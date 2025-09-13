Новини
Белият дом: Демократите насърчават радикална реторика, която подхранва вътрешния тероризъм в страната

13 Септември, 2025 06:31, обновена 13 Септември, 2025 06:40

Това са съзнателни действия, те знаят какво правят, заяви заместник-началникът на президентството Стивън Милър 

Белият дом: Демократите насърчават радикална реторика, която подхранва вътрешния тероризъм в страната - 1
Стивън Милър, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократите в Съединените щати насърчават радикална реторика, която подхранва вътрешния тероризъм в страната.

Това заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър във връзка с убийството на политическия активист Чарли Кърк.

„Реториката на демократите, техните поддръжници, експертите през последните десет години е била насочена към унищожаване на президента Доналд Тръмп, републиканците, движението MAGA, служителите на Тръмп. Това е съзнателна радикализация, те знаят какво правят. Много от нашите университети са се превърнали в инкубатори за екстремизъм, те са станали синоним на медресета за джихадизъм. През последните няколко дни видяхме публикации в социалните мрежи от държавни служители, служители на Пентагона, учители, професори, здравни работници, медицински сестри, които се радваха на убийството на Чарли Кърк. Това са радикали, това е движение за вътрешен тероризъм в нашата страна“, каза Милър в интервю за Fox News.

Милър добави, че малко преди смъртта си Кърк е обсъдил с него необходимостта от борба с радикалните леви организации в Съединените щати. „И ще го направим под ръководството на президента Тръмп. Ще направим всичко необходимо, за да елиминираме организациите, които подбуждат към безредици, насърчават тероризма и прибягват до безсмислено насилие“, заключи служителят.

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болница от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Заподозреният в убийството, 22-годишният жител на Юта Тайлър Джеймс Робинсън, беше задържан вечерта на 11 септември, предаден на властите от собствения си баща, на когото синът му признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява Робинсън да бъде признат за виновен и осъден на смърт.


САЩ
