Нощните смени и безсънието повишават риска от инфаркт и диабет

Нарушаването на естествения дневно-нощен ритъм може да се окаже по-опасно за сърдечното здраве, отколкото се е смятало досега, показва ново изследване на Американската сърдечна асоциация (AHA), публикувано в списанието Circulation. Според учените, дори леки, но системни отклонения в циркадните ритми – вътрешния „биологичен часовник“ на човешкото тяло – могат да повишат риска от сърдечносъдови заболявания, метаболитни нарушения и диабет тип 2.

Изследването, обхващащо над 12 000 участници в рамките на дългосрочна програма за наблюдение, анализира връзката между моделите на сън, нощната активност и биохимичните показатели на сърдечно-съдовото здраве. Данните показват, че хората с нередовен график на сън и бодърстване – например тези, които работят на нощни смени, често пътуват през часови зони или си лягат след полунощ – имат по-високи нива на кръвно налягане, инсулинова резистентност и хронично възпаление.

„Нашият вътрешен часовник регулира почти всички физиологични процеси – от сърдечния ритъм и метаболизма до имунния отговор,“ посочват авторите на проучването. „Когато този ритъм се наруши, тялото се оказва в състояние на постоянен стрес, което с времето може да доведе до сериозни заболявания.“

Специалистите обръщат внимание и на ролята на изкуственото осветление – фактор, който често се подценява. Светлината, дори слаба, потиска секрецията на мелатонин – хормонът, който регулира съня и възстановяването. Продължителното излагане на светлина в късните часове може да промени ритъма на хормоналната активност, нивата на кръвната захар и дори кръвното налягане.

Според д-р Рейчъл Конър от Harvard Medical School, която коментира резултатите в The New York Times Health, нарушените циркадни ритми са „тих рисков фактор“, съпоставим по значимост с тютюнопушенето или заседналия начин на живот. „Проблемът е, че той се натрупва незабелязано – малко по малко, всяка вечер, когато не спим достатъчно или работим срещу естествения цикъл на организма.“

Предходни проучвания на AHA вече бяха свързали липсата на качествен сън с повишен риск от инфаркт, инсулт и затлъстяване, но настоящият анализ предоставя по-ясни доказателства за биологичните механизми, които стоят зад тези връзки.

За поддържане на здравословен циркаден ритъм експертите препоръчват лягане и събуждане по едно и също време всеки ден, ограничаване на излагането на екрани и изкуствена светлина два часа преди сън и осигуряване на поне 7–8 часа нощна почивка. Работещите на смени се съветват да компенсират липсата на сън с редовен режим и подходящо осветление в работната среда.

Изследователите подчертават, че бъдещи проучвания ще се фокусират върху индивидуалните различия в адаптацията на биологичния часовник и върху възможността за разработване на терапевтични подходи, насочени към възстановяване на циркадната хармония – нова посока в превенцията на сърдечносъдови и метаболитни заболявания.