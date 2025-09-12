Новини
Bloomberg: НАТО подготвя сериозен отговор на руската атака с дронове

12 Септември, 2025 22:33 1 677 106

  • русия-
  • нато-
  • алексус гринкевич-
  • полша-
  • дронове-
  • ракети

Военният отговор ще бъде координиран от върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Алексус Гринкевич, който отговаря за планирането и провеждането на всички военни операции на Алианса

Bloomberg: НАТО подготвя сериозен отговор на руската атака с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

НАТО подготвя отбранителни военни мерки в отговор на нахлуването на руски безпилотни самолети в Полша, за да укрепи сдържането на източния фланг на алианса, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

Според източник на изданието, за да се обсъдят лични въпроси, ще бъде приета и политическа реакция. Първата реакция бе представена в сряда, когато генералният секретар Марк Рюте и други лидери на съюзническите страни от НАТО осъдиха "неразумното поведение" на Русия.

Източникът твърди, че командването на НАТО в момента оценява ситуацията и определя какви доставки са необходими, ако такива са необходими. Гринкевич заявява: "В бъдеще ни предстои да направим още много. В момента страните членки на Алианса се занимават с усъвършенстване на въоръжението, което позволява да се намалят разходите за водене на военни действия. Ние ще продължим да правим това заедно с всички страни от Алианса".

Той отбелязва, че НАТО "ще направи изводи, ще разберем какво ни е необходимо, за да подобрим позицията си и да се противопоставим на тези ограничени инвазии".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 1 Отговор
    Тя се оказа много повече, отколкото си смятал!

    Коментиран от #11

    22:36 12.09.2025

  • 2 Сатана Z

    15 9 Отговор
    НАТО готви масирана атака по цивилни обекти на Руска територия.Истинската война започва да дни.Еври в БГ няма да има.

    Коментиран от #5, #9, #48

    22:37 12.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    30 6 Отговор
    И какво ще направят Натуту ,това са най страхливите кучета ,глутница въшливи чакали които никога не се бият един на един ,а бомбят колибите на кафевите хора в джунглите ,като са мъже ляхите да ходят да се бият с руските а не да скимтят като крастави псета и да реват на другите негодници от натуту

    22:38 12.09.2025

  • 5 Българин

    10 37 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    От Русия няма да остане много.

    Коментиран от #17, #33, #45

    22:38 12.09.2025

  • 6 Копейки,

    6 14 Отговор
    Вижте самолет.

    Коментиран от #24

    22:39 12.09.2025

  • 7 Добър вечер!

    7 15 Отговор
    Где МОЧАТА?

    22:40 12.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Да ,на електронните игри на компютъра

    22:40 12.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Европеец

    35 6 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Сега и на слепците става ясно ,защо беше тая провокация с уж руските дронове в Полша.... Лондон, Варшава и Kиев, всячески се стремят да провокират война с Русия и да запалят света....

    Коментиран от #15

    22:41 12.09.2025

  • 12 К.О.т.а.Р.А.К 🐱

    7 7 Отговор
    Ще ги скъсам тия руснаци,
    ауууууууууу....

    Коментиран от #21

    22:41 12.09.2025

  • 13 Бункера!

    8 18 Отговор
    Целете бункера!

    22:41 12.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аааааа нема..нема

    8 27 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    За часове жив руснак до Урал няма да остане.

    22:42 12.09.2025

  • 16 еврохатлантик

    24 6 Отговор
    Племето банту е готово да се опълчи на кремълския сатрап с един цял Фъ-16. Ако успее да излети, де :)))

    22:43 12.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аналитик

    10 3 Отговор
    Пръъц.Ако отговаря,досега трябваше да отговори

    22:44 12.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мунчо

    11 4 Отговор
    Въшлюто Рютутуте ще набута полските чакали и пияните финландци да воюват с Русия и да отнесат тактическото ядрено оръжие. Същото ще се случи и с мамалигарите. А Ганю? С Ганю ще стане, каквото каже цар Боко.

    Коментиран от #28, #34

    22:45 12.09.2025

  • 23 доктор

    4 15 Отговор
    След като бъде избито доволно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #40

    22:46 12.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ъъъъъъъъъ

    7 4 Отговор
    Военният отговор ще бъде координиран от върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Алексус Гринкевич, който отговаря за планирането и провеждането на всички военни операции на Алианса.

    Ми хайде де....Откога чакаме този момент. Само да не дадете задна пак.....🤣

    Коментиран от #41

    22:46 12.09.2025

  • 26 си дзън

    5 9 Отговор
    НАТО да остави дроновете, да думка рафинериите на руснаците

    22:47 12.09.2025

  • 27 Пиночет

    6 11 Отговор
    Ако някой се опита да нападне НАТО,трябва да изчезне от картата на света!

    Коментиран от #49

    22:47 12.09.2025

  • 28 Копеи не философствай!

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "Мунчо":

    Марш да пълниш барут!Марш!!!

    Коментиран от #29, #54

    22:47 12.09.2025

  • 29 Шшшшшт

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "Копеи не философствай!":

    малкия. Ше говориш само когато те питат.

    22:48 12.09.2025

  • 30 К.О.т.а.Р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мальовица":

    Да, ама съм въвежда 😉
    Пък и сега ми се е паднало.
    Дай, дай, дай....

    22:48 12.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 При такава опасност,

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    света изчезна, а и съществуването на планетата е под въпрос, за живота на нея, на 100%изчезва. Не мислиш мтого като пишеш. Точно тези келеши пъзлив от НАТО ще вдигнат първи белият парцал след първата паднала ракета. Злоупотребата на тези непрокопсаници с търпението на Русия е наглои ще го отнесат както подобава.

    Коментиран от #38

    22:50 12.09.2025

  • 34 Моряка

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мунчо":

    Грешиш,колега.Отдавна вече царя е Прасето.Разгърни книгата на Оруел "Фермата" и ще видиш,какво ще стане с БГ- то.

    Коментиран от #62

    22:50 12.09.2025

  • 35 Само питам

    5 7 Отговор
    На пут-Кин дали му се мре?

    Коментиран от #68

    22:50 12.09.2025

  • 36 Име

    5 3 Отговор
    Приятни сънища!

    22:52 12.09.2025

  • 37 Дон Корлеоне

    5 7 Отговор
    Удряйте и палячовския ГомноКремъл и всичко да приключва!

    22:52 12.09.2025

  • 38 БУНКЕРА!

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "При такава опасност,":

    ДУМНЕТЕ БУНКЕРА НА ДЖУДЖЕТО.ИЗБИ ЕДИН МИЛИОН РУСНАЦИ ЗА НИЩО.

    Коментиран от #63

    22:52 12.09.2025

  • 39 Екатерина Велика починала.

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "Желаете, ли нови сексуални усещания?":

    След полов акт с кон.

    Коментиран от #53, #55

    22:53 12.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ам те тия непрокопсаници

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ъъъъъъъъъ":

    друга нямат освен задна и много задна.

    Коментиран от #58

    22:55 12.09.2025

  • 42 Ха ха ха

    5 3 Отговор
    Подготвяли...
    Абе имаме много подхадяща поговорка :
    Бития бит - Е@ния Е@н...
    После- Късно е либе за китка...

    22:55 12.09.2025

  • 43 Уса

    8 3 Отговор
    Нато сами си правят филмите в които участват и сами си ги гледат и вярват на простотиите.От толкова дронове са свалили само 3бр,които приличат на самолети играчки.За САЩ няма съмнение,че е украинска пропаганда,която има за цел да покаже на целия свят,колко е зле натото

    Коментиран от #47

    22:55 12.09.2025

  • 44 Фончо

    4 5 Отговор
    Въртя копейки на ШИШ.

    22:55 12.09.2025

  • 45 Моряка

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    А от БГ изобщо дали ще остане нещо,бе умнико?

    22:55 12.09.2025

  • 46 2222

    2 5 Отговор
    НАТО ще струпа още много военна техника по границите с Русия.

    Коментиран от #78

    22:56 12.09.2025

  • 47 Костадин Костадинов

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "Уса":

    Сигурян ли си? Питам штот не натофци,а руснаци омират

    Коментиран от #80

    22:56 12.09.2025

  • 48 Само да ти кажа

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Като почне войната всички русофили автоматично стават предатели и по закон - се бесят по дърветата. Имаш няколко дни да се спасиш в Русия.

    Коментиран от #84

    22:57 12.09.2025

  • 49 Нападението над Русия

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Пиночет":

    означава, че и планетата ще бъде унищожена и няма да съществува когато тя си използва всичкия ядрен потенциал.

    Коментиран от #57

    22:57 12.09.2025

  • 50 Наритайте джуджето

    3 4 Отговор
    Спасете малките момченца!

    22:57 12.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 матю хари

    6 7 Отговор
    Член 5 е категоричен. НАТО няма избор освен да демилитаризира напълно русийката. Така е според международното право.

    Коментиран от #87

    22:58 12.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 реалистъ

    7 8 Отговор
    Нещастникът Путин възкреси НАТО, което според Макрон беше в мозъчна смърт.
    Сега НАТО-то е още по-голямо, силно, обединено и до границите на Русия.

    Коментиран от #94, #106

    22:59 12.09.2025

  • 57 Знаещ

    5 8 Отговор

    До коментар #49 от "Нападението над Русия":

    Руснаците като видят дебелото на тоягата ще обесят Путин и ще молят за мир.

    Коментиран от #88

    22:59 12.09.2025

  • 58 Ъъъъъъъъ

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ам те тия непрокопсаници":

    Самия факт, че обявяват на всеоуслашание, че ще има военен отговор е повече от показателен. Кой обявява предварително такива неща?🤣
    Израел да не биха тъпани, че ще нападнат Иран? Мани, мани.....Плашат гарите....😅

    23:00 12.09.2025

  • 59 Ами

    6 3 Отговор
    Преди време самият Маркон каза, че НАТО е в кома.
    Кома е състояние на безсъзнание. На практика жив труп.
    Някой твърдят, че НАТО се разширава. Не се разширява.
    Разлага се ... Разлага се и вони. Колкото и да го парфюмират ... Вони.

    23:00 12.09.2025

  • 60 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 5 Отговор
    Аз оставам в бенкера!

    23:01 12.09.2025

  • 61 оня с коня

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Файърфлай":

    ти не разбираш - не срещу "5 самолетчена сглобени от Дъски и пяна", а САМО СРЕЩУ 1 Пеперуда прехвръкнала от Русия в Натовска държава ще бъдат активирани Танкове,Самолети и цялото "Кралско войнство" за да е наясно Руската ГМЕЖ че всеки сантиметър Натовска територия е НЕДОСТЪПЕН за нея!ГОВОРИМ ЗА ВОЕНЕН РЕСПЕКТ !...кво ли ти разбира тиквата от Духова музика!

    Коментиран от #69, #71, #75, #81, #83, #97

    23:01 12.09.2025

  • 62 Знаещ

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Моряка":

    Оруел е описал НРБ и СССР.

    23:01 12.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Опааааа

    3 4 Отговор
    Руските марсоли първо се хвалеха и злорадстваха как са пратили дронове към натовска Полша и как кьопавото НАТО не можело да отреагира и се уплашило. А сега изведнъж почнаха да се оправдават, че не били те и да топят Украйна. Хехехех, мишки.

    23:04 12.09.2025

  • 65 Файърфлай

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Моряка":

    Те и други германки ще свършат там.Само ,че Екатерина е получила там инсулт,а другата ще се пръсне от злоба.Понеже не можа да свърши възложеното й .

    23:04 12.09.2025

  • 66 Пиночет

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Руските загуби пръдльо":

    Около 3млн са загиналите руснаци,защото Путин смята руснаците за добитък!

    Коментиран от #72, #99

    23:05 12.09.2025

  • 67 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Руските загуби пръдльо":

    И ти от де га имаш тас цифра? Викаш 160000 са едно няа ништо

    23:05 12.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Файърфлай

    0 3 Отговор

    До коментар #61 от "оня с коня":

    Строй се,преброй се:България натовска държава ли е ?

    Коментиран от #74

    23:08 12.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "Пиночет":

    Ние българите също Кото Путин,смятаме руснаците за добитък!

    23:09 12.09.2025

  • 73 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Али Турчинът":

    Исках да мъ убиждъш пойчи. Колко дица утрепа Путин

    23:11 12.09.2025

  • 74 Копейкотрошач

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Файърфлай":

    Копейкотрошач

    Коментиран от #93, #104

    23:11 12.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Тихо пръдльо!

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Али Турчинът":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #82, #86

    23:12 12.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ше струпа ги

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "2222":

    пръдне гугутка. Колкото повече се бежите толкова по-навътре ще ви влиза руския. Ша трупат оръжия ама в Полша, Чехия, Румъния защото територията на 00zetа крайна ще е под русщи контрол.

    23:13 12.09.2025

  • 79 Касата

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Али Турчинът":

    Всички знаят,че джендърите и обратните са в Кремъл,начело с пасивен педофил!

    23:16 12.09.2025

  • 80 10 000 наемници са убити

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Костадин Костадинов":

    4000 са полските има също така, фпенсщи, немски, английски, американсщи като последните две групи са повечето висши офицери от НАТО. Да умират и руснаци но и напредват с увереност напред и мачкат укро питеците, чиято фира е вече над 1 700 000 жертви.

    Коментиран от #90

    23:17 12.09.2025

  • 81 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "оня с коня":

    Факти.

    23:18 12.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "оня с коня":

    То и Зелю все повтаряше за нито един квадратен сантиметър,ама вече нещо не повтаря.Сантиметрите вече са 130 000 кв.километра.Със знак минус.(-)

    23:18 12.09.2025

  • 84 Ако след тези няколко дни

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Само да ти кажа":

    те видя имаш подарък от мен десятка между рогите.

    23:19 12.09.2025

  • 85 Скопен Кремълски плъх с токчета(Ботокс)

    1 1 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    23:20 12.09.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Член 5 е толкова

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "матю хари":

    спаружен и увиснал, че и Господ не може го съживи. Има една приказка умрял кон не рита та и тоз член кат таз приказка.

    23:21 12.09.2025

  • 88 Не пиши простотии да се

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Знаещ":

    излагаш. Въобще не познаваш руснаците и техния дух.

    Коментиран от #91

    23:23 12.09.2025

  • 89 Дърт бункерен педофил с ботокс на токчет

    1 1 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    23:24 12.09.2025

  • 90 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "10 000 наемници са убити":

    Явно,че не си наясно с офицерските звания.Висшите офицери са генерали и нагоре,майор,подполковник и полковник са старши офицери,останалете надолу са младши офицери.А иначе излиза,че в Украйна са умрели хиляди генерали.

    Коментиран от #101

    23:24 12.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 604

    1 0 Отговор
    Яли съ недовърен боб и ше ... на пудинг нъ .!.

    23:27 12.09.2025

  • 93 Файърфлай

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Копейкотрошач":

    Поставих въпрос-България натовска държава ли е ? А отговорът е- натовска е ,колкото грипният вирус е част от имунната система на човека.

    23:27 12.09.2025

  • 94 НАТО не е в мозъчна а във

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "реалистъ":

    фактическа/биологична/ смърт и Господ не може ви помогна. Лаенето на европейските подлоги не прави нищо, защото без САЩ са гола вода и кал в ушите, като това те сами си го признаха. САЩ си имат други проблеми и въобще не се интересуват от скимуцането на евро булонките.

    23:28 12.09.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Кремълско джудже пасивен педофил с токче

    2 1 Отговор
    Не мърдам от бункера

    23:30 12.09.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Наритай руснак

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Али Турчинът":

    Наритай руснак предотврати убийство,грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #102, #103

    23:33 12.09.2025

  • 99 Не са 3 милиона

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Пиночет":

    а 300 милиона, а де.

    23:34 12.09.2025

  • 100 Ботоксов педофил с токчета

    2 1 Отговор
    Ще си остана в бункера

    23:35 12.09.2025

  • 101 Много добре познавам

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Моряка":

    военните чинове и като посочвам цифри никъде не съм споменал, че са загинали толкова висши офицери, а че в бройката влизат и загинали такива дори висши натовски офицери. Не съм тъп, че да пиша както не малко тука лъжливи неща,просто за да пиша. Преди не много време руски спец части плениха в една бърза 15 минутно операция висши натовски офицери английски и американски от един щаб за управление. Брагодаря за коректива все пак но гледах с по-малко обяснение да се направи отговор на нечии лъжлив коментар.

    23:45 12.09.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 604

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Копейкотрошач":

    .!.лапач си ти и то за едното друсане.

    23:49 12.09.2025

  • 105 Али Турчинът

    0 0 Отговор
    Ей утки пдераси.
    Ще ви го вкарам усетно...

    23:51 12.09.2025

  • 106 604

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "реалистъ":

    Ти си нато ве...теб ще пратят да мреш..даже трупът ти ще е заличен да не тежиш на системата...

    23:52 12.09.2025