни военни загуби, а не само икономически. Само че, за да се постигне това, е нужно Украйна да получава всичката военна помощ, за която настоява. А не, както досега - колкото да се удържа фронтът.

Изявлението на Урсула фон дер Лайен, че една трета от предоставеното на Украйна оръжие идва от България, е колкото комплимент за нашата страна, толкова и присъда за ЕС (а също упрек към САЩ, при все, че Вашингтон далеч не е длъжен да решава проблемите на Европа).

България е 19-ата от 27 икономики в ЕС (по общ БВП) - какво, по дяволите, правят другите? Много ясно, че така няма как да се осигурят така желаните един милион снаряда на Украйна...

Русия не ще морков, иска тояга - и докато западните лидери не осъзнаят тази проста истина, мир в Украйна или няма да има.

Или ще има "руский мир". С всички произтичащи от това последствия.

В същото време, Русия започна да изпитва недостиг на бензин едва след украинските удари по руски рафинерии. А не като резултат от нанайстия пакет санкции...


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    14 66 Отговор
    Взривяване на Кримския мост и ракети Томахоук и Таурис по Москва и Петербург = войната свършва.

    Коментиран от #11, #17, #23, #24, #25, #46, #70, #79, #82, #89

    19:02 22.09.2025

  • 2 Мутата

    53 3 Отговор
    Тоягата има два края

    Коментиран от #83

    19:03 22.09.2025

  • 3 хъхъ

    56 9 Отговор
    НАТО не ще морков, а руски ядрени тояги.

    Коментиран от #29

    19:03 22.09.2025

  • 4 Факт

    39 3 Отговор
    Играта на САЩ е да вкарат Европа във война с Китай.
    Играта на ЕС е да вкарат САЩ във война с Русия.
    СА5Щ не са толкова глупави, колкотоси мисли автора!

    19:04 22.09.2025

  • 5 си дзън

    8 30 Отговор
    Агент Краснов няма да извади тояга срещу русията. За сега само украинските фламинга
    цвъкат руските рафинерии. Ще има руска зима в русията.

    19:04 22.09.2025

  • 6 Майна

    40 2 Отговор
    Димитре, коя шорошка фондация те захранва..
    Тая глупост за кой си я адресирал..?
    Не видя ли как се отнесе Тръмп с Чарлз и Стармър?
    Димитре..?..

    19:04 22.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Госあ

    33 2 Отговор
    тагаренко или пастирката банова ше бие руснаците с тоягата ? 😂 или некое подобно същество 😂

    19:05 22.09.2025

  • 9 реалистъ

    38 3 Отговор
    Още един бълнуващ. Предизвикват Русия да унищожи напълно Украйна.

    Коментиран от #37

    19:05 22.09.2025

  • 10 1488

    41 2 Отговор
    автора не ще морков
    искачеп

    19:05 22.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 генерал Джон

    7 31 Отговор
    Запалете Русия от всички страни и войната ще свърши.

    Коментиран от #39

    19:06 22.09.2025

  • 13 12345

    39 2 Отговор
    Митко, Митко, Митко, премери си температурата.
    България е най-бедната държавна в ЕС, а дава най-много на окаринците. Отделно издържама някаква гмеч по морето. А българските деца, българските болни се молят чрез кампании за някой лев - за здраве, нямаме хеликоптери - медицински, противопожарни, цялото плевенско е без вода, северозапъдът е официално признат за най-беден регион в ЕС, а Митко - списвача пише пасквили. Момче, скрий се доде е време. Натегачеството е вредно, защото палачинката се обръща.....

    19:07 22.09.2025

  • 14 Чърчил

    6 32 Отговор
    Русия трябваше да бъде унищожена още в първите дни на агресията срещу Украйна. НАТО-то е нерешително и затова Путин прави каквото си иска, вместо да дадем 24 часа ултиматум и последната ватенка да напусне Украйна, иначе пускаме ракетите към Масква.

    Коментиран от #43

    19:08 22.09.2025

  • 15 САСК КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    25 3 Отговор
    Путин ще го хванем точно за тоягата.

    Коментиран от #26, #53

    19:08 22.09.2025

  • 16 2222

    5 25 Отговор
    Един достоен немски генерал ви го каза да се избомбят всички руски летища.

    Коментиран от #30

    19:09 22.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 бай дън

    27 1 Отговор
    Аз пробвах да извадя тояга, ама много мека моята и ми се изсмяха.

    19:12 22.09.2025

  • 19 Сталин

    22 4 Отговор
    Западните мародери вече има страхова психоза и нощни напикавания от Русия и Путин,Русия са тествали на ядрения полигон Нова Земя най новата ракета Буревестник която има ядрен двигател и може да престои в орбита около земята няколко дни и може да удари всяка точка на света

    Коментиран от #54

    19:12 22.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Додо

    26 1 Отговор
    Мите, от голямото твое " блеене", май тоягата е за тебе!

    19:12 22.09.2025

  • 22 ЗАДНИК

    16 1 Отговор
    ИДИ ДА. ПАСЕШ

    19:13 22.09.2025

  • 23 ZА ПОБЕДУ!

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    матьо, ти $игур€н ли $и, ч€ н€ $и мата...?! МАЙ МНОГО ти $€ И$КА БОЛЬШАЯ РУСКА "ТОЯГА"?!

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    19:13 22.09.2025

  • 24 АГА КРИСТИ

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Ти още двама кoзяка го взирявате тоя мост и пращате ракети по Русия вече 4 години.

    19:13 22.09.2025

  • 25 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!
    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    Коментиран от #68

    19:14 22.09.2025

  • 26 За кое?

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "САСК КРЪВОСМЕСИТЕЛ":

    Хахаха. Я му виж нослето.

    19:14 22.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ядреното оръжие

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    е неефективно на бойното поле. Противниковата армия очаква удара, окопава се добре и свежда радиуса на поражение до 1 км. от тактическо ЯО. След взрива тази територия трябва да се завземе веднага защото врагът ще направи същото т.е. вкарваш собствените си бойци в радиацията. ЯО е "най-ефективно" над голям град където ще убие милиони (най-вече жени, деца и старци, мъжете са в армията), което пък е нехуманно и военно безсмислено особено ако губиш на фронта. Американците го използваха когато никой друг го нямаше, а сега не е така.

    19:16 22.09.2025

  • 30 6666

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "2222":

    С какво бре умник? Имат ли ракета която да лети 15 Хил. километра?

    19:16 22.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 гост

    2 7 Отговор
    В Русия рязко е скочила цената на бензин А - 95 - 70 рубли за литър при курс 99 рубли за 1 евро, или около 1,35 лева за литър.

    19:18 22.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Спецназ

    10 1 Отговор
    "Изявлението на ... ... Лай.ен, че една трета от предоставеното на Украйна оръжие идва от България"...

    Щеше да е смешно ако не се отнасяше за НАС!! :))

    19:20 22.09.2025

  • 36 Морски

    12 1 Отговор
    Тоя с познания на МОРКОВ,като говори за тояга,май не разбира че и Русия има такава и то много по дебела и бая ще боли!

    19:24 22.09.2025

  • 37 Унищожението на Украйна

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "реалистъ":

    с ЯО противоречи с целите на СВО. Нали идват да освободят горките руснаци от фашистите-украинци. С ЯО избиваш едните и другите, кого освобождаваш? На бойното поле ЯО е неефективно, там няма такива големи складове или други военни цели с такива размери, достатъчни са конвенционалните оръжия. Ако използваш ЯО по НАТОвски цели ще получиш веднага от същото.

    19:25 22.09.2025

  • 38 Дедо ви...

    13 1 Отговор
    Когато войната завърши, богатите броят печалбите си, а бедните търсят гробовете на своите деца

    19:28 22.09.2025

  • 39 Морски

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "генерал Джон":

    Ще свърши и всички ще смe на пепел и стъкло мозък

    19:28 22.09.2025

  • 40 Потрес

    15 1 Отговор
    Поредното жълтопаветно розово пони, което цвили за тояга! Да да за теб става дума аФторче във фаХти!

    19:30 22.09.2025

  • 41 Хмм

    6 1 Отговор
    това което стана в Афганистан, същото е и в украйна, помагат на украйна, въоръжават я, в какво вижда авторът тоягата, американците да обявят война на Русия, това не се случи в Афганистан, няма да се случи и тук, дори според Библията те се обединяват срещу общия враг - исляма

    19:30 22.09.2025

  • 42 Сандо

    13 4 Отговор
    Тоя юнак наистина ли иска да си мерим тоягите с Русия?Ако беше истински експерт,а не политпропагандатор щеше да е наясно,че срещу най-дебелата ядрена тояга не се рита.И още щеше да благодари на съдбата,че руската тояга се държи от Путин,а не от някой съвременен Иля Мурумец.

    Коментиран от #60

    19:30 22.09.2025

  • 43 Морски

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Чърчил":

    Ти наясно ли си че Русия е най мощната ядрена сила в света?Сега не сме във времето на Чърчил пъпеш

    19:31 22.09.2025

  • 44 Факт

    8 1 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува!

    19:32 22.09.2025

  • 45 ХиХи

    7 8 Отговор
    Всеки дето е вадил тояга срещу Русия е станал Съветска република, от времето на И Грозни

    19:32 22.09.2025

  • 46 Мим

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    А ракети по Берлин ,Лондон,Париж и Вашингтон,какво ще стане а...

    19:33 22.09.2025

  • 47 Морски

    2 9 Отговор
    Но е факт, че алкохолизираните терористи и копейките им разбират само от загрузка с 200 по чувалите!

    19:33 22.09.2025

  • 48 Сандо

    4 9 Отговор
    До като не се унищожи блатния халифат и бункерното не висне от башнята няма да има мир по света.

    19:35 22.09.2025

  • 49 Аа не

    4 5 Отговор
    Нашите копеи искат моркови едри не наразани ,Цомчю иска два ама по големи

    19:35 22.09.2025

  • 50 Госあ

    6 5 Отговор
    Само млатене за примитивните вати, от друго не разбират!

    19:35 22.09.2025

  • 51 Ами

    12 5 Отговор
    Много хора още не са осъзнали, че Русия не е СССР и Путин не е Горбачов.
    Ефекта от 19 пакета санкции е, че за сега фалират фирми и компании.
    След двайсетият пакет вероятно ще фалират държави. Русия едва ли ще е сред тях.
    Пряк военен сблъсък между Русия и запада е изключен.
    В Пентагона, дори не биха допуснали подобна идея.
    Всеки желаещ да налага Русия с тояга, да заповяда в окраина :)

    Коментиран от #56

    19:36 22.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ам чи

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "САСК КРЪВОСМЕСИТЕЛ":

    Ти си го хванал бре ,лъскай

    19:38 22.09.2025

  • 54 Въйййй

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Много си информиран ,ко читеш в 00 та камсамолска правда ли и ли пенсионерскии новости

    19:40 22.09.2025

  • 55 БАНко

    9 3 Отговор
    ЖАЛЪК ПОДПИСНИКО , РУСИЯ , И ТОЧНО ПУТИН , ТРЯБВА ДА ЗАЩИТИ И ОСВОБОДИ ПОВЕЧЕ ОТ 30 000 000 РУСНАЦИ ОТ ФАШИЗМА В ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА !!! ОТ ТАМ ЗАПОЧНИ ДА РАСЪЖДАВАШ ЖАЛЪК !!!

    Коментиран от #59

    19:40 22.09.2025

  • 56 Хмм

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Горбачов е украинец.

    Коментиран от #71

    19:42 22.09.2025

  • 57 Сталин

    5 2 Отговор
    А бе колеги ,замериса ли ,че се изпуснах на гащите ,тъй де заради моркова .Обичам моркови едри не нарязани

    19:43 22.09.2025

  • 58 опсс

    4 2 Отговор
    Когато съдили Гьоринг в Нюрнберг за престъпленията му,той казал - там където се рендосва пада талаш...
    Също така за нападението / съответно краха в последствие / на Съветския Съюз - Ние знаехме приблизително точно въоръжението,броя на воиниците и т.н. от разузнаването,НО ние не познавахме душата на Руския Човек....Наполеон е направил същата грешка,сега историята се повтаря....

    19:45 22.09.2025

  • 59 А бе

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "БАНко":

    Тебе няма ли кой да те освободи от мъките фуууу

    19:45 22.09.2025

  • 60 Ехххх

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Сандо":

    Сандо сандо отдавна си го захапал тоз руски морков

    19:48 22.09.2025

  • 61 БАНко

    4 3 Отговор
    ЖАЛКА НАТООООООВЦА , ДУМИТЕ НА УРСЪСЕЛА ЗА ЕДНА ТРЕТА ОРЪЖИЕ ОТ СКАПАНАТА НАТОВСКА БЪЛГАРИЯ ЗА ФАШИСТИТЕ ОТ ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА Е ПОЗОР , НЕ ХВАЛБА !!!

    19:49 22.09.2025

  • 62 Хари путър

    4 2 Отговор
    Смях.Само Русия ли е да тояга.Спрете да се правите на важни.
    Вижте какво безобразие е у нас,разруха и без война.

    19:49 22.09.2025

  • 63 Факт

    7 2 Отговор
    Никой не произвежда толкова русофили,колкото авторите на такива статии.

    19:50 22.09.2025

  • 64 Дааа

    3 2 Отговор
    Машите копеи като им стане малък моркова си навират тоягата

    19:51 22.09.2025

  • 65 Пламен

    0 0 Отговор
    Май ти искаш тояга

    19:57 22.09.2025

  • 66 Файърфлай

    5 2 Отговор
    Прочетох статията два пъти.Излиза.че в ролята на предлагащ моркова са САЩ,а на България е поверена ...тоягата с нейните военни доставки.И накрая...България ще яде дървото...

    19:59 22.09.2025

  • 67 Не ставаш!

    6 3 Отговор
    Мите,единствения извод от драсканиците ти е,че мразиш Русия! А какво ще каже един русофоб ми е през он.я работа!

    19:59 22.09.2025

  • 68 Русофил

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":

    Очевидно е,че сиДЕБИЛ и чакаш някой да те оправи. Не другарю, всичко се постига с труд, а не като теб с шмикеруване

    19:59 22.09.2025

  • 69 Да,бе

    4 0 Отговор
    За индивид с отрицателен тест за интелигентност и пълно неразбиране на нищо в света е много странно изписването на такъв дълъг текст....Явно ИИ има смисъл за някои крайно ощетени от природата същества

    20:01 22.09.2025

  • 70 Единственото спасение!

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Путин в Хага!
    Руските олигарси в затвора с парите им изплащане репарации на Украйна и вложения в икономиката. И искане на прошка от Украйна и света, инак гибел, мрак и презрение ги чака рашките

    Коментиран от #73, #88

    20:02 22.09.2025

  • 71 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #56 от "Хмм":

    Зависи какво приемаш под окраинец.
    То и Хрусчов и Брежнев са родени в окраина, но когато са родени, окрина още не е била измислена :)

    20:03 22.09.2025

  • 72 Питащ

    1 0 Отговор
    И кой ще е тоя с тоягата?

    20:09 22.09.2025

  • 73 мечтай си

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Единственото спасение!":

    все още мечтите са безплатни. А на автора не знам каква тояга му се привижда и как си представя тояга срещу държавата с най-много ядрени бойни глави. Авторът не знам каква глава има, ама очевидно не е ядрена.

    20:11 22.09.2025

  • 74 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Митак положението е злЯ щом и синьото хапче не помага

    20:12 22.09.2025

  • 75 Томиславе

    2 0 Отговор
    Казах на хора като Димитър Петков КАКВО се набива, нали?!?

    20:14 22.09.2025

  • 76 Кит

    2 0 Отговор
    Насладете се - един шамар юначе налага Русия с тояга!
    Виртуално я налага, така е безопасничко, а и юначето изглежда могъщичко.
    Светът на виртуалните юначета в действие 😂😂😂

    20:15 22.09.2025

  • 77 Айде

    3 0 Отговор
    Авторът не е в час! Защо ги пускате такива!?

    20:21 22.09.2025

  • 78 АЛО КРАВАРЯ НЕ СИ КРАЛЯ НА СВЕТА 😂

    3 0 Отговор
    ВИДЯ ЛИ БОЙННАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА КИТАЙ НА ПАРАДА 😂 ТОВА Е СЪС ДДС ААААА БЕЗ ДДС НЕ СЕ ЗНАЕЕ

    20:24 22.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ти да видиш... още си мечтаят и ръчкат

    2 0 Отговор
    Алън Дълес 1945 г. реч с която очертава стратегията на САЩ за ерозирането на Съветския съюз и соца....

    „ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в СССР/и соца/ хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници в самата Русия/и соца/. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ – руския, на окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание.
    Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им години. Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ето така ние ще направим. Всичко това ще извършим под девиза:
    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ

    20:25 22.09.2025

  • 81 Майор Мишев

    2 0 Отговор
    Проблема е ,че Сащ държат върбова клонка ,а Русия закалена дрянова гьостерица ,а да видим кой кого ?Явно авторът е замръзнал някъде в 90те с многото Холивудски филми .Мнооогоо вода изтече от тогава и отдавна совите не са това което бяха .Който разбрал ,разбрал .

    20:28 22.09.2025

  • 82 Видьо Видев

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Тържествената заря-проверка, пак се провежда по комунистически! Пак се крие, че Русия е била против обявяване на Независимостта на България!
    Както е била и против Съединението на Източна България със Западна Румелия!

    Коментиран от #91, #92

    20:28 22.09.2025

  • 83 Какви са тези..

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мутата":

    .."обещаващи икономически перспективи"?
    Фуражна царевица и мазни пилешки бутчета?
    Защо ли Москва се отказва от такива гарантирани облаги?

    20:30 22.09.2025

  • 84 Никой

    0 0 Отговор
    Добре - защо разположиха бази около Русия - Западът и морковите. Русия сама си изтегли войските от Германия - като победителка във войната - Втората световна - има право да държи войски в Германия.

    Бъди добър - но - всичко си има граници. Значи - Русия си изтегля войските от Германия и - НАТО я обгражда.

    Сега - ако имаше войски в Германия - какво правим.

    20:32 22.09.2025

  • 85 Каква тояга те гони?

    2 0 Отговор
    Русия има най-големия ядрен потенциал в света.

    Приятелският Китай има най-модерното въоръжение в света.

    нАТО се оттича в потребителската клоака на постмодерния и ретрограден капитализъм.

    Каква тояга те гони?

    20:33 22.09.2025

  • 86 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Много идеи много мъдри мисли но както казва Остап Бендер -идеите наши/от нас а бензинът ваш/от вас ..бих попитал авторът а къде е тоягата и има ли такъв който смее да посегне към тоягата защото и руснаците имат и тояги и бухалки и др.неща .И икономическата криза е в Европа /уф не само икономическа ами и политическа !?/ а не в Русия -руснаците може и да изпитват разни затруднения ама се държат -икономиката им е стабилна /и да припомня -те продадоха яйца на САЩ а не САЩ на Русия /..войната нанася доста сериозни щети и на руската икономика и на жизнения стандарт ...да ама какво става с икономиката на Европа е също важен въпрос !?А руснаците имат отговор -пока толстый сохнет тощий сдохнет !Подозирам са прави!

    20:33 22.09.2025

  • 87 дядо Петър

    1 0 Отговор
    Глей ся Митко. Много бодро четиво си написал, дедовото, само че има една подробност. За да се използва тояга срещу Русия се изискват много здрави панталонки. Русия е ядрена свръх сила, която разполага с най-много ядрени бойни глави. Тъй че с тоягата по-полекичка. Да не стане уйт!

    20:35 22.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Тити

    0 0 Отговор
    Засега ли се сетихте?

    20:37 22.09.2025

  • 91 Хайде пак старата песен

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Видьо Видев":

    Как Русия била против след като изплаща дълга ни към Турция?
    Относно Съединението, историята не може да се промени, но идеята на Русия е била да се обединят колкото може повече български земи. На практика половина България е останала в Турско и Македонско след прибързаното Съединение одобреноно от Европа.

    20:37 22.09.2025

  • 92 Баш Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Видьо Видев":

    Суссс бре калмар по родопски,заминавай за Ана -Долла !

    20:37 22.09.2025

  • 93 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    "Президентът на САЩ се чуди защо руският му колега не изпада във възторг от щедрите предложения..."

    1. Трябва чавка да ти е изпила мозъка, за се хванеш на американското хоро.
    2. САЩ са доказали многократно, че нямат "приятели", с изключение на Израел и във всеки един момент ще ти забият нож в гърба.

    Тръмп днеска го има, утре го няма. Да не говорим, че брадвата му не сече на едно място и да се впечатляваш от глупостите, които говори е безсмислено.

    20:37 22.09.2025

  • 94 Бялджип

    0 0 Отговор
    Това все едно е написано от USAID. Американска компания за извращение на информацията. Тя беше силно поддържана и платена при Байдън, но Тръмп им спря дотациите.

    20:37 22.09.2025