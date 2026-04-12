Юноша на Черно море спечели турнир по борба с великденски яйца

Черно море продължава подготовката си за последния мач от редовния сезон в efbet Лига - домакинство на ЦСКА 1948. "Моряците" проведоха занимание на стадион "Младост" на Великден, а преди тренировката футболистите си направиха бърз турнир по борба с великденски яйца, съобщават от клуба.

Надпреварата, която се проведе в съблекалнята на тима, бе по предварително начертана схема. В крайна сметка до финала стигнаха Георги Венциславов и Николай Златев, като последният успя да спечели.

ПФК Черно море поздравява всички „моряци“ с настъпването на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово.

Бъдете здрави, бъдете добри и състрадателни, и вярвайте, че заедно можем да направим живота си по-добър!