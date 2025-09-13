Новини
Невролог посочи опасностите от недоспиването

13 Септември, 2025 12:24

"Цялостното качество на живот се влошава“, твърди лекарят

Невролог посочи опасностите от недоспиването - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сънят не е просто почивка за тялото, а активен и критично важен процес за поддържане на ефикасното функциониране на мозъка, увери неврологът Максим Алексеев от Family Clinic Network. Той предупреди за последствията дори от една нощ лишаване от сън в разговор с Lenta.ru.

Лекарят обясни, че във фазата на дълбок сън мозъкът се възстановява и прочиства от токсични метаболитни продукти, натрупани през деня, включително бета-амилоиден протеин, свързан с болестта на Алцхаймер. Освен това, по време на нощна почивка в мозъка се образуват нови невронни връзки, осъществява се адаптация към нови преживявания и прехвърляне на информация от краткосрочната към дългосрочната памет.

Алексеев добави, че дори една нощ лишаване от сън значително забавя скоростта на реакциите, нарушава способността за фокусиране, вземане на информирани решения и оценка на рисковете и значително намалява способността за справяне със стреса.

„При хронично лишаване от сън рискът от развитие на депресия, тревожни разстройства, болест на Алцхаймер и други деменции, сърдечно-съдови заболявания и диабет значително се увеличава. Човекът се чувства изтощен и раздразнен. Освен това, цялостното качество на живот се влошава“, добави лекарят.

Според него, един възрастен човек се нуждае от редовен качествен сън от седем до девет часа, за да поддържа здравето на мозъка, когнитивните способности, емоционалното благополучие и дългосрочното здраве на тялото.


  • 1 си дзън

    0 2 Отговор
    От статията си личи, че всички руснаци не си доспиват. Тъкмо заспят и бягай в мазето
    ще бъде за напред.

    12:30 13.09.2025

  • 2 Факт

    0 0 Отговор
    Силно й го желая!

    12:32 13.09.2025

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Поне 7!

    12:32 13.09.2025