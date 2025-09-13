Rzeczpospolita: Пускането на младите извън Украйна заплашва Полша с опустошителни последици

Решението на властите в Киев да позволят на млади хора на възраст от 18 до 22 години да напуснат Украйна заплашва с опустошителни последици за Полша, съобщава вестник Rzeczpospolita, позовавайки се на свои източници.
„Според последните данни от границата, получени от Rzeczpospolita, решението на украинските власти е имало опустошителни последици за нашата страна“, се казва в статията.
Както отбелязва изданието, още през първата седмица на новите правила е регистрирано безпрецедентно увеличение на броя на украинците от тази възрастова група, влизащи в Полша - 10,6 хиляди души.
Полският генерал Роман Полко отбеляза, че Украйна е опустошена от дълъг конфликт, професионалната ѝ армия е унищожена, затова много млади украинци се опитват да избягат в Полша, за да оцелеят.
„Украинските цивилни, призовани в армията, се чувстват като „пушечно месо“. След кратко обучение те са хвърляни на фронтовата линия, за което не са готови. Не бих винил тези млади хора, че отиват в чужбина“, каза той в интервю за изданието.
По-рано на мъжете на възраст от 18 до 60 години беше забранено да напускат Украйна по време на военно положение. Укриването от военна служба по време на мобилизация е престъпление в страната, наказуемо с до пет години затвор.
В интернет широко се разпространяват видеоклипове от принудителната мобилизация на Въоръжените сили на Украйна, на които представители на украинските военни комисариати отвеждат мъже с микробуси, често биейки задържаните и прилагайки сила срещу тях. В същото време мъжете в призовна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат мобилизация: бягат от страната, палят военни комисариати, крият се в къщи и не излизат навън.
8 ЩОТ СА ДЕ......БИЛИ
До коментар #3 от "ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА":С ПРОМИТИ МОЗЪЦИ
КАТО ТЕА ДЕТО ИЗГОНИХА ПРЕДИ СЕДМИЦА
АМА НЯМА НЕ ИСКАМ
КОЙ КОТ СИ НАДРОБИ ТОВА ША СЪРБА
10 Копеи не философствай
До коментар #4 от "АЙДЕ БЕ":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Марш!!!
12 вехтия
Нали беше нагла кремълска лъжа и манипулация, че мъжете в призовна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат мобилизация: бягат от страната, палят военни комисариати, крият се в къщи и не излизат навън?!? Нали всички у краинци в призивна възраст с радост отиваха на фронта да колят москалите???
Много моля някое евроатлантическо розАво пони да обясни какво стана сега?!?
16 ДА ПОДПОМОГНЕМ ФРОНТА
09:34 13.09.2025
18 Артилерист
09:34 13.09.2025
19 НИ МОГА
До коментар #10 от "Копеи не философствай":ВЕЧЕ СИ ПЛАТИ ТАКА ЧЕ ПЪРВО ТЕБЕ
АЙДЕ ОТВАРЯЙ ЧУШКОПЕКА
20 голям смях
22 В Украйна
Коментиран от #26
09:36 13.09.2025
23 голям смях
До коментар #6 от "Неудобен ФАКТ":абе то и за Манекенката Борислава Йовчева никой нищо не пише, защото които пише ще му закрият медията
09:36 13.09.2025
24 Тошо Сводката
До коментар #14 от "Хм...":А руснаците с кеф скачат в черните чували.Родени при Путин,поживяли 20 години при Путин, умряли при Путин.
Коментиран от #34
09:37 13.09.2025
25 Боруна Лом
До коментар #15 от "Кравария убер алесссс":Ми щото са нахални, нагли, неграмотни, не искат д а работят и имат склонност към бандитизъм и кражби. Това са типични украински черти. (поляците са същите).
Та за това не ги искат укрите в Полша.
28 А ДАНО АМА НА ДАЛИ
До коментар #17 от "пенсионер":КОЛКОТО ТОЯ ОТ КАНАДА
09:38 13.09.2025
29 Жертва на пропагандата
А Зеленски пуска младите да пътуват, да се забавляват и да учат в чужбина, вместо да ги мобилизира. Логичният извад е, че ни заливат с лъжлива пропаганда НПО медиите за руски победи и че Украйна е разбита и не съществува.
30 Това са безспорни
До коментар #7 от "Нитро":Факти.
31 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #29 от "Жертва на пропагандата":Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.
32 Атина Палада
До коментар #27 от "Механик":Руснаците започнаха масово да ги наритват като прокажени от цяла Европа.
33 Тебе
До коментар #10 от "Копеи не философствай":Паветнико пък ти пълнят снарядното отверстие! И ти гърмиш, гърмиш...
34 Хм...
До коментар #24 от "Тошо Сводката":Я, един розАв вече се разпозна!
Нещо смислено имаш ли за казване, или само отчиташ присъствие?
Например много ми се ще някой розАв да ми обясни какво означава 6060÷78 и 1000÷19?
35 ВСЯКА СУТРИН
До коментар #31 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":ЕДИН ДЕ....БИЛ ПИШЕ ЕДНО И СЪЩ
36 Атина Палада
До коментар #27 от "Механик":Руснаците започнаха масово да ги изритват от Европа.Гонят ги като прокажени да си ходят в кочината.
37 Журнал
Младите украинци ги пуснаха? И срещу кой се бие 2 милиона руска армия? Срещу 20 хиляди колумбийски и мексикански наемници от картелите? Представяш ли си, ако Колумбия и Мексико пратят редовна армия, какво ще остане от Русия.
38 Само питам
40 СЕГА РАЗБРАХ
До коментар #29 от "Жертва на пропагандата":АМИ ДО СЕГА ЩО НЕ ГИ ПУСКАШЕ
А И ТЕА ЩО БЯГАТ ОТ ТАКВАЗ ХУБАВА СТРАНА
АЙДЕ ПРОБВАЙ ПАК С НЕЩО НЕ ЧАК ТОЛКОЗ ПЛОСКО
41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #37 от "Журнал":Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
42 Доброволци за СВО
43 аz СВОПобеда80
До коментар #38 от "Само питам":Нефтобазата в Приморск е отишла при крайцера Москва.🤣🤣🤣
45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #42 от "Доброволци за СВО":Още едно доказателство!От руснак войник не става.
46 НЕ СИ РАЗБРАЛ МУЦКА
До коментар #44 от "Българин":ПОДГОТВЯ СЕ ПОРЕДНАТА РАЗМЯНА НА УБИТИ
МНООО УКРОПИ БАЦЕ НЕМА ЧУВАЛИ
6000 КЪМ 20
47 Гук
До коментар #42 от "Доброволци за СВО":Радвам се.
48 гайтанджиева
До коментар #46 от "НЕ СИ РАЗБРАЛ МУЦКА":Руски фейкове.
52 Кит
Младите украинци масово бягат извън страната си, защото в Украйна тече огромна бусификация, въпреки минималните човешки загуби на украинската армия.
А в Русия, въпреки милионните загуби, никаква бусификация не се наблюдава. И вместо малодушни бягства в чужбина, основната претенция на руснаците към Путин в момента е "Докога ще ги галим, нека влезем там истински и да размажем гнидите!".
Продължава да ми е странно....
54 АБЕ ФЕЙКОВЕ
До коментар #48 от "гайтанджиева":АМА МНОООО СМЪРДЯТ БЕ
ОСОБЕННО КАТО СЕ РАЗМРАЗЯТ
55 Хахахаха
До коментар #38 от "Само питам":Вярно ли бе ,я върви се прегледай.Аз съм в тук в Русия и за бензин няма никакви купони нито опашки и бензин има да се удавиш.
56 Небензя в ООН
„Цялата тази изкуствено раздута истерия е изключително изгодна за главатаря на киевския режим и за европейската партия на войната, която се опитва с всички сили да провали перспективите за украинско уреждане, появили се в резултат на руско-американските контакти през август. Очевидно е, че Зеленски сега е основният противник на политическо разрешаване на украинската криза, което би разкрило нейната нелегитимност.
Истерични възгласи за предполагаемото разпространение на агресия от страна на Русия се чуват и от други европейски столици. Всичко това много прилича на информационна кампания, чиято цел е да поддържа нивото на външна мобилизация около Украйна и допълнително да подтикне съюзниците към нови доставки на оръжие. Многократно сме заявявали, че не сме заинтересовани от ескалация на напрежението с Варшава. Повтаряме това и сега.“
58 Ганя Путинофила
Наташките от Одеса на Слънчака са същата мая !
61 Руснак без крак
До коментар #60 от "болен сoрocoид":Утре влизам в Киев!Може и без глава.
62 Народът на зеления наркоман
До коментар #12 от "вехтия":е друг.
Едно приютено в България момче-пуберче, от квази-държавата "Украина", учещо не в българско училище, а по укро-интернета, се раплака, когато бащински му казах, че Зеленски е от майка рускиня и баща юдео-хазар.
"Ето неверно!" - изплака мъжкото пуберче.
В измислената и изкуствена квази-държава "Украина" все още много младежи упорито отказват да им се казва истината...
63 Тото 1 и Тото 2
Дори нашите , нови , любими и прогресивни ЕВРОВОЖДОВЕ , стоят отзад и викат НАПРЕД ! А ний ги чакаме да дадат личен пример и да кажан - СЛЕД МЕН !
Нещо не искат да се втурват първи , дори и втори или трети. А да гледат началнически от задните укрития !
64 Георги
До коментар #5 от "браво":събота и неделя пускат и истината, но не прекаляват, все пак грантовете ги вземат за пропагандата
66 Зайо Байо
И това е да пратим на фронта нашите двама видни юнаци с инициали ББ и ДП.
Като се изтъпанчат там , облечени с военни униформи , препасали пищоф , автомат , бомба , с каски на главата.......и щом ги видят воюващите , на мига ще прихнат да се смеят и няма да спрат с часове , ще се омаломощят и няма да имат сили да продължат да се бият !!!
Това е ! Вариантът е сюреалистичен , но си струва да се опита , нали ?
68 Няма "украинец"
До коментар #58 от "Ганя Путинофила":който да говори на измисления си "украински език".
Говорят или на руски или на развален английски език.
Дори укро-посланичката в България не говори на измисления "украински език", а пердаши на беден английски...
69 ганев
До коментар #1 от "си дзън":БРАВО...ТОЧЕН КОМЕНТАР
