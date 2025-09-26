Новини
Стана ясно от какво е починала родилката в Русе миналия месец

26 Септември, 2025 19:38 903 8

Русенската окръжна прокуратура е предоставила изследванията им на Агенцията по медицински надзор

Стана ясно от какво е починала родилката в Русе миналия месец - 1
На 26 август разгневени граждани искаха да нахлуят в АГ-комплекса на УМБАЛ &quot;Канев&quot; в Русе заради смъртта на жената Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

21-годишната родилка от град Две могили, Русенско, която почина преди месец в болница „Канев“ е имала следродилен сепсис, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК- синдром и полиорганна недостатъчност. Това гласят резултатите от аутопсията на трима специалисти - патоанатоми.

Русенската окръжна прокуратура е предоставила изследванията им на Агенцията по медицински надзор, като очаква нейното становище, за да реши дали ще образува досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жорко

    4 2 Отговор
    Е, толкова ли не можаха да я оперират,че си е отишло момичето...прави ми впечатление че държат максимално да могат да раждат нормално родилките,малко е изкривено тук обективното мислене.

    19:44 26.09.2025

  • 2 Винкело

    3 1 Отговор
    Не знам, но ми звучи като някаква зараза, пипната в болницата.

    19:55 26.09.2025

  • 3 СЕГА

    2 1 Отговор
    Каква е причината за инфекцията причинила сепсиса?

    Коментиран от #4, #6, #7

    19:56 26.09.2025

  • 4 Познавач на етноса

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "СЕГА":

    Битовите условия.

    19:57 26.09.2025

  • 5 Кажете

    3 2 Отговор
    в прав текст , че е заразена в клиниката , органите ѝ са отказали да работят и е починала в мъки ! В отчаянието си , е търсила опора и помощ от съпруга си и баща на бебчето , вече сираче , който е получавал унизителни препратки и отговори . На чии плещи ще лежат греховете ?

    20:07 26.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 редник

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "СЕГА":

    Стрептококите са масови в родилните домове и, неясно защо, това се приема за нормално.

    Преди няколко години четох, че в някои държави родилните отделения са дървени и през 2-3 години ги изгарят заедно със заразите...

    20:09 26.09.2025

  • 8 Никой

    0 1 Отговор
    Все са невинни - явно нещо е станало - но то затова е професията.

    20:21 26.09.2025