Новини
Спорт »
Бг футбол »
Юноша на Черно море спечели турнир по борба с великденски яйца

12 Април, 2026 12:30 375 1

  • великден-
  • футбол-
  • черно море-
  • яйца

Надпреварата, която се проведе в съблекалнята на тима, бе по предварително начертана схема

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Черно море продължава подготовката си за последния мач от редовния сезон в efbet Лига - домакинство на ЦСКА 1948. "Моряците" проведоха занимание на стадион "Младост" на Великден, а преди тренировката футболистите си направиха бърз турнир по борба с великденски яйца, съобщават от клуба.

Надпреварата, която се проведе в съблекалнята на тима, бе по предварително начертана схема. В крайна сметка до финала стигнаха Георги Венциславов и Николай Златев, като последният успя да спечели.

ПФК Черно море поздравява всички „моряци“ с настъпването на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово.

Бъдете здрави, бъдете добри и състрадателни, и вярвайте, че заедно можем да направим живота си по-добър!


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 ама

    0 0 Отговор
    Яйце с ботокс бие всичко😂

    12:40 12.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове