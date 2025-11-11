Новини
Очаква ни по-тежък грипен сезон

11 Ноември, 2025 10:52 682 12

Според инфекциониста Трифон Вълков пикът на грипните случаи ще бъде в края на януари и началото на февруари

Очаква ни по-тежък грипен сезон - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Медиците във Великобритания съобщават за мутирал щам на грипа, който може да доведе до по-тежко протичане на заболяването. Според инфекциониста доц. д-р Трифон Вълков обаче няма място за паника – става дума за естествени точкови мутации на вируса, а не за нов пандемичен вариант.

В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS доц. Вълков поясни, че не става дума за „летен вирус“, а за класически грип, който традиционно се активира през есенно-зимния сезон.

„Грипът е вирус с изключително висок мутагенен потенциал. Всяка година се наблюдават изменения, но те най-често са в рамките на т.нар. антигенен дрифт – малки, точкови мутации в неговия геном“, обясни експертът.

Той уточни, че тези мутации се натрупват средно на всеки 7–10 години и могат да предизвикат по-тежки епидемии.

Според Вълков засечените във Великобритания варианти могат да причинят по-тежко боледуване – с висока температура, отпадналост и риск от пневмония.

„Грипът е инфекция с изключително бързо развитие. Пациентът може да посочи дори часа, в който се е разболял“, каза специалистът.

Той подчерта, че грипът не засяга само дихателните пътища, а може да ангажира и други системи – сърдечно-съдова, нервна и дори централна нервна система, водейки в тежки случаи до енцефалити.

Инфекционистът беше категоричен, че превенцията е ключова: „Когато усетим първите симптоми, вече сме болни. Затова най-добрата защита е ваксинацията.“

По думите му противогрипната ваксина е препоръчителна за всички, особено за възрастни хора, малки деца и пациенти с хронични заболявания – сърдечно-съдови, белодробни или автоимунни.

„Противовирусните лекарства имат ефект само срещу доказан грипен вирус, затова тестът е задължителен преди започване на лечение“, напомни доц. Вълков.

По негови данни първите случаи у нас вероятно вече са налице, макар и единични.

„Не очаквам нещо извън обичайното за последните години. Както винаги, пикът на грипните случаи ще бъде в края на януари и началото на февруари“, уточни доц. Вълков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Проф. Хуевеева

    7 1 Отговор
    Отивам да ми натепат седем - осем....... аааааа.......бустера.......

    10:55 11.11.2025

  • 2 Трол

    4 2 Отговор
    Г-н Вълков си е пуснал брада, за да не го разпознаят антиваксърите.

    Коментиран от #3

    10:57 11.11.2025

  • 3 др Гей Билтс

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Ще ги познаете ковидарите по чепката грозде.

    10:59 11.11.2025

  • 4 изглежда гузен

    6 1 Отговор
    На днешмо време да си станал доцент по медицина, значи да си си продал душата.

    11:02 11.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор
    А само за 24 часа д-р ПутЕн излекува света от КОВИД 😗

    Коментиран от #9

    11:06 11.11.2025

  • 6 бай Даньо...

    4 0 Отговор
    Аме, ще мине и замине..., ама ако нещо се обърка в гориватаааа... ще има да стоин на стдено

    11:07 11.11.2025

  • 7 Первез

    5 0 Отговор
    Политическият сезон ще е много по-страшен от грипния, там няма ваксини. Още не са измислени.

    11:11 11.11.2025

  • 8 Механик

    7 0 Отговор
    „Когато усетим първите симптоми, вече сме болни. Затова най-добрата защита е ваксинацията.“
    Яснооо.
    Украина отива към финала си и вадим от гардероба старите скелети. Пак почваме с вакси, бустри и зелени сертификати.
    Най-интересното е, как стана така, че 22-ра, таман ни подговяха за ново боцкане, а в магазините се влизаше само със сертификат, и изведнъж ковида УМРЕ рязко??
    Според тогавашните ковид-врачки, точно бяхме почти в "червената" зона и всичко се спихна. А ковида замина да спинка кенъде.

    11:13 11.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Йййййййй

    3 1 Отговор
    Маски,маски,маски

    11:32 11.11.2025

  • 11 бачкатор

    0 0 Отговор
    Аз си ходя с температура,кашлица и хрема на работа,защото тя ми е по важна от здравето!

    11:38 11.11.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    В България пишем на български, а и това което си ПРЕписал какво общо има ❓❗

    11:45 11.11.2025