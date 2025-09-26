Инстантните нудъли повишават риска от преждевременна смърт

Редовната консумация на японската супа рамен с инстантни нудъли повече от веднъж седмично може да увеличи риска от ранна смърт, предупреждават учени. Проучване, публикувано в списанието Journal of Nutrition, Health and Ageing, свързва традиционното ястие с по-висока смъртност при определени групи от населението.

Изследователите наблюдавали повече от 6500 души – 2361 мъже и 4385 жени – на около 40-годишна възраст от региона Ямагата в Япония. Участниците били разделени според честотата на консумация на рамен – по-рядко от веднъж месечно, един до три пъти месечно, веднъж-два пъти седмично или три и повече пъти седмично. Близо една трета от анкетираните съобщили, че ядат рамен поне веднъж седмично.

След период на проследяване от четири години и половина било установено, че 145 души са починали, като 100 от случаите са свързани с рак, а 29 – със сърдечно-съдови заболявания. Анализът показал, че хората, които редовно ядат рамен и изпиват поне половината от соления бульон, са изложени на значително по-висок риск от смърт. Особено уязвима група се оказват мъжете под 70 години, които комбинират честата консумация на рамен с употреба на алкохол – при тях рискът от смърт бил утроен в сравнение с хората, които ядат рамен по-рядко.

Учените посочват като основен фактор високото съдържание на сол в бульона. Честият прием на натрий може да доведе до повишено кръвно налягане и заболявания, свързани с прекомерната консумация на сол, включително инсулт и рак на стомаха.

Проучването отчита и редица ограничения. Данните са събрани чрез самоотчитане в хранителни дневници, което не позволява точна оценка на количествата, вида на използваните продукти и съпътстващите хранителни навици. Не са отчетени и фактори като физическа активност или съпътстващи заболявания, включително хронични бъбречни болести и рак. Затова резултатите не доказват пряка причинно-следствена връзка, а само статистическа асоциация.

Въпреки тези ограничения авторите препоръчват ограничаване на честата консумация на рамен и особено избягване на изпиването на големи количества от бульона, най-вече когато храната се комбинира с алкохол.

Излишната сол отдавна се свързва с повишен риск за здравето. Световната здравна организация изчислява, че почти всички държави в Европа, включително Обединеното кралство, консумират сол над препоръчаните нива. Високото кръвно налягане е водещ рисков фактор за смърт и инвалидизация на континента, като причинява близо една четвърт от всички смъртни случаи. Според указанията на NHS възрастните не бива да приемат повече от 6 г сол дневно, докато СЗО препоръчва ограничение до 5 г.

Предишни изследвания показват, че прекомерният прием на сол увеличава риска от инсулт с около 23% и риска от сърдечно-съдови заболявания с около 14%. Установено е също, че високите нива на натрий допринасят за втвърдяване на кръвоносните съдове и артериите.