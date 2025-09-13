Много германци взимат пари назаем, за да покрият разходите си

Много германци взимат пари назаем, за да покрият всекидневните си разходи, сочи проучване, изготвено по искане на британската банка "Барклис", предаде ДПА, съобщи БТА.
Повече от половината от пълнолетните на възраст под 50 години са взимали пари назаем през последните две години. Повечето са се обърнали към членове на семейството си (44%), а някои са взели заем от банки (40%).
Освен за разходи, свързани с автомобили (27%), участвалите в проучването са казали, че са взели пари назаем и за всекидневни нужди като храна (26,6%) и общо потребление, като тук попадат и разходите за дрехи (21,4%). Около 18% са взели пари назаем, "за да се поглезят".
По-младите пълнолетни по-често взимат пари назаем. Над 60% от анкетираните от 18 до 29 години са казали, че са взели заеми, като над една трета от тях са уточнили, че парите са били за базисни разходи. В групата от 30 до 39, 31,6% от анкетираните са казали, че основната причина да взимат заеми е да покрият всекидневните си разходи.
Близо половината от взелите заеми са взели по-малко от хиляда евро. Една четвърт от анкетираните казват, че са заели суми от над хиляда евро до 5000 евро. Като цяло, почти всеки трети (31,9%) очаква, че ще му се наложи да заеме пари през следващите две години. В проучването са взели участие над 10 хиляди пълнолетни из цяла Германия. То е било извършено през юли и август.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
Коментиран от #11, #12, #34, #48
12:07 13.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пешо
12:09 13.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мърсулина
Коментиран от #9
12:10 13.09.2025
6 Е НЯМАТ ЛИ СИ
12:10 13.09.2025
7 хъхъ
12:12 13.09.2025
8 КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВЛИЗАМЕ
Коментиран от #19
12:13 13.09.2025
9 Хубу
До коментар #5 от "Мърсулина":ама твоето изобретение е така направено, че трябва да ги късам от шишето. Докато хората измислят космически иновация, ти вещицата измисли тази глюпава иновация. Умница урсулска.
12:13 13.09.2025
10 Ами
12:13 13.09.2025
11 Европеец
До коментар #1 от "Росен Желязков":Абе купихме фабрика на 9 септември, ама това е от умните и продадени бг политици.... Хайде тука има много хора, които теглят заеми, за да живеят..... Социализма беше вторият златен век на България, пък ако и бай Тошо каза, че е било недоносче,Поживяхме добре, сега ми е жал за децата, които останаха в бг територията да се мъчат, да вземат кредити за да оцеляват ...
12:14 13.09.2025
12 интересно КАК
До коментар #1 от "Росен Желязков":Най бедната държава с какво разполага, че да плаща сметките на богатия ? Най бедната държава взе кредит и плати ефките,на всеки три месеца тегли милиарди кредит. И как държава, която самата живее на кредит, ще плаща кредитите на друга?.... Да си представим,едно семейство което живее на кредит,би платил не своите, с на комшията кредитите. Аман от руски подлоги, които винаги са били за това българите да са роби.
Коментиран от #18, #21, #44
12:16 13.09.2025
13 Германия
Wir schaffen das .....тогава тя Така каза...
12:18 13.09.2025
14 Анонимен
12:19 13.09.2025
15 Даа!
12:21 13.09.2025
16 Гошо
12:21 13.09.2025
17 гост- историята се повтаря
12:22 13.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Копеи не философствай!
До коментар #8 от "КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВЛИЗАМЕ":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащането е сравнително добро за копейка.Умствен капацитет не се изисква!
12:24 13.09.2025
20 123456
12:24 13.09.2025
21 Атина Палада
До коментар #12 от "интересно КАК":Точно така .Държавите от ЕС взимат кредит за да плащат социалните ,заплатите в Украйна,както плащат с кредити и за оръжията за Украйна...Така е спуснато от БрУсел ..От БрУсел му викат "помагане"!
Коментиран от #24
12:24 13.09.2025
22 Мишел
12:25 13.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ще плащаш!
До коментар #21 от "Атина Палада":И хоро ще играеш.И работа си намери!
Коментиран от #30, #31, #32
12:26 13.09.2025
25 УЖС!!!
12:26 13.09.2025
26 Силиций
12:27 13.09.2025
27 хахаха
Коментиран от #47
12:27 13.09.2025
28 Фактура
12:27 13.09.2025
29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #36
12:29 13.09.2025
30 Мърсулина
До коментар #24 от "Ще плащаш!":А за теб ни работа, ни пенсия.
Вкарват се нови правила за ЕС, ако не си ги чел,
скоро ще ги разбереш. Затягаме ти въжето край вратлето.
12:30 13.09.2025
31 Атина Палада
До коментар #24 от "Ще плащаш!":Безспорно си прав..Щом от Брусел е спуснато,се изпълнява..Това е диктатурата ..Но аз отговорих на 12 коментар,който отрича да е така ..Как с кредити ще плащаш на някого нещо ми говори горе коментиращият от 12 коментар ..Ами ей така,както ти свирят от БрУсел..
Коментиран от #40
12:30 13.09.2025
32 Копейките по цял ден пишат тук
До коментар #24 от "Ще плащаш!":После показват какво са писали и им плащат по 30 лева.
12:30 13.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 оня с коня
До коментар #1 от "Росен Желязков":Явно лечението в Психото ти е повлияло благотворно макар и донякъде,щото си влязъл със Самоличност "Наполеон",а вече си само "Росен Желязков".Впечатляващо е как все пак такива като тебе обърнахте Палачинката и ако досега негодувахте че сме били най-бедните в ЕС,вече признавате че сме Богата държава,призната междувременно са член на Клуба на богатите!Колкото до това че сме щели да платим Дълговете на Еврозоната- нормално е ако бяхте на Власт да раздавате пари като Лордове на всеки който ви поиска със Щедра ръка докато опразните Хазната,но разгеле НИКОГА няма да ви позволим да се докопате до нея,защото неслучайно е казано "Пази боже сляпо да прогледа".За сметка на това пък ДЕБИЛСТВОТО никой не може да ви го отнеме,така че бъдете спокойни в това отношение.
Коментиран от #43
12:30 13.09.2025
35 Факти
12:31 13.09.2025
36 Борис
До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Копейките че са глупави е факт.Но чак толкова не са.
12:31 13.09.2025
37 Бедняшката русофилска иzzмет
12:32 13.09.2025
38 Мулу
12:32 13.09.2025
39 си дзън
12:33 13.09.2025
40 Тихо пръдльо!
До коментар #31 от "Атина Палада":ШЕ ПЛАЩАШ.И РАБОТА ЩЕ ЗАПОЧНЕШ!
12:33 13.09.2025
41 Умнокрасив
12:37 13.09.2025
42 Всичко е относително
Какво искат да ни кажат Факти?
12:39 13.09.2025
43 оня с х.я
До коментар #34 от "оня с коня":Ломски ,колко да повтарям че си дебеуоглав мокър влах и мисленето не е силната страна в рода ви .Наблягай на еденьето и .раньето ,там ти е силата .А оня моя е просто класи над вас !
Коментиран от #53
12:41 13.09.2025
44 Даа!
До коментар #12 от "интересно КАК":Плоски размисли и елементарно тълкуване правите.Как ще плащаме: Ами лесно,ще плаща/ пренасочва паричните потоци във вид на кредитиране( пример Гърция) ЕЦБ.България няма думата,защото БНБ се превръща в обикновен филиал на ЕЦБ- централата- майка.ЕЦБ кредитира,но плаща цялата еврозона, включително и ние.И примерно,ако нашето правителство реши да повиши МРЗ и пенсиите с 20%, за да догони срения доход в еврозоната,ЕЦБ просто казва-Не! Не можете! Защото общността/ еврозоната има да погасява огромни кредити.Ето така , индиректно ще плащаме всички, включително и ти.Един много елементарен пример: В момента ти и семейство ти,имата някакъв общ доход,който никой не може да пипне.Вие,заедно решавате кое,къде и как да харчите.Но в определен момент,някой ви набутва,вашите доходи/ семеен бюджет,да се управляват от председателя на домсъвета и касиера на домсъвета.Ето това е еврозоната.
Коментиран от #50, #52
12:43 13.09.2025
45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
12:44 13.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 да бе, да
До коментар #27 от "хахаха":Размечтал си се нещо. От доста време Германия не е социалната държава, която беше, иначе всички бедни от България да се изнесли в Германия. Но в случая не става въпрос да сравняваме България с Германия, а да помислим що за клуб на богатите е този, в който влизаме само след 3 месеца. Франция е във фалит, Германия е в рецесия, Италия също е с огромен външен дълг. Три от държавите, чиито икономики крепят еврото, потъват с всеки изминал ден и не могат да обслужват кредитите си, а народите им обедняват. България все още спазва дългова и бюджетна дисциплина заради Валутния борд. Какво ще стане когато внесем голямата част от резерва си в ЕЦБ никой не казва, но ние се досещаме. България ще почне ударно да трупа дългове, тя дори вече започна, като парите от тях ще бъдат откраднати по стар български обичай. Погребваме държавата си и единственото спасенеие е смяна на правителството, отказ да се присъединим към еврозоната и запазване на Валутния борд. Нашият резерв си остава у дома и се провежда разумна бюджетна политика - намаляване броя на държавните служители, корекция на заплатите на депутати, конституционни съдии, магистрати, шефове на регулатори и др. - който не му харесва, да напуска и да си търси друга работа. Имаме точно три месеца да спасим България.
Коментиран от #59
12:48 13.09.2025
48 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #1 от "Росен Желязков":Бих се гордял ако България има възможност да изкара и плати 20-на трилиона Евро .
Тогава ще сме на стотици години по напред в развитието си от целия Свят.
12:49 13.09.2025
49 Бг полицай
12:50 13.09.2025
50 Силиций
До коментар #44 от "Даа!":Твърдението, че ако България влезе в еврозоната, българските депутати няма да могат да гласуват бюджет, който преди това не е одобрен от Европейската централна банка, е НЕВЯРНО. Икономиката и паричната политика на България отдавна са тясно свързани с еврозоната. Тази връзка съществува от въвеждането на валутния борд през 1998 г. и се укрепва с участието на България във Валутния механизъм II и Банковия съюз от 2020 г., когато страната ни влиза в предверието на еврозоната. Чрез приемането на еврото България ще получи право на глас в управляващите органи на Европейската централна банка и ще участва в определянето на паричната политика за всички страни-членки на еврозоната. България, както и всички държави-членки на ЕС, запазва суверенитет над решенията за бюджетната си политика.
Коментиран от #55
12:50 13.09.2025
51 Оооо, още
12:52 13.09.2025
52 Вие сте жертва на пропаганда!
До коментар #44 от "Даа!":Очевадно е, че не разбирате от материята, а сте копирали някакъв текст, публикуван от ветеринар или "създател на цифрово съдържание - неудачник"
12:54 13.09.2025
53 оня с коня
До коментар #43 от "оня с х.я":Аман от ХРОНИЧНИ ДОСАДНИЦИ които непрекъснато и упорито ми се лепят като Дъвка на Обувката.Ма зАпрете се бе?!
12:55 13.09.2025
54 Бай Ганьо
12:55 13.09.2025
55 Силиций
До коментар #50 от "Силиций":А за некъдърноста на нашенци да правят държавен бюджет не ни е виновна Европата....
12:55 13.09.2025
56 Един
12:56 13.09.2025
57 Азззззззз
12:56 13.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 гост
До коментар #47 от "да бе, да":Говорих с много хървати. Въпроса ми беше как са в еврозоната,а отговорът....заплатите се увеличиха драстично,а цените на стоките бяха почти непроменени. Гърция отдавна е в еврозоната,а както знаем гъркини не сме видели в България да гледат възрастни хора,а обратното,българки в Гърция, които буквално слугуват на гърци ги има от десетилетия. Не ми се прави на умна,фактите говорят къде е добре и къде е зле.
13:02 13.09.2025