Стана ясно от какво е починала родилката в Русе миналия месец

21-годишната родилка от град Две могили, Русенско, която почина преди месец в болница „Канев“ е имала следродилен сепсис, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК- синдром и полиорганна недостатъчност. Това гласят резултатите от аутопсията на трима специалисти - патоанатоми.
Русенската окръжна прокуратура е предоставила изследванията им на Агенцията по медицински надзор, като очаква нейното становище, за да реши дали ще образува досъдебно производство.
Оценка 3.7 от 3 гласа.
1 Жорко
19:44 26.09.2025
2 Винкело
19:55 26.09.2025
3 СЕГА
19:56 26.09.2025
4 Познавач на етноса
До коментар #3 от "СЕГА":Битовите условия.
19:57 26.09.2025
5 Кажете
20:07 26.09.2025
7 редник
До коментар #3 от "СЕГА":Стрептококите са масови в родилните домове и, неясно защо, това се приема за нормално.
Преди няколко години четох, че в някои държави родилните отделения са дървени и през 2-3 години ги изгарят заедно със заразите...
20:09 26.09.2025
8 Никой
20:21 26.09.2025