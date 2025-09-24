Новини
Свят »
Германия »
Къде предпочитат да емигрират германците и защо

Къде предпочитат да емигрират германците и защо

24 Септември, 2025 08:51 1 414 16

  • германци-
  • емигранти-
  • германия-
  • австрия

Швейцария и Австрия привличат германците с културната си близост, но и Испания набира популярност

Къде предпочитат да емигрират германците и защо - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Швейцария и Австрия остават най-популярните дестинации за германските емигранти - съгласно официалните статистически данни. През 2024 година в Швейцария са живели почти 323 600 души с германско гражданство, което е с 2,4 процента повече, отколкото година по-рано. За последните десет години броят на германците в Швейцария се е увеличил с 10,7 процента.

На второ място е Австрия, където живеят над 232 700 германски граждани. Увеличението за година е с 3,4 процента, а за десет е направо рекордно - с 41,2 на сто. Както отбелязват експертите, и в двата случая решаваща роля са изиграли териториалната близост и липсата на езикова бариера.

Испания засилва позициите си

На трето място сред най-популярните дестинации за емиграция на германците е Испания. В началото на 2024 година там са живели около 128 000 германски граждани.

Следват Франция (с 91 100 живеещи там германски граждани), Нидерландия (85 100) и Белгия (почти 41 000). В Италия живеят около 25 000 граждани на Германия.

Защо заминават германците

Според допитванията над половината граждани на Германия могат да си представят да заживеят в емиграция. В отговор на въпрос на социологическия институт YouGov дали са готови да напуснат страната при пълна независимост в професионален, личен и финансов план, 31 процента казват "определено да", а други 27 на сто - "вероятно". Само 15 процента заявяват, че не биха заминали "при никакви обстоятелства".

Причините за потенциалното заминаване са различни: миграцията, икономическата рецесия, увеличението на популярността на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", както и страхът от руско нападение и съмненията в готовността на САЩ да останат "щит на Европа". Колкото и да е парадоксално, особено голям е делът на склонните да заминат сред поддръжниците на "Алтернатива за Германия".

Склонността към миграция е висока в световен мащаб

Както сочат проучванията на портала за търсене на работа Stepstone, почти всеки четвърти човек в трудоспособна възраст в света обмисля работа в чужбина. Този показател е още по-висок сред младите хората между 20 и 30 години - всеки трети е готов да замине.

Сред трудовите мигранти с особена популярност се ползват англоезичните страни - на първо място Австралия, а след нея САЩ и Канада. Великобритания се класира четвърта, следвана от първата неанглоезична страна - Германия. Това е влошаване на позициите на Федералната република - през 2018 година тя е била на второ място след САЩ.

Анкетираните обясняват желанието си да заживеят в Германия с привлекателните предложения за работа (74 процента), с високото качество на живота (61 на сто), сигурността и стабилността (49 процента) и изгодното съотношение между заплата и разходи за живот (48 на сто).

Автор: Марина Константинова


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуслер срам и позор тече по потурите

    8 14 Отговор
    Израел унищожи за 2 дни цялото руско ПВО на Иран и Америка влезе свободно да бомбардира Иран. От тогава ниският милиционер е по-нисък от тревата в мазата си. Трепери, защото знае какво става за 2 дни със западна техника, и какво не става с руски "оръжия" за 4+ г.

    Коментиран от #13

    08:52 24.09.2025

  • 2 Факти

    7 12 Отговор
    Защо никой не емигрира в руската кочuна?

    Коментиран от #4, #5, #7

    08:54 24.09.2025

  • 3 затова ги разделиха до 89 г

    3 3 Отговор
    на две . от родствениците на фашистите в източна германия много бяха вкарвани в конц лагери . като белене . там работят . но нямат отпуска . и така си живеят . а в западна германия се образува капитализъм . поради репарациите фабриките по трудно забогатяваха . затова и работещите не получаваха заплати .

    09:00 24.09.2025

  • 4 Сноудън

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Аз къде мислиш емигрирах от "свободата" на западния тоталитарен режим?

    Коментиран от #14

    09:02 24.09.2025

  • 5 Сталин

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Там не пускат фашисти

    09:03 24.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 456

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Дали емигрират там и колко са ,това никой няма да ти каже. Виж в нета. Статията е непълна, както за местата ,така и за причините

    09:05 24.09.2025

  • 8 Tётя Mитpoфановна

    6 8 Отговор
    Защо никой не ще в руския рай ?!
    Даже 80-те% де би ли ...т.е. путинофили в България не искат?

    09:05 24.09.2025

  • 9 провинциалист

    10 1 Отговор
    Необяснима липса на наплив от желаещи да се преселят в страната с най-голям растеж на доходите, сърцето на Европа, където еврото ще доведе до невиждан просперитет...

    09:09 24.09.2025

  • 10 Се ла ви

    7 2 Отговор
    Тези цифри са нищо на фона,че немците са около 86 милиона народ.Само българите в Германия са колкото всички мигрирали немци по света.

    Коментиран от #11

    09:13 24.09.2025

  • 11 456

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Се ла ви":

    Не е съвсем така. Не мога, а и не искам да говоря.

    09:16 24.09.2025

  • 12 Артилерист

    3 7 Отговор
    Таз сутрин минах покрай руското посолство.Голяма опашка от желаещи.

    Коментиран от #15

    09:17 24.09.2025

  • 13 Това е безспорен

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пуслер срам и позор тече по потурите":

    Факт.

    09:18 24.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 456

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    Опашка пред посолство можеш да видиш само пред българското. Ела в Берлин да ти покажа. Пред никое посолство няма опашка ,дори ако не видиш знамето на съответната държава и не прочетеш табелите, няма да разбереш че е посолство. Но на България си личи отдалеч. Опашки.

    09:55 24.09.2025

  • 16 Механик

    0 1 Отговор
    А стига бе!? Как така "емигрират"?
    Ми според нашите евро-балалайки е Германия е рай и всеки си мечтае да живее там.... Що така???

    09:58 24.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания