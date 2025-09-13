Пушков към финландския президент: Остави Зеленски, върни се при жена си

Руският сенатор Алексей Пушков посъветва финландския президент Александър Стуб да се върне при съпругата си, след като той заяви, че е прекарал повече време с Володимир Зеленски тази седмица, отколкото със съпругата си.

Стуб пристигна в Украйна в четвъртък. На пресконференция в Киев той отбеляза, че е прекарал повече време със Зеленски тази седмица, отколкото със собствената си съпруга.

Още новини от Украйна

„Според финландския президент Стуб, той чувства, че прекарва повече време със Зеленски, отколкото със съпругата си. Доколкото можем да преценим обаче, това има малък ефект: Зеленски все още е нещастен. Но можем да посъветваме Стуб да се върне при съпругата си“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Както Стуб обясни на пресконференцията, миналата седмица той и Зеленски прекараха четири дни в Дания, където се проведе среща във формата на Северно-Балтийската осмица (NB8), а преди това бяха летели заедно от Париж, където се събра така наречената коалиция на желаещите, а в четвъртък се срещнаха отново в рамките на официалното посещение на финландския лидер в Киев. Същевременно Стуб отбеляза, че съпругата му е пристигнала в Киев преди него.