Има признаци, че Украйна се готви за нова фаза на войната, в която чуждестранната подкрепа ще бъде намалена и страната ще трябва да разчита повече на собствените си сили, пише Reuters, позовавайки се на източник. Статията с оригинално заглавие: "Украйна не очаква чудеса от посещението на Зеленски в САЩ, където ще се обърне към ООН и ще се срещне с Тръмп", се посочва, че освен подкрепата на САЩ, Киев може да загуби и съюзници от Европа.
След съкращаването на военната помощ от страна на САЩ, Украйна може да загуби подкрепата на редица европейски страни. "Украйна не само ще се сблъска с неуспехи по отношение на санкциите и съкращаването на помощта от страна на САЩ, но и може да загуби подкрепата на други съюзници в Европа“, се посочва в публикацията.
По-рано, на 17 септември, президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че една година военни действия струва на Киев 120 млрд. долара, от които 60 млрд. долара трябва да бъдат поискани от други страни.
120 млрд. долара на година! Украйна се готви за нова фаза във войната с Русия
23 Септември, 2025 20:25 1 692 62
След съкращаването на военната помощ от страна на САЩ Украйна може да загуби подкрепата на редица европейски страни
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4, #10, #12, #37
20:25 23.09.2025
2 Следващата фаза
Ще станат 50 но това вече няма значение защото първите 25 бяха най-ценни като природни ресурси и богатства.
Коментиран от #26
20:28 23.09.2025
3 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Желязков го чака Народен съд..... 120 милиарда като има глупаци да ги дават украинската хунта половината ще ги окраде, ама пуделски глупаци много на тоя свят....
Коментиран от #5, #18, #24, #45
20:29 23.09.2025
4 Сесесере
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Малко е изтеглил трябваше да са 5 трилиона евро, та да има и твоите осми правнуци русофили да плащат!
Коментиран от #7
20:31 23.09.2025
5 Къв Европеец си бе?
До коментар #3 от "Европеец":Мънгаал.
20:32 23.09.2025
6 Опа
20:33 23.09.2025
До коментар #4 от "Сесесере":Извинете, обърках листята!
8 Онзи
9 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
За 12 години ( Луганск, Донецк, Крим)...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ но...2 Милиона монголяк москали ЧЕРНОЗЕМ и КОМПОСТ!!
У ДРИИ БАЦЕ
АааааааХахахаха
20:34 23.09.2025
10 Румен Решетников
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Почти колкото трябва да плащаме за БОТАШ , чиито договор Румен Грипенов подписа без разрешение от Парламента!!!
20:34 23.09.2025
11 си дзън
20:34 23.09.2025
12 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЗАЩО ЛЪЖЕШ ПЛАТЕН БЕЗДЕЛНИКО БЪЛГАРИЯ НИЩО НЕ Е ТЕГЛИЛА ЗА УКРАЙНА БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧИ 100 МИЛИОНА ЕВРО ЗА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА ОТ ЕС А ПОХАРЧИ ЗА ТЯХ 20 МИЛИОНА БЪЛГАРИЯ НЕ ДАДЕ НИЩО ОТ НАШИТЕ ПАРИ ПЛАТЕН БЕЗДЕЛНИК БЕЗРАБОТЕН ЛЪЖЕЦ БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА А НЕ В СИБИР
20:34 23.09.2025
13 Сесесере
20:34 23.09.2025
" ОЩЕ НА 10 ДЕН СТАНА ЯСНО ЧЕ НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА И ПРЕСТЪПНИКА ШАЙ..ГУ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА!! ЗАРАДИ ТЯХ УКРАЙНА УНИЩОЖИ НАЙ- БОЕСПОСОБНИТЕ ЧАСТИ НА П ЕДЕРАЦИЯТА "!!!
АааааааХахахаха
16 гражданин
20:37 23.09.2025
17 Сесесере
20:37 23.09.2025
18 Тръмп
До коментар #3 от "Европеец":Бях задрямал ама чух че говорите за пари и се събудих.
20:37 23.09.2025
19 Варна 3
20:38 23.09.2025
20 Сесесере
20:39 23.09.2025
21 Сесесере
Коментиран от #32, #60
20:40 23.09.2025
22 кокорчо
Коментиран от #30
20:41 23.09.2025
23 Сесесере
20:43 23.09.2025
24 Европеец
До коментар #3 от "Европеец":Ей имаше едно просто Киро, който призоваваше да се даряват заплати за украинската хунта.... Ти дари ли парички от инвалидната си пенсия....
Коментиран от #51
20:43 23.09.2025
25 А дали е така?
До коментар #9 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Окропия хич, ама хич не е сама - 50 държави и дават пари, оръжие, наемници, разузнавателна информация, дронове и какво ли още не. Дотук само от ЕС са изсмукали над 200 млрд евро и от САЩ - над $170 млрд. Отделно получават от ЕС и ток, и газ без пари, снаряди без пари, Старлинк без пари, Европа дундурка 8-9 милиона от "горките бежанци", които не само че не плащагт нищо, а и получават прилични помощи. Та викаш - 404 била сама? Я пак!
Коментиран от #47
20:45 23.09.2025
26 Потресен
До коментар #2 от "Следващата фаза":Прав си. Войната е за ресурси. Другото е ала- бала. Путин заграби сериозни залежи
Коментиран от #35
20:47 23.09.2025
27 Сесесере
20:47 23.09.2025
28 4449 ДНИ..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК
АааааааХахахаха
20:48 23.09.2025
30 ТъпакоТъпако
До коментар #22 от "кокорчо":Ще спреш ли,мърляч
20:48 23.09.2025
32 оли ,
До коментар #21 от "Сесесере":Тъй ли не разбра от толкова време насам , че е в задния ти двор?! Вече за поредна година питаш едно и също и всеки път ти отговарям - в задния ти двор .....Запомни го най-накрая , ако можеш , де ....!
20:50 23.09.2025
34 Парите за Украйна не отиват напразно
23 септември 2025, 11:26 часа
Снимка: Телеграм
Кампанията на Украйна с удари срещу руски петролни обекти продължава с висока скорост. На 23 септември дронове поразиха нефтохимически комплекс в град Салават, намиращ се в Република Башкирия, близо до границата на Русия с Казахстан. Жители съобщиха за експлозии, а на кадри от мястото се вижда стълб черен дим, издигащ се към небето. Впоследствие местният губернатор потвърди нападението срещу съоръжението "Газпром Нефтохим Салават".
20:50 23.09.2025
35 Така е
До коментар #26 от "Потресен":Заграби....2 Милиона москалчета ЧЕРНОЗЕМ и прозвището ХУ... ЙЛО ТРИДНЕВНИЯ
20:51 23.09.2025
36 БУХАХАХА
В кремъл са се наZрали.
Коментиран от #41
20:51 23.09.2025
37 Рублевка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за оръжие за Украйна"
Значи вече е станал милиардер. Ще си накупи имоти в Щатите и ще си живурка като Симеон Дянков. Често на печелившия!
20:55 23.09.2025
39 Европеец
До коментар #14 от "Удри бате!":Какво да ти кажа, освен че в Купянск 2/3 е под руски контрол..... остава 1/3, та лопатите с. чипове от перални яко бият по главите на украинската хунта....
Коментиран от #46
20:56 23.09.2025
40 Бах
20:56 23.09.2025
41 А не бе ))))
До коментар #36 от "БУХАХАХА":Главкомандващия ФЮРЕР ПЕДОФИЛ и целият Мин Съвет на П ЕДЕРАЦИЯТА ибегаха по трусики от ЛОШ$ИО ГОТВАЧ, барабар със Шай гу и Гера симав а ГОТВАЧО арестува целиот ГЕНЩАБ НА П ЕДОФИЛА
Хехехехехехе
Коментиран от #49
20:59 23.09.2025
42 Анонимен
21:02 23.09.2025
43 пони, ама розАво
Ако някоя колежка ме посъветва ще съм й много благодарна!
21:02 23.09.2025
44 РоскУ ДжилезкуФ!
Казах!
21:02 23.09.2025
45 Рублевка
До коментар #3 от "Европеец":Още да открадне! Да има да плащат и пра-пра внуците на укролюбите! А той със семейството си ще си живурка в Щатите, като Симеон Дянков! Браво на ГЕРБ! Производител на милиардери!
21:02 23.09.2025
46 Не ма е--- БАЛНИК))))
До коментар #39 от "Европеец":12 години и.... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ! ФАКТ !!! )))))
И САМО....2 МИЛИОНА МОНГОЛЯЦИ ФИРА ЗА ДЕТ СЕ ВИКА...3 ДНЯ
Ееееедехееее
Се оди се надъхвай у дръвения КЕН еф със Фикри
Ееееедехееее
Коментиран от #52
21:03 23.09.2025
47 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #25 от "А дали е така?":Които са над 300 000 000 000 $$$ ща отидат за Украйна....
Коментиран от #57
21:04 23.09.2025
48 Путин
21:05 23.09.2025
50 защо
"Колкото е необходимо "... и после всеки да се оправя.
21:07 23.09.2025
53 Ват ник победител
21:10 23.09.2025
54 Опелото
Това е едно БОГОУГОДНО ДЕЛО
21:10 23.09.2025
55 Тва са невиждани грабежи и инфлация
21:11 23.09.2025
56 горски
21:15 23.09.2025
57 Володомир
До коментар #47 от "ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":Набих децата на комшията Владимир и тогава той наби моите, навлезе в двора ми и ми взе кравата. Аз отидох в Европейската банка, да питам колко авоари има. Имал авоари под формата на дългови облигации и недвижимост. Облигации и натурални актове, не пари. На мене щели да ми дадат заем, но неговата недвижимост и облигации са си негови.
21:15 23.09.2025
58 Шопо
До коментар #9 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Украйна не е държава а територия, руска територия.
21:15 23.09.2025
59 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...
2 ДНЯ и ВСЕ!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
ПОЛТАРА ДНЯ!
Вовка Пич- КИНа: това е ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ !
А копейките изпаднаха във сви нски възторг и чакаха опорките от Пи яната
АааааааХахахаха
Коментиран от #61
21:16 23.09.2025
60 Хахахаха
До коментар #21 от "Сесесере":Много ли си жаден,сега ще напълня една бутилка с моча и ще ти я изпратя само дай адрес.
21:19 23.09.2025
61 Рублевка
До коментар #59 от "ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...":Зеленски не можахме да го хванем, защото е в Полша. Главатарите на хунтата се крият в бункерите, а на фронта са мобилизирани насила селяни.
21:19 23.09.2025
62 Хахахаха
До коментар #33 от "Смърдиш":Ами те всички украински кпейки смърдят ти сега ли разбра.
21:20 23.09.2025