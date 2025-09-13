Новини
Rzeczpospolita: Пускането на младите извън Украйна заплашва Полша с опустошителни последици
  Тема: Украйна

Rzeczpospolita: Пускането на младите извън Украйна заплашва Полша с опустошителни последици

13 Септември, 2025 09:11

Само за седмица границата са преминали 10 600 души на възраст от 18 до 22 години

Rzeczpospolita: Пускането на младите извън Украйна заплашва Полша с опустошителни последици - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението на властите в Киев да позволят на млади хора на възраст от 18 до 22 години да напуснат Украйна заплашва с опустошителни последици за Полша, съобщава вестник Rzeczpospolita, позовавайки се на свои източници.

„Според последните данни от границата, получени от Rzeczpospolita, решението на украинските власти е имало опустошителни последици за нашата страна“, се казва в статията.

Както отбелязва изданието, още през първата седмица на новите правила е регистрирано безпрецедентно увеличение на броя на украинците от тази възрастова група, влизащи в Полша - 10,6 хиляди души.

Полският генерал Роман Полко отбеляза, че Украйна е опустошена от дълъг конфликт, професионалната ѝ армия е унищожена, затова много млади украинци се опитват да избягат в Полша, за да оцелеят.

„Украинските цивилни, призовани в армията, се чувстват като „пушечно месо“. След кратко обучение те са хвърляни на фронтовата линия, за което не са готови. Не бих винил тези млади хора, че отиват в чужбина“, каза той в интервю за изданието.

По-рано на мъжете на възраст от 18 до 60 години беше забранено да напускат Украйна по време на военно положение. Укриването от военна служба по време на мобилизация е престъпление в страната, наказуемо с до пет години затвор.

В интернет широко се разпространяват видеоклипове от принудителната мобилизация на Въоръжените сили на Украйна, на които представители на украинските военни комисариати отвеждат мъже с микробуси, често биейки задържаните и прилагайки сила срещу тях. В същото време мъжете в призовна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат мобилизация: бягат от страната, палят военни комисариати, крият се в къщи и не излизат навън.


  • 1 си дзън

    44 5 Отговор
    Всички тези не трябва да са на социал от ЕС. Млади са - да бачкат или - на фронта

    Коментиран от #69

    09:23 13.09.2025

  • 2 ООрана държава

    42 4 Отговор
    Тия ще излезнат по големи мрънкалници и от желенски, все жертви го играят

    09:25 13.09.2025

  • 3 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА

    52 3 Отговор
    Е НАЛИ ГИ ХАРЕСВАТЕ , ЩО НЕ ГИ ИСКАТЕ.............ЛИЦЕ МЕРИИИИ

    Коментиран от #8

    09:26 13.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 браво

    43 4 Отговор
    незнам от каде сте я копирали тази статия но рядко се случва във вашия сайт да казвате истината! статията си казва точно и ясно какво е положението в украйна

    Коментиран от #64

    09:29 13.09.2025

  • 6 Неудобен ФАКТ

    47 4 Отговор
    Израел уби 600 000 невинни палестинци, за 1 година нападна Сирия, Йемен, Тунис, Катар, Палестина, флотилията на Грета и "демократичния" западен терористичен режим не гъкна.

    Коментиран от #23

    09:29 13.09.2025

  • 7 Нитро

    4 50 Отговор
    Младите украинци напускат по свое желание.Младите руснаци -в окопите ги избиват като кучета.

    Коментиран от #13, #30

    09:30 13.09.2025

  • 8 ЩОТ СА ДЕ......БИЛИ

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА":

    С ПРОМИТИ МОЗЪЦИ
    КАТО ТЕА ДЕТО ИЗГОНИХА ПРЕДИ СЕДМИЦА
    АМА НЯМА НЕ ИСКАМ
    КОЙ КОТ СИ НАДРОБИ ТОВА ША СЪРБА

    09:31 13.09.2025

  • 9 Герп боклуци

    38 5 Отговор
    Боеспособни охайнци бягат за да не се бият за заления, а ние ще им пращаме войски да ги вардят и да си рисмуват живота ! Това е еврошизофрения

    09:31 13.09.2025

  • 10 Копеи не философствай

    5 24 Отговор

    До коментар #4 от "АЙДЕ БЕ":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Марш!!!

    Коментиран от #19, #33

    09:31 13.09.2025

  • 11 Механик

    36 5 Отговор
    Поляците много мразят укрите. Имат ги за втора ръка хора. Само чакат да се отвори възможност и ще отхапят 1/4 от укра а украинците по тия земи ще им станат роби (каквито са били дедите им).

    09:32 13.09.2025

  • 12 вехтия

    31 3 Отговор
    изби си народа,тоз зелен мръсник

    Коментиран от #62

    09:32 13.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хм...

    37 4 Отговор
    Чакай сега, нали до вчера се крещеше с пълно гърло, че видеоклиповете от принудителната мобилизация на Въоръжените сили на Украйна, на които представители на украинските военни комисариати отвеждат мъже с микробуси, често биейки задържаните и прилагайки сила срещу тях, са руски фейкове снимани в Мосфилм???
    Нали беше нагла кремълска лъжа и манипулация, че мъжете в призовна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат мобилизация: бягат от страната, палят военни комисариати, крият се в къщи и не излизат навън?!? Нали всички у краинци в призивна възраст с радост отиваха на фронта да колят москалите???
    Много моля някое евроатлантическо розАво пони да обясни какво стана сега?!?

    Коментиран от #24

    09:33 13.09.2025

  • 15 Кравария убер алесссс

    25 2 Отговор
    А защо, младите укри са катастрофа за Полша?

    Коментиран от #27

    09:33 13.09.2025

  • 16 ДА ПОДПОМОГНЕМ ФРОНТА

    21 4 Отговор
    КАТО ГЛЕДАМ И ПО СОФИЙСКИТЕ УЛИЦИ КОЛКО БОЕСПОСОБНИ УКРИ СИ ДЖИТКАТ ЩО НЕ ДОЙДАТ ТЦКАШНИЦИТЕ ДА СИ ГИ ПРИБЕРАТ ЧЕ НА ПРЕДНАТА ЛИНИЯ НЕМА КОЙ ДА ПАЗИ НАРКОИНТЕРЕСА

    Коментиран от #65

    09:34 13.09.2025

  • 17 пенсионер

    15 1 Отговор
    Хората си изнасят генофонда в чужбина, за да го запазят - някой ден може и да си го приберат.

    Коментиран от #28

    09:34 13.09.2025

  • 18 Артилерист

    8 17 Отговор
    Поляците много мразят руснаците имат ги за хора трета ръка.Нещо като полухора.

    09:34 13.09.2025

  • 19 НИ МОГА

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Копеи не философствай":

    ВЕЧЕ СИ ПЛАТИ ТАКА ЧЕ ПЪРВО ТЕБЕ
    АЙДЕ ОТВАРЯЙ ЧУШКОПЕКА

    09:34 13.09.2025

  • 20 голям смях

    8 0 Отговор
    тия ли като ги сложат във танка и заваряваха люка?

    09:35 13.09.2025

  • 21 гдфгфдг

    26 0 Отговор
    човечеството се разпада първо тотално облъчване с реклами,специално подбрани и натрапчиви новини по големите телевизии,банковото робство!Зад всичко това стои кръвожадния капитализъм!

    09:35 13.09.2025

  • 22 В Украйна

    4 16 Отговор
    По закон могат да бъдат мобилизирани сомо мъже навършили 25 години. Под тази възраст са доброволци. А тези момчета в тази възраст могат да ходят къдет си искат,какъв е проблема

    Коментиран от #26

    09:36 13.09.2025

  • 23 голям смях

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "Неудобен ФАКТ":

    абе то и за Манекенката Борислава Йовчева никой нищо не пише, защото които пише ще му закрият медията

    09:36 13.09.2025

  • 24 Тошо Сводката

    4 19 Отговор

    До коментар #14 от "Хм...":

    А руснаците с кеф скачат в черните чували.Родени при Путин,поживяли 20 години при Путин, умряли при Путин.

    Коментиран от #34

    09:37 13.09.2025

  • 25 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    ДА ДОЙДАТ УКРИТЕ ПО НАШЕТО ЧЕРНОМОРИЕ ДА СИ ВЗЕМАТ ТЕХНИТЕ МУТРИ И ЩЕ ПРЕПЪЛНЯТ БОЕКОМОКЕКТА СИ!

    09:37 13.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Механик

    21 4 Отговор

    До коментар #15 от "Кравария убер алесссс":

    Ми щото са нахални, нагли, неграмотни, не искат д а работят и имат склонност към бандитизъм и кражби. Това са типични украински черти. (поляците са същите).
    Та за това не ги искат укрите в Полша.

    Коментиран от #32, #36

    09:38 13.09.2025

  • 28 А ДАНО АМА НА ДАЛИ

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "пенсионер":

    КОЛКОТО ТОЯ ОТ КАНАДА

    09:38 13.09.2025

  • 29 Жертва на пропагандата

    7 18 Отговор
    Защо Украйна пуска младите? Нали имаше огромни загуби? Недостиг на войници? Ловяха ги по улиците. Нали това ни пропагадират всеки ден?

    А Зеленски пуска младите да пътуват, да се забавляват и да учат в чужбина, вместо да ги мобилизира. Логичният извад е, че ни заливат с лъжлива пропаганда НПО медиите за руски победи и че Украйна е разбита и не съществува.

    Коментиран от #31, #40

    09:38 13.09.2025

  • 30 Това са безспорни

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Нитро":

    Факти.

    09:38 13.09.2025

  • 31 Всяка сутрин милиарди хора по света

    4 16 Отговор

    До коментар #29 от "Жертва на пропагандата":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #35, #39

    09:39 13.09.2025

  • 32 Атина Палада

    0 5 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Руснаците започнаха масово да ги наритват като прокажени от цяла Европа.

    09:41 13.09.2025

  • 33 Тебе

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Копеи не философствай":

    Паветнико пък ти пълнят снарядното отверстие! И ти гърмиш, гърмиш...

    09:41 13.09.2025

  • 34 Хм...

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тошо Сводката":

    Я, един розАв вече се разпозна!
    Нещо смислено имаш ли за казване, или само отчиташ присъствие?
    Например много ми се ще някой розАв да ми обясни какво означава 6060÷78 и 1000÷19?

    09:42 13.09.2025

  • 35 ВСЯКА СУТРИН

    11 0 Отговор

    До коментар #31 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    ЕДИН ДЕ....БИЛ ПИШЕ ЕДНО И СЪЩ

    09:42 13.09.2025

  • 36 Атина Палада

    4 14 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Руснаците започнаха масово да ги изритват от Европа.Гонят ги като прокажени да си ходят в кочината.

    09:43 13.09.2025

  • 37 Журнал

    4 13 Отговор
    Освен гръмкото заглавие от един псевдо НПО журналист от статията ни научих нищо, какво е опустошителного. 10 хиляди младежи посетили Полша? Това е опустошително? Украинската армия е разбита, а руската две години се бие за Часов яр, 51ва руска армия е почти обкражена край Покровск.

    Младите украинци ги пуснаха? И срещу кой се бие 2 милиона руска армия? Срещу 20 хиляди колумбийски и мексикански наемници от картелите? Представяш ли си, ако Колумбия и Мексико пратят редовна армия, какво ще остане от Русия.

    Коментиран от #41, #67

    09:44 13.09.2025

  • 38 Само питам

    2 7 Отговор
    Що в Русия бензинът е с купони?

    Коментиран от #43, #55

    09:45 13.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 СЕГА РАЗБРАХ

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "Жертва на пропагандата":

    АМИ ДО СЕГА ЩО НЕ ГИ ПУСКАШЕ
    А И ТЕА ЩО БЯГАТ ОТ ТАКВАЗ ХУБАВА СТРАНА
    АЙДЕ ПРОБВАЙ ПАК С НЕЩО НЕ ЧАК ТОЛКОЗ ПЛОСКО

    09:46 13.09.2025

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 10 Отговор

    До коментар #37 от "Журнал":

    Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    09:46 13.09.2025

  • 42 Доброволци за СВО

    3 8 Отговор
    Вчера руски доброволци дариха на руската армия четири ТИРа с черни чували.

    Коментиран от #44, #45, #47

    09:46 13.09.2025

  • 43 аz СВОПобеда80

    2 9 Отговор

    До коментар #38 от "Само питам":

    Нефтобазата в Приморск е отишла при крайцера Москва.🤣🤣🤣

    09:47 13.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 9 Отговор

    До коментар #42 от "Доброволци за СВО":

    Още едно доказателство!От руснак войник не става.

    09:52 13.09.2025

  • 46 НЕ СИ РАЗБРАЛ МУЦКА

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    ПОДГОТВЯ СЕ ПОРЕДНАТА РАЗМЯНА НА УБИТИ
    МНООО УКРОПИ БАЦЕ НЕМА ЧУВАЛИ
    6000 КЪМ 20

    Коментиран от #48

    09:52 13.09.2025

  • 47 Гук

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Доброволци за СВО":

    Радвам се.

    09:53 13.09.2025

  • 48 гайтанджиева

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "НЕ СИ РАЗБРАЛ МУЦКА":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #54

    09:53 13.09.2025

  • 49 604

    0 0 Отговор
    Да идват при нас...бъ тия поляци..пуснъхъ мутрите..младите им дертъ...

    09:55 13.09.2025

  • 50 604

    2 0 Отговор
    Анъ плътенуту жендър мноу квичи тукъ...михлемец...за душътъ ми...

    09:57 13.09.2025

  • 51 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Изпразват украйна за да освободят жизнено пространство за евреите! Те знаят,че с тия температури в бъдеще няма как да се живее в Израел и са си я заплюли! Масово изкупуват имоти в Одеса и Уман! ✡🕍💎🇮🇱🕎🕎🔯

    10:00 13.09.2025

  • 52 Кит

    6 1 Отговор
    Малко ми е странно - според демократичните медии ВСУ направо размазват руската армия / тук постоянно се напомня това, че няколко милиона руски войници вече са при Кобзон/ а гледайте сега тука какви новини...
    Младите украинци масово бягат извън страната си, защото в Украйна тече огромна бусификация, въпреки минималните човешки загуби на украинската армия.
    А в Русия, въпреки милионните загуби, никаква бусификация не се наблюдава. И вместо малодушни бягства в чужбина, основната претенция на руснаците към Путин в момента е "Докога ще ги галим, нека влезем там истински и да размажем гнидите!".
    Продължава да ми е странно....

    10:03 13.09.2025

  • 53 Софиянец

    3 0 Отговор
    В студентски град има само руска реч вече

    10:03 13.09.2025

  • 54 АБЕ ФЕЙКОВЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "гайтанджиева":

    АМА МНОООО СМЪРДЯТ БЕ
    ОСОБЕННО КАТО СЕ РАЗМРАЗЯТ

    10:11 13.09.2025

  • 55 Хахахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "Само питам":

    Вярно ли бе ,я върви се прегледай.Аз съм в тук в Русия и за бензин няма никакви купони нито опашки и бензин има да се удавиш.

    10:14 13.09.2025

  • 56 Небензя в ООН

    7 2 Отговор
    Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя:

    „Цялата тази изкуствено раздута истерия е изключително изгодна за главатаря на киевския режим и за европейската партия на войната, която се опитва с всички сили да провали перспективите за украинско уреждане, появили се в резултат на руско-американските контакти през август. Очевидно е, че Зеленски сега е основният противник на политическо разрешаване на украинската криза, което би разкрило нейната нелегитимност.

    Истерични възгласи за предполагаемото разпространение на агресия от страна на Русия се чуват и от други европейски столици. Всичко това много прилича на информационна кампания, чиято цел е да поддържа нивото на външна мобилизация около Украйна и допълнително да подтикне съюзниците към нови доставки на оръжие. Многократно сме заявявали, че не сме заинтересовани от ескалация на напрежението с Варшава. Повтаряме това и сега.“

    10:14 13.09.2025

  • 57 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    Дори нискоинтелигентните хо хо ли не искат да се бият за наркохунтата и измислената им държава. Само урсулестите и макарона се напъват ама не смеят лично да участват, предпочитат хо хо ли да гинат за техните интереси

    10:17 13.09.2025

  • 58 Ганя Путинофила

    2 2 Отговор
    Тези са руснаци с руско самосъзнание , но имат украински паспорти!
    Наташките от Одеса на Слънчака са същата мая !

    Коментиран от #68

    10:27 13.09.2025

  • 59 Лодка

    2 0 Отговор
    По- скоро Германия. Поляците избраха златна среда след комунизма и едва ли ще го допуснат. Евала за което.

    10:29 13.09.2025

  • 60 болен сoрocoид

    1 2 Отговор
    Ама на нас ни казаха че ВСУ няма никакви загуби, а само малко загубили се войници по пътя към мацква, кога превземаха столицата на злото, щото е по-така дълго разтоянието.

    Коментиран от #61

    10:38 13.09.2025

  • 61 Руснак без крак

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "болен сoрocoид":

    Утре влизам в Киев!Може и без глава.

    10:39 13.09.2025

  • 62 Народът на зеления наркоман

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "вехтия":

    е друг.

    Едно приютено в България момче-пуберче, от квази-държавата "Украина", учещо не в българско училище, а по укро-интернета, се раплака, когато бащински му казах, че Зеленски е от майка рускиня и баща юдео-хазар.

    "Ето неверно!" - изплака мъжкото пуберче.

    В измислената и изкуствена квази-държава "Украина" все още много младежи упорито отказват да им се казва истината...

    10:50 13.09.2025

  • 63 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор
    На никой не му се умира ! Още повече млад.
    Дори нашите , нови , любими и прогресивни ЕВРОВОЖДОВЕ , стоят отзад и викат НАПРЕД ! А ний ги чакаме да дадат личен пример и да кажан - СЛЕД МЕН !
    Нещо не искат да се втурват първи , дори и втори или трети. А да гледат началнически от задните укрития !

    10:54 13.09.2025

  • 64 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "браво":

    събота и неделя пускат и истината, но не прекаляват, все пак грантовете ги вземат за пропагандата

    10:55 13.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Не спирам да твърдя , че има 1 начин войната да спре !
    И това е да пратим на фронта нашите двама видни юнаци с инициали ББ и ДП.
    Като се изтъпанчат там , облечени с военни униформи , препасали пищоф , автомат , бомба , с каски на главата.......и щом ги видят воюващите , на мига ще прихнат да се смеят и няма да спрат с часове , ще се омаломощят и няма да имат сили да продължат да се бият !!!
    Това е ! Вариантът е сюреалистичен , но си струва да се опита , нали ?

    11:00 13.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Няма "украинец"

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ганя Путинофила":

    който да говори на измисления си "украински език".

    Говорят или на руски или на развален английски език.

    Дори укро-посланичката в България не говори на измисления "украински език", а пердаши на беден английски...

    11:07 13.09.2025

  • 69 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    БРАВО...ТОЧЕН КОМЕНТАР

    11:10 13.09.2025

