120 млрд. долара на година! Украйна се готви за нова фаза във войната с Русия
  Тема: Украйна

120 млрд. долара на година! Украйна се готви за нова фаза във войната с Русия

23 Септември, 2025 20:25

След съкращаването на военната помощ от страна на САЩ Украйна може да загуби подкрепата на редица европейски страни

120 млрд. долара на година! Украйна се готви за нова фаза във войната с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Има признаци, че Украйна се готви за нова фаза на войната, в която чуждестранната подкрепа ще бъде намалена и страната ще трябва да разчита повече на собствените си сили, пише Reuters, позовавайки се на източник. Статията с оригинално заглавие: "Украйна не очаква чудеса от посещението на Зеленски в САЩ, където ще се обърне към ООН и ще се срещне с Тръмп", се посочва, че освен подкрепата на САЩ, Киев може да загуби и съюзници от Европа.

След съкращаването на военната помощ от страна на САЩ, Украйна може да загуби подкрепата на редица европейски страни. "Украйна не само ще се сблъска с неуспехи по отношение на санкциите и съкращаването на помощта от страна на САЩ, но и може да загуби подкрепата на други съюзници в Европа“, се посочва в публикацията.

По-рано, на 17 септември, президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че една година военни действия струва на Киев 120 млрд. долара, от които 60 млрд. долара трябва да бъдат поискани от други страни.


