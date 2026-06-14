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Нейнски: Спирането на помощта за Украйна е блъф за вътрешна консумация

Нейнски: Спирането на помощта за Украйна е блъф за вътрешна консумация

14 Юни, 2026 13:31 554 27

  • надежда нейнски-
  • помощ-
  • украйна

Струва ми се, че този път правителството и премиерът направо се загубиха в популизма

Нейнски: Спирането на помощта за Украйна е блъф за вътрешна консумация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият външен министър Надежда Нейнски коментира в ефира на БНТ войната в Украйна, отбранителната политика на България и отношенията на страната с Европейския съюз и НАТО.

По повод дебата за военната помощ за Украйна тя отправи критики към управляващите.

„Струва ми се, че този път правителството и премиерът направо се загубиха в популизма“, заяви Нейнски.

Според нея част от последните политически послания са насочени основно към вътрешнополитическата аудитория.

„Когато дойдеш на популистка вълна и след това се опитваш да решиш вътрешното напрежение, обикновено се стига точно до такива изказвания“, каза тя.

Нейнски подчерта, че България не предоставя безвъзмездно военна помощ, а реализира приходи чрез европейските механизми за компенсации.

„България не дава, а продава. За тези 13 пакета помощ от старо оръжие страната е получила около 200 милиона евро компенсации“, посочи бившият външен министър.

По думите ѝ българската отбранителна индустрия продължава да работи с пълен капацитет.

„Аз не очаквам България да спре да изнася оръжие. Военните ни заводи продължават да произвеждат и да изнасят оръжия“, заяви Нейнски.

Тя беше категорична, че износът на военна продукция остава важна част от сектора.

„Абсолютно продаваме. Нашите военни заводи работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата“, подчерта тя.

Според Нейнски значителна част от произвежданата продукция е съвместима със съветски и руски оръжейни системи и именно това е било особено важно в първите месеци на войната в Украйна.

Коментирайки идеята за преместване на самолети от български летища, тя изрази скептицизъм към подобен сценарий.

„Не очаквам България да премести самолетите“, каза Нейнски.

По думите ѝ съществуват сериозни логистични ограничения, свързани с капацитета на военните летища и възможностите за обслужване на подобни операции.

Бившият външен министър предупреди и за възможни външнополитически последствия от подобни послания.

„Европейският съюз не е бил уведомен за тази находчива идея да се спре помощта за Украйна“, заяви тя.

Според Нейнски подобни действия създават рискове за международния образ на България.

„Създава се усещането за непредсказуемост на България и за това, че страната на практика се отделя от европейския консенсус. Същото важи и за НАТО, което гледа доста подозрително на подобни сигнали“, каза тя.

В заключение Нейнски определи част от политическите послания по темата като „блъф за вътрешна консумация“, който може да донесе повече вреди, отколкото ползи за международния авторитет на страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И молитва против бесове

    20 1 Отговор
    Патриарха трябва да поръси това нящу със Светена вода

    13:34 14.06.2026

  • 3 Тая продажна пача

    23 3 Отговор
    за какво я давате. Да сее лъжи!

    13:38 14.06.2026

  • 4 12343211

    6 0 Отговор
    Аве ,договорите се спазват...,национално оръжие нема да даваме.

    13:39 14.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Войната на два фронта разори България.

    13:39 14.06.2026

  • 6 безпартиен

    11 0 Отговор
    Като му тръгне на човек една карта....От световно неизвестен -направо външен министър! Трябват не само връзки,но и много големи връзки!С кои ли служби и на коя ли държава?Ако някой открие кадровиците на българските политици,нека сподели!

    13:40 14.06.2026

  • 7 Адрес 4000

    9 0 Отговор
    Е то е ясно като бял ден....
    Кой отказва комисионните
    Като кака ти Корни
    Уж нито един патрон за Украйна
    Същото важи и за самолетите
    Вчера предложиха да се преместят в Безмер или Граф Игнатиево

    13:41 14.06.2026

  • 8 Какво е предсказуемост

    16 0 Отговор
    Да казваш йес сър още преди да са те попитали...

    Коментиран от #24

    13:41 14.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Иван 1

    12 1 Отговор
    Хайде спрете тази пеперудка знаем как от преводачка в министерството стана външен министър, вече ми втръсна тази ,,жена,,.

    13:44 14.06.2026

  • 12 жоро

    6 1 Отговор
    А "учението" на самолетите цистерни кво беше Ма Фъфло?
    Ай гитти и соросоидния дакел.

    13:44 14.06.2026

  • 13 Бг дебил

    4 0 Отговор
    Бг дебила има тежка алергия към истината!

    13:45 14.06.2026

  • 14 Деций

    2 2 Отговор
    Резервите на Българската Армията наследени от онзи "тъмен" период не са бездънна яма.Каквото е имало е натоварено и заминало на безценица,по най безотговорен начин създавайки вакуум,и може смело да се определи като национално предателство!Не се съмнявам ,че в едно друго време ще има повдигнати обвинения по глава първа от НК! Колкото до продукцията от държавните военни заводи,то там се изкупува на почти себестойност,а печалбата влиза в сметките на едни мноого отворени и отракани бизнесмени,чиито бизнес умения и находчивост стигат до там ,да пуснат ръка в държавният джоб,и да печелят повече от производителя!

    13:45 14.06.2026

  • 15 Хомосексуалисти за Путин

    2 4 Отговор
    Ура!

    13:47 14.06.2026

  • 16 Надето се реди

    4 2 Отговор
    Да се кандидатира, я за президент, я за вице. Костов я лансира навсякъде, даже и в правителството я уреди. Старата любов, ръжда не хваща.

    Коментиран от #21

    13:48 14.06.2026

  • 17 Лъжат ни най безочливо

    3 2 Отговор
    каза им го директно в очите...

    13:49 14.06.2026

  • 18 идиоти вън

    5 3 Отговор
    И тая е от тези които с удоволствие съсипват Родината ни за личните си облаги!!!

    13:49 14.06.2026

  • 19 Бот

    2 2 Отговор
    Аз и моето семейство може да не я харесваме,но в случая е права на 100%!!!

    13:49 14.06.2026

  • 20 ?????

    5 0 Отговор
    Тая пак ни я причинихте.
    Въведете някакъв лимит - един път в седмицата съм съгласен да я търпя.

    13:50 14.06.2026

  • 21 костов

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Надето се реди":

    още ли не е в затвора бе какво назначава???

    13:51 14.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кравария убер алес

    2 0 Отговор
    Ние не подкрепяме една доказано нацистка държава, пълна с биолаборатории. Очевидно Украйна е била превърната в едно ужасяващо място, с почит към райха. Как са им промили главите , направо не е истина. А се опитват и тук в България.

    13:53 14.06.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Какво е предсказуемост":

    Това е да направиш поклон пред пияницата, обитаваща един комплекс до "Драган Цанков".
    Всъщност до кога ще пребивава тази ом.раза тази чужда за нея територия, или вече се чувства тук като вечен губернатор ???

    13:53 14.06.2026

  • 25 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мумията се пробва да се завръща...🤣

    13:53 14.06.2026

  • 26 Тая и за ,, протогер"

    1 0 Отговор
    ( Селски кмет) не става!

    13:54 14.06.2026

  • 27 Едно е дава, друго продава

    1 0 Отговор
    А и тоя министър на отбраната поне е читав

    13:57 14.06.2026

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