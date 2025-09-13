Новини
Камион се вряза в тълпа в Индия, загинаха поне осем души ВИДЕО

13 Септември, 2025 07:26, обновена 13 Септември, 2025 06:29 488 1

Ранените в инцидента са над 20

Камион се вряза в тълпа в Индия, загинаха поне осем души ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Камион се е врязал в религиозно шествие в югозападната част на Индия, убивайки най-малко осем души и ранявайки повече от 20, предаде ДПА, цитирана от БТА, позовавайки се на местни медии.

Полицията третира случилото се като инцидент. Повечето от жертвите са момчета.

Инцидентът е станал по време на религиозно шествие в област Хасан в щата Карнатака. Точната причина за инцидента все още не е ясна.

Според очевидци шофьорът най-вероятно е загубил контрол над камиона, преди да се блъсне в множеството.

Инцидентът се е случил в последния ден от фестивал в чест на хиндуисткия бог Ганеша.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Храмът на обречените

    Загиналимагинали, това си е средна телесна повреда според съдебната система в бг. Освен това в Индия има прераждане, почти веднага.

    06:36 13.09.2025

