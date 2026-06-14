Уникален Никола Цолов в Испания - завърши втори и оглави шампионата

Българският талант Никола Цолов записа пореден силен резултат, завършвайки на второ място в състезанието в Испания. След отлично изработена стратегия от отбора на Кампос Рейсинг и серия от впечатляващи изпреварвания в заключителната фаза на надпреварата, българинът си гарантира място на подиума и излезе начело в генералното класиране на шампионата, предава gong.bg.
Началото на състезанието не беше лесно за Цолов, който стартира с твърдите гуми и в първите обиколки изпитваше затруднения спрямо конкурентите си, заложили на меките смеси. Българският пилот загуби няколко позиции след атаки на Херта, Беганович и Мартиниус Стенсхорн, но запази спокойствие и информира екипа си по радиото, че автомобилът започва да се държи все по-добре с напредването на дистанцията.
Решаващият момент настъпи по време на задължителните спирания в бокса. След като лидерите Алекс Дън и Рафаел Камара влязоха за смяна на гуми, Цолов за кратко оглави колоната. Малко по-късно и той посети бокса, като се върна на трасето девети с чисто нов комплект меки гуми и започна впечатляващото си изкачване напред.
В 28-ата обиколка българинът вече беше шести след успешна атака срещу Вароне. Малко след това той се възползва отлично от DRS зоната на старт-финалната права и изпревари Беганович, за да се придвижи още по-напред.
Най-силната част от състезанието за Никола Цолов дойде в заключителните обиколки. Първо той остави зад себе си един от основните си конкуренти в шампионата Габриеле Мини, а след това с още една блестяща маневра се справи и с Алекс Дън, изкачвайки се до втората позиция.
До финала пред българския пилот остана единствено победителят Рафаел Камара. С второто място и спечелените ценни точки Цолов затвърди отличната си форма и излезе начело в генералното класиране на шампионата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гого
Коментиран от #4
13:47 14.06.2026
2 Ице
13:49 14.06.2026
3 Е, как да
13:50 14.06.2026
4 Чуденка
До коментар #1 от "Гого":Баш перфектна не бих я нарекъл
Ако Никола беше стартирал с меките ,според мен имаше по-голям шанс да спечели
Както и да е ...
Перфектно свършена работа от Никола
Особено последното изпреварване
Зверско
Браво
Коментиран от #14
13:51 14.06.2026
5 Само така
13:53 14.06.2026
6 Браво Никола
13:53 14.06.2026
7 Фен
Това е само началото към F1. Успех на нашето момче.
14:04 14.06.2026
8 Браво Никола!
14:11 14.06.2026
9 БРУТАЛНО
14:13 14.06.2026
10 Българския лъв
14:13 14.06.2026
11 Уникален
14:17 14.06.2026
12 Демократ
Коментиран от #15, #16, #17
14:19 14.06.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
14:23 14.06.2026
14 Не е баш тъй
До коментар #4 от "Чуденка":С меки гуми имаше голям шанс дори да поведе в началото, но със твърдите гуми Камаро беше много по-бърз. При еднаква тактика щеше да изгуби позиции както вчера. Късмет е, че влезе в тройката защото реално си беше четвърти. Иначе голям успех днес и стратегията на отбора беше правилна. Никола блесна и си извоюва второто място.
14:24 14.06.2026
15 Така е
До коментар #12 от "Демократ":Пий си ракията, заради спорта понатупвай жената и въобще не мисли за Европа, а си стой на село.
14:24 14.06.2026
16 ОНЯ С ДРОНЯ
До коментар #12 от "Демократ":Верно ли бре ИЗДУХАНЯК?
Цолов във Формула 1.
Стискаме му палци.
15:07 14.06.2026
17 Жорко
До коментар #12 от "Демократ":Ъъп извратеняк,ей такива черногледи ще е истинско щастие да ви няма
15:39 14.06.2026
18 Хасковски каунь
Дано след Камата и Гришо ти станеш третия световно известен българин
16:16 14.06.2026
19 френски сиренар
16:30 14.06.2026