Нова пандемия? Холера се разпространява светкавично из Африка

Холерата отново се превръща в сериозна заплаха за милиони хора в Африка. Според Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (Africa CDC) епидемични огнища са регистрирани в 23 страни членки на Африканския съюз. От началото на годината са отчетени близо 220 хиляди заболели, което доближава броя на случаите за цялата 2024 г., когато те са били 254 хиляди. Най-тежко е положението в Южен Судан, Судан, Демократична република Конго и Ангола.

Директорът на Africa CDC Жан Касея предупреди, че увеличението на случаите е пряко свързано с въоръжени конфликти, масови разселвания и неблагоприятни климатични условия. Дъждовните сезони, придружени от наводнения, замърсяват водоизточниците и претоварват и без това уязвимата водно-санитарна инфраструктура. В някои райони на Судан хората получават по едва три литра вода дневно, при препоръчителни поне седем литра, което създава условия за бързо разпространение на инфекцията.

Судан се намира в епицентъра на кризата. Според „Лекари без граници“ страната преживява най-тежката епидемия от холера от години. От първото официално потвърждение преди година до момента са регистрирани над 99 700 предполагаеми случая и повече от 2 470 смъртни случая. Само през последната седмица в някои провинции са починали поне 40 души. Медицинските центрове са претъпкани, а класни стаи и обществени сгради се превръщат в импровизирани пунктове за лечение.

Властите и международните организации реагират с мащабни мерки. В Судан започна 10-дневна ваксинационна кампания в Хартум, която цели да обхване над 150 хиляди души. Подобни действия вече са реализирани и в други райони, но недостигът на ваксини остава сериозен проблем. Годишно в световен мащаб се произвеждат едва 20 до 26 милиона дози, далеч под необходимите количества за бърз контрол над огнищата.

Паралелно се предприемат и други стъпки – подобряване на мониторинга, бързо лабораторно потвърждаване на случаите, осигуряване на хлорирана вода и санитарни материали, както и координация между съседни държави за ограничаване на трансграничното разпространение. Africa CDC вече подготвя дългосрочен континентален план за борба с болестта, включващ и създаване на президентски антикризисен механизъм, който да мобилизира ресурси и да осигурява политическа подкрепа за действията на здравните екипи.

Холерата, причинена от бактерията Vibrio cholerae, се предава най-често чрез замърсена вода и храна. При навременно лечение смъртността е ниска, но без достъп до медицинска помощ тя може да бъде фатална за часове поради тежка дехидратация. Експертите предупреждават, че ако настоящата вълна не бъде овладяна, броят на случаите през 2025 г. може да надхвърли всички прогнози и да постави допълнително бреме върху вече претоварените здравни системи в Африка.