Къде предпочитат да емигрират германците и защо

Швейцария и Австрия остават най-популярните дестинации за германските емигранти - съгласно официалните статистически данни. През 2024 година в Швейцария са живели почти 323 600 души с германско гражданство, което е с 2,4 процента повече, отколкото година по-рано. За последните десет години броят на германците в Швейцария се е увеличил с 10,7 процента.
На второ място е Австрия, където живеят над 232 700 германски граждани. Увеличението за година е с 3,4 процента, а за десет е направо рекордно - с 41,2 на сто. Както отбелязват експертите, и в двата случая решаваща роля са изиграли териториалната близост и липсата на езикова бариера.
Испания засилва позициите си
На трето място сред най-популярните дестинации за емиграция на германците е Испания. В началото на 2024 година там са живели около 128 000 германски граждани.
Следват Франция (с 91 100 живеещи там германски граждани), Нидерландия (85 100) и Белгия (почти 41 000). В Италия живеят около 25 000 граждани на Германия.
Защо заминават германците
Според допитванията над половината граждани на Германия могат да си представят да заживеят в емиграция. В отговор на въпрос на социологическия институт YouGov дали са готови да напуснат страната при пълна независимост в професионален, личен и финансов план, 31 процента казват "определено да", а други 27 на сто - "вероятно". Само 15 процента заявяват, че не биха заминали "при никакви обстоятелства".
Причините за потенциалното заминаване са различни: миграцията, икономическата рецесия, увеличението на популярността на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", както и страхът от руско нападение и съмненията в готовността на САЩ да останат "щит на Европа". Колкото и да е парадоксално, особено голям е делът на склонните да заминат сред поддръжниците на "Алтернатива за Германия".
Склонността към миграция е висока в световен мащаб
Както сочат проучванията на портала за търсене на работа Stepstone, почти всеки четвърти човек в трудоспособна възраст в света обмисля работа в чужбина. Този показател е още по-висок сред младите хората между 20 и 30 години - всеки трети е готов да замине.
Сред трудовите мигранти с особена популярност се ползват англоезичните страни - на първо място Австралия, а след нея САЩ и Канада. Великобритания се класира четвърта, следвана от първата неанглоезична страна - Германия. Това е влошаване на позициите на Федералната република - през 2018 година тя е била на второ място след САЩ.
Анкетираните обясняват желанието си да заживеят в Германия с привлекателните предложения за работа (74 процента), с високото качество на живота (61 на сто), сигурността и стабилността (49 процента) и изгодното съотношение между заплата и разходи за живот (48 на сто).
Автор: Марина Константинова
1 Пуслер срам и позор тече по потурите
Коментиран от #13
08:52 24.09.2025
2 Факти
Коментиран от #4, #5, #7
08:54 24.09.2025
3 затова ги разделиха до 89 г
09:00 24.09.2025
4 Сноудън
До коментар #2 от "Факти":Аз къде мислиш емигрирах от "свободата" на западния тоталитарен режим?
Коментиран от #14
09:02 24.09.2025
5 Сталин
До коментар #2 от "Факти":Там не пускат фашисти
09:03 24.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 456
До коментар #2 от "Факти":Дали емигрират там и колко са ,това никой няма да ти каже. Виж в нета. Статията е непълна, както за местата ,така и за причините
09:05 24.09.2025
8 Tётя Mитpoфановна
Даже 80-те% де би ли ...т.е. путинофили в България не искат?
09:05 24.09.2025
9 провинциалист
09:09 24.09.2025
10 Се ла ви
Коментиран от #11
09:13 24.09.2025
11 456
До коментар #10 от "Се ла ви":Не е съвсем така. Не мога, а и не искам да говоря.
09:16 24.09.2025
12 Артилерист
Коментиран от #15
09:17 24.09.2025
13 Това е безспорен
До коментар #1 от "Пуслер срам и позор тече по потурите":Факт.
09:18 24.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 456
До коментар #12 от "Артилерист":Опашка пред посолство можеш да видиш само пред българското. Ела в Берлин да ти покажа. Пред никое посолство няма опашка ,дори ако не видиш знамето на съответната държава и не прочетеш табелите, няма да разбереш че е посолство. Но на България си личи отдалеч. Опашки.
09:55 24.09.2025
16 Механик
Ми според нашите евро-балалайки е Германия е рай и всеки си мечтае да живее там.... Що така???
09:58 24.09.2025