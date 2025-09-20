Диетолог препоръча: Яжте ферментирали храни всеки ден за здрави черва и силен имунитет

В последните години интересът към ферментиралите храни бележи истински ренесанс, а специалистите по хранене все по-често ги препоръчват като незаменима част от ежедневното меню. Известният диетолог Тим Спектър, цитиран от Daily Mirror, подчертава, че редовната консумация на ферментирали продукти носи изключителни ползи за организма.

Според експерта, традиционни храни като кисело зеле, туршии, кимчи и маринован чесън са истински съкровища за здравето. Те са богати на пробиотици, витамини и минерали, които не само укрепват имунната система, но и подпомагат баланса на чревната микрофлора.

„Нашите тела са се приспособили през вековете да усвояват ферментирали храни, но в съвременния свят често ги пренебрегваме. Време е да си припомним тази древна традиция“, коментира Спектър.

Освен че предпазват от инфекции и забавят процесите на стареене, ферментиралите продукти оказват положително влияние и върху психичното здраве. Диетологът е категоричен, че тези леснодостъпни и вкусни храни могат успешно да заменят редица хранителни добавки, като същевременно обогатяват трапезата с разнообразие и свежест. Затова, ако искате да се радвате на по-добро здраве, енергия и настроение, включете ферментиралите храни в ежедневното си меню.