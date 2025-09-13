Новини
Свят »
Германия »
Много германци взимат пари назаем, за да покрият разходите си

Много германци взимат пари назаем, за да покрият разходите си

13 Септември, 2025 12:05 949 59

  • германци-
  • разходи-
  • германия-
  • пари-
  • заем

Повечето са се обърнали към членове на семейството си, а някои са взели заем от банки

Много германци взимат пари назаем, за да покрият разходите си - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много германци взимат пари назаем, за да покрият всекидневните си разходи, сочи проучване, изготвено по искане на британската банка "Барклис", предаде ДПА, съобщи БТА.

Повече от половината от пълнолетните на възраст под 50 години са взимали пари назаем през последните две години. Повечето са се обърнали към членове на семейството си (44%), а някои са взели заем от банки (40%).

Освен за разходи, свързани с автомобили (27%), участвалите в проучването са казали, че са взели пари назаем и за всекидневни нужди като храна (26,6%) и общо потребление, като тук попадат и разходите за дрехи (21,4%). Около 18% са взели пари назаем, "за да се поглезят".

По-младите пълнолетни по-често взимат пари назаем. Над 60% от анкетираните от 18 до 29 години са казали, че са взели заеми, като над една трета от тях са уточнили, че парите са били за базисни разходи. В групата от 30 до 39, 31,6% от анкетираните са казали, че основната причина да взимат заеми е да покрият всекидневните си разходи.

Близо половината от взелите заеми са взели по-малко от хиляда евро. Една четвърт от анкетираните казват, че са заели суми от над хиляда евро до 5000 евро. Като цяло, почти всеки трети (31,9%) очаква, че ще му се наложи да заеме пари през следващите две години. В проучването са взели участие над 10 хиляди пълнолетни из цяла Германия. То е било извършено през юли и август.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    29 7 Отговор
    България ще плати дълговете на еврозоната.Ние сме богати.

    Коментиран от #11, #12, #34, #48

    12:07 13.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пешо

    18 1 Отговор
    за нас може да няма важното за зеления пор да има

    12:09 13.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мърсулина

    19 2 Отговор
    Да им събираме капачки.

    Коментиран от #9

    12:10 13.09.2025

  • 6 Е НЯМАТ ЛИ СИ

    19 2 Отговор
    Кредисимо??

    12:10 13.09.2025

  • 7 хъхъ

    20 2 Отговор
    Четвъртият им райх скоро ще рухне. Загубиха и третата световна.

    12:12 13.09.2025

  • 8 КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВЛИЗАМЕ

    15 2 Отговор
    У КЛУБА НА БОГАТИТЕ, толкова повече се притеснявам от това което виждам.

    Коментиран от #19

    12:13 13.09.2025

  • 9 Хубу

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мърсулина":

    ама твоето изобретение е така направено, че трябва да ги късам от шишето. Докато хората измислят космически иновация, ти вещицата измисли тази глюпава иновация. Умница урсулска.

    12:13 13.09.2025

  • 10 Ами

    14 1 Отговор
    Санкциите работят

    12:13 13.09.2025

  • 11 Европеец

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Абе купихме фабрика на 9 септември, ама това е от умните и продадени бг политици.... Хайде тука има много хора, които теглят заеми, за да живеят..... Социализма беше вторият златен век на България, пък ако и бай Тошо каза, че е било недоносче,Поживяхме добре, сега ми е жал за децата, които останаха в бг територията да се мъчат, да вземат кредити за да оцеляват ...

    12:14 13.09.2025

  • 12 интересно КАК

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Най бедната държава с какво разполага, че да плаща сметките на богатия ? Най бедната държава взе кредит и плати ефките,на всеки три месеца тегли милиарди кредит. И как държава, която самата живее на кредит, ще плаща кредитите на друга?.... Да си представим,едно семейство което живее на кредит,би платил не своите, с на комшията кредитите. Аман от руски подлоги, които винаги са били за това българите да са роби.

    Коментиран от #18, #21, #44

    12:16 13.09.2025

  • 13 Германия

    7 0 Отговор
    Така стана, защтото храним марзеливити араби който се появиха при Меркел.
    Wir schaffen das .....тогава тя Така каза...

    12:18 13.09.2025

  • 14 Анонимен

    14 0 Отговор
    Това е резултатът от политиката на властимащите,като работещият германец е ощетен.Той работи,като на гъба му са се качили нагло всички паразити на страната.Те са ни стари познайници(хора с бронзов тен,събрани от цял свят в страната след майчиният призив на канцлерката).Нагло и безапелационно източват ресурсите на страната,като не ги интересуват от славното и минало.Банда терористи взривиха Северен поток.Така страната е зависима от по-скъпи суровини,които се доставят на 2-3пъти по-високи цени.

    12:19 13.09.2025

  • 15 Даа!

    12 0 Отговор
    Ами да заемат,и още по лошо ще става.Нали писториусчо е недоволен,че ще отпуснат още ,едва девет милиарда евро, на 🤡 та е поставил искане да се увеличат на 19 милиарда евро .Дойчо сам се простреля,отначало с меркелица в ръцете,а сега със мерцове,кайки,акушерки, директно и в двата крака.От мощният електрически експрес,който дърпаше напред цяла Европа,вървят към сдухана парна машина, движеща се по теснолинейка.Германският народ все още не се усеща,че го тласкат към повторение на историята от периода1933- 1941.Франсето , тотално върви към усилваща се стагнация и рецесия..А ние- с нашенската си ди вотия,продължаваме да вземаме най недалновидните и вредни решения,с последващи огромни негативи за народа,в продължение на десетилетия.Но както каза един бивш прокурор: Ами вие си ги избирате!"

    12:21 13.09.2025

  • 16 Гошо

    6 1 Отговор
    Е ми ще взимат ,те банките са за това ,заеми да дават

    12:21 13.09.2025

  • 17 гост- историята се повтаря

    14 0 Отговор
    Германиците вземат заеми за да покрият ежедневните си разходи. Кредитния рейтинг на Франция е понижен. Дългът на Италия е 170 % от БВП. Урсула ще тегли заеми да въоръжава европа. А нашите властници - хубостници на вкарват в бездънната яма наречена еврозона!

    12:22 13.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Копеи не философствай!

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВЛИЗАМЕ":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащането е сравнително добро за копейка.Умствен капацитет не се изисква!

    12:24 13.09.2025

  • 20 123456

    7 0 Отговор
    Браво ! Браво ! Живот на кредит - всичко и сега ! Живейте сега , че зимата няма да е много за живеене ! Па може да ви дойде и акъла !

    12:24 13.09.2025

  • 21 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "интересно КАК":

    Точно така .Държавите от ЕС взимат кредит за да плащат социалните ,заплатите в Украйна,както плащат с кредити и за оръжията за Украйна...Така е спуснато от БрУсел ..От БрУсел му викат "помагане"!

    Коментиран от #24

    12:24 13.09.2025

  • 22 Мишел

    6 3 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш,отпери му един ,все ще се намери защо !

    12:25 13.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ще плащаш!

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    И хоро ще играеш.И работа си намери!

    Коментиран от #30, #31, #32

    12:26 13.09.2025

  • 25 УЖС!!!

    5 2 Отговор
    дай да жалим германците, че им е много зле!!! Чета, че сме купили фабрика на девети септември и други глупости! Виж руснаци, китайци, северни корейци, индийци, бразилци…те заеми не теглят всички бежанци и мигранти към тези държави тичкат, че там животът е по хубав от песен…Както казваше Богев…”Нашата бедна журналистика” си има девиз, който май е нито час без полуистина, нито ден без цитат на фейк!

    12:26 13.09.2025

  • 26 Силиций

    3 3 Отговор
    Да не се появи новият Фюрер ,който да обедини обеднелият германски народ по пътя му към Хилядолетният Райх? Че като гледам как част от германските политици се превръщат в Негови пророци и разчистват пътя му даже без да го съзнават.После да няма какво станА?Руската мечка успешно я събудиха,сега ако запалят и пещите на германската военна машина , и успешно ще върнат Европа 90 години назад

    12:27 13.09.2025

  • 27 хахаха

    6 0 Отговор
    Беден. ....Нека сравним беден в България и беден в Германия.... Бедния в България е изоставен в буквалния смисъл,без пари, без здравеопазване,без шанс за съществуване. Даже е длъжен, да си плаща здравните осигуровки, въпреки че не разполага и със стотинка... Сега беден в Германия. Държавата му плаща квартирата, парното,карта за транспорт, здравните вноски,ток,вода. ...Плаща му курсове за професии. На всеки две седмици му дава възможност да взема безплатни хранителни продукти,да си пълни чантите от складове за помощ на такива хора...и още,и още....и отделно всеки месец превежда в банковата му сметка над 550 евро джобни пари,от които човека си спестява и отива два пъти в годината на почивка в чужбина.... Сега,някой вижда ли разлика от беден в България и беден в Германия. И кой е беден? Има държави по света в които няма как да има бедни, една от тях е Германия. Няма как да си беден там където зад гърба ти е Държавата.

    Коментиран от #47

    12:27 13.09.2025

  • 28 Фактура

    4 5 Отговор
    Един милион рускини работят в немските бардаци от 35 години насам.

    12:27 13.09.2025

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 6 Отговор
    Как пък един боклуК не замина за руският рай?

    Коментиран от #36

    12:29 13.09.2025

  • 30 Мърсулина

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ще плащаш!":

    А за теб ни работа, ни пенсия.
    Вкарват се нови правила за ЕС, ако не си ги чел,
    скоро ще ги разбереш. Затягаме ти въжето край вратлето.

    12:30 13.09.2025

  • 31 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ще плащаш!":

    Безспорно си прав..Щом от Брусел е спуснато,се изпълнява..Това е диктатурата ..Но аз отговорих на 12 коментар,който отрича да е така ..Как с кредити ще плащаш на някого нещо ми говори горе коментиращият от 12 коментар ..Ами ей така,както ти свирят от БрУсел..

    Коментиран от #40

    12:30 13.09.2025

  • 32 Копейките по цял ден пишат тук

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ще плащаш!":

    После показват какво са писали и им плащат по 30 лева.

    12:30 13.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Явно лечението в Психото ти е повлияло благотворно макар и донякъде,щото си влязъл със Самоличност "Наполеон",а вече си само "Росен Желязков".Впечатляващо е как все пак такива като тебе обърнахте Палачинката и ако досега негодувахте че сме били най-бедните в ЕС,вече признавате че сме Богата държава,призната междувременно са член на Клуба на богатите!Колкото до това че сме щели да платим Дълговете на Еврозоната- нормално е ако бяхте на Власт да раздавате пари като Лордове на всеки който ви поиска със Щедра ръка докато опразните Хазната,но разгеле НИКОГА няма да ви позволим да се докопате до нея,защото неслучайно е казано "Пази боже сляпо да прогледа".За сметка на това пък ДЕБИЛСТВОТО никой не може да ви го отнеме,така че бъдете спокойни в това отношение.

    Коментиран от #43

    12:30 13.09.2025

  • 35 Факти

    3 6 Отговор
    Много руснаци умират на фронта, а почти всички руснаци имат роднини, близки, приятели или поне познати, загинали във войната. Руските мъже пък живеят средно 4 години след пенсиониране. Проблемите на германците са НИЩО в сравнение с проблемите на руснаците.

    12:31 13.09.2025

  • 36 Борис

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Копейките че са глупави е факт.Но чак толкова не са.

    12:31 13.09.2025

  • 37 Бедняшката русофилска иzzмет

    3 6 Отговор
    Забрала грижа за Германия.

    12:32 13.09.2025

  • 38 Мулу

    1 4 Отговор
    спокойно. банските са добре

    12:32 13.09.2025

  • 39 си дзън

    3 5 Отговор
    Дали рускините в немските бардаци пускат на вересия (заем един вид)?

    12:33 13.09.2025

  • 40 Тихо пръдльо!

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    ШЕ ПЛАЩАШ.И РАБОТА ЩЕ ЗАПОЧНЕШ!

    12:33 13.09.2025

  • 41 Умнокрасив

    6 2 Отговор
    Още няколко пакета санкции, някой трилион оръжие, една пландеммия, малко изкуствен интелект и нулирането е готово

    12:37 13.09.2025

  • 42 Всичко е относително

    2 2 Отговор
    Размер на кредитите на домакинствата спрямо БЕП в Германия: около 50% (около средното за ЕС). В Китай: малко над 60%.

    Какво искат да ни кажат Факти?

    12:39 13.09.2025

  • 43 оня с х.я

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    Ломски ,колко да повтарям че си дебеуоглав мокър влах и мисленето не е силната страна в рода ви .Наблягай на еденьето и .раньето ,там ти е силата .А оня моя е просто класи над вас !

    Коментиран от #53

    12:41 13.09.2025

  • 44 Даа!

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "интересно КАК":

    Плоски размисли и елементарно тълкуване правите.Как ще плащаме: Ами лесно,ще плаща/ пренасочва паричните потоци във вид на кредитиране( пример Гърция) ЕЦБ.България няма думата,защото БНБ се превръща в обикновен филиал на ЕЦБ- централата- майка.ЕЦБ кредитира,но плаща цялата еврозона, включително и ние.И примерно,ако нашето правителство реши да повиши МРЗ и пенсиите с 20%, за да догони срения доход в еврозоната,ЕЦБ просто казва-Не! Не можете! Защото общността/ еврозоната има да погасява огромни кредити.Ето така , индиректно ще плащаме всички, включително и ти.Един много елементарен пример: В момента ти и семейство ти,имата някакъв общ доход,който никой не може да пипне.Вие,заедно решавате кое,къде и как да харчите.Но в определен момент,някой ви набутва,вашите доходи/ семеен бюджет,да се управляват от председателя на домсъвета и касиера на домсъвета.Ето това е еврозоната.

    Коментиран от #50, #52

    12:43 13.09.2025

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор
    Как пък нито един козяшки вувузел не замина да защитава Осрайна !Оня Светльо Ултраса не го броя ,че отече още попътьом .Предварително ви благодаря за +овете 👌.

    12:44 13.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 да бе, да

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "хахаха":

    Размечтал си се нещо. От доста време Германия не е социалната държава, която беше, иначе всички бедни от България да се изнесли в Германия. Но в случая не става въпрос да сравняваме България с Германия, а да помислим що за клуб на богатите е този, в който влизаме само след 3 месеца. Франция е във фалит, Германия е в рецесия, Италия също е с огромен външен дълг. Три от държавите, чиито икономики крепят еврото, потъват с всеки изминал ден и не могат да обслужват кредитите си, а народите им обедняват. България все още спазва дългова и бюджетна дисциплина заради Валутния борд. Какво ще стане когато внесем голямата част от резерва си в ЕЦБ никой не казва, но ние се досещаме. България ще почне ударно да трупа дългове, тя дори вече започна, като парите от тях ще бъдат откраднати по стар български обичай. Погребваме държавата си и единственото спасенеие е смяна на правителството, отказ да се присъединим към еврозоната и запазване на Валутния борд. Нашият резерв си остава у дома и се провежда разумна бюджетна политика - намаляване броя на държавните служители, корекция на заплатите на депутати, конституционни съдии, магистрати, шефове на регулатори и др. - който не му харесва, да напуска и да си търси друга работа. Имаме точно три месеца да спасим България.

    Коментиран от #59

    12:48 13.09.2025

  • 48 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Бих се гордял ако България има възможност да изкара и плати 20-на трилиона Евро .
    Тогава ще сме на стотици години по напред в развитието си от целия Свят.

    12:49 13.09.2025

  • 49 Бг полицай

    1 0 Отговор
    Вземам над 7000лв ,догодина се пенсионирам,ще взема 40 заплати накуп,ще продължа и да работа като охрана,в Бг живота е прекрасен!

    12:50 13.09.2025

  • 50 Силиций

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Даа!":

    Твърдението, че ако България влезе в еврозоната, българските депутати няма да могат да гласуват бюджет, който преди това не е одобрен от Европейската централна банка, е НЕВЯРНО. Икономиката и паричната политика на България отдавна са тясно свързани с еврозоната. Тази връзка съществува от въвеждането на валутния борд през 1998 г. и се укрепва с участието на България във Валутния механизъм II и Банковия съюз от 2020 г., когато страната ни влиза в предверието на еврозоната. Чрез приемането на еврото България ще получи право на глас в управляващите органи на Европейската централна банка и ще участва в определянето на паричната политика за всички страни-членки на еврозоната. България, както и всички държави-членки на ЕС, запазва суверенитет над решенията за бюджетната си политика.

    Коментиран от #55

    12:50 13.09.2025

  • 51 Оооо, още

    1 0 Отговор
    Какво ги чака - свят ще им се извие от евро-атлантизъм!

    12:52 13.09.2025

  • 52 Вие сте жертва на пропаганда!

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Даа!":

    Очевадно е, че не разбирате от материята, а сте копирали някакъв текст, публикуван от ветеринар или "създател на цифрово съдържание - неудачник"

    12:54 13.09.2025

  • 53 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "оня с х.я":

    Аман от ХРОНИЧНИ ДОСАДНИЦИ които непрекъснато и упорито ми се лепят като Дъвка на Обувката.Ма зАпрете се бе?!

    12:55 13.09.2025

  • 54 Бай Ганьо

    3 1 Отговор
    За нашите копейки ,както винаги остава бибека

    12:55 13.09.2025

  • 55 Силиций

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Силиций":

    А за некъдърноста на нашенци да правят държавен бюджет не ни е виновна Европата....

    12:55 13.09.2025

  • 56 Един

    2 1 Отговор
    Добре дошли в клуба на богатите! Тук е така!

    12:56 13.09.2025

  • 57 Азззззззз

    1 1 Отговор
    Чакайте бре, Германия не беше ли в клуба на богатите?! Нека костинбродския и тиквун ни обяснат що стАна...

    12:56 13.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "да бе, да":

    Говорих с много хървати. Въпроса ми беше как са в еврозоната,а отговорът....заплатите се увеличиха драстично,а цените на стоките бяха почти непроменени. Гърция отдавна е в еврозоната,а както знаем гъркини не сме видели в България да гледат възрастни хора,а обратното,българки в Гърция, които буквално слугуват на гърци ги има от десетилетия. Не ми се прави на умна,фактите говорят къде е добре и къде е зле.

    13:02 13.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания