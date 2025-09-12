Доналд Тръмп: Градът е силно разтревожен! Изпращам Националната гвардия в Мемфис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще изпрати Националната гвардия в Мемфис, в американския щат Тенеси, заради опасенията относно престъпността в града, с която цели да се справи с подкрепата на кмета и на губернатора на щата, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.
Републиканецът Тръмп заяви пред телевизия "Фокс Нюз“, че "кметът е щастлив“ и "губернаторът е щастлив“ от предстоящото разполагане на военнослужещи. Кметът на Мемфис Пол Йънг е демократ, а губернаторът на Тенеси Бил Лий е републиканец, отбелязва АП.
Тръмп каза, че градът е "силно разтревожен“ и "ние ще поправим това, точно както направихме във Вашингтон“, където той също разположи военнослужещи от Националната гвардия и служители на федералните правоприлагащи органи.
Откакто разположи военнослужещи от Националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон, Тръмп открито започна да коментира, че може да изпрати войници и в някои от американските градове, където подкрепата за демократите е най-силна, включително Чикаго и Балтимор, тъй като по думите му това е необходимо за справяне с престъпността.
Американският президент заяви, че би предпочел да направи това в Чикаго, където местните политици ожесточено се противопоставят на плановете му, но добави, че този град е "враждебно настроен“ и е пълен с "професионални агитатори“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 китайски балон
21:37 12.09.2025
2 Европеец
Коментиран от #10
21:37 12.09.2025
3 Мунчо
21:38 12.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 аz СВОПобеда80
21:41 12.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хипотетично
Коментиран от #20
21:41 12.09.2025
9 Майна
Франция излиза
Лондон излиза
България излиза
Да разчистим държавите си
Коментиран от #12, #15
21:42 12.09.2025
10 Рюте:
До коментар #2 от "Европеец":Ако Русия нападне НАТО ще бъде опустошена за часове.
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #18
21:42 12.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Българин
До коментар #9 от "Майна":Шепа улигофрени и дъртаци с некролог в джоба са за Русия.
Пътувай.
21:43 12.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Майна
А?
21:45 12.09.2025
15 Иво
До коментар #9 от "Майна":Първо си разчисти л@йнарника в който живееш.
21:46 12.09.2025
16 дядо поп
21:46 12.09.2025
17 Майна
,,Администрацията на Тръмп вероятно разглежда връзките на предполагаемия стрелец с радикалната левица като достатъчна причина да започне репресии срещу левичарските организации с нестопанска цел, които сеят хаос в цялата страна"
21:48 12.09.2025
18 Хаха
До коментар #10 от "Рюте:":Ако можеше, вече щеше да е. Неоспорим факт. Но ти си вярвай на Рюте, той не лъже.
21:48 12.09.2025
19 Kaлпазанин
Коментиран от #22
21:52 12.09.2025
20 Kaлпазанин
До коментар #8 от "Хипотетично":Кви банди кви пет лева бе братчето,изпраща за да потуши пропалестинските протести ,там народа да не е тъп като при нас ,от всякъде вече ги гонят
21:54 12.09.2025
21 Майна
21:54 12.09.2025
22 Мами4ка ви копейска
До коментар #19 от "Kaлпазанин":Калмари станахте.
21:57 12.09.2025
23 Майна
Това е Брюксел, а?
21:59 12.09.2025
24 Майна
Фаучи пак е разследван за изтриване на имейли!
За Сорос настават съдебни производства.
Американци ще охраняват Катар ( отсега) , там бяха британците!
Айде..
Давай..!
22:03 12.09.2025