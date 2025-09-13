Новини
Пушков към финландския президент: Остави Зеленски, върни се при жена си
  Тема: Украйна

Пушков към финландския президент: Остави Зеленски, върни се при жена си

13 Септември, 2025 07:48, обновена 13 Септември, 2025 07:54 2 950 124

Александър Стуб пристигна в Киев в четвъртък и заяви, че прекарва повече време с украинския президент, отколкото със съпругата си

Пушков към финландския президент: Остави Зеленски, върни се при жена си - 1
Александър Стуб и съпругата му, Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският сенатор Алексей Пушков посъветва финландския президент Александър Стуб да се върне при съпругата си, след като той заяви, че е прекарал повече време с Володимир Зеленски тази седмица, отколкото със съпругата си.

Стуб пристигна в Украйна в четвъртък. На пресконференция в Киев той отбеляза, че е прекарал повече време със Зеленски тази седмица, отколкото със собствената си съпруга.

Още новини от Украйна

„Според финландския президент Стуб, той чувства, че прекарва повече време със Зеленски, отколкото със съпругата си. Доколкото можем да преценим обаче, това има малък ефект: Зеленски все още е нещастен. Но можем да посъветваме Стуб да се върне при съпругата си“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Както Стуб обясни на пресконференцията, миналата седмица той и Зеленски прекараха четири дни в Дания, където се проведе среща във формата на Северно-Балтийската осмица (NB8), а преди това бяха летели заедно от Париж, където се събра така наречената коалиция на желаещите, а в четвъртък се срещнаха отново в рамките на официалното посещение на финландския лидер в Киев. Същевременно Стуб отбеляза, че съпругата му е пристигнала в Киев преди него.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    57 40 Отговор
    Финландките масово търсят руснаци и емигранти да ги оправят, че техните жинжъри все повече не стават.

    Коментиран от #6, #10, #81

    07:56 13.09.2025

  • 2 Забелязал

    56 81 Отговор
    Рашистите и рашистофилите са известни с плоските си кратуни и плоски, пошли "шеги"...

    Коментиран от #13, #19, #23, #30

    07:57 13.09.2025

  • 3 владѝмир

    60 40 Отговор
    фините разбогатяха от сътрудничеството с СССР. следва разруха и ислямизация !

    07:58 13.09.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    39 60 Отговор
    Извънредна новина !!!

    Руския МинФин обяви 8 трилиона рубли бюджетен дефицит !!! Такава нещо се случва за пръв път от 1991г насам. Санкциите не работят значи 😁👍

    Коментиран от #31, #39, #56, #67, #120

    07:58 13.09.2025

  • 5 Стуб е велик

    16 66 Отговор
    Стуб е велик! Той много добре знае какво представлява Русия и понеже е пръв приятел на Тръмп, докато играят голф му е обяснил за финландската война, за руските терористи, за войната в Украйна и така нататък. Голям и стабилен лидер.

    Коментиран от #24, #36, #71

    07:58 13.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хахаха

    19 53 Отговор
    Кво ме интересува кво е казал тъъъпппияяя руснак

    07:59 13.09.2025

  • 8 Стуб съм

    62 14 Отговор
    Със Зелю си имамам сичко. То бело, то мъжки ласки, даже га додат Макароня, Шмерца и Стариямър си правим влакче. Купоооон ти казвам

    08:00 13.09.2025

  • 9 Стуб

    40 7 Отговор
    Не мога пич, тя не може да прави такива неща и с такава вещина, а с пианото е тотален инвалид.

    08:00 13.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    8 2 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    08:02 13.09.2025

  • 12 Вашето Мнение

    33 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха-ха, в Русия болшинството":

    Това не отменя факта, че жинжъри като теб не стават и жените си го намират при друг.

    08:02 13.09.2025

  • 13 Баце

    32 3 Отговор

    До коментар #2 от "Забелязал":

    Не се засягай, нали вие го направихте да е "новото нормално", ние сме толерантни, само коментираме новите реалности.

    08:02 13.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Копейки,

    12 21 Отговор
    Марш да пълните барут за братска Украйна!

    Коментиран от #32, #33, #62

    08:03 13.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Всяка сутрин милиарди хора по света

    13 32 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха-ха, в Русия болшинството":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #26

    08:04 13.09.2025

  • 18 Факт

    3 0 Отговор
    Луксозен живот!

    08:04 13.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 007

    34 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха-ха, в Русия болшинството":

    а русофобите тук всеки ден крещят, че Русия ще се разпадне. Първо решете колко пола има освен мъжете и жените и любителите на кучета, и ще се биете срещу руснаците, опитвали ли сте се да отидете в окопите в Украйна и да изпробвате силата и мощта на руснаците?

    08:04 13.09.2025

  • 21 Путин

    9 23 Отговор
    Пушков веднага да се върне, пак е избягал от зоопарка!

    08:04 13.09.2025

  • 22 Копейка лепилар

    6 21 Отговор
    А колко беше лесно.Кирв за два дня...

    08:05 13.09.2025

  • 23 ПРОПУСНАЛ СИ

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Забелязал":

    ПЪРВО НА ГОЛ Г...З НЕ Е ШЕГА
    ВТОРО НЕ Е ПЛОСЪК
    ТРЕТО МИСЛЕХ ЧЕ СЕ КЕФИШ

    08:05 13.09.2025

  • 24 Ще ме умориш от смях

    31 6 Отговор

    До коментар #5 от "Стуб е велик":

    Явно само пишете квото ви спуснат без да гледате. Изгледай видео (ако можеш) от срещата на Тръмп със Снежанка и седемте джуджета в Белия дом. Там ясно се вижда, че Тръмп нито е виждал нито е чувал за някой си Стуб .

    Коментиран от #66

    08:06 13.09.2025

  • 25 хаха

    27 8 Отговор
    Тя жена му е само за параван, инак човекът е гей. Нали не мислите, че припка при Зеленски заради войната, а при Рюте щото бил шеф та нафто, а при другите заради политика!

    08:06 13.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фройд

    25 7 Отговор
    Този фин има вид на прикрит хомосексуалист от висшето общество, но новите ценности са за това, за да "излязат и те от гардероба"

    08:07 13.09.2025

  • 28 Да бе!

    9 26 Отговор
    Много важно какво е казал един мужик Пушков. Империята на злото е бита карта.

    08:07 13.09.2025

  • 29 Руски

    5 24 Отговор
    Негодници.

    Коментиран от #38

    08:07 13.09.2025

  • 30 Вашето Мнение

    23 13 Отговор

    До коментар #2 от "Забелязал":

    Добре, че сме потомци на ганю, който винаги се крие под полата на жена си, страхливец още от турско, когато руснаци са умирали за нас. Та в този смисъл, това е добре, защото страхливото българско розово пони поне не може да убива, колкото и да го иска.

    Коментиран от #44, #46

    08:08 13.09.2025

  • 31 по-малко от Българският

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    САЩ са на дефицит от 1974

    08:08 13.09.2025

  • 32 НЕ МОГА

    15 1 Отговор

    До коментар #15 от "Копейки,":

    НАЛИ СЕ РАЗБРАХМЕ
    ПЪРВО ТЕБЕ ПОСЛЕ БАРУТА
    А И ВЕЧЕ СИ ПЛАТИ
    НЕ ПОМНИШ ЛИ

    08:08 13.09.2025

  • 33 007

    25 5 Отговор

    До коментар #15 от "Копейки,":

    Братска ти Украйна ще предаде собствената си майка, тя е народ от предатели, който плаща най-много, на него служат. Как ти харесват дантелените бикини, не щипят ли?

    08:09 13.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ццц

    18 5 Отговор
    То не се става натовец току така. Този даже дълго го държаха женен за жена. Не е като Макрон направо да си дойде подготвен с него - баба Макрон. Но пък с дрогирания..?? Хигиена нулева.

    08:09 13.09.2025

  • 36 пешо

    18 4 Отговор

    До коментар #5 от "Стуб е велик":

    много е стабилен магаре да го е.. няма да мръдне

    08:09 13.09.2025

  • 37 Кит

    19 4 Отговор
    Изявите на европолитиците от коалицията на "желаещите колебаещи се" са обект на такъв присмех в социалните медии, че не е истина просто....
    Гадната свобода на словото!
    Ще видите вие какво ще ви се случи, когато спрем да се колебаем 😂😂😂

    08:09 13.09.2025

  • 38 Х. А Х О. Л

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Руски":

    Ты про себя?

    Коментиран от #42

    08:09 13.09.2025

  • 39 Всяка сутрин милиарди хора по света

    10 10 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    се събуждат щастливи че не са се родили tпи и злобни жужета.

    Коментиран от #45

    08:10 13.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Не бе

    3 8 Отговор

    До коментар #38 от "Х. А Х О. Л":

    За май/ка ти.

    08:11 13.09.2025

  • 43 Болшевизъм+фашизъм=рашизъм

    7 16 Отговор
    Както е казал един полски генерал: "In Poland we dont say russians we say "jebana swolocz" and i think its beautiful "

    Коментиран от #48, #52, #59

    08:12 13.09.2025

  • 44 Геро

    4 8 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето Мнение":

    Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #50

    08:13 13.09.2025

  • 45 Х. А Х О Л

    19 8 Отговор

    До коментар #39 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Но украинците са благодарен народ. Ленин им даде земя, държава, а те събориха всичките му паметници и преименуваха улиците на нацистите. Много благодарен народ! Или на фронта, защо седите тук толкова смели? Покажете смелостта си и дайте живота си за Украйна, след като я обичате толкова много?

    08:13 13.09.2025

  • 46 Руснаците са умирали

    11 22 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето Мнение":

    за императора си, а не за България...
    Русия е същия поробител като Османската империя...

    Коментиран от #53, #57, #58, #88

    08:13 13.09.2025

  • 47 пешков знае ли

    15 1 Отговор
    че пеееаската душа е друга душа........!

    08:13 13.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Само питам

    4 16 Отговор
    Къв е този руски палячо?

    Коментиран от #51, #54

    08:14 13.09.2025

  • 50 Ачо

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Геро":

    Геро много бих се изкефил на широкия ти таз и сочччни къукии .

    08:16 13.09.2025

  • 51 Иван Костов

    11 3 Отговор

    До коментар #49 от "Само питам":

    Много питаш Гриша,сокай бибека ,прекрасно го правиш .

    08:17 13.09.2025

  • 52 Тони

    19 4 Отговор

    До коментар #43 от "Болшевизъм+фашизъм=рашизъм":

    Чуждестранни наемници често се срещат в редиците на украинските въоръжени сили. Сред тях са забелязани поляци. Те се отличават с особена малодушност. Когато бъдат заловени, полските наемници издават информация за украинските въоръжени сили. Такава информация е споделена от командира на група за специални части на военното разузнаване с позивна ЗАК.

    Коментиран от #65

    08:17 13.09.2025

  • 53 Х. А Х О Л

    11 6 Отговор

    До коментар #46 от "Руснаците са умирали":

    Няма братска нация и никога не е имало, но има мошеници и крадливи хора, украинци, свикнали да живеят свободно, а има и цигани, предатели и истински славяни - руснаци, а вие сте монголи и турци! И доставяте оръжие, за да убивате руснаци, но бихте били турци и евнуси

    08:20 13.09.2025

  • 54 Как какъв

    2 11 Отговор

    До коментар #49 от "Само питам":

    От онези със
    Една Хромозома
    Във повече .

    А такива във Кремъл колкото си искаш.

    08:20 13.09.2025

  • 55 Боруна Лом

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Геро":

    ЯВНО СИ ПОРЕДНИЯТ ЕВРО ГЕЙЗЕР

    08:20 13.09.2025

  • 56 Санкциите работят

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Въпросът е кой повече го отнася. Европа или Русия?
    Ти знаеш ли отговора?

    Коментиран от #63

    08:21 13.09.2025

  • 57 т-п трол соросоиден

    13 1 Отговор

    До коментар #46 от "Руснаците са умирали":

    Дали руснаци са поробили полирания ти мозък или е заради природни дадености?

    08:22 13.09.2025

  • 58 Лука

    12 2 Отговор

    До коментар #46 от "Руснаците са умирали":

    Един от американските наемници, служили в украинските въоръжени сили, говори за заповедите от командването. Той каза, че чужденците, воюващи за Киев, са „луди каубои с жажда да убиват, който и да не е сред тях, които просто искат да стрелят, без значение кого.

    08:23 13.09.2025

  • 59 Кит

    11 2 Отговор

    До коментар #43 от "Болшевизъм+фашизъм=рашизъм":

    Още един ерудит, който никога не е виждал с очите си какво е поведението на поляци в присъствие на руснаци.
    / Помощ от приятел: твърде сходно е с поведението на чехи, които общуват с австрийци/.
    Имперските наслоения трудно се изтриват.

    08:25 13.09.2025

  • 60 Образ и подобие

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха-ха, в Русия болшинството":

    Абе пич, много сложен и компетентен политически коментар си надраскал относно руснаците. По начина ти на изразяване си те представям как гледаш лошо, с обърната козирка на шапката за да закрие издутината на врата ти, която е много по-голяма от главата ти, неразбиращ ставащото около тебе, с леко приведена тиква и зяпнала уста, по която отстрани лекичко се стича една лигичка.....

    08:25 13.09.2025

  • 61 В В.П.

    12 2 Отговор
    Всички тъпаци ходят при зелю,нещо като при Шон Диди Комбс..посреща ги по зелено бельо.. Ахаха..После да няма туй онуй..Ама аз не бях ,бях жената ,бях замаян...Ама не знаех..

    08:25 13.09.2025

  • 62 Лука

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Копейки,":

    Какво кудкудякаш тук, оскубан петел, или сам трябва да се биеш за фашистката си Украйна? Страх ли те е?

    08:26 13.09.2025

  • 63 Злобното Джуджи

    1 7 Отговор

    До коментар #56 от "Санкциите работят":

    "..Ти знаеш ли отговора?..."

    Отговора е С.А.Щ печелят 👍

    Коментиран от #76

    08:27 13.09.2025

  • 64 стоян георгиев

    10 2 Отговор
    Германски бизнесмен е получил писмо от надзорна агенция. Той е обвинен в нарушаване на режима на санкции на ЕС срещу Москва. Всичко това заради пакет сапун от Русия, съобщава телевизионната и радиокомпания. Ето това е свободата на словото в Европа, да не говорим за Русия!

    08:29 13.09.2025

  • 65 Статистиката

    11 2 Отговор

    До коментар #52 от "Тони":

    Освен това са силни само на думи, но на дела ...., по официални данни до сега поляците са дали около 12 000 - 13 000 души фира, а по не официални, само те си знаят и това при положение, че са стояли на 2-3 линия.

    Коментиран от #77

    08:29 13.09.2025

  • 66 Аха аха

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ще ме умориш от смях":

    А защо беше там редом до най-големите лидери Стуб- президентът на Финландия, а не беше президентът на Чехия на Полша или на Румъния или България?

    Коментиран от #70

    08:30 13.09.2025

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Пак излъга. За тебе е нормално. Дженьо.

    08:31 13.09.2025

  • 68 аз пък зная

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха-ха, в Русия болшинството":

    че през почивните дни/петък , събота/, финландците пият до н@сир@не!

    Коментиран от #103

    08:31 13.09.2025

  • 69 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Прокуратурата на Шверин разследва бизнесмен от Вьобелин, близо до Лудвигслуст. Мъжът е извършил престъплението, защото познат от Русия му е изпратил пакет, съдържащ дървена фигурка, сапун и компактдиск“, се казва в статията.

    08:31 13.09.2025

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #66 от "Аха аха":

    Тръмп Дори не го позна

    Коментиран от #86

    08:32 13.09.2025

  • 71 Стуб в превод

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стуб е велик":

    от скандинавските езици, а дори и от английски означава: пън!

    Ти да видиш!!!:)

    08:32 13.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 В В.П.

    7 2 Отговор
    Никой не може да спаси Крайната от руската обсада..Тактиката е да се сее съмнения и раздор във ,коалицията на колебаещите се...Или да обявяват война на РФ ..и да чакат ефтаназията си..Финките пият водка с бира .10 процента руска балтика...Пада от стола на 15 Тата минута .з..Тия са пълен отврат ..Нещо като бели роми са .

    08:33 13.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 демократ

    2 7 Отговор
    България е тотална руска ду пка не мога да повярвам как тъ пото освобождение ни е подпияало бейролофа за гилядолетия напред.

    Коментиран от #78

    08:33 13.09.2025

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Злобното Джуджи":

    Война ли спряха Сащ?

    08:34 13.09.2025

  • 77 Майор Мишев

    8 2 Отговор

    До коментар #65 от "Статистиката":

    Има 3 военни гробища в Жешов -Полша всичките са препълнени с пресен материал дал фира в Осрайна ,засега над 12000 .Всеки може да ги разгледа с гугл ърт .

    08:34 13.09.2025

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #75 от "демократ":

    Дуп Ка е "Найка ти".
    А иначе България за 35 години стана същото село като преди 1944

    08:36 13.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Х. А Х О Л

    6 2 Отговор
    Войници от руските въоръжени сили са използвали подземни тръбопроводи, за да проникнат в тила на противника в Харковско направление близо до Купянск. За целта са разработили подземен маршрут от Лиман Първи до Радковка. В коридора са използвали специални колички и електрически скутери. Цялото пътуване е отнело четири дни, а войниците са били принудени да спят в тръбни шахти

    08:36 13.09.2025

  • 81 Ха ха ха

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Чеченците на фронта масово търсят руски войници, щото те са по добри от козичките....

    Коментиран от #87, #91, #96

    08:37 13.09.2025

  • 82 Х. А Х О Л

    8 2 Отговор
    Российские воины - это потомки Суворова с их достоинством и честью!

    08:37 13.09.2025

  • 83 рашкън

    1 5 Отговор
    федерастън

    08:38 13.09.2025

  • 84 Х. А Х О Л

    11 2 Отговор
    Руските войници са потомци на Суворов със своето достойнство и чест!

    08:38 13.09.2025

  • 85 Ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Масква":

    Само войната ли ви прави щастливи......определено сте нещастна нация.

    Коментиран от #89, #94

    08:39 13.09.2025

  • 86 Първи дружки са

    1 4 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Финландският президент Александър Стуб и Доналд Тръмп са играли голф заедно. Това се случи през март 2025 г. в клуб Mar-a-Lago във Флорида, по време на покана от сенатор Линдзи Греъм. Целта на срещата беше да се обсъдят важни въпроси по сигурността и отношенията между САЩ и Европа, включително ситуацията в Украйна.
    Александър Стуб, бивш премиер на Финландия и бивш външен министър, е известен със своето спортно минало и е бил член на финландския национален голф отбор. Той е учил в САЩ със стипендия за голф и е използвал тази връзка, за да изгради лични отношения с Тръмп. Тези отношения са се трансформирали в дипломатическо посредничество между Европа и бившия американски президент, особено по въпросите на Русия и Украйна.
    Има и в YouTube клип за срещата им.

    Коментиран от #92

    08:40 13.09.2025

  • 87 Хо-хо-хо

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Ха ха ха":

    Чеченците те използваха като Козлов? Затова ли избяга от Украйна?

    Коментиран от #90

    08:40 13.09.2025

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Руснаците са умирали":

    Незнанието на историята е признак на тъпотия. Дом Русия ти е пор обители, колко народ е изклала в Бг? А кой създаде Б!ългарската прмия и държавната администрация след Освобождението

    08:43 13.09.2025

  • 89 Масква

    6 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ха ха ха":

    Намери се още един експерт, кой ти даде правото да определяш какво е щастие за всеки човек? И ти реши за целия народ? Кой си ти, че да казваш за целия народ, дали е щастлив или не? Аз съм щастлив, че живея на моята земя, но за някого щастието са деца, внуци, за трети - тяхната собствена! Кой си ти? Идиот?

    Коментиран от #98

    08:44 13.09.2025

  • 90 Ха ха ха

    0 5 Отговор

    До коментар #87 от "Хо-хо-хо":

    Дърпай, дърпай я може да ти порасне.....ако си мислиш и за маша, може да помогне......

    Коментиран от #97

    08:45 13.09.2025

  • 91 Не руски, а украински

    5 0 Отговор

    До коментар #81 от "Ха ха ха":

    Ха,ха, ха.

    08:45 13.09.2025

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #86 от "Първи дружки са":

    Да бе, ама на срещата в Белио Дом, стуба беше срещу Тръмп и оня не го видя? Или позна?

    Коментиран от #100, #110

    08:45 13.09.2025

  • 93 Токмако Тончев

    7 1 Отговор
    Стуб заедно с изживяващата се като министър танцьорка Марин са огромни недоразумения! И двамата от инкубаторите на Шваб. Тя с майка лизбийка, а той самият живял с мъж в младите си години, бисексуален и патрон на Прайд движението във Финланд, всъщност срам за частта от финланския народ, която още може да мисли. Това е принципно е най-недолюбвания президент от поне 80 години

    08:45 13.09.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Въпрос за 1000 долара

    1 5 Отговор
    По време на руско-турската война от 1878 има и фронт в Кавказ. Сигурно и там са "освобождавали" България 😂😂😂 Я някоя копейка да обясни защо като руснаците са толкова големи освободители са против Съединението и насъскват Сърбия да ни нападне?

    Коментиран от #104

    08:47 13.09.2025

  • 96 Лука

    4 2 Отговор

    До коментар #81 от "Ха ха ха":

    Чеченците обидиха ли ви много?

    Коментиран от #102

    08:47 13.09.2025

  • 97 Хо-хо-хо

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Ха ха ха":

    Как кружевные труселя, не жмут?

    08:49 13.09.2025

  • 98 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Масква":

    А.......обърна палачинки,първо войната ви правеше всички горди и щастливи сега друго било.......ай сектuр и руски мaлoyмнuцu.......

    08:49 13.09.2025

  • 99 Пич

    4 2 Отговор
    На такива като Строб и Зелю жените са им за " Под прикритие " ! Цялото НАТО е гей до гея !!!

    Коментиран от #105

    08:50 13.09.2025

  • 100 Аха

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти откъде знаеш, че не го е познал или фантазията ти чертае фантастични сценарии.

    Коментиран от #114

    08:51 13.09.2025

  • 101 В В.П.

    3 2 Отговор
    Оная патица Мелона преди две години ходи в Киев .и мъжаи си събра багажа и си замина ..Сигурно му пуснаха филмче..с дребния чафут ..Всичко се записва в Киев .Еййй,внимавайте ..

    08:51 13.09.2025

  • 102 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Лука":

    Не, даже много ме радват, когато помпат руские......

    Коментиран от #106

    08:51 13.09.2025

  • 103 Баце

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "аз пък зная":

    Мога да го потвърдя от личен опит. През 1996 един висококвалифициран финландски инженер, който беше дългосрочно у нас във водещо и при това световно химическо предприятие с 3% от световните пазари /това е за новопокръстените/ беше му нает апартамент. Така се беше натряскал, беше изпотрошил половината обзавеждане, беше пи.ал и ср.л из стаите и накрая си беше легнал "с кофража" и калните обувки в белите чаршафи. Наложи се за замазване на положението тотален ремонт и ново обзавеждане за сметка на предприятието.
    Втори случай /който иска да не вярва/: Посрещаме 2 финланци на летището в София, викат ни от администрацията онези още в самолета изпили, целият си куверт от бизнес класата на водка и уйски /във Финландия освен, че е ужасно скъпо има ограничение за продажбите, поради масов алкохолизъм/ и лежат като трупове. Чакаме да си излязат всички и с една количка за багаж ги превозихме до служебният автомобил като талпи. После казваха, че са пили менте по един аперетив, но не се срамуваха, а напълно сериозно.
    Та така с фините.

    Коментиран от #107

    08:52 13.09.2025

  • 104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Въпрос за 1000 долара":

    Фронта в Кавказ какво ти пречи?
    А ко България беше слушала Русия, и не беше предприела Съединението точно тогава, в последствие можеше да бъде обединена и с Македония. Русия просто гледа много по на пред стратегически. Като с Донбас

    Коментиран от #109

    08:52 13.09.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Ха ха ха":

    Добро момче си, задето се радваш, че чеченците са те изнасилили толкова добре...

    08:54 13.09.2025

  • 107 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Баце":

    Солвей Соди?

    08:54 13.09.2025

  • 108 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Реал Мадрид":

    Защото гей с оръжие и готов да завладява и убива не е нищо добро

    08:55 13.09.2025

  • 109 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    😂😂😂😂💊💊💊

    Коментиран от #113

    08:56 13.09.2025

  • 110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Има видео

    08:56 13.09.2025

  • 111 В В.П.

    2 0 Отговор
    Първо за новаците Зелю им дава да му целунат зеления пищов ,после и на дамите ..Така е инструктиран от САС.Всичко е на запис..НД.да няма туй .онуй..

    08:57 13.09.2025

  • 112 Много

    2 0 Отговор
    правилен и навременен съвет - жена му няма да го чака дълго.

    08:58 13.09.2025

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "Хахахаха":

    "Хахахах, " Ама България когато не е послушала Русия, все е сгрешила

    Коментиран от #117

    08:58 13.09.2025

  • 114 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Аха":

    Има видео

    09:00 13.09.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Хахаха

    0 0 Отговор
    Това бе готино.

    09:02 13.09.2025

  • 117 Я па тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Че откъде накъде ще слуша най-големия си душманин? Защо не си пиеш илачите?

    09:04 13.09.2025

  • 118 ян бибиян

    0 1 Отговор
    Жалко чувство за хумор имат неможачите от блатата. Съсипаха си подобието на държава, а се подиграват на успелите.

    09:09 13.09.2025

  • 119 Историк психолог

    2 3 Отговор
    Руските терористи и убийци да не забравят Зината война 1939-1940 г.
    Когато СССР и масовият убиец Сталин, като товорищ Адолф вероломно нападат една независима държава, Финландия. И за какво? За територии, за земя. Та СССР има огромна територия, цели области незаселени, икономически изостанали с население без лични документи, като крепостни. Причината е една, независима Финландия се развива успешно, с по-висок вътрешен продукт, със свободни граждани-лош пример за деспотичния СССР. И какво става? Тъпите мужици с танкове затъват в окопите със сняг, фините на ски и квалифицирани снайперисти убиват офицерите от червената армия агресор СССР получава исканите територии но губи 260 000 войни, а Финландия само 48 000. Некадърността на руската армия дава повод на Хитлер да започне войната. Хитлер бил жесток агресор, а Сталин...? Никаква разлика между фашистите и комунистите от СССР. Финландия беше извън НАТО, необвързана и агресивната война на Путин в Украйна подтикна Финландия влезе в НАТО. Путин не искаше НАТО до руските граници и сам с тъпотата си подтикна Финландив
    Путин, Медведев, Лавров, НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЗИМНАТА ВОЙНА

    Коментиран от #124

    09:10 13.09.2025

  • 120 Хасан Хамбург

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Само Хамбург имаме дефицит повече от Русия...

    09:14 13.09.2025

  • 121 Компетентен

    1 1 Отговор
    Явно зеленски е мн надарен, щом свири на пиано с оная си рaбота и щом толкова много западни лидери напират да му лaпaт !!! Накрая нищо чудно микрон да извика на дуел тоя стуб.

    Коментиран от #123

    09:16 13.09.2025

  • 122 На тия руски дришъли,

    2 0 Отговор
    вече и собствените им жени не им обръщат внимание, е, освен Факти, те обичат да кликат тролчетата. Седнал някакъв анонимен крепостник да дава акъл на фините, дето , 1940 с 26к убити и 43к ранени утрепаха 130000 блатника и инвалидизираха още 190000! Толко за героичните оеки, дето имат месо, което не струва нищо там, а в нормалните, непровалени кат рушлямистан държави животът е безценен. Нефелни пияни вати...🤣🤣🤣

    09:16 13.09.2025

  • 123 Голям си експерт по ония работи,

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Компетентен":

    голубчик, браво. Значи усилено обслужваш кадировчеттаа, виж кка ги разбираш нещата! Молодец! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😆😆😆😂😂😂

    09:18 13.09.2025

  • 124 БПФ

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Историк психолог":

    Много е смешно как държавата, загубила 15% от територията си, твърди, че е "спечелила" войната. Точно така и укpoпците след 20 години ще казват, че са размазали Русия, нищо, че държавата им е останала наполовина. А лъжите как "yбиват много руснаци" вървят и сега, въпреки че са нелепи и невъзможни дори от чисто математическа гледна точка.

    09:18 13.09.2025

