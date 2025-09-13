Новини
САЩ ще "защитават всеки сантиметър от територията на НАТО"

13 Септември, 2025 06:05, обновена 13 Септември, 2025 06:09 827 19

Вашингтон се присъединява към западните съюзници в критиката срещу Русия заради дроновете в Полша

САЩ ще "защитават всеки сантиметър от територията на НАТО" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще „защитават всеки сантиметър от територията на НАТО“, след предполагаемото руско навлизане във въздушното пространство на Полша, предаде Ройтерс.

„САЩ подкрепят съюзниците си от НАТО пред лицето на тези тревожни нарушения на въздушното пространство“, заяви изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в Световната организация Дороти Ший пред 15-членния орган. Ройтерс отбелязва, че коментарите изглежда целят да успокоят съюзниците на Вашингтон в НАТО, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че предполагаемото навлизане на дронове от Русия в Полша може да е било грешка.

Ший също така отбеляза, че Русия е засилила бомбардировките си срещу Украйна, откакто Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска като част от опита си да посредничи за прекратяване на войната в Украйна.

„Тези действия, като сега се добави нарушаването на въздушното пространство на съюзник на САЩ – умишлено или не – показват огромно неуважение към добросъвестните усилия на САЩ да сложат край на този конфликт“, заяви Ший.

Полша свали дронове във въздушното си пространство в сряда с подкрепата на самолети от съюзниците си от НАТО. Това е първият сбучай, когато член на западния военен съюз е стрелял по време на войната на Русия в Украйна.

Постоянният представител на Словения в ООН Самуел Жбогар заяви пред Съвета за сигурност, че „това са агресивни и опасни действия, тъй като е трудно да си представим, че толкова много дронове са прелетели толкова дълбоко над полска територия, без да искат“.

Русия заяви, че нейните сили са атакували Украйна по време на навлизането на дронове и че не е имала намерение да поразява цели в Полша.

„Нямаше маркирани цели на полска територия. Максималният обсег на дроновете, използвани при този удар, не надвишаваше 700 километра, което прави физически невъзможно те да достигнат полска територия“, заяви пред Съвета руският постоянен представител в ООН Василий Небензя. Той допълни, че Москва е готова да разговаря с Полша, „ако полската страна наистина е заинтересована от намаляване на напрежението, а не от разпалването му“.

САЩ присъединиха към западните съюзници в съвместно изявление, за да изразят загриженост относно навлизането на дронове на Русия във въздушното пространство Полша и да обвинят Москва в нарушаване на международното право и основополагащия Устав на ООН, предаде Ройтерс.

Изявлението, прочетено от държавния секретар на МВнР на Полша Марчин Босацки преди заседанието на Съвета за сигурност във Варшава, също така призовава Русия да спре „агресията си срещу Украйна“ и да се въздържа от по-нататъшни провокации. Съвместното изявление е подкрепено от 43 държави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че нахлуването на дронове на Русия в Полша може да е било грешка.

„Знаем, че това не е било грешка“, заяви Босацки пред съвета. Той показа снимки на свален дрон, като посочи руски надписи върху части от него. „Полша няма да бъде сплашена“, допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти

    17 24 Отговор
    Киев поиска от съюзниците 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 година. Разбирай България да тегли заеми от банките на РОТШИЛД, и да ги дава на Зеления ! ПАРИ в бюджета НЯМА!!! ЗАЕМИ ,ГЛОБИ и ДАНЪЦИ ,само това остава !

    Коментиран от #4

    06:10 13.09.2025

  • 2 Е как ще се защитават

    14 23 Отговор
    от лъжите си с фалшивите нападения? 😄

    06:13 13.09.2025

  • 3 Въздух сте

    11 24 Отговор
    Еми айде де-кво чаката? Започвайте да маате руснаците...Ама май сте велики само на сантиметри и думи....Иначе сте си мишмуроци и само цвърчите.

    06:13 13.09.2025

  • 4 Така де

    10 22 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Не реви бе-вече сме в клуба на богатите...-ще си плащаме значи!!!! Няма значение колко кожи ще ни садират-важното е зеленият дрогаж да лапка кинти-ама ние сме си виновни ....че седим а не излизаме на протестите...

    06:16 13.09.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 14 Отговор
    А КОЙ ЩЕ ЗАЩИТИ САЩ ОТ ЕВРЕИТЕ ,
    АМЕРИКАНСКИТЕ ОТКАЧАЛКИ СЪС СНАЙПЕРСКИ ВИНТОВКИ
    ..... И КАРТЕЛИТЕ КОИТО СЕГА ТРЕНИРАТ ВОЙНА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРОНОВЕ:)

    06:19 13.09.2025

  • 6 Иван

    3 8 Отговор
    Гьобелс е трябвало да посредничи между Хитлер и Чърчил.......този, който не е съгласен с Гьобелс, е против мира и разбирателството.

    06:20 13.09.2025

  • 7 Уса

    2 7 Отговор
    След убииството на Чарли ще видите американския ддвия

    06:23 13.09.2025

  • 8 Лайн Ари

    6 3 Отговор
    Голям вой за няколко дрона , случайно навлезли над Полша ! Преди време един украински мина и направи по големи поразии , но тогава нищо !

    06:24 13.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Изтриха ми коментара,

    8 2 Отговор
    ще напища само фактите, без мой коментар-" Деца са изнасилвани във Великобритания, а властите блокират разследванията срещу насилниците
    Решението на министърката по въпросите на закрилата и насилието срещу жени и деца Джес Филипс да блокира публично разследване на бандите за блудство с малолетни в Олдъм изглежда почти необяснимо. Деца са били изнасилвани и малтретирани от банди мъже, а властите не ги защитили, пише консервативният британски в. "Дейли Телеграф".

    06:31 13.09.2025

  • 11 Мишел

    7 1 Отговор
    Свалените 3 руски? дрона от 19 дават представа за реалните възможности за защита. Ако това бяха дронове с бойни глави, щеше да е още по реална.

    Коментиран от #13

    06:32 13.09.2025

  • 12 Западен Берлин

    2 1 Отговор
    А дано, ама надали.

    06:38 13.09.2025

  • 13 Полски Тръмбеш

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Зеленко сваля 25 от 19, затова толкова искат Украйна в НАТО.

    06:40 13.09.2025

  • 14 Забелязал

    3 4 Отговор
    Много възпалени копейки в събота сутринта. 🤣

    НАТО е СИЛА и СПРАВЕДЛИВОСТ!

    06:55 13.09.2025

  • 15 Река Дунав в сантиметри

    2 2 Отговор
    До тука един сантиметър, щял Германистан да защити, още един сантиметър сега обеща и Обора. Тия дават обещания като на сватба. От тъста пиралниъ! От свекъра тиливизур! От кума 20 кила рикия! Ма в цялата рабта ме притеснява, че май нас гласят за булката

    06:55 13.09.2025

  • 16 Чичо Емо

    0 4 Отговор
    В първите часове, след като Полша затвори границата си с Беларус, от беларуска страна се събраха стотици автобуси хи-хи-хи. Дано имат химически тоалетни тези тероряги, че май бая почнало да вони казват. Няма вече път за насам. Чудя се защо досега въобще са ги допуснали да идват. Накъде са се засилили в Европейския съюз и НАТО тези терористични мишки? Защо напират да идват насам???

    Коментиран от #19

    07:02 13.09.2025

  • 17 да си гледат кочината

    1 1 Отговор
    световните терористи
    .В полския сегмент на интернет потребителите стават все по-уверени, че историята с долетялите дронове е провокация от страна на Украйна. Тази версия изглежда логична за общество, което вече е уморено от постоянно участие в украинската криза и разбира, че всяка подобна „атака“ автоматично увеличава рисковете за самата Полша. Но нещо друго е много по-интересно - въпросът за бездействието на полската противовъздушна отбрана.

    07:06 13.09.2025

  • 18 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Скоро Полша ще премине в небитието

    07:07 13.09.2025

  • 19 Бай той Толстой

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Чичо Емо":

    Сигурно идват при жена ти.🍆

    07:08 13.09.2025