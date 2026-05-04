ВМА с по-голям капацитет за въздушна евакуация на пациенти

4 Май, 2026 08:20 384 1

Mедицинските екипи провеждат регулярни тренировъчни полети при различни сценарии и летателни условия

Светослава Ингилизова

Военномедицинска академия (ВМА) разполага с нова високоспециализирана апаратура, която значително разширява капацитета ѝ за провеждане на въздушна медицинска евакуация на тежко болни и пострадали пациенти.

Закупени са пет пълни комплекта, включващи монитор за жизнени показатели, респиратор, перфузор, кислородни бутилки, както и допълнително оборудване – дефибрилатор и аспирационна помпа. Тази апаратура позволява поддържането на интензивни грижи и реанимационна готовност по време на транспорт на дълги разстояния.

С внедряването ѝ ВМА вече има възможност да осъществява едновременно въздушна евакуация на до петима пациенти в тежко състояние, които се нуждаят от непрекъснато наблюдение и високоспециализирано лечение по време на полет. Апаратурата е сертифицирана за работа на борда на самолет и е в готовност за незабавно монтиране, което гарантира бърза реакция при спешни ситуации.

ВМА е единствената болница в страната, която разполага както със специализирано оборудване, така и с подготвени медицински екипи за въздушна медицинска евакуация. В тясно сътрудничество с Военновъздушните сили те могат да реагират при масови бедствия, аварии и военни конфликти, когато е необходимо бързо извеждане и стабилизиране на голям брой пострадали.

С тази апаратура значително повишаваме способностите си за оказване на медицинска помощ в екстремни условия. Въздушната медицинска евакуация изисква не само техника, но и отлично подготвени екипи, които могат да работят в динамична и рискова среда, подчерта проф. Любомир Алексиев, началник на Катедра „Авиационна и морска медицина“ към ВМА.

Той допълни, че медицинските екипи провеждат регулярни тренировъчни полети при различни сценарии и летателни условия, с цел поддържане на висока оперативна готовност и усъвършенстване на координацията между медицинските и авиационните структури.

Въздушната медицинска евакуация е критичен елемент от съвременните системи за спешна помощ и отбранителни способности. Тя позволява бързото транспортиране на пациенти от труднодостъпни райони или зони с повишен риск, като същевременно осигурява непрекъсната интензивна грижа по време на полета – фактор, който често е решаващ за изхода от лечението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    С това ще евакуирват Баце, Шиши, Льотчика, президентката, и украинската посланичка.

    08:26 04.05.2026