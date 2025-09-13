Пушков към финландския президент: Остави Зеленски, върни се при жена си

Руският сенатор Алексей Пушков посъветва финландския президент Александър Стуб да се върне при съпругата си, след като той заяви, че е прекарал повече време с Володимир Зеленски тази седмица, отколкото със съпругата си.
Стуб пристигна в Украйна в четвъртък. На пресконференция в Киев той отбеляза, че е прекарал повече време със Зеленски тази седмица, отколкото със собствената си съпруга.
„Според финландския президент Стуб, той чувства, че прекарва повече време със Зеленски, отколкото със съпругата си. Доколкото можем да преценим обаче, това има малък ефект: Зеленски все още е нещастен. Но можем да посъветваме Стуб да се върне при съпругата си“, написа Пушков в своя Telegram канал.
Както Стуб обясни на пресконференцията, миналата седмица той и Зеленски прекараха четири дни в Дания, където се проведе среща във формата на Северно-Балтийската осмица (NB8), а преди това бяха летели заедно от Париж, където се събра така наречената коалиция на желаещите, а в четвъртък се срещнаха отново в рамките на официалното посещение на финландския лидер в Киев. Същевременно Стуб отбеляза, че съпругата му е пристигнала в Киев преди него.
07:56 13.09.2025
2 Забелязал
Коментиран от #13, #19, #23, #30
07:57 13.09.2025
3 владѝмир
07:58 13.09.2025
4 Злобното Джуджи
Руския МинФин обяви 8 трилиона рубли бюджетен дефицит !!! Такава нещо се случва за пръв път от 1991г насам. Санкциите не работят значи 😁👍
Коментиран от #31, #39, #56, #67, #120
07:58 13.09.2025
5 Стуб е велик
Коментиран от #24, #36, #71
07:58 13.09.2025
7 Хахаха
07:59 13.09.2025
8 Стуб съм
08:00 13.09.2025
9 Стуб
08:00 13.09.2025
11 Анонимен
08:02 13.09.2025
12 Вашето Мнение
До коментар #6 от "Ха-ха-ха, в Русия болшинството":Това не отменя факта, че жинжъри като теб не стават и жените си го намират при друг.
08:02 13.09.2025
13 Баце
До коментар #2 от "Забелязал":Не се засягай, нали вие го направихте да е "новото нормално", ние сме толерантни, само коментираме новите реалности.
08:02 13.09.2025
15 Копейки,
Коментиран от #32, #33, #62
08:03 13.09.2025
17 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #6 от "Ха-ха-ха, в Русия болшинството":Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.
Коментиран от #26
08:04 13.09.2025
18 Факт
08:04 13.09.2025
20 007
До коментар #6 от "Ха-ха-ха, в Русия болшинството":а русофобите тук всеки ден крещят, че Русия ще се разпадне. Първо решете колко пола има освен мъжете и жените и любителите на кучета, и ще се биете срещу руснаците, опитвали ли сте се да отидете в окопите в Украйна и да изпробвате силата и мощта на руснаците?
08:04 13.09.2025
21 Путин
08:04 13.09.2025
22 Копейка лепилар
08:05 13.09.2025
23 ПРОПУСНАЛ СИ
До коментар #2 от "Забелязал":ПЪРВО НА ГОЛ Г...З НЕ Е ШЕГА
ВТОРО НЕ Е ПЛОСЪК
ТРЕТО МИСЛЕХ ЧЕ СЕ КЕФИШ
08:05 13.09.2025
24 Ще ме умориш от смях
До коментар #5 от "Стуб е велик":Явно само пишете квото ви спуснат без да гледате. Изгледай видео (ако можеш) от срещата на Тръмп със Снежанка и седемте джуджета в Белия дом. Там ясно се вижда, че Тръмп нито е виждал нито е чувал за някой си Стуб .
Коментиран от #66
08:06 13.09.2025
25 хаха
08:06 13.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фройд
08:07 13.09.2025
28 Да бе!
08:07 13.09.2025
29 Руски
Коментиран от #38
08:07 13.09.2025
30 Вашето Мнение
До коментар #2 от "Забелязал":Добре, че сме потомци на ганю, който винаги се крие под полата на жена си, страхливец още от турско, когато руснаци са умирали за нас. Та в този смисъл, това е добре, защото страхливото българско розово пони поне не може да убива, колкото и да го иска.
Коментиран от #44, #46
08:08 13.09.2025
31 по-малко от Българският
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":САЩ са на дефицит от 1974
08:08 13.09.2025
32 НЕ МОГА
До коментар #15 от "Копейки,":НАЛИ СЕ РАЗБРАХМЕ
ПЪРВО ТЕБЕ ПОСЛЕ БАРУТА
А И ВЕЧЕ СИ ПЛАТИ
НЕ ПОМНИШ ЛИ
08:08 13.09.2025
33 007
До коментар #15 от "Копейки,":Братска ти Украйна ще предаде собствената си майка, тя е народ от предатели, който плаща най-много, на него служат. Как ти харесват дантелените бикини, не щипят ли?
08:09 13.09.2025
35 Ццц
08:09 13.09.2025
36 пешо
До коментар #5 от "Стуб е велик":много е стабилен магаре да го е.. няма да мръдне
08:09 13.09.2025
37 Кит
Гадната свобода на словото!
Ще видите вие какво ще ви се случи, когато спрем да се колебаем 😂😂😂
08:09 13.09.2025
38 Х. А Х О. Л
До коментар #29 от "Руски":Ты про себя?
Коментиран от #42
08:09 13.09.2025
39 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":се събуждат щастливи че не са се родили tпи и злобни жужета.
Коментиран от #45
08:10 13.09.2025
42 Не бе
До коментар #38 от "Х. А Х О. Л":За май/ка ти.
08:11 13.09.2025
43 Болшевизъм+фашизъм=рашизъм
Коментиран от #48, #52, #59
08:12 13.09.2025
44 Геро
До коментар #30 от "Вашето Мнение":Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.
Коментиран от #50
08:13 13.09.2025
45 Х. А Х О Л
До коментар #39 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Но украинците са благодарен народ. Ленин им даде земя, държава, а те събориха всичките му паметници и преименуваха улиците на нацистите. Много благодарен народ! Или на фронта, защо седите тук толкова смели? Покажете смелостта си и дайте живота си за Украйна, след като я обичате толкова много?
08:13 13.09.2025
46 Руснаците са умирали
До коментар #30 от "Вашето Мнение":за императора си, а не за България...
Русия е същия поробител като Османската империя...
Коментиран от #53, #57, #58, #88
08:13 13.09.2025
47 пешков знае ли
08:13 13.09.2025
49 Само питам
Коментиран от #51, #54
08:14 13.09.2025
50 Ачо
До коментар #44 от "Геро":Геро много бих се изкефил на широкия ти таз и сочччни къукии .
08:16 13.09.2025
51 Иван Костов
До коментар #49 от "Само питам":Много питаш Гриша,сокай бибека ,прекрасно го правиш .
08:17 13.09.2025
52 Тони
До коментар #43 от "Болшевизъм+фашизъм=рашизъм":Чуждестранни наемници често се срещат в редиците на украинските въоръжени сили. Сред тях са забелязани поляци. Те се отличават с особена малодушност. Когато бъдат заловени, полските наемници издават информация за украинските въоръжени сили. Такава информация е споделена от командира на група за специални части на военното разузнаване с позивна ЗАК.
Коментиран от #65
08:17 13.09.2025
53 Х. А Х О Л
До коментар #46 от "Руснаците са умирали":Няма братска нация и никога не е имало, но има мошеници и крадливи хора, украинци, свикнали да живеят свободно, а има и цигани, предатели и истински славяни - руснаци, а вие сте монголи и турци! И доставяте оръжие, за да убивате руснаци, но бихте били турци и евнуси
08:20 13.09.2025
54 Как какъв
До коментар #49 от "Само питам":От онези със
Една Хромозома
Във повече .
А такива във Кремъл колкото си искаш.
08:20 13.09.2025
55 Боруна Лом
До коментар #10 от "Геро":ЯВНО СИ ПОРЕДНИЯТ ЕВРО ГЕЙЗЕР
08:20 13.09.2025
56 Санкциите работят
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":Въпросът е кой повече го отнася. Европа или Русия?
Ти знаеш ли отговора?
Коментиран от #63
08:21 13.09.2025
57 т-п трол соросоиден
До коментар #46 от "Руснаците са умирали":Дали руснаци са поробили полирания ти мозък или е заради природни дадености?
08:22 13.09.2025
58 Лука
До коментар #46 от "Руснаците са умирали":Един от американските наемници, служили в украинските въоръжени сили, говори за заповедите от командването. Той каза, че чужденците, воюващи за Киев, са „луди каубои с жажда да убиват, който и да не е сред тях, които просто искат да стрелят, без значение кого.
08:23 13.09.2025
59 Кит
До коментар #43 от "Болшевизъм+фашизъм=рашизъм":Още един ерудит, който никога не е виждал с очите си какво е поведението на поляци в присъствие на руснаци.
/ Помощ от приятел: твърде сходно е с поведението на чехи, които общуват с австрийци/.
Имперските наслоения трудно се изтриват.
08:25 13.09.2025
60 Образ и подобие
До коментар #6 от "Ха-ха-ха, в Русия болшинството":Абе пич, много сложен и компетентен политически коментар си надраскал относно руснаците. По начина ти на изразяване си те представям как гледаш лошо, с обърната козирка на шапката за да закрие издутината на врата ти, която е много по-голяма от главата ти, неразбиращ ставащото около тебе, с леко приведена тиква и зяпнала уста, по която отстрани лекичко се стича една лигичка.....
08:25 13.09.2025
61 В В.П.
08:25 13.09.2025
62 Лука
До коментар #15 от "Копейки,":Какво кудкудякаш тук, оскубан петел, или сам трябва да се биеш за фашистката си Украйна? Страх ли те е?
08:26 13.09.2025
63 Злобното Джуджи
До коментар #56 от "Санкциите работят":"..Ти знаеш ли отговора?..."
Отговора е С.А.Щ печелят 👍
Коментиран от #76
08:27 13.09.2025
64 стоян георгиев
08:29 13.09.2025
65 Статистиката
До коментар #52 от "Тони":Освен това са силни само на думи, но на дела ...., по официални данни до сега поляците са дали около 12 000 - 13 000 души фира, а по не официални, само те си знаят и това при положение, че са стояли на 2-3 линия.
Коментиран от #77
08:29 13.09.2025
66 Аха аха
До коментар #24 от "Ще ме умориш от смях":А защо беше там редом до най-големите лидери Стуб- президентът на Финландия, а не беше президентът на Чехия на Полша или на Румъния или България?
Коментиран от #70
08:30 13.09.2025
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":Пак излъга. За тебе е нормално. Дженьо.
08:31 13.09.2025
68 аз пък зная
До коментар #6 от "Ха-ха-ха, в Русия болшинството":че през почивните дни/петък , събота/, финландците пият до н@сир@не!
Коментиран от #103
08:31 13.09.2025
69 стоян георгиев
08:31 13.09.2025
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "Аха аха":Тръмп Дори не го позна
Коментиран от #86
08:32 13.09.2025
71 Стуб в превод
До коментар #5 от "Стуб е велик":от скандинавските езици, а дори и от английски означава: пън!
Ти да видиш!!!:)
08:32 13.09.2025
73 В В.П.
08:33 13.09.2025
75 демократ
Коментиран от #78
08:33 13.09.2025
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "Злобното Джуджи":Война ли спряха Сащ?
08:34 13.09.2025
77 Майор Мишев
До коментар #65 от "Статистиката":Има 3 военни гробища в Жешов -Полша всичките са препълнени с пресен материал дал фира в Осрайна ,засега над 12000 .Всеки може да ги разгледа с гугл ърт .
08:34 13.09.2025
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #75 от "демократ":Дуп Ка е "Найка ти".
А иначе България за 35 години стана същото село като преди 1944
08:36 13.09.2025
80 Х. А Х О Л
08:36 13.09.2025
81 Ха ха ха
До коментар #1 от "Вашето Мнение":Чеченците на фронта масово търсят руски войници, щото те са по добри от козичките....
Коментиран от #87, #91, #96
08:37 13.09.2025
82 Х. А Х О Л
08:37 13.09.2025
83 рашкън
08:38 13.09.2025
84 Х. А Х О Л
08:38 13.09.2025
85 Ха ха ха
До коментар #26 от "Масква":Само войната ли ви прави щастливи......определено сте нещастна нация.
Коментиран от #89, #94
08:39 13.09.2025
86 Първи дружки са
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Финландският президент Александър Стуб и Доналд Тръмп са играли голф заедно. Това се случи през март 2025 г. в клуб Mar-a-Lago във Флорида, по време на покана от сенатор Линдзи Греъм. Целта на срещата беше да се обсъдят важни въпроси по сигурността и отношенията между САЩ и Европа, включително ситуацията в Украйна.
Александър Стуб, бивш премиер на Финландия и бивш външен министър, е известен със своето спортно минало и е бил член на финландския национален голф отбор. Той е учил в САЩ със стипендия за голф и е използвал тази връзка, за да изгради лични отношения с Тръмп. Тези отношения са се трансформирали в дипломатическо посредничество между Европа и бившия американски президент, особено по въпросите на Русия и Украйна.
Има и в YouTube клип за срещата им.
Коментиран от #92
08:40 13.09.2025
87 Хо-хо-хо
До коментар #81 от "Ха ха ха":Чеченците те използваха като Козлов? Затова ли избяга от Украйна?
Коментиран от #90
08:40 13.09.2025
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Руснаците са умирали":Незнанието на историята е признак на тъпотия. Дом Русия ти е пор обители, колко народ е изклала в Бг? А кой създаде Б!ългарската прмия и държавната администрация след Освобождението
08:43 13.09.2025
89 Масква
До коментар #85 от "Ха ха ха":Намери се още един експерт, кой ти даде правото да определяш какво е щастие за всеки човек? И ти реши за целия народ? Кой си ти, че да казваш за целия народ, дали е щастлив или не? Аз съм щастлив, че живея на моята земя, но за някого щастието са деца, внуци, за трети - тяхната собствена! Кой си ти? Идиот?
Коментиран от #98
08:44 13.09.2025
90 Ха ха ха
До коментар #87 от "Хо-хо-хо":Дърпай, дърпай я може да ти порасне.....ако си мислиш и за маша, може да помогне......
Коментиран от #97
08:45 13.09.2025
91 Не руски, а украински
До коментар #81 от "Ха ха ха":Ха,ха, ха.
08:45 13.09.2025
92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #86 от "Първи дружки са":Да бе, ама на срещата в Белио Дом, стуба беше срещу Тръмп и оня не го видя? Или позна?
Коментиран от #100, #110
08:45 13.09.2025
93 Токмако Тончев
08:45 13.09.2025
95 Въпрос за 1000 долара
Коментиран от #104
08:47 13.09.2025
96 Лука
До коментар #81 от "Ха ха ха":Чеченците обидиха ли ви много?
Коментиран от #102
08:47 13.09.2025
97 Хо-хо-хо
До коментар #90 от "Ха ха ха":Как кружевные труселя, не жмут?
08:49 13.09.2025
98 Ха ха ха
До коментар #89 от "Масква":А.......обърна палачинки,първо войната ви правеше всички горди и щастливи сега друго било.......ай сектuр и руски мaлoyмнuцu.......
08:49 13.09.2025
99 Пич
Коментиран от #105
08:50 13.09.2025
100 Аха
До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти откъде знаеш, че не го е познал или фантазията ти чертае фантастични сценарии.
Коментиран от #114
08:51 13.09.2025
101 В В.П.
08:51 13.09.2025
102 Ха ха ха
До коментар #96 от "Лука":Не, даже много ме радват, когато помпат руские......
Коментиран от #106
08:51 13.09.2025
103 Баце
До коментар #68 от "аз пък зная":Мога да го потвърдя от личен опит. През 1996 един висококвалифициран финландски инженер, който беше дългосрочно у нас във водещо и при това световно химическо предприятие с 3% от световните пазари /това е за новопокръстените/ беше му нает апартамент. Така се беше натряскал, беше изпотрошил половината обзавеждане, беше пи.ал и ср.л из стаите и накрая си беше легнал "с кофража" и калните обувки в белите чаршафи. Наложи се за замазване на положението тотален ремонт и ново обзавеждане за сметка на предприятието.
Втори случай /който иска да не вярва/: Посрещаме 2 финланци на летището в София, викат ни от администрацията онези още в самолета изпили, целият си куверт от бизнес класата на водка и уйски /във Финландия освен, че е ужасно скъпо има ограничение за продажбите, поради масов алкохолизъм/ и лежат като трупове. Чакаме да си излязат всички и с една количка за багаж ги превозихме до служебният автомобил като талпи. После казваха, че са пили менте по един аперетив, но не се срамуваха, а напълно сериозно.
Та така с фините.
Коментиран от #107
08:52 13.09.2025
104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #95 от "Въпрос за 1000 долара":Фронта в Кавказ какво ти пречи?
А ко България беше слушала Русия, и не беше предприела Съединението точно тогава, в последствие можеше да бъде обединена и с Македония. Русия просто гледа много по на пред стратегически. Като с Донбас
Коментиран от #109
08:52 13.09.2025
106 Лука
До коментар #102 от "Ха ха ха":Добро момче си, задето се радваш, че чеченците са те изнасилили толкова добре...
08:54 13.09.2025
107 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #103 от "Баце":Солвей Соди?
08:54 13.09.2025
108 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #105 от "Реал Мадрид":Защото гей с оръжие и готов да завладява и убива не е нищо добро
08:55 13.09.2025
109 Хахахаха
До коментар #104 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":😂😂😂😂💊💊💊
Коментиран от #113
08:56 13.09.2025
110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има видео
08:56 13.09.2025
111 В В.П.
08:57 13.09.2025
112 Много
08:58 13.09.2025
113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #109 от "Хахахаха":"Хахахах, " Ама България когато не е послушала Русия, все е сгрешила
Коментиран от #117
08:58 13.09.2025
114 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #100 от "Аха":Има видео
09:00 13.09.2025
116 Хахаха
09:02 13.09.2025
117 Я па тоя
До коментар #113 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Че откъде накъде ще слуша най-големия си душманин? Защо не си пиеш илачите?
09:04 13.09.2025
118 ян бибиян
09:09 13.09.2025
119 Историк психолог
Когато СССР и масовият убиец Сталин, като товорищ Адолф вероломно нападат една независима държава, Финландия. И за какво? За територии, за земя. Та СССР има огромна територия, цели области незаселени, икономически изостанали с население без лични документи, като крепостни. Причината е една, независима Финландия се развива успешно, с по-висок вътрешен продукт, със свободни граждани-лош пример за деспотичния СССР. И какво става? Тъпите мужици с танкове затъват в окопите със сняг, фините на ски и квалифицирани снайперисти убиват офицерите от червената армия агресор СССР получава исканите територии но губи 260 000 войни, а Финландия само 48 000. Некадърността на руската армия дава повод на Хитлер да започне войната. Хитлер бил жесток агресор, а Сталин...? Никаква разлика между фашистите и комунистите от СССР. Финландия беше извън НАТО, необвързана и агресивната война на Путин в Украйна подтикна Финландия влезе в НАТО. Путин не искаше НАТО до руските граници и сам с тъпотата си подтикна Финландив
Путин, Медведев, Лавров, НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЗИМНАТА ВОЙНА
Коментиран от #124
09:10 13.09.2025
120 Хасан Хамбург
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":Само Хамбург имаме дефицит повече от Русия...
09:14 13.09.2025
121 Компетентен
Коментиран от #123
09:16 13.09.2025
122 На тия руски дришъли,
09:16 13.09.2025
123 Голям си експерт по ония работи,
До коментар #121 от "Компетентен":голубчик, браво. Значи усилено обслужваш кадировчеттаа, виж кка ги разбираш нещата! Молодец! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😆😆😆😂😂😂
09:18 13.09.2025
124 БПФ
До коментар #119 от "Историк психолог":Много е смешно как държавата, загубила 15% от територията си, твърди, че е "спечелила" войната. Точно така и укpoпците след 20 години ще казват, че са размазали Русия, нищо, че държавата им е останала наполовина. А лъжите как "yбиват много руснаци" вървят и сега, въпреки че са нелепи и невъзможни дори от чисто математическа гледна точка.
09:18 13.09.2025