Нейнски: Спирането на помощта за Украйна е блъф за вътрешна консумация

Бившият външен министър Надежда Нейнски коментира в ефира на БНТ войната в Украйна, отбранителната политика на България и отношенията на страната с Европейския съюз и НАТО.

По повод дебата за военната помощ за Украйна тя отправи критики към управляващите.

„Струва ми се, че този път правителството и премиерът направо се загубиха в популизма“, заяви Нейнски.

Според нея част от последните политически послания са насочени основно към вътрешнополитическата аудитория.

„Когато дойдеш на популистка вълна и след това се опитваш да решиш вътрешното напрежение, обикновено се стига точно до такива изказвания“, каза тя.

Нейнски подчерта, че България не предоставя безвъзмездно военна помощ, а реализира приходи чрез европейските механизми за компенсации.

„България не дава, а продава. За тези 13 пакета помощ от старо оръжие страната е получила около 200 милиона евро компенсации“, посочи бившият външен министър.

По думите ѝ българската отбранителна индустрия продължава да работи с пълен капацитет.

„Аз не очаквам България да спре да изнася оръжие. Военните ни заводи продължават да произвеждат и да изнасят оръжия“, заяви Нейнски.

Тя беше категорична, че износът на военна продукция остава важна част от сектора.

„Абсолютно продаваме. Нашите военни заводи работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата“, подчерта тя.

Според Нейнски значителна част от произвежданата продукция е съвместима със съветски и руски оръжейни системи и именно това е било особено важно в първите месеци на войната в Украйна.

Коментирайки идеята за преместване на самолети от български летища, тя изрази скептицизъм към подобен сценарий.

„Не очаквам България да премести самолетите“, каза Нейнски.

По думите ѝ съществуват сериозни логистични ограничения, свързани с капацитета на военните летища и възможностите за обслужване на подобни операции.

Бившият външен министър предупреди и за възможни външнополитически последствия от подобни послания.

„Европейският съюз не е бил уведомен за тази находчива идея да се спре помощта за Украйна“, заяви тя.

Според Нейнски подобни действия създават рискове за международния образ на България.

„Създава се усещането за непредсказуемост на България и за това, че страната на практика се отделя от европейския консенсус. Същото важи и за НАТО, което гледа доста подозрително на подобни сигнали“, каза тя.

В заключение Нейнски определи част от политическите послания по темата като „блъф за вътрешна консумация“, който може да донесе повече вреди, отколкото ползи за международния авторитет на страната.