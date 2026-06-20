Как да предпазим децата на плажа?

Децата очакват морето с нетърпение, а за родителите това е предизвикателство. Колко и как детето може да бъде излагано на слънце, летните вирусни инфекции, да се купува ли сладолед?

Съвети за родителите с деца на море дава с д-р Алмина Мазгалджиева, цитирана от БНР.

"Почивката на море носи редица ползи за детския организъм, но не бива да се възприема като лечение, каза педиатърът д-р Мазгалджиева в рубриката "Минути за здраве".



По думите ѝ положителният ефект от морската ваканция се дължи преди всичко на активния начин на живот, който децата водят по време на престоя си край морето.



"Когато говорим за ползите от морето, всъщност говорим за ползите от една активна почивка, по време на която децата тичат, играят, плуват, прекарват повече време на открито и по-малко време пред телевизора, таблета или телефона."



Според специалиста морската среда създава отлични условия за възстановяване и закаляване на организма.



"Ползите идват основно от комбинацията между чист въздух, физическа активност, качествен сън и повече време, прекарано със семейството."



Лятото не е сезон без вируси



Въпреки че респираторните инфекции са по-характерни за зимните месеци, през лятото също се срещат вирусни заболявания.



Сред най-честите причинители са ентеровирусите, коксаки вирусите и еховирусите. Те могат да протичат с повишена температура, обриви, повръщане и диария, които понякога водят до обезводняване.



Д-р Мазгалджиева подчерта, че морската вода рядко е източник на инфекция.



"Най-често заразяването става при близък контакт между деца в хотели, детски кътове, басейни и други места с голямо струпване на хора."



Сладоледът не причинява ангина



Един от най-разпространените митове сред родителите е, че сладоледът или студените напитки могат да предизвикат възпаление на сливиците.



Според педиатъра за развитието на инфекция е необходим причинител - вирус или бактерия.



"Възможно е много студените храни и напитки временно да предизвикат дискомфорт или дразнене в гърлото, но не са причина за възпаление на сливиците или ангина."



Внимание към слънцето и обезводняването



Продължителният престой на слънце крие риск от слънчеви изгаряния, прегряване и дехидратация, особено при кърмачета и малки деца.



Децата са по-чувствителни към високите температури, тъй като механизмите им за терморегулация все още не са напълно развити, а кожата им е по-тънка и по-уязвима към ултравиолетовите лъчи.



Специалистът напомни, че защита е необходима дори в облачно време.



"До 80 процента от ултравиолетовите лъчи достигат до земната повърхност дори когато небето е облачно."



Как да предпазим децата на плажа



Сред основните препоръки към родителите са избягването на престой на плажа в часовете между 11:00 и 16:00 часа, приемът на достатъчно течности и използването на слънцезащитни продукти с висок фактор.



"Добре е да се използват водоустойчиви слънцезащитни продукти, предназначени за детска кожа, които осигуряват защита както срещу UVA, така и срещу UVB лъчите, с SPF 50+."



Слънцезащитният крем трябва да се нанася около 20 минути преди излагане на слънце, в достатъчно количество, и да се подновява на всеки два до три часа, както и след къпане.



Според д-р Мазгалджиева децата трябва да носят шапка и леки светли дрехи, а родителите да не подценяват добрата хигиена на ръцете.



Пречи ли слънцезащитният крем на витамин D?



Често срещано притеснение сред родителите е, че редовното използване на слънцезащитни продукти може да намали образуването на витамин D.



Педиатърът обаче уверява, че това не се случва.



"Макар че слънцезащитните продукти намаляват количеството ултравиолетови лъчи, които достигат до кожата, те не блокират синтеза на витамин D."



В заключение специалистът подчерта, че морската почивка е чудесна възможност за повече движение, игри и споделени моменти между родители и деца.