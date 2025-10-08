Откриха изненадващ страничен ефект на Ozempic и неговите аналози

Бързо нарастващата употреба на препарати агонисти на GLP-1 рецептора, използвани за диабет и загуба на тегло, може да изкриви резултатите от онкологичните PET/CT сканирания. Това беше съобщено от учени от Alliance Medical Ltd. на годишния конгрес на Европейската асоциация по ядрена медицина (EANM 2025).

GLP-1 агонистите (семаглутид и лираглутид) влияят на метаболизма на глюкозата и симпатиковата нервна система, което води до атипично разпределение на радиомаркерите. Изследователите отбелязват повишено натрупване на лекарства в мускулите, сърцето и кафявата мастна тъкан – ефект, който може да бъде сбъркан с тумор или възпаление.

Авторите подчертават, че липсата на национални и международни насоки за интерпретиране на такива изображения може да доведе до погрешна диагноза, ненужни изследвания и стрес за пациентите. Вместо да прекратят терапията, те призовават рентгенолозите да вземат предвид историята на употребата на GLP-1 лекарства, когато анализират резултатите от PET/CT.

В края на септември изследователите установиха, че употребата на Ozempic и други лекарства от клас GLP-1 увеличава риска от косопад.