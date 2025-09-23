120 млрд. долара на година! Украйна се готви за нова фаза във войната с Русия

Има признаци, че Украйна се готви за нова фаза на войната, в която чуждестранната подкрепа ще бъде намалена и страната ще трябва да разчита повече на собствените си сили, пише Reuters, позовавайки се на източник. Статията с оригинално заглавие: "Украйна не очаква чудеса от посещението на Зеленски в САЩ, където ще се обърне към ООН и ще се срещне с Тръмп", се посочва, че освен подкрепата на САЩ, Киев може да загуби и съюзници от Европа.



След съкращаването на военната помощ от страна на САЩ, Украйна може да загуби подкрепата на редица европейски страни. "Украйна не само ще се сблъска с неуспехи по отношение на санкциите и съкращаването на помощта от страна на САЩ, но и може да загуби подкрепата на други съюзници в Европа“, се посочва в публикацията.



По-рано, на 17 септември, президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че една година военни действия струва на Киев 120 млрд. долара, от които 60 млрд. долара трябва да бъдат поискани от други страни.

