Самотните хора са по-застрашени от рак

Ново мащабно изследване поставя акцент върху ролята на социалните фактори за риска от онкологични заболявания, като откроява семейното положение като потенциален индикатор за здравословно състояние. Анализ на учени от University of Miami, публикуван в Cancer Research Communications, показва, че хората, които никога не са били в брак, са изложени на значително по-висок риск от развитие на рак в сравнение с женените или тези, които са били женени.

Проучването обхваща над 100 милиона души в САЩ и повече от 4 милиона диагностицирани случая на рак за периода 2015–2022 г. Данните сочат, че при неженените мъже рискът от онкологично заболяване е с около 68% по-висок, докато при жените достига до 85%. Тенденцията е особено изразена при хора над 55-годишна възраст, което според изследователите подсказва натрупващ ефект на социалните и поведенческите фактори във времето.

„Тези резултати показват, че социални характеристики като семейното положение могат да служат като важен индикатор за риска от рак на ниво население“, посочва съавторът на изследването Пауло Пинейро. Той подчертава, че не става дума за причинно-следствена връзка, а за съвкупност от фактори, които съпътстват различните житейски модели.

Анализът откроява съществени различия и при отделни видове рак. При мъжете честотата на рак на ануса е близо пет пъти по-висока сред неженените, докато при жените ракът на маточната шийка се среща почти три пъти по-често. При двата пола се наблюдава приблизително двукратно увеличение на случаите на рак на белия дроб, черния дроб и хранопровода.

Специалистите обясняват тези различия с редица взаимосвързани фактори. Женените хора по-често поддържат по-здравословен начин на живот, по-рядко злоупотребяват с алкохол и тютюн и по-редовно посещават профилактични прегледи. Социалната подкрепа от партньор също играе ключова роля – както при ранното откриване на заболявания, така и при спазването на лечение.

Допълнителни изследвания в областта, включително данни от American Cancer Society, показват, че семейният статус може да влияе и върху преживяемостта. Женените пациенти по-често получават диагноза в по-ранен стадий и имат по-добри резултати от лечението, което се свързва с по-активно търсене на медицинска помощ и по-добра подкрепа в хода на терапията.

Експертите обръщат внимание и на ролята на поведенческите рискове, включително инфекциите с човешки папиломен вирус (HPV), които са пряко свързани с някои видове рак. Разликите в честотата на тези инфекции могат частично да обяснят по-високите нива на определени онкологични заболявания сред неженените.

Въпреки отчетливите зависимости, изследователите подчертават, че бракът сам по себе си не предпазва от рак. По-скоро той е индикатор за по-широк набор от социални, икономически и здравни фактори. Според специалистите основният извод е, че хората без партньор следва да бъдат особено внимателни към профилактиката – редовни медицински прегледи, здравословно хранене, физическа активност и ограничаване на вредните навици остават ключови за намаляване на риска.