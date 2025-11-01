Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Нощните смени и безсънието повишават риска от инфаркт и диабет

1 Ноември, 2025

Разстроеният биологичен часовник се оказва рисков фактор за сърдечното здраве

Нощните смени и безсънието повишават риска от инфаркт и диабет - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нарушаването на естествения дневно-нощен ритъм може да се окаже по-опасно за сърдечното здраве, отколкото се е смятало досега, показва ново изследване на Американската сърдечна асоциация (AHA), публикувано в списанието Circulation. Според учените, дори леки, но системни отклонения в циркадните ритми – вътрешния „биологичен часовник“ на човешкото тяло – могат да повишат риска от сърдечносъдови заболявания, метаболитни нарушения и диабет тип 2.

Изследването, обхващащо над 12 000 участници в рамките на дългосрочна програма за наблюдение, анализира връзката между моделите на сън, нощната активност и биохимичните показатели на сърдечно-съдовото здраве. Данните показват, че хората с нередовен график на сън и бодърстване – например тези, които работят на нощни смени, често пътуват през часови зони или си лягат след полунощ – имат по-високи нива на кръвно налягане, инсулинова резистентност и хронично възпаление.

„Нашият вътрешен часовник регулира почти всички физиологични процеси – от сърдечния ритъм и метаболизма до имунния отговор,“ посочват авторите на проучването. „Когато този ритъм се наруши, тялото се оказва в състояние на постоянен стрес, което с времето може да доведе до сериозни заболявания.“

Специалистите обръщат внимание и на ролята на изкуственото осветление – фактор, който често се подценява. Светлината, дори слаба, потиска секрецията на мелатонин – хормонът, който регулира съня и възстановяването. Продължителното излагане на светлина в късните часове може да промени ритъма на хормоналната активност, нивата на кръвната захар и дори кръвното налягане.

Според д-р Рейчъл Конър от Harvard Medical School, която коментира резултатите в The New York Times Health, нарушените циркадни ритми са „тих рисков фактор“, съпоставим по значимост с тютюнопушенето или заседналия начин на живот. „Проблемът е, че той се натрупва незабелязано – малко по малко, всяка вечер, когато не спим достатъчно или работим срещу естествения цикъл на организма.“

Предходни проучвания на AHA вече бяха свързали липсата на качествен сън с повишен риск от инфаркт, инсулт и затлъстяване, но настоящият анализ предоставя по-ясни доказателства за биологичните механизми, които стоят зад тези връзки.

За поддържане на здравословен циркаден ритъм експертите препоръчват лягане и събуждане по едно и също време всеки ден, ограничаване на излагането на екрани и изкуствена светлина два часа преди сън и осигуряване на поне 7–8 часа нощна почивка. Работещите на смени се съветват да компенсират липсата на сън с редовен режим и подходящо осветление в работната среда.

Изследователите подчертават, че бъдещи проучвания ще се фокусират върху индивидуалните различия в адаптацията на биологичния часовник и върху възможността за разработване на терапевтични подходи, насочени към възстановяване на циркадната хармония – нова посока в превенцията на сърдечносъдови и метаболитни заболявания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Затова

    2 0 Отговор
    нанайте !

    14:46 01.11.2025

  • 2 чичково червенотиквениче

    1 2 Отговор
    Съвети и чудо, осветление и алабала...
    Ето кое може да подобри състоянието на такива хора: 20 гр креатин на ден приеман на няколко пъти.
    Това подобрява енергийния баланс (АТФ възстановяване) на тялото включително мозъка.
    Ако не се нормализират нещата, пишете завещание.

    Коментиран от #3

    14:48 01.11.2025

  • 3 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "чичково червенотиквениче":

    Дневната доза креатин е 5 грама.

    Коментиран от #4

    14:50 01.11.2025

  • 4 чичково червенотиквениче

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    5 гр е поддържаща доза.
    Ако не спиш или не ядеш или си стресиран, 5 гр няма да ти оправят положението с АТФ.
    За зареждане при дефицит - не 10, а 20 гр на ден.

    14:55 01.11.2025

  • 5 Вервайте

    0 0 Отговор
    от сън спомен няма !

    15:13 01.11.2025