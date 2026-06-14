Уникален Никола Цолов в Испания - завърши втори и оглави шампионата

Българският талант Никола Цолов записа пореден силен резултат, завършвайки на второ място в състезанието в Испания. След отлично изработена стратегия от отбора на Кампос Рейсинг и серия от впечатляващи изпреварвания в заключителната фаза на надпреварата, българинът си гарантира място на подиума и излезе начело в генералното класиране на шампионата, предава gong.bg.

Началото на състезанието не беше лесно за Цолов, който стартира с твърдите гуми и в първите обиколки изпитваше затруднения спрямо конкурентите си, заложили на меките смеси. Българският пилот загуби няколко позиции след атаки на Херта, Беганович и Мартиниус Стенсхорн, но запази спокойствие и информира екипа си по радиото, че автомобилът започва да се държи все по-добре с напредването на дистанцията.

Решаващият момент настъпи по време на задължителните спирания в бокса. След като лидерите Алекс Дън и Рафаел Камара влязоха за смяна на гуми, Цолов за кратко оглави колоната. Малко по-късно и той посети бокса, като се върна на трасето девети с чисто нов комплект меки гуми и започна впечатляващото си изкачване напред.

В 28-ата обиколка българинът вече беше шести след успешна атака срещу Вароне. Малко след това той се възползва отлично от DRS зоната на старт-финалната права и изпревари Беганович, за да се придвижи още по-напред.

Най-силната част от състезанието за Никола Цолов дойде в заключителните обиколки. Първо той остави зад себе си един от основните си конкуренти в шампионата Габриеле Мини, а след това с още една блестяща маневра се справи и с Алекс Дън, изкачвайки се до втората позиция.

До финала пред българския пилот остана единствено победителят Рафаел Камара. С второто място и спечелените ценни точки Цолов затвърди отличната си форма и излезе начело в генералното класиране на шампионата.