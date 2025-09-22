Русия не ще морков, иска тояга

Няколко седмици след историческата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, примирието в Украйна продължава да е отвъд хоризонта. Въобще, през последните месеци създаваха надежди за скорошно спиране на войната, но това така и не се случва. Защо?
Обобщеният отговор е: Защото Западът не разбира руската мотивация да воюва.
Президентът на САЩ се чуди защо руският му колега не изпада във възторг от щедрите предложения, като дори стигна дотам да заяви колко разочарован е от Путин.
"Играта" на Тръмп е горе-долу следната: Русия спира огъня и сяда на маста за преговори, срещу което Москва се връща на картата на международния бизнес (Г-8, Г-20, системата SWIFT и откъдето още беше изгонена заради агресията срещу Украйна).
Само че в Аляска, макар и да се е стигнало до някакво разбирателство за бъдещи бизнес проекти, темата "Украйна" остана отворена. Наистина, защо на Путин му е по-важна "специалната военна операция", отколкото тези наистина обещаващи икономически перспективи?
Европейските лидери пък към момента подготвят 19-ия пакет икономически санкции към Русия. Да напомним, че Европа започна да налага санкции още веднага след анексирането на Крим, но Москва така и не се подчинява...
И САЩ, и ЕС се опитват да сломят Кремъл най-вече с икономически инструменти, смятайки, че икономическите трудности ще направят руснаците по-сговорчиви, а перспективите за бъдещ възход ще стимулират допълнително тази сговорчивост. Но и от двете страни на Атлантическия океан явно не разбират защо не им се получава.
Военната издържливост на една страна зависи не само от наличните армия, въоръжение и военна индустрия, а и от още един, често подценяван фактор - способността на населението на изтърпи неизбежните военновременни трудности и лишения. А в това отношение руското население е изключително силно, несравнимо повече от населението на която и да е НАТО-вска държава.
Войната не е сблъсък само на човешка маса, стомана и барут (в днешно време - и електроника). Войната е сблъсък и на мотивации.
Мотивацията на украинците е разбираемо висока - те водят битка за оцеляване. Западните военни стратези обаче подценяват руската мотивация, очаквайки тя да бъде на нивата на западно общество, поставено на мястото на руското.
Сякаш не забелязваме, че "тридневната специална военна операция" продължава доста по-дълго, отколкото продължи ковид пандемията. Помните ли колко бяхме изтощени след година и половина ограничения? А Русия е под международен натиск вече 3 години и половина...
Противно на широко разпространеното мнение, санкциите срещу Русия действат. В смисъл, че влошават живота на руското население. Това, което не постигат, е да подчинят Москва. Защото за мнозинството руснаци тази война не е само срещу Украйна, а и срещу "колективния Запад".
И те са готови да понесат всякакви несгоди, ако трябва, дори да ядат стърготини, само и само да не паднат на колене пред "колективния Запад". Докато връщането в някакви международни икономически организации няма особено значение за обикновения руснак - както няма съществено значение и фактът, че в момента страната му е в сериозна международна изолация.
Икономическият натиск би подействал на общества като нашето (за българина най-болезнено е да бъде ударен по джоба), както и на съвременните тежко разглезени западноевропейски народи, но не и на днешното руско общество.
И тук ще си позволя едно имагинерно сравнение:
В една паралелна вселена на 24 февруари 2022 година, не руският, а българският държавен глава обявява "специална военна операция" - но не в Украйна, а в Северна Македония. Български военни части преминават югозападната ни граница и "Скопие за три дни" аха да се превърне в реалност, когато ЕС и САЩ се задействат да помагат на братята във Вардарско, а ние започваме да търпим удари - членството ни в ЕС е замразено, фондовете спрени, налагат ни поредица от санкции, а българските футболни клубове са извадени от европейските турнири (предвид състоянието на националния ни отбор, изваждането от квалификации за Световно и Европейско първенство се приема с облекчение, а от Евровизия сами сме се махнали). Още през есента на 2022 година в обществото ни започват сериозни брожения срещу войната, а до лятото на 2023 година вече всички са теглили една на Македония (която иначе им е в сърцата) и са готови да седнем на масата за преговори, само и само да свършва тая мъка.
Но да се върнем към нашата реалност. Ако навремето Рейгън и Тачър спечелиха Студената война и предизвикаха разпада на СССР, това се дължеше не само на икономическите удари, а и на факта, че през втората половина на 80-те години на миналия век съветското общество (и в Русия, и в другите републики) вече беше дълбоко деморализирано, а прозападните настроения бяха може би рекордно високи за цялата руска история.
Вижда се, че с морков няма да стане. Тогава - с тояга? (Както стана в Афганистан преди няколко десетилетия.)
Логично би било Кремъл да "омекне", ако започне да търпи сериозни военни загуби, а не само икономически. Само че, за да се постигне това, е нужно Украйна да получава всичката военна помощ, за която настоява. А не, както досега - колкото да се удържа фронтът.
Изявлението на Урсула фон дер Лайен, че една трета от предоставеното на Украйна оръжие идва от България, е колкото комплимент за нашата страна, толкова и присъда за ЕС (а също упрек към САЩ, при все, че Вашингтон далеч не е длъжен да решава проблемите на Европа).
България е 19-ата от 27 икономики в ЕС (по общ БВП) - какво, по дяволите, правят другите? Много ясно, че така няма как да се осигурят така желаните един милион снаряда на Украйна...
Русия не ще морков, иска тояга - и докато западните лидери не осъзнаят тази проста истина, мир в Украйна или няма да има.
Или ще има "руский мир". С всички произтичащи от това последствия.
В същото време, Русия започна да изпитва недостиг на бензин едва след украинските удари по руски рафинерии. А не като резултат от нанайстия пакет санкции...
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #11, #17, #23, #24, #25, #46, #70, #79, #82, #89
19:02 22.09.2025
2 Мутата
Коментиран от #83
19:03 22.09.2025
3 хъхъ
Коментиран от #29
19:03 22.09.2025
4 Факт
Играта на ЕС е да вкарат САЩ във война с Русия.
СА5Щ не са толкова глупави, колкотоси мисли автора!
19:04 22.09.2025
5 си дзън
цвъкат руските рафинерии. Ще има руска зима в русията.
19:04 22.09.2025
6 Майна
Тая глупост за кой си я адресирал..?
Не видя ли как се отнесе Тръмп с Чарлз и Стармър?
Димитре..?..
19:04 22.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Госあ
19:05 22.09.2025
9 реалистъ
Коментиран от #37
19:05 22.09.2025
10 1488
искачеп
19:05 22.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 генерал Джон
Коментиран от #39
19:06 22.09.2025
13 12345
България е най-бедната държавна в ЕС, а дава най-много на окаринците. Отделно издържама някаква гмеч по морето. А българските деца, българските болни се молят чрез кампании за някой лев - за здраве, нямаме хеликоптери - медицински, противопожарни, цялото плевенско е без вода, северозапъдът е официално признат за най-беден регион в ЕС, а Митко - списвача пише пасквили. Момче, скрий се доде е време. Натегачеството е вредно, защото палачинката се обръща.....
19:07 22.09.2025
14 Чърчил
Коментиран от #43
19:08 22.09.2025
15 САСК КРЪВОСМЕСИТЕЛ
Коментиран от #26, #53
19:08 22.09.2025
16 2222
Коментиран от #30
19:09 22.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 бай дън
19:12 22.09.2025
19 Сталин
Коментиран от #54
19:12 22.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Додо
19:12 22.09.2025
22 ЗАДНИК
19:13 22.09.2025
23 ZА ПОБЕДУ!
До коментар #1 от "матю хари":матьо, ти $игур€н ли $и, ч€ н€ $и мата...?! МАЙ МНОГО ти $€ И$КА БОЛЬШАЯ РУСКА "ТОЯГА"?!
ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
19:13 22.09.2025
24 АГА КРИСТИ
До коментар #1 от "матю хари":Ти още двама кoзяка го взирявате тоя мост и пращате ракети по Русия вече 4 години.
19:13 22.09.2025
25 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
До коментар #1 от "матю хари":ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!
КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
Коментиран от #68
19:14 22.09.2025
26 За кое?
До коментар #15 от "САСК КРЪВОСМЕСИТЕЛ":Хахаха. Я му виж нослето.
19:14 22.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ядреното оръжие
До коментар #3 от "хъхъ":е неефективно на бойното поле. Противниковата армия очаква удара, окопава се добре и свежда радиуса на поражение до 1 км. от тактическо ЯО. След взрива тази територия трябва да се завземе веднага защото врагът ще направи същото т.е. вкарваш собствените си бойци в радиацията. ЯО е "най-ефективно" над голям град където ще убие милиони (най-вече жени, деца и старци, мъжете са в армията), което пък е нехуманно и военно безсмислено особено ако губиш на фронта. Американците го използваха когато никой друг го нямаше, а сега не е така.
19:16 22.09.2025
30 6666
До коментар #16 от "2222":С какво бре умник? Имат ли ракета която да лети 15 Хил. километра?
19:16 22.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 гост
19:18 22.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Спецназ
Щеше да е смешно ако не се отнасяше за НАС!! :))
19:20 22.09.2025
36 Морски
19:24 22.09.2025
37 Унищожението на Украйна
До коментар #9 от "реалистъ":с ЯО противоречи с целите на СВО. Нали идват да освободят горките руснаци от фашистите-украинци. С ЯО избиваш едните и другите, кого освобождаваш? На бойното поле ЯО е неефективно, там няма такива големи складове или други военни цели с такива размери, достатъчни са конвенционалните оръжия. Ако използваш ЯО по НАТОвски цели ще получиш веднага от същото.
19:25 22.09.2025
38 Дедо ви...
19:28 22.09.2025
39 Морски
До коментар #12 от "генерал Джон":Ще свърши и всички ще смe на пепел и стъкло мозък
19:28 22.09.2025
40 Потрес
19:30 22.09.2025
41 Хмм
19:30 22.09.2025
42 Сандо
Коментиран от #60
19:30 22.09.2025
43 Морски
До коментар #14 от "Чърчил":Ти наясно ли си че Русия е най мощната ядрена сила в света?Сега не сме във времето на Чърчил пъпеш
19:31 22.09.2025
44 Факт
19:32 22.09.2025
45 ХиХи
19:32 22.09.2025
46 Мим
До коментар #1 от "матю хари":А ракети по Берлин ,Лондон,Париж и Вашингтон,какво ще стане а...
19:33 22.09.2025
47 Морски
19:33 22.09.2025
48 Сандо
19:35 22.09.2025
49 Аа не
19:35 22.09.2025
50 Госあ
19:35 22.09.2025
51 Ами
Ефекта от 19 пакета санкции е, че за сега фалират фирми и компании.
След двайсетият пакет вероятно ще фалират държави. Русия едва ли ще е сред тях.
Пряк военен сблъсък между Русия и запада е изключен.
В Пентагона, дори не биха допуснали подобна идея.
Всеки желаещ да налага Русия с тояга, да заповяда в окраина :)
Коментиран от #56
19:36 22.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ам чи
До коментар #15 от "САСК КРЪВОСМЕСИТЕЛ":Ти си го хванал бре ,лъскай
19:38 22.09.2025
54 Въйййй
До коментар #19 от "Сталин":Много си информиран ,ко читеш в 00 та камсамолска правда ли и ли пенсионерскии новости
19:40 22.09.2025
55 БАНко
Коментиран от #59
19:40 22.09.2025
56 Хмм
До коментар #51 от "Ами":Горбачов е украинец.
Коментиран от #71
19:42 22.09.2025
57 Сталин
19:43 22.09.2025
58 опсс
Също така за нападението / съответно краха в последствие / на Съветския Съюз - Ние знаехме приблизително точно въоръжението,броя на воиниците и т.н. от разузнаването,НО ние не познавахме душата на Руския Човек....Наполеон е направил същата грешка,сега историята се повтаря....
19:45 22.09.2025
59 А бе
До коментар #55 от "БАНко":Тебе няма ли кой да те освободи от мъките фуууу
19:45 22.09.2025
60 Ехххх
До коментар #42 от "Сандо":Сандо сандо отдавна си го захапал тоз руски морков
19:48 22.09.2025
61 БАНко
19:49 22.09.2025
62 Хари путър
Вижте какво безобразие е у нас,разруха и без война.
19:49 22.09.2025
63 Факт
19:50 22.09.2025
64 Дааа
19:51 22.09.2025
65 Пламен
19:57 22.09.2025
66 Файърфлай
19:59 22.09.2025
67 Не ставаш!
19:59 22.09.2025
68 Русофил
До коментар #25 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":Очевидно е,че сиДЕБИЛ и чакаш някой да те оправи. Не другарю, всичко се постига с труд, а не като теб с шмикеруване
19:59 22.09.2025
69 Да,бе
20:01 22.09.2025
70 Единственото спасение!
До коментар #1 от "матю хари":Путин в Хага!
Руските олигарси в затвора с парите им изплащане репарации на Украйна и вложения в икономиката. И искане на прошка от Украйна и света, инак гибел, мрак и презрение ги чака рашките
Коментиран от #73, #88
20:02 22.09.2025
71 Ами
До коментар #56 от "Хмм":Зависи какво приемаш под окраинец.
То и Хрусчов и Брежнев са родени в окраина, но когато са родени, окрина още не е била измислена :)
20:03 22.09.2025
72 Питащ
20:09 22.09.2025
73 мечтай си
До коментар #70 от "Единственото спасение!":все още мечтите са безплатни. А на автора не знам каква тояга му се привижда и как си представя тояга срещу държавата с най-много ядрени бойни глави. Авторът не знам каква глава има, ама очевидно не е ядрена.
20:11 22.09.2025
74 И Киев е Руски
20:12 22.09.2025
75 Томиславе
20:14 22.09.2025
76 Кит
Виртуално я налага, така е безопасничко, а и юначето изглежда могъщичко.
Светът на виртуалните юначета в действие 😂😂😂
20:15 22.09.2025
77 Айде
20:21 22.09.2025
78 АЛО КРАВАРЯ НЕ СИ КРАЛЯ НА СВЕТА 😂
20:24 22.09.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ти да видиш... още си мечтаят и ръчкат
„ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в СССР/и соца/ хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници в самата Русия/и соца/. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ – руския, на окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание.
Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им години. Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ето така ние ще направим. Всичко това ще извършим под девиза:
"ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ
20:25 22.09.2025
81 Майор Мишев
20:28 22.09.2025
82 Видьо Видев
До коментар #1 от "матю хари":Тържествената заря-проверка, пак се провежда по комунистически! Пак се крие, че Русия е била против обявяване на Независимостта на България!
Както е била и против Съединението на Източна България със Западна Румелия!
Коментиран от #91, #92
20:28 22.09.2025
83 Какви са тези..
До коментар #2 от "Мутата":.."обещаващи икономически перспективи"?
Фуражна царевица и мазни пилешки бутчета?
Защо ли Москва се отказва от такива гарантирани облаги?
20:30 22.09.2025
84 Никой
Бъди добър - но - всичко си има граници. Значи - Русия си изтегля войските от Германия и - НАТО я обгражда.
Сега - ако имаше войски в Германия - какво правим.
20:32 22.09.2025
85 Каква тояга те гони?
Приятелският Китай има най-модерното въоръжение в света.
нАТО се оттича в потребителската клоака на постмодерния и ретрограден капитализъм.
Каква тояга те гони?
20:33 22.09.2025
86 не може да бъде
20:33 22.09.2025
87 дядо Петър
20:35 22.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Тити
20:37 22.09.2025
91 Хайде пак старата песен
До коментар #82 от "Видьо Видев":Как Русия била против след като изплаща дълга ни към Турция?
Относно Съединението, историята не може да се промени, но идеята на Русия е била да се обединят колкото може повече български земи. На практика половина България е останала в Турско и Македонско след прибързаното Съединение одобреноно от Европа.
20:37 22.09.2025
92 Баш Българин
До коментар #82 от "Видьо Видев":Суссс бре калмар по родопски,заминавай за Ана -Долла !
20:37 22.09.2025
93 Ъъъъъъъъ
1. Трябва чавка да ти е изпила мозъка, за се хванеш на американското хоро.
2. САЩ са доказали многократно, че нямат "приятели", с изключение на Израел и във всеки един момент ще ти забият нож в гърба.
Тръмп днеска го има, утре го няма. Да не говорим, че брадвата му не сече на едно място и да се впечатляваш от глупостите, които говори е безсмислено.
20:37 22.09.2025
94 Бялджип
20:37 22.09.2025