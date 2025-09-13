Много германци взимат пари назаем, за да покрият разходите си

Много германци взимат пари назаем, за да покрият всекидневните си разходи, сочи проучване, изготвено по искане на британската банка "Барклис", предаде ДПА, съобщи БТА.

Повече от половината от пълнолетните на възраст под 50 години са взимали пари назаем през последните две години. Повечето са се обърнали към членове на семейството си (44%), а някои са взели заем от банки (40%).

Освен за разходи, свързани с автомобили (27%), участвалите в проучването са казали, че са взели пари назаем и за всекидневни нужди като храна (26,6%) и общо потребление, като тук попадат и разходите за дрехи (21,4%). Около 18% са взели пари назаем, "за да се поглезят".

По-младите пълнолетни по-често взимат пари назаем. Над 60% от анкетираните от 18 до 29 години са казали, че са взели заеми, като над една трета от тях са уточнили, че парите са били за базисни разходи. В групата от 30 до 39, 31,6% от анкетираните са казали, че основната причина да взимат заеми е да покрият всекидневните си разходи.

Близо половината от взелите заеми са взели по-малко от хиляда евро. Една четвърт от анкетираните казват, че са заели суми от над хиляда евро до 5000 евро. Като цяло, почти всеки трети (31,9%) очаква, че ще му се наложи да заеме пари през следващите две години. В проучването са взели участие над 10 хиляди пълнолетни из цяла Германия. То е било извършено през юли и август.