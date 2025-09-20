Новини
Диетолог препоръча: Яжте ферментирали храни всеки ден за здрави черва и силен имунитет

Диетолог препоръча: Яжте ферментирали храни всеки ден за здрави черва и силен имунитет

20 Септември, 2025

Традиционни храни като кисело зеле, туршии, кимчи и маринован чесън са истински съкровища за здравето

Диетолог препоръча: Яжте ферментирали храни всеки ден за здрави черва и силен имунитет - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

В последните години интересът към ферментиралите храни бележи истински ренесанс, а специалистите по хранене все по-често ги препоръчват като незаменима част от ежедневното меню. Известният диетолог Тим Спектър, цитиран от Daily Mirror, подчертава, че редовната консумация на ферментирали продукти носи изключителни ползи за организма.

Според експерта, традиционни храни като кисело зеле, туршии, кимчи и маринован чесън са истински съкровища за здравето. Те са богати на пробиотици, витамини и минерали, които не само укрепват имунната система, но и подпомагат баланса на чревната микрофлора.

„Нашите тела са се приспособили през вековете да усвояват ферментирали храни, но в съвременния свят често ги пренебрегваме. Време е да си припомним тази древна традиция“, коментира Спектър.

Освен че предпазват от инфекции и забавят процесите на стареене, ферментиралите продукти оказват положително влияние и върху психичното здраве. Диетологът е категоричен, че тези леснодостъпни и вкусни храни могат успешно да заменят редица хранителни добавки, като същевременно обогатяват трапезата с разнообразие и свежест. Затова, ако искате да се радвате на по-добро здраве, енергия и настроение, включете ферментиралите храни в ежедневното си меню.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    като имате Дьржавник с главно Д няма ко друго да имате да ядете освен мухлясьли леб и сирини

    08:11 20.09.2025

  • 2 Веднъж

    0 0 Отговор
    пред мен е самолета седеше скъпо облечен известен Ганьо , който вероятно вечерта беше ял кимчи и захърка , махмурлия , веднага ! После се разнесоха такива задушливи газове от него , не е за разправяне ! Помолих да се преместя , а имаше и възможност , но миризмите му се носеха навсякъде .

    08:20 20.09.2025

  • 3 Механик

    1 0 Отговор
    Но става въпрос за ферментирали храни в които има живи бактерии, а не за храни които след ферментация са били пастьоризрани. Ето това сте забравили напишете.
    Става въпрос, че в ЕС е ЗАБРАНЕНО да се продават храни в които има живи микро организми. Дори киселото мляко ви пастьоризираха. За това и трае по 2-3 седмици, а ако не сте го отваряли може да изкара и 2-3 месеца, без да се промени.

    08:34 20.09.2025

  • 4 Мурджо

    0 1 Отговор
    Хубаво се надумкайте с кисело зеле,
    маринован чесън и по- често се возете в метрото, та всички да разберат какво чудесно стомашно- чревно здраве имате.

    08:38 20.09.2025