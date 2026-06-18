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Tрансплантираха черен дроб на 58-годишна жена във ВМА

Tрансплантираха черен дроб на 58-годишна жена във ВМА

18 Юни, 2026 15:29 484 1

  • вма-
  • черен дроб-
  • трансплантация

Пациентката е в стабилно състояние

Tрансплантираха черен дроб на 58-годишна жена във ВМА - 1
Снимка: ВМА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 17 юни специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) извършиха чернодробна трансплантация на 58-годишна жена. Донорът е мъж на 46 години.

Операцията протече добре, в момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна. Ранният следоперативен период се развива благоприятно, коментира проф. Никола Владов, началник на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология.

Шанс за нов живот на пациентката даде донорска ситуация в УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив. Органната експлантация бе извършена от д-р Радослав Костадинов и специалисти от ВМА, след което бе осъществена успешната чернодробна трансплантация под ръководството на проф. Васил Михайлов.

ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат възможност за живот на друг човек, пишат от болницата.

Признателност за професионализма на специалистите от Академията, ангажирани на всички етапи, както и към ИА „Медицински надзор“, д-р Дончо Ташков - координатор по донорство в УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив за отличната координация при реализирането на процеса.

С поредната успешно извършена чернодробна трансплантация ВМА затвърждава ролята си като водещ национален център в областта на трансплантационната медицина, разчитащ на висока експертиза, съвременни медицински практики и утвърдени професионални стандарти.


България
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  • 1 Колкото

    0 2 Отговор
    И да плюят по българските медици …. Тея са от най-добрите

    16:03 18.06.2026