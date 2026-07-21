Дори събирането на тен през лятото не е достатъчно, за да ни набави нужния витамин D

Лятното слънце не е достатъчно да запълни дефицита на витамин D, установи ново проучване на Университета в Нюкасъл, публикувано в European Journal of Clinical Nutrition и цитирано от „Сайънс алърт“.

Лятото се усеща като по-здравословен сезон – с дълги дни, идеални за мач след работа или пикник в парка, за плаж и за безплатна доза витамин D от слънцето. Лятото действа като истински бутон за рестартиране на тялото и ума.

Но когато става въпрос за възстановяване на нивата на витамин D – изчерпани от стоенето дълго време на закрито и от покриващите кожата дрехи през зимата – това допълнително време на открито може да се окаже недостатъчно. Изследването установи, че дори през най-слънчевите месеци от годината недостигът на витамин D остава сред по-голямата част от проучваните хора.

„Стряскащото в тези констатации е, че нивата на витамин D не се подобриха дори през летните месеци, когато обикновено очакваме те да се възстановят“, казва Бернард Корф, изследовател в областта на храненето, цитиран от БТА.

Между декември 2024 г. и август 2025 г. Корф и неговите колеги изследват нивата на витамин D при 299 души с помощта на обикновен кръвен тест от пръста. Около половината от тях са били на възраст над 65 години, а другата половина – хора над 18 години с по-тъмен цвят на кожата.

Сред възрастните на 65 и повече години почти 55 процента са били с нива на витамин D под препоръчителния праг. Картината е още по-показателна при хората с по-тъмна кожа, където над 72 процента са били под този праг. Въпреки че тестването започва през зимата и продължава през пролетта и лятото, тези показатели почти не се променят.

Това е проблем, тъй като витамин D играе ключова роля за поддържането на здрави кости, помагайки на тялото да абсорбира калция – нещо, което е особено важно за по-възрастните хора. Той е ключов и за мускулния тонус и имунитета, а освен това може да окаже влияние и върху психическото състояние. Голям анализ, публикуван през 2022 г. в списанието Critical Reviews in Food Science and Nutrition, свързва по-високите нива на витамин D с по-малко депресивни симптоми при хора с диагностицирана депресия.

Част от учените обаче определят изследванията, свързващи витамин D с по-нисък риск от рак или диабет, като преувеличени. Проучванията по темата продължават.

За разлика от повечето витамини, витамин D е нещо, което можем както да приемаме чрез храната, така и да произвеждаме сами. Кожата ни синтезира витамин D, когато е изложена на ултравиолетови B (UVB) лъчи от слънчевата светлина.

Ето защо дефицитът често се смята за зимен проблем – по-късите дни и по-слабото слънце оставят нашите „фабрики“ за витамин D да работят под капацитета си. Новото проучване обаче предполага, че за някои хора това лятно зареждане просто не идва.

Има три ключови причини за това. Първата е възрастта: с напредването на годините кожата ни става по-малко ефективна в производството на витамин D от слънчевата светлина. Освен това по-възрастните хора често прекарват по-малко време на открито.

Пигментацията на кожата също има значение. Меланинът, който придава цвета на кожата, действа като естествен слънцезащитен крем, блокиращ ултравиолетовите лъчи. Макар че това предпазва от увреждане на кожата, то означава също, че хората с по-тъмна кожа по принцип се нуждаят от повече излагане на слънце, за да произведат същото количество витамин D, каквото би произвел човек с по-светла кожа.

Географското положение също оказва огромно влияние върху това колко слънце ви е необходимо, за да си набавите достатъчно витамин D, казват учените. Северна Великобритания, където е проведено това изследване, се намира на географска ширина, където слънчевата светлина е сравнително слаба през по-голямата част от годината и дори лятото може да не осигури достатъчно излагане на UVB лъчи за всеки.

Дори и да живеете на по-ниски географски ширини, събирането на тен може да не е безопасно по други причини. В слънчева Валенсия, Испания, изследователите са установили, че през юли трябва да седите на обедното слънце в продължение на 7 минути. Това звучи чудесно, докато не осъзнаете, че през лятото в Испания температурите могат да надхвърлят 38 градуса по Целзий – нещо, което е едновременно дискомфортно и потенциално опасно. За сравнение, през зимата там биха били необходими около 2 часа на ден на слънце, за да се задоволят нуждите от витамин D, казват учените.

Авторите на новото проучване допълват, че техните констатации оспорват общоприетото схващане, че лятното слънце е достатъчно за запълване нивата на витамин D в организма.

Важно уточнение за това проучване е, че всички 299 участници са имали ниски нива на витамин D в самото начало, а хората, които вече са приемали добавки с витамин D, са били изключени от изследването. Това означава, че резултатите не трябва да се приемат като доказателство, че половината от всички по-възрастни британци или близо три четвърти от всички възрастни от етническите малцинства страдат от дефицит на витамин D, тъй като много хора всъщност вземат такива добавки.

Но за тези, които не го правят, констатациите потвърждават това, което много експерти по обществено здраве подозират: за някои групи да разчитат единствено на слънчевата светлина просто не е достатъчно, пише „Сайънс алърт“.