11 април: Световен ден на болните от Паркинсон

На 11 април светът отбелязва Световния ден на болните от Паркинсон – инициатива, насочена към повишаване на информираността за едно от най-разпространените невродегенеративни заболявания. Датата е избрана в чест на британския лекар Джеймс Паркинсон, който през 1817 г. за първи път описва симптомите на заболяването, носещо неговото име.

Джеймс Паркинсон е английски лекар, хирург и изследовател от края на XVIII и началото на XIX век, който през 1817 г. публикува труда „An Essay on the Shaking Palsy“ – първото систематично описание на заболяването, което по-късно ще бъде наречено на негово име. В него той анализира шест случая на пациенти с характерни симптоми като тремор, скованост и забавени движения, като подчертава прогресивния характер на състоянието. Макар да не разполага със съвременните неврологични знания и технологии, Паркинсон успява да разграничи заболяването от други двигателни нарушения и поставя основите на бъдещите изследвания в тази област. Неговото наблюдение остава фундаментално за неврологията, а трудът му продължава да се цитира като едно от най-значимите ранни описания на хронично невродегенеративно заболяване.

Болест на Паркинсон засяга основно двигателната система и се характеризира с тремор, скованост, забавени движения и нарушен баланс. Заболяването се дължи на постепенната загуба на нервни клетки в мозъка, които произвеждат допамин – невротрансмитер, ключов за контрола на движенията. Според данни на Световната здравна организация, над 10 милиона души по света живеят с диагноза Паркинсон, като броят им нараства заради застаряването на населението.

В Европа честотата на заболяването се увеличава, а експерти предупреждават, че до 2040 г. броят на пациентите може да се удвои. В България се смята, че между 12 000 и 15 000 души са засегнати, като много от случаите остават недиагностицирани в ранните етапи.

Съвременната медицина отбелязва значителен напредък в лечението, макар че заболяването все още не може да бъде излекувано. Основен терапевтичен подход остава медикаментозното лечение с препарати, съдържащи леводопа, които компенсират липсата на допамин. В последните години се развиват и по-иновативни методи като дълбока мозъчна стимулация – хирургична процедура, при която електроди се имплантират в определени зони на мозъка с цел контрол на симптомите.

Паралелно с това се засилват изследванията в областта на ранната диагностика. Учените работят върху биомаркери, които да позволят откриване на заболяването още преди появата на класическите двигателни симптоми. Сред най-обещаващите направления са анализите на протеина алфа-синуклеин, който играе ключова роля в развитието на болестта.

Внимание се обръща и на немоторните симптоми, които често се подценяват – депресия, нарушения на съня, загуба на обоняние и когнитивни затруднения. Именно те могат да се проявят години преди диагнозата и да окажат сериозно влияние върху качеството на живот.

Световният ден на болните от Паркинсон има и социално измерение. Организации на пациенти и медицински специалисти призовават за по-добър достъп до лечение, рехабилитация и психологическа подкрепа. Подчертава се и необходимостта от мултидисциплинарен подход – включващ невролози, физиотерапевти, логопеди и психолози.

Актуалните тенденции в грижата за пациентите включват и дигитални решения – приложения за проследяване на симптомите, дистанционни консултации и носими устройства, които подпомагат мониторинга на двигателната активност. Тези технологии дават възможност за по-прецизно адаптиране на терапията и по-голяма самостоятелност на пациентите.

На този фон Световният ден на болните от Паркинсон остава ключов момент за насочване на общественото внимание към заболяването – не само като медицински, но и като социален проблем, изискващ дългосрочни решения и коордирани усилия на здравните системи.