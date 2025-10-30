Мъжете са по-застрашени от сърдечен арест, естрогенът пази жените

Кардиологът Екатерина Паукова обясни кой е изложен на повишен риск от внезапен сърдечен арест.

По думите ѝ, той се причинява от животозастрашаващи нарушения на сърдечния ритъм, включително камерна тахикардия и камерно мъждене: сърцето бие с висока честота и не може да изпомпва кръв нормално.

„Мъжете са изложени на по-висок риск от сърдечен арест, отколкото жените. Един от ключовите рискови фактори е техният генетичен хормонален баланс – обикновено телата им произвеждат значително по-малко естроген, отколкото при жените. Този хормон и неговите производни от своя страна помагат за предпазване на организма от развитие на сърдечни и съдови заболявания“, добави лекарката.

Според нея рискът от внезапен сърдечен арест се увеличава и от висок холестерол, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол. Кардиологът подчерта, че тези проблеми са по-често срещани при мъжете, отколкото при жените.

При мъжете под 40 години внезапният сърдечен арест обикновено е свързан с нарушения на сърдечния ритъм, докато при по-възрастните мъже това животозастрашаващо състояние често възниква от недиагностицирана коронарна артериална болест, при която се образуват атеросклеротични плаки в кръвоносните съдове. Когато плаката се спука, тя нарушава кръвния поток, причинявайки миокарден инфаркт, който може да доведе до внезапен сърдечен арест.

За да се открият своевременно потенциални сърдечно-съдови заболявания, лекарят настоява за редовни ЕКГ, кръвни изследвания за нивата на холестерол и глюкоза, както и проверка на нивото на липопротеин (а) поне веднъж в живота. Освен това, от 18-годишна възраст кръвното налягане трябва да се измерва поне веднъж годишно. Ако показанията са над 135/85 или по-високи, трябва да се консултирате с кардиолог за по-нататъшна диагноза, отбеляза лекарят.