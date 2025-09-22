Гастроентеролог посочи 6 начина, по които чревното здраве се отразява на психиката

Връзката между червата и мозъка е доказана, като състоянието на стомашно-чревния тракт има пряко влияние върху настроението и емоциите. Д-р Субхасиш Мазумдер, старши директор по гастроентерология в болница Max Super Speciality Hospital, посочва, че храната не е само източник на енергия за тялото, а и основа за психичното здраве. Червата и мозъкът са тясно свързани чрез така наречената ос черва–мозък. Нездравословното състояние на червата може да повлияе негативно на настроението, паметта и дори на поведението.

Има няколко начина, по които чревното здраве се отразява на психическото състояние.

1. Честа смяна на настроението

Честите промени в настроението, например безпричинна тревожност, раздразнителност или чувство на отпадналост, често са признак за дисбаланс в червата. Около 90% от серотонина, хормона на щастието, се произвежда именно в червата, а нарушеното им здраве може да дестабилизира психическото равновесие.

2. Мозъчна мъгла

Затруднената концентрация и т.нар. „мозъчна мъгла“ също могат да бъдат резултат от възпалени или небалансирани черва, тъй като вредни вещества, отделяни от тях, могат да блокират яснотата на мисълта и да водят до психическа умора.

3. Проблеми със съня

Нарушенията на съня често се дължат на стомашно-чревни проблеми. Червата произвеждат невротрансмитери като мелатонин, които регулират съня. Храносмилателен дискомфорт, подуване или нередовни изхождания могат да нарушат тези хормонални процеси и да причинят безсъние или неспокоен сън.

4. Повишено чувство за тревога и притеснение

Засилена тревожност и стрес също често се свързват с проблеми в червата, които изпращат сигнали към мозъка по нервни пътища. Така например хора с раздразнено дебело черво (IBS) нерядко съобщават за по-високи нива на тревожност.

5. Изтощение

Ниска енергия и постоянна умора са възможни, ако червата не абсорбират добре хранителните вещества, нужни за нормалната мозъчна функция. Това може да се прояви като липса на мотивация и психическо изтощение.

6. Глад за нездравословна храна

Дисбалансът в чревната микрофлора често води до засилени желания за сладки и преработени храни, които допълнително вредят на червата и, по този начин, на настроението.

За поддържане на доброто чревно и психично здраве специалистите препоръчват разнообразно хранене, богато на фибри, плодове, зеленчуци и ферментирали храни, както и прием на достатъчно течности. Избягването на преработени храни, редовните физически упражнения, техники за релаксация като йога и медитация и приоритизирането на съня също имат ключова роля. При персистиращи стомашно-чревни или психични симптоми се препоръчва консултация с медицински специалист.