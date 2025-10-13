Кардиолог изброи своите 5 ежедневни навика за здраво сърце и стабилно кръвно налягане

Медицински познато като хипертония, състоянието значително увеличава риска от инфаркт, инсулт, бъбречна недостатъчност и дори деменция. Въпреки сериозността си, високото кръвно налягане често протича без симптоми, което води до късна диагностика, когато вече е нанесена щета. Ранното откриване обаче позволява успешно предотвратяване на тежките последици.

Според данните на британската здравна служба една четвърт от младите хора с хипертония не успяват да контролират състоянието си, в сравнение с един на всеки седем пациенти в по-напреднала възраст. Заболяването има ясно изразен генетичен компонент, но се влияе и от начина на живот и фактори на околната среда.

Проф. Виджай Кунадиан, специалист по интервенционална кардиология в Университета в Нюкасъл, подчертава: „Кръвното налягане е най-честото състояние, водещо до инфаркт, и все пак често остава недиагностицирано. Хората трябва да бъдат насърчавани да предприемат стъпки за понижаване на кръвното налягане още у дома – малките промени могат да имат сериозен ефект.“

Сред препоръките на проф. Кунадиан за понижаване на кръвното налягане са следните пет промени:

Консумация на ферментирали храни. Продукти като кимчи, кефир, кисело зеле и туршия са известни със своето положително въздействие върху чревната флора. Нови проучвания показват, че тези храни допринасят за намаляване както на систоличното (горно), така и на диастоличното (долно) кръвно налягане. Нива над 140/90 се считат за хипертонични и изискват лечение. Освен това ферментацията повишава концентрацията на полезни вещества като полифеноли и допринася за намаляване на холестерола. Увеличаване на приема на фибри. За разлика от други въглехидрати, фибрите не се абсорбират от организма и спомагат за здравето на храносмилателната система. Проф. Кунадиан посочва, че фибрите влияят положително и върху сърдечно-съдовото здраве благодарение на своите противовъзпалителни свойства и ролята им в метаболитната регулация. Изследване от 2024 г. показва, че допълнителен прием от пет грама фибри дневно води до понижение от 2.8 mmHg на систоличното и 2.1 mmHg на диастоличното налягане. Физическа активност, включително изкачване на стълби. Редовното движение укрепва сърдечния мускул и подобрява ефективността на кислородния транспорт в организма. Дори кратки натоварвания по пет минути два пъти дневно, три пъти седмично, могат да подобрят значително кардиореспираторната форма (CRF), която е ключов показател за здравето на сърдечно-съдовата система. Данните са от анализ на 11 проучвания с участието на 414 неактивни лица с различни индекси на телесна маса. Пълно отказване от тютюнопушенето. Пушенето е фактор за почти една трета от смъртните случаи, свързани със сърдечни заболявания. То предизвиква възпалителни процеси, насърчава натрупване на плака по артериите и увеличава риска от образуване на тромби, които могат да доведат до инфаркт или инсулт. Проф. Кунадиан коментира: „Пушенето е като да налееш масло в огъня – това е едно от най-вредните неща, които можеш да направиш за здравето си.“ Ограничаване на консумацията на алкохол. Проучване от 2023 г., обхванало над 20 000 души за няколко десетилетия, показва, че кръвното налягане се повишава дори при минимална ежедневна консумация на алкохол. Намаляването на алкохола може да допринесе и за контрол на теглото, което също влияе върху кръвното налягане. Според проф. Кунадиан умерената употреба е постижима за повече пациенти, а рискът се увеличава с всяка допълнителна напитка.