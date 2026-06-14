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Уникален Никола Цолов в Испания - завърши втори и оглави шампионата

Уникален Никола Цолов в Испания - завърши втори и оглави шампионата

14 Юни, 2026 13:42 1 964 19

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  • испания-
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  • втори

Най-силната част от състезанието за българина дойде в заключителните обиколки

Уникален Никола Цолов в Испания - завърши втори и оглави шампионата - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският талант Никола Цолов записа пореден силен резултат, завършвайки на второ място в състезанието в Испания. След отлично изработена стратегия от отбора на Кампос Рейсинг и серия от впечатляващи изпреварвания в заключителната фаза на надпреварата, българинът си гарантира място на подиума и излезе начело в генералното класиране на шампионата, предава gong.bg.

Началото на състезанието не беше лесно за Цолов, който стартира с твърдите гуми и в първите обиколки изпитваше затруднения спрямо конкурентите си, заложили на меките смеси. Българският пилот загуби няколко позиции след атаки на Херта, Беганович и Мартиниус Стенсхорн, но запази спокойствие и информира екипа си по радиото, че автомобилът започва да се държи все по-добре с напредването на дистанцията.

Решаващият момент настъпи по време на задължителните спирания в бокса. След като лидерите Алекс Дън и Рафаел Камара влязоха за смяна на гуми, Цолов за кратко оглави колоната. Малко по-късно и той посети бокса, като се върна на трасето девети с чисто нов комплект меки гуми и започна впечатляващото си изкачване напред.

В 28-ата обиколка българинът вече беше шести след успешна атака срещу Вароне. Малко след това той се възползва отлично от DRS зоната на старт-финалната права и изпревари Беганович, за да се придвижи още по-напред.

Най-силната част от състезанието за Никола Цолов дойде в заключителните обиколки. Първо той остави зад себе си един от основните си конкуренти в шампионата Габриеле Мини, а след това с още една блестяща маневра се справи и с Алекс Дън, изкачвайки се до втората позиция.

До финала пред българския пилот остана единствено победителят Рафаел Камара. С второто място и спечелените ценни точки Цолов затвърди отличната си форма и излезе начело в генералното класиране на шампионата.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    33 0 Отговор
    Страхотна победа и перфектна стратегия с гумите! 🏎️🏁🚥🏆💨

    Коментиран от #4

    13:47 14.06.2026

  • 2 Ице

    16 8 Отговор
    Браво Кока! Еййй тоя е пичага кат Гришката, млад е, що мадами има да измандръса, жив и здрав да е!

    13:49 14.06.2026

  • 3 Е, как да

    44 1 Отговор
    Не му се радваш на това момче! Браво и все така! Догодина във Формула1!

    13:50 14.06.2026

  • 4 Чуденка

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гого":

    Баш перфектна не бих я нарекъл
    Ако Никола беше стартирал с меките ,според мен имаше по-голям шанс да спечели
    Както и да е ...
    Перфектно свършена работа от Никола
    Особено последното изпреварване
    Зверско
    Браво

    Коментиран от #14

    13:51 14.06.2026

  • 5 Само така

    23 1 Отговор
    Догодина в Рейсинг Булс

    13:53 14.06.2026

  • 6 Браво Никола

    25 0 Отговор
    Право напред

    13:53 14.06.2026

  • 7 Фен

    23 0 Отговор
    Невероятен и много талантлив пилот!!!
    Това е само началото към F1. Успех на нашето момче.

    14:04 14.06.2026

  • 8 Браво Никола!

    26 0 Отговор
    Класен пилот с невероятен усет към автомобила във всяко едно състезание. Номер едно!

    14:11 14.06.2026

  • 9 БРУТАЛНО

    15 1 Отговор
    ИЗДУХА ДЪН..НАПРАВО СЕ ИЗКЕФИК...САМО ТАКА...УСПЕХИ...

    14:13 14.06.2026

  • 10 Българския лъв

    24 0 Отговор
    Най-добрия пилот във Ф2 този сезон. Титла и догодина във Ф1. Успех момче!

    14:13 14.06.2026

  • 11 Уникален

    14 0 Отговор
    Мини и Дън ги изпревари чисто и безапелационно в последните обиколки. Аплодисменти.

    14:17 14.06.2026

  • 12 Демократ

    3 26 Отговор
    Щом и ние стигнахме до тия състезания значи упадъка на европа е явен

    Коментиран от #15, #16, #17

    14:19 14.06.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 12 Отговор
    Колето с Тротинетката е нашата нова Гришня!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    14:23 14.06.2026

  • 14 Не е баш тъй

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чуденка":

    С меки гуми имаше голям шанс дори да поведе в началото, но със твърдите гуми Камаро беше много по-бърз. При еднаква тактика щеше да изгуби позиции както вчера. Късмет е, че влезе в тройката защото реално си беше четвърти. Иначе голям успех днес и стратегията на отбора беше правилна. Никола блесна и си извоюва второто място.

    14:24 14.06.2026

  • 15 Така е

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Демократ":

    Пий си ракията, заради спорта понатупвай жената и въобще не мисли за Европа, а си стой на село.

    14:24 14.06.2026

  • 16 ОНЯ С ДРОНЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Демократ":

    Верно ли бре ИЗДУХАНЯК?

    Цолов във Формула 1.

    Стискаме му палци.

    15:07 14.06.2026

  • 17 Жорко

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Демократ":

    Ъъп извратеняк,ей такива черногледи ще е истинско щастие да ви няма

    15:39 14.06.2026

  • 18 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Браво!
    Дано след Камата и Гришо ти станеш третия световно известен българин

    16:16 14.06.2026

  • 19 френски сиренар

    0 0 Отговор
    На кого е гей партньор, кой го бута и му го бута?

    16:30 14.06.2026

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