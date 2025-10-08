Новини
Откриха изненадващ страничен ефект на Ozempic и неговите аналози

8 Октомври, 2025 20:42 1 842 4

Употребата на Ozempic и други лекарства от клас GLP-1 увеличава риска от косопад

Откриха изненадващ страничен ефект на Ozempic и неговите аналози - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бързо нарастващата употреба на препарати агонисти на GLP-1 рецептора, използвани за диабет и загуба на тегло, може да изкриви резултатите от онкологичните PET/CT сканирания. Това беше съобщено от учени от Alliance Medical Ltd. на годишния конгрес на Европейската асоциация по ядрена медицина (EANM 2025).

GLP-1 агонистите (семаглутид и лираглутид) влияят на метаболизма на глюкозата и симпатиковата нервна система, което води до атипично разпределение на радиомаркерите. Изследователите отбелязват повишено натрупване на лекарства в мускулите, сърцето и кафявата мастна тъкан – ефект, който може да бъде сбъркан с тумор или възпаление.

Авторите подчертават, че липсата на национални и международни насоки за интерпретиране на такива изображения може да доведе до погрешна диагноза, ненужни изследвания и стрес за пациентите. Вместо да прекратят терапията, те призовават рентгенолозите да вземат предвид историята на употребата на GLP-1 лекарства, когато анализират резултатите от PET/CT.

В края на септември изследователите установиха, че употребата на Ozempic и други лекарства от клас GLP-1 увеличава риска от косопад.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    6 2 Отговор
    Лекарство за загуба на тегло имало страничен ефект загуба на коса...

    АБЕ, диваци, косата НЕ ТЕЖИ ЛИ, ВЕ??

    Иначе сериозно- пълно е с нови "ефикасни" буквално ОТРОВИ в аптеките. ФАКТ!

    20:57 08.10.2025

  • 2 По добре

    3 1 Отговор
    Слаб и плешив, отколкото дебел и плешив😁.

    Коментиран от #3

    21:13 08.10.2025

  • 3 Щото?

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "По добре":

    Аз обичам пищни форми.

    21:15 08.10.2025

  • 4 По - добре

    3 0 Отговор
    без лекарства Слаб и с Красива Коса по главата, отколкото с лекарства Слаб или Дебел, но винаги Плешив!

    21:27 08.10.2025