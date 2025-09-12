Bloomberg: НАТО подготвя сериозен отговор на руската атака с дронове

НАТО подготвя отбранителни военни мерки в отговор на нахлуването на руски безпилотни самолети в Полша, за да укрепи сдържането на източния фланг на алианса, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.
Според източник на изданието, за да се обсъдят лични въпроси, ще бъде приета и политическа реакция. Първата реакция бе представена в сряда, когато генералният секретар Марк Рюте и други лидери на съюзническите страни от НАТО осъдиха "неразумното поведение" на Русия.
Военният отговор ще бъде координиран от върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Алексус Гринкевич, който отговаря за планирането и провеждането на всички военни операции на Алианса.
Източникът твърди, че командването на НАТО в момента оценява ситуацията и определя какви доставки са необходими, ако такива са необходими. Гринкевич заявява: "В бъдеще ни предстои да направим още много. В момента страните членки на Алианса се занимават с усъвършенстване на въоръжението, което позволява да се намалят разходите за водене на военни действия. Ние ще продължим да правим това заедно с всички страни от Алианса".
Той отбелязва, че НАТО "ще направи изводи, ще разберем какво ни е необходимо, за да подобрим позицията си и да се противопоставим на тези ограничени инвазии".
1 Факт
Коментиран от #11
22:36 12.09.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #5, #9, #48
22:37 12.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сталин
22:38 12.09.2025
5 Българин
До коментар #2 от "Сатана Z":От Русия няма да остане много.
Коментиран от #17, #33, #45
22:38 12.09.2025
6 Копейки,
Коментиран от #24
22:39 12.09.2025
7 Добър вечер!
22:40 12.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сталин
До коментар #2 от "Сатана Z":Да ,на електронните игри на компютъра
22:40 12.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Европеец
До коментар #1 от "Факт":Сега и на слепците става ясно ,защо беше тая провокация с уж руските дронове в Полша.... Лондон, Варшава и Kиев, всячески се стремят да провокират война с Русия и да запалят света....
Коментиран от #15
22:41 12.09.2025
12 К.О.т.а.Р.А.К 🐱
ауууууууууу....
Коментиран от #21
22:41 12.09.2025
13 Бункера!
22:41 12.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Аааааа нема..нема
До коментар #11 от "Европеец":За часове жив руснак до Урал няма да остане.
22:42 12.09.2025
16 еврохатлантик
22:43 12.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аналитик
22:44 12.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мунчо
Коментиран от #28, #34
22:45 12.09.2025
23 доктор
Коментиран от #40
22:46 12.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ъъъъъъъъъ
Ми хайде де....Откога чакаме този момент. Само да не дадете задна пак.....🤣
Коментиран от #41
22:46 12.09.2025
26 си дзън
22:47 12.09.2025
27 Пиночет
Коментиран от #49
22:47 12.09.2025
28 Копеи не философствай!
До коментар #22 от "Мунчо":Марш да пълниш барут!Марш!!!
Коментиран от #29, #54
22:47 12.09.2025
29 Шшшшшт
До коментар #28 от "Копеи не философствай!":малкия. Ше говориш само когато те питат.
22:48 12.09.2025
30 К.О.т.а.Р.А.К 🐱
До коментар #21 от "Мальовица":Да, ама съм въвежда 😉
Пък и сега ми се е паднало.
Дай, дай, дай....
22:48 12.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 При такава опасност,
До коментар #5 от "Българин":света изчезна, а и съществуването на планетата е под въпрос, за живота на нея, на 100%изчезва. Не мислиш мтого като пишеш. Точно тези келеши пъзлив от НАТО ще вдигнат първи белият парцал след първата паднала ракета. Злоупотребата на тези непрокопсаници с търпението на Русия е наглои ще го отнесат както подобава.
Коментиран от #38
22:50 12.09.2025
34 Моряка
До коментар #22 от "Мунчо":Грешиш,колега.Отдавна вече царя е Прасето.Разгърни книгата на Оруел "Фермата" и ще видиш,какво ще стане с БГ- то.
Коментиран от #62
22:50 12.09.2025
35 Само питам
Коментиран от #68
22:50 12.09.2025
36 Име
22:52 12.09.2025
37 Дон Корлеоне
22:52 12.09.2025
38 БУНКЕРА!
До коментар #33 от "При такава опасност,":ДУМНЕТЕ БУНКЕРА НА ДЖУДЖЕТО.ИЗБИ ЕДИН МИЛИОН РУСНАЦИ ЗА НИЩО.
Коментиран от #63
22:52 12.09.2025
39 Екатерина Велика починала.
До коментар #31 от "Желаете, ли нови сексуални усещания?":След полов акт с кон.
Коментиран от #53, #55
22:53 12.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ам те тия непрокопсаници
До коментар #25 от "Ъъъъъъъъъ":друга нямат освен задна и много задна.
Коментиран от #58
22:55 12.09.2025
42 Ха ха ха
Абе имаме много подхадяща поговорка :
Бития бит - Е@ния Е@н...
После- Късно е либе за китка...
22:55 12.09.2025
43 Уса
Коментиран от #47
22:55 12.09.2025
44 Фончо
22:55 12.09.2025
45 Моряка
До коментар #5 от "Българин":А от БГ изобщо дали ще остане нещо,бе умнико?
22:55 12.09.2025
46 2222
Коментиран от #78
22:56 12.09.2025
47 Костадин Костадинов
До коментар #43 от "Уса":Сигурян ли си? Питам штот не натофци,а руснаци омират
Коментиран от #80
22:56 12.09.2025
48 Само да ти кажа
До коментар #2 от "Сатана Z":Като почне войната всички русофили автоматично стават предатели и по закон - се бесят по дърветата. Имаш няколко дни да се спасиш в Русия.
Коментиран от #84
22:57 12.09.2025
49 Нападението над Русия
До коментар #27 от "Пиночет":означава, че и планетата ще бъде унищожена и няма да съществува когато тя си използва всичкия ядрен потенциал.
Коментиран от #57
22:57 12.09.2025
50 Наритайте джуджето
22:57 12.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 матю хари
Коментиран от #87
22:58 12.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 реалистъ
Сега НАТО-то е още по-голямо, силно, обединено и до границите на Русия.
Коментиран от #94, #106
22:59 12.09.2025
57 Знаещ
До коментар #49 от "Нападението над Русия":Руснаците като видят дебелото на тоягата ще обесят Путин и ще молят за мир.
Коментиран от #88
22:59 12.09.2025
58 Ъъъъъъъъ
До коментар #41 от "Ам те тия непрокопсаници":Самия факт, че обявяват на всеоуслашание, че ще има военен отговор е повече от показателен. Кой обявява предварително такива неща?🤣
Израел да не биха тъпани, че ще нападнат Иран? Мани, мани.....Плашат гарите....😅
23:00 12.09.2025
59 Ами
Кома е състояние на безсъзнание. На практика жив труп.
Някой твърдят, че НАТО се разширава. Не се разширява.
Разлага се ... Разлага се и вони. Колкото и да го парфюмират ... Вони.
23:00 12.09.2025
60 Пасивен Кремълски педофил с токчета
23:01 12.09.2025
61 оня с коня
До коментар #32 от "Файърфлай":ти не разбираш - не срещу "5 самолетчена сглобени от Дъски и пяна", а САМО СРЕЩУ 1 Пеперуда прехвръкнала от Русия в Натовска държава ще бъдат активирани Танкове,Самолети и цялото "Кралско войнство" за да е наясно Руската ГМЕЖ че всеки сантиметър Натовска територия е НЕДОСТЪПЕН за нея!ГОВОРИМ ЗА ВОЕНЕН РЕСПЕКТ !...кво ли ти разбира тиквата от Духова музика!
Коментиран от #69, #71, #75, #81, #83, #97
23:01 12.09.2025
62 Знаещ
До коментар #34 от "Моряка":Оруел е описал НРБ и СССР.
23:01 12.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Опааааа
23:04 12.09.2025
65 Файърфлай
До коментар #53 от "Моряка":Те и други германки ще свършат там.Само ,че Екатерина е получила там инсулт,а другата ще се пръсне от злоба.Понеже не можа да свърши възложеното й .
23:04 12.09.2025
66 Пиночет
До коментар #63 от "Руските загуби пръдльо":Около 3млн са загиналите руснаци,защото Путин смята руснаците за добитък!
Коментиран от #72, #99
23:05 12.09.2025
67 Костадин Костадинов
До коментар #63 от "Руските загуби пръдльо":И ти от де га имаш тас цифра? Викаш 160000 са едно няа ништо
23:05 12.09.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Файърфлай
До коментар #61 от "оня с коня":Строй се,преброй се:България натовска държава ли е ?
Коментиран от #74
23:08 12.09.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Българин
До коментар #66 от "Пиночет":Ние българите също Кото Путин,смятаме руснаците за добитък!
23:09 12.09.2025
73 Костадин Костадинов
До коментар #70 от "Али Турчинът":Исках да мъ убиждъш пойчи. Колко дица утрепа Путин
23:11 12.09.2025
74 Копейкотрошач
До коментар #69 от "Файърфлай":Копейкотрошач
Коментиран от #93, #104
23:11 12.09.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Тихо пръдльо!
До коментар #70 от "Али Турчинът":Не си компетентен.
Коментиран от #82, #86
23:12 12.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Ше струпа ги
До коментар #46 от "2222":пръдне гугутка. Колкото повече се бежите толкова по-навътре ще ви влиза руския. Ша трупат оръжия ама в Полша, Чехия, Румъния защото територията на 00zetа крайна ще е под русщи контрол.
23:13 12.09.2025
79 Касата
До коментар #70 от "Али Турчинът":Всички знаят,че джендърите и обратните са в Кремъл,начело с пасивен педофил!
23:16 12.09.2025
80 10 000 наемници са убити
До коментар #47 от "Костадин Костадинов":4000 са полските има също така, фпенсщи, немски, английски, американсщи като последните две групи са повечето висши офицери от НАТО. Да умират и руснаци но и напредват с увереност напред и мачкат укро питеците, чиято фира е вече над 1 700 000 жертви.
Коментиран от #90
23:17 12.09.2025
81 Това са безспорни
До коментар #61 от "оня с коня":Факти.
23:18 12.09.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Моряка
До коментар #61 от "оня с коня":То и Зелю все повтаряше за нито един квадратен сантиметър,ама вече нещо не повтаря.Сантиметрите вече са 130 000 кв.километра.Със знак минус.(-)
23:18 12.09.2025
84 Ако след тези няколко дни
До коментар #48 от "Само да ти кажа":те видя имаш подарък от мен десятка между рогите.
23:19 12.09.2025
85 Скопен Кремълски плъх с токчета(Ботокс)
23:20 12.09.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Член 5 е толкова
До коментар #52 от "матю хари":спаружен и увиснал, че и Господ не може го съживи. Има една приказка умрял кон не рита та и тоз член кат таз приказка.
23:21 12.09.2025
88 Не пиши простотии да се
До коментар #57 от "Знаещ":излагаш. Въобще не познаваш руснаците и техния дух.
Коментиран от #91
23:23 12.09.2025
89 Дърт бункерен педофил с ботокс на токчет
23:24 12.09.2025
90 Моряка
До коментар #80 от "10 000 наемници са убити":Явно,че не си наясно с офицерските звания.Висшите офицери са генерали и нагоре,майор,подполковник и полковник са старши офицери,останалете надолу са младши офицери.А иначе излиза,че в Украйна са умрели хиляди генерали.
Коментиран от #101
23:24 12.09.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 604
23:27 12.09.2025
93 Файърфлай
До коментар #74 от "Копейкотрошач":Поставих въпрос-България натовска държава ли е ? А отговорът е- натовска е ,колкото грипният вирус е част от имунната система на човека.
23:27 12.09.2025
94 НАТО не е в мозъчна а във
До коментар #56 от "реалистъ":фактическа/биологична/ смърт и Господ не може ви помогна. Лаенето на европейските подлоги не прави нищо, защото без САЩ са гола вода и кал в ушите, като това те сами си го признаха. САЩ си имат други проблеми и въобще не се интересуват от скимуцането на евро булонките.
23:28 12.09.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Кремълско джудже пасивен педофил с токче
23:30 12.09.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Наритай руснак
До коментар #95 от "Али Турчинът":Наритай руснак предотврати убийство,грабеж или изнасилване!
Коментиран от #102, #103
23:33 12.09.2025
99 Не са 3 милиона
До коментар #66 от "Пиночет":а 300 милиона, а де.
23:34 12.09.2025
100 Ботоксов педофил с токчета
23:35 12.09.2025
101 Много добре познавам
До коментар #90 от "Моряка":военните чинове и като посочвам цифри никъде не съм споменал, че са загинали толкова висши офицери, а че в бройката влизат и загинали такива дори висши натовски офицери. Не съм тъп, че да пиша както не малко тука лъжливи неща,просто за да пиша. Преди не много време руски спец части плениха в една бърза 15 минутно операция висши натовски офицери английски и американски от един щаб за управление. Брагодаря за коректива все пак но гледах с по-малко обяснение да се направи отговор на нечии лъжлив коментар.
23:45 12.09.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 604
До коментар #74 от "Копейкотрошач":.!.лапач си ти и то за едното друсане.
23:49 12.09.2025
105 Али Турчинът
Ще ви го вкарам усетно...
23:51 12.09.2025
106 604
До коментар #56 от "реалистъ":Ти си нато ве...теб ще пратят да мреш..даже трупът ти ще е заличен да не тежиш на системата...
23:52 12.09.2025