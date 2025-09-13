Обявиха опасност от цунами в Камчатка след ново силно земетресение

Властите на Камчатския край обявиха заплаха от цунами след силно земетресение с магнитуд 6,3 по скалата, станало край източния бряг на полуострова.

„Обявена е заплаха от цунами. Моля, бъдете особено внимателни, когато посещавате плажа Халактирски и други райони“, написа губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов в своя Telegram канал.

Губернаторът призова жителите да запазят спокойствие и вземат под внимание информация само от официални източници.

Земетресението беше поредно от поредица вторични трусове след мощния трус с магнитуд 8,8 на 30 юли.

По-рано в събота камчатският клон на Федералния изследователски център на Единната геофизична служба на Руската академия на науките съобщи, че сеизмолозите са регистрирали земетресение с магнитуд 6,3 в Тихия океан, край източното крайбрежие на Камчатка - трусове са били усетени в населените райони на полуострова. В същото време екипът за реагиране при вулканични изригвания в Камчатка на Института по вулканология и сеизмология на Далекоизточния клон на Руската академия на науките съобщи за магнитуд 7,7, а Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ - за магнитуд 7,5.