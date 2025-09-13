Решението на властите в Киев да позволят на млади хора на възраст от 18 до 22 години да напуснат Украйна заплашва с опустошителни последици за Полша, съобщава вестник Rzeczpospolita, позовавайки се на свои източници.

„Според последните данни от границата, получени от Rzeczpospolita, решението на украинските власти е имало опустошителни последици за нашата страна“, се казва в статията.

Още новини от Украйна

Както отбелязва изданието, още през първата седмица на новите правила е регистрирано безпрецедентно увеличение на броя на украинците от тази възрастова група, влизащи в Полша - 10,6 хиляди души.

Полският генерал Роман Полко отбеляза, че Украйна е опустошена от дълъг конфликт, професионалната ѝ армия е унищожена, затова много млади украинци се опитват да избягат в Полша, за да оцелеят.

„Украинските цивилни, призовани в армията, се чувстват като „пушечно месо“. След кратко обучение те са хвърляни на фронтовата линия, за което не са готови. Не бих винил тези млади хора, че отиват в чужбина“, каза той в интервю за изданието.

По-рано на мъжете на възраст от 18 до 60 години беше забранено да напускат Украйна по време на военно положение. Укриването от военна служба по време на мобилизация е престъпление в страната, наказуемо с до пет години затвор.

В интернет широко се разпространяват видеоклипове от принудителната мобилизация на Въоръжените сили на Украйна, на които представители на украинските военни комисариати отвеждат мъже с микробуси, често биейки задържаните и прилагайки сила срещу тях. В същото време мъжете в призовна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат мобилизация: бягат от страната, палят военни комисариати, крият се в къщи и не излизат навън.