Bloomberg: НАТО подготвя сериозен отговор на руската атака с дронове

НАТО подготвя отбранителни военни мерки в отговор на нахлуването на руски безпилотни самолети в Полша, за да укрепи сдържането на източния фланг на алианса, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.



Според източник на изданието, за да се обсъдят лични въпроси, ще бъде приета и политическа реакция. Първата реакция бе представена в сряда, когато генералният секретар Марк Рюте и други лидери на съюзническите страни от НАТО осъдиха "неразумното поведение" на Русия.



Военният отговор ще бъде координиран от върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Алексус Гринкевич, който отговаря за планирането и провеждането на всички военни операции на Алианса.



Източникът твърди, че командването на НАТО в момента оценява ситуацията и определя какви доставки са необходими, ако такива са необходими. Гринкевич заявява: "В бъдеще ни предстои да направим още много. В момента страните членки на Алианса се занимават с усъвършенстване на въоръжението, което позволява да се намалят разходите за водене на военни действия. Ние ще продължим да правим това заедно с всички страни от Алианса".



Той отбелязва, че НАТО "ще направи изводи, ще разберем какво ни е необходимо, за да подобрим позицията си и да се противопоставим на тези ограничени инвазии".

