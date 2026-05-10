Документирано е предаването на силно патогенен птичи грип чрез овче мляко

10 Май, 2026 11:50 379 3

  • птичи грип-
  • канада-
  • овче мляко

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Канадски ветеринарни лекари откриха първите доказателства, че поне два варианта на силно патогенен птичи грип, H5N1 и H5N5, могат да се предават от заразени овце на малките им чрез мляко. Това трябва да се вземе предвид при борбата с разпространението на тази инфекция във фермите, пишат изследователите в статия, публикувана в списание Science Advances.

„Тези вируси бързо се развиват и се разпространяват в нови животински популации, представлявайки значителна заплаха за тяхното оцеляване и обществено здраве. Установихме, че тези вируси могат активно да се репликират в млечните жлези на овцете и да се предават чрез млякото на малките им, което е важно да се вземе предвид при наблюдение на разпространението на грипа и защита на популациите на домашните животни“, пишат изследователите.

Както отбелязват авторите на това откритие, група канадски ветеринарни лекари, водени от Йоханес Берхане, научен сътрудник в Националния център за екзотични животински болести (Канада), европейските ветеринарни лекари наскоро регистрираха възможен случай на асимптоматична инфекция на овце в британска ферма с вариант на високопатогенен птичи грип (H5N1), който преди това не е засягал тези домашни животни.

Това подтикна Берхане и колегите му да проведат цялостно проучване на това как тази форма на грип се държи при овцете и възможните пътища на предаване между животни в рамките на една популация. За да получат тази информация, ветеринарните лекари инжектирали частици от две форми на този вирус, H5N1 и H5N5, в няколко женски овце и наблюдавали тяхното здраве.

Тези експерименти показали, че и двата вируса активно се репликират в млечните жлези на овцете, като частиците им се натрупват не само в клетките на животните, но и в млякото им. Те попадат в телата на агнетата чрез млякото, което след това може да разпространи вируса по-нататък в популацията чрез контакт с вимето на незаразени овце. Освен това, навлизането на вируса в организма на овцете е съпроводено с развитие на мастит, треска и активен имунен отговор към грипа.

Тези наблюдения, както отбелязват Берхане и колегите му, показват, че високопатогенният птичи грип може да се разпространява в популациите на овцете не само чрез въздушно-капковидни капчици, но и чрез сурово овче мляко. Това трябва да се вземе предвид от фермерите по време на ежедневните им грижи за овцете и събирането на мляко, както и от епидемиолозите и съответните агенции, разработващи мерки за ограничаване на разпространението на грип, заключиха изследователите.


  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НЕ БРИТАНСКА ФЕРМА
    А ФЕРМА В БРИТИШ КОЛУМБИЯ - НА 8000 КМ :)

    11:53 10.05.2026

  • 2 Сталин

    1 0 Отговор
    Очаквайте скоро рибешки грип

    12:07 10.05.2026

  • 3 мда

    0 0 Отговор
    Никакъв грип няма. Избиват животните за да си продават месото

    12:13 10.05.2026