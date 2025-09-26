Стана ясно от какво е починала родилката в Русе миналия месец

На 26 август разгневени граждани искаха да нахлуят в АГ-комплекса на УМБАЛ "Канев" в Русе заради смъртта на жената Снимка: БГНЕС

21-годишната родилка от град Две могили, Русенско, която почина преди месец в болница „Канев“ е имала следродилен сепсис, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК- синдром и полиорганна недостатъчност. Това гласят резултатите от аутопсията на трима специалисти - патоанатоми.

Русенската окръжна прокуратура е предоставила изследванията им на Агенцията по медицински надзор, като очаква нейното становище, за да реши дали ще образува досъдебно производство.