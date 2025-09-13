Новини
Свят »
Русия »
Обявиха опасност от цунами в Камчатка след ново силно земетресение

Обявиха опасност от цунами в Камчатка след ново силно земетресение

13 Септември, 2025 06:41, обновена 13 Септември, 2025 06:46 560 2

  • русия-
  • камчатка-
  • цунами-
  • земетресение

Трусът е регистриран край източния бряг на полуострова

Обявиха опасност от цунами в Камчатка след ново силно земетресение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Властите на Камчатския край обявиха заплаха от цунами след силно земетресение с магнитуд 6,3 по скалата, станало край източния бряг на полуострова.

„Обявена е заплаха от цунами. Моля, бъдете особено внимателни, когато посещавате плажа Халактирски и други райони“, написа губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов в своя Telegram канал.

Губернаторът призова жителите да запазят спокойствие и вземат под внимание информация само от официални източници.

Земетресението беше поредно от поредица вторични трусове след мощния трус с магнитуд 8,8 на 30 юли.

По-рано в събота камчатският клон на Федералния изследователски център на Единната геофизична служба на Руската академия на науките съобщи, че сеизмолозите са регистрирали земетресение с магнитуд 6,3 в Тихия океан, край източното крайбрежие на Камчатка - трусове са били усетени в населените райони на полуострова. В същото време екипът за реагиране при вулканични изригвания в Камчатка на Института по вулканология и сеизмология на Далекоизточния клон на Руската академия на науките съобщи за магнитуд 7,7, а Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ - за магнитуд 7,5.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Бах тоя орешник ко напрай

    07:06 13.09.2025

  • 2 друс

    0 0 Отговор
    друс,друс

    07:08 13.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания