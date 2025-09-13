Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич: Чужди служби похарчиха 4 млрд. долара за цветна революция в Сърбия

13 Септември, 2025 04:27, обновена 13 Септември, 2025 04:32 484 3

  • вучич-
  • сърби-
  • служби-
  • пари-
  • революция

Бях принуден да мълча за това, за да не наруша неутралитета на страната, заяви президентът

Вучич: Чужди служби похарчиха 4 млрд. долара за цветна революция в Сърбия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайните служби на няколко държави финансират протестите в Сърбия, а за това са похарчени 4 милиарда долара, заяви сръбският президент Александър Вучич.

„4 милиарда долара са похарчени за разпадането на държавата. Главният организатор на цветните революции идва отвън. Това са служители на различни тайни служби, те правят това от няколко държави“, каза Вучич в интервю за TV Informer.

Той обясни, че е бил принуден да мълчи, тъй като това би нарушило неутралитета на Сърбия спрямо евентуалните подстрекатели на протестите, но отбеляза: „Тези държави знаят, че ние сме наясно какво правят.“

Вучич преди това съобщи, че 9 380 души са участвали в протести в цялата страна на 5 септември, от които над 7 000 са се събрали в Нови Сад. Според него там са се случили най-сериозните инциденти: група хора с балаклави се опитали да окупират помещенията на философския факултет на местния университет, но полицията е предотвратила този опит.

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич, коментирайки събитията, заяви, че европейските чиновници не само подкрепят, но и лично участват в некоординирани действия. Тя отбеляза присъствието в Нови Сад на евродепутата Расмус Нордквист от Дания и съпредседателя на Европейската зелена партия Вула Цеци от Гърция, наричайки изявленията им за върховенството на закона, докато едновременно с това подкрепят анархичните действия в Сърбия, "лицемерие".


Сърбия
  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор
    все пак могат и още да похарчат , инфлацията не е спряла

    вземайте им парите хич да не ти пука

    04:33 13.09.2025

  • 2 голям смях

    6 1 Отговор
    хич да не ти пука колко пара са похарчили , тук събираме капачки за ковьози, а желязко дава пари на зеленски

    04:35 13.09.2025

  • 3 Едгар Алън По

    3 0 Отговор
    Няма как, открихте злато, а бръмбарите трябва да си позлатяват корубата.

    04:47 13.09.2025

Новини по държави:
