Нов кръвен тест има потенциала да открива над 50 вида рак в ранен стадий

Нов кръвен тест, способен да идентифицира над 50 различни вида рак чрез анализ на ДНК фрагменти в кръвта, отчита обещаващи резултати в едно от най-мащабните клинични изпитвания до момента. Данните, представени на Конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) в Берлин, показват, че тестът Galleri, разработен от биотехнологичната компания Grail, може значително да подобри ранната диагностика на онкологични заболявания – включително на тумори, за които понастоящем няма наличен скрининг.

Тестът се основава на технология за таргетирано метилиране на ДНК, при която се откриват специфични епигенетични промени, характерни за туморни клетки. Системата използва секвениране от следващо поколение (NGS) и машинно обучение, за да анализира циркулиращи в кръвта ДНК фрагменти, известни като cfDNA, и да определи дали те имат онкологичен произход. Освен наличието на рак, Galleri може да посочи в кой орган или тъкан най-вероятно се намира туморът и в какъв стадий е заболяването.

В изследването, наречено Pathfinder 2, са участвали 35 900 души на възраст над 50 години, които нямат симптоми на рак. В рамките на година тестът е идентифицирал приблизително 40% от случаите на онкологично заболяване, диагностицирани по-късно сред участниците. От общо 329 души с потвърден рак, 133 са били открити именно чрез Galleri, а 67 — чрез стандартни диагностични методи, съобщава изданието Medscape.

Данните сочат, че тестът е успял да засече над една трета от всички тумори, като 75% от тях са видове, които обичайно не се откриват при рутинен скрининг. Според учените комбинирането на Galleri с вече съществуващи скринингови програми за рак на гърдата, дебелото черво, белия дроб, простатата и маточната шийка е довело до седемкратно увеличение на общия процент на откриване.

Особено важно е, че тестът показва чувствителност към тумори, протичащи безсимптомно, като рак на яйчниците, панкреаса или бъбреците. В над половината от случаите откритите заболявания са били в ранен стадий (I или II), а в 92% от тях тестът е успял да определи и произхода на тумора.

Макар резултатите да са окуражаващи, експертите подчертават, че тестът все още не е предназначен за масова употреба. „Galleri представлява значителна стъпка напред в т.нар. мултиракови скринингови тестове, но предстои да бъдат натрупани повече данни за неговата точност и приложимост в различни популации“, заяви проф. Никлас Кьолер от Виенския университет по медицина пред BBC Health.

В момента Galleri се изпитва и във Великобритания в рамките на най-голямото клинично проучване от този тип, включващо 140 000 пациенти от системата на Националната здравна служба (NHS). Проектът, ръководен съвместно с Cancer Research UK, има за цел да оцени реалната ефективност на теста в ранното откриване и проследяване на различни форми на рак. Първите резултати се очакват през 2026 г.

Ракът остава водеща причина за смъртност в световен мащаб – според Световната здравна организация (СЗО) през 2022 г. от онкологични заболявания са починали над 10 милиона души. Повече от 40% от тези случаи биха могли да бъдат предотвратени или успешно лекувани при по-ранна диагностика.

Ако бъде одобрен за клинична употреба, тестът Galleri може да се превърне в нова ера на профилактичната онкология, като даде възможност за откриване на множество видове рак чрез един единствен кръвен анализ.