Доналд Тръмп: Градът е силно разтревожен! Изпращам Националната гвардия в Мемфис

12 Септември, 2025 21:33 1 274 24

  • доналд тръмп-
  • мемфис-
  • републиканска партия-
  • национална гвардия-
  • чарли кърк

Американският президент заяви, че би предпочел да направи това в Чикаго, където местните политици ожесточено се противопоставят на плановете му

Доналд Тръмп: Градът е силно разтревожен! Изпращам Националната гвардия в Мемфис - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще изпрати Националната гвардия в Мемфис, в американския щат Тенеси, заради опасенията относно престъпността в града, с която цели да се справи с подкрепата на кмета и на губернатора на щата, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Републиканецът Тръмп заяви пред телевизия "Фокс Нюз“, че "кметът е щастлив“ и "губернаторът е щастлив“ от предстоящото разполагане на военнослужещи. Кметът на Мемфис Пол Йънг е демократ, а губернаторът на Тенеси Бил Лий е републиканец, отбелязва АП.

Тръмп каза, че градът е "силно разтревожен“ и "ние ще поправим това, точно както направихме във Вашингтон“, където той също разположи военнослужещи от Националната гвардия и служители на федералните правоприлагащи органи.

Откакто разположи военнослужещи от Националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон, Тръмп открито започна да коментира, че може да изпрати войници и в някои от американските градове, където подкрепата за демократите е най-силна, включително Чикаго и Балтимор, тъй като по думите му това е необходимо за справяне с престъпността.

Американският президент заяви, че би предпочел да направи това в Чикаго, където местните политици ожесточено се противопоставят на плановете му, но добави, че този град е "враждебно настроен“ и е пълен с "професионални агитатори“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 китайски балон

    18 3 Отговор
    Хамерика се превръща във военна зона, честит Нобел за мир на БайДончо😅

    21:37 12.09.2025

  • 2 Европеец

    11 1 Отговор
    Пращай бе Бай Дончо ,пращай..... Ама чакам статията за изказването на рютето и генерала му..... Вече три коментара написах За това ама фатте Не са получили указания какво да пишат явно....

    Коментиран от #10

    21:37 12.09.2025

  • 3 Мунчо

    8 4 Отговор
    Няма кой да спаси горките американци от ботуша на демократорепубликанския ционистки режим.

    21:38 12.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 аz СВОПобеда80

    3 7 Отговор
    Бащата на убиецът на Чарли Кларк е член на републиканската партия.Дарител на президентската кампания на Тръмп.Както се очакваше вътрешна работа.

    21:41 12.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хипотетично

    3 3 Отговор
    Ако има окопни улични боеве с униформени организирани банди, националната гвардия би била ефективна. Срещу индивидуални цивилни апаши е комична инициатива.

    Коментиран от #20

    21:41 12.09.2025

  • 9 Майна

    16 3 Отговор
    Утре
    Франция излиза
    Лондон излиза
    България излиза
    Да разчистим държавите си

    Коментиран от #12, #15

    21:42 12.09.2025

  • 10 Рюте:

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Ако Русия нападне НАТО ще бъде опустошена за часове.
    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #18

    21:42 12.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    Шепа улигофрени и дъртаци с некролог в джоба са за Русия.
    Пътувай.

    21:43 12.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майна

    0 2 Отговор
    Не пишете с подкрепа, щото виждате изтритите..
    А?

    21:45 12.09.2025

  • 15 Иво

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    Първо си разчисти л@йнарника в който живееш.

    21:46 12.09.2025

  • 16 дядо поп

    8 0 Отговор
    За Чикаго въобще не се чудя , че там е града в САЩ с най голямо бъпгарско присъствие.

    21:46 12.09.2025

  • 17 Майна

    3 1 Отговор
    От американската преса
    ,,Администрацията на Тръмп вероятно разглежда връзките на предполагаемия стрелец с радикалната левица като достатъчна причина да започне репресии срещу левичарските организации с нестопанска цел, които сеят хаос в цялата страна"

    21:48 12.09.2025

  • 18 Хаха

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Рюте:":

    Ако можеше, вече щеше да е. Неоспорим факт. Но ти си вярвай на Рюте, той не лъже.

    21:48 12.09.2025

  • 19 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Та за какво са разтревожени ,пишете истината мисирки подлоги на ционисти ,защото този евреите отвъд голямата локва са го хванали здраво между кр@@@@@ и подържа избиването на палестинци

    Коментиран от #22

    21:52 12.09.2025

  • 20 Kaлпазанин

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хипотетично":

    Кви банди кви пет лева бе братчето,изпраща за да потуши пропалестинските протести ,там народа да не е тъп като при нас ,от всякъде вече ги гонят

    21:54 12.09.2025

  • 21 Майна

    2 0 Отговор
    ,,Повечето американци не искат насилието да бъде движещата сила в политиката им, както не го искат и в живота си. Президентът Тръмп никога няма да убеди хората, които искат да позволят на убийците да се разхождат сред невинни, да подкрепят по-строги наказания за насилниците – но пък не е нужно. Убийството на Чарли вероятно ще има достатъчно въздействие, че значително мнозинство от американците ще осъзнаят, че не може да се позволи насилието да се превърне в монета на кралството."

    21:54 12.09.2025

  • 22 Мами4ка ви копейска

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Kaлпазанин":

    Калмари станахте.

    21:57 12.09.2025

  • 23 Майна

    7 0 Отговор
    ,,Минута мълчание за Джордж Флойд, но не и за Чарли Кърк?“ — Лидерите на Европейския парламент отхвърлят искането за почитане на убития американски консерватор, за голяма радост на левите евродепутати"
    Това е Брюксел, а?

    21:59 12.09.2025

  • 24 Майна

    4 0 Отговор
    Как ще го обичат в Брюксел, Тръмп?
    Фаучи пак е разследван за изтриване на имейли!
    За Сорос настават съдебни производства.
    Американци ще охраняват Катар ( отсега) , там бяха британците!
    Айде..
    Давай..!

    22:03 12.09.2025