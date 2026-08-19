Дъщерята на Пол Уокър присъства на прожекция на "Бързи и яростни" за 25-годишнината на филма

Медоу Уокър, единствената дъщеря на покойния актьор Пол Уокър, се събра отново със своя кръстник Вин Дизел на специална прожекция по повод 25-годишнината на първия филм „Бързи и яростни“ в Лос Анджелис. Събитието се проведе на 17 август в Westwood Village Theater, където през 2001 г. е премиерата на оригиналната продукция.

27-годишната Медоу Уокър позира с актьора и продуцент Вин Дизел, както и със звездите от поредицата Мишел Родригес и Джордана Брустър. На червения килим моделът подписа и плакат със снимка на баща си, превръщайки появата си в един от най-емоционалните моменти на вечерта.

По-късно Вин Дизел представи филма пред публиката и отдаде почит на своя дългогодишен приятел и екранен партньор. Актьорът припомни, че преди 25 години е седял в същата зала до Пол Уокър.

„Гледайте този филм и вижте къде започна това вечно братство“, каза Дизел, който трудно скри емоциите си. Той нарече приятелството си с Пол Уокър един от най-големите подаръци в живота си.

Пол Уокър загина на 30 ноември 2013 г. на 40-годишна възраст при автомобилна катастрофа в Санта Кларита, Калифорния. По това време актьорът все още не беше приключил работата по „Бързи и яростни 7“. За завършването на някои сцени продукцията използва братята му Кейлъб и Коди Уокър като дубльори.

Връзката между Медоу Уокър и Вин Дизел остава близка и след смъртта на Пол Уокър. Дизел е неин кръстник, а през 2021 г. я придружи до олтара на сватбата ѝ. Той многократно е говорил публично за силната връзка между Медоу и собственото му семейство.

Медоу Уокър вече има и собствено място във франчайза. През 2023 г. тя направи кратка поява във „Fast X“, която определи като начин да продължи наследството на своя баща. Тя участва и в юбилейната прожекция на първия филм на кинофестивала в Кан през май 2026 г.

Юбилейното събитие в Лос Анджелис даде повод и за новини около бъдещето на поредицата. Вин Дизел заяви, че снимките на финалната основна част „Fast Forever“ се очаква да започнат през декември 2026 г. Актьорът разкри, че сценарият е разработван в продължение на четири години и че окончателната му версия го е разплакала.

Universal Pictures вече е определила премиерата на „Fast Forever“ за 17 март 2028 г. Филмът трябва да постави финал на основната сюжетна линия, започнала през 2001 г. с Доминик Торето на Вин Дизел и Брайън О'Конър на Пол Уокър.