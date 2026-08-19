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Дъщерята на Пол Уокър присъства на прожекция на "Бързи и яростни" за 25-годишнината на филма

Дъщерята на Пол Уокър присъства на прожекция на "Бързи и яростни" за 25-годишнината на филма

19 Август, 2026 19:31 775 0

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Медоу Уокър подписваше постери на филмите с лицето на покойния си баща

Дъщерята на Пол Уокър присъства на прожекция на "Бързи и яростни" за 25-годишнината на филма - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Медоу Уокър, единствената дъщеря на покойния актьор Пол Уокър, се събра отново със своя кръстник Вин Дизел на специална прожекция по повод 25-годишнината на първия филм „Бързи и яростни“ в Лос Анджелис. Събитието се проведе на 17 август в Westwood Village Theater, където през 2001 г. е премиерата на оригиналната продукция.

27-годишната Медоу Уокър позира с актьора и продуцент Вин Дизел, както и със звездите от поредицата Мишел Родригес и Джордана Брустър. На червения килим моделът подписа и плакат със снимка на баща си, превръщайки появата си в един от най-емоционалните моменти на вечерта.

Дъщерята на Пол Уокър присъства на прожекция на "Бързи и яростни" за 25-годишнината на филма

По-късно Вин Дизел представи филма пред публиката и отдаде почит на своя дългогодишен приятел и екранен партньор. Актьорът припомни, че преди 25 години е седял в същата зала до Пол Уокър.

Гледайте този филм и вижте къде започна това вечно братство“, каза Дизел, който трудно скри емоциите си. Той нарече приятелството си с Пол Уокър един от най-големите подаръци в живота си.

Пол Уокър загина на 30 ноември 2013 г. на 40-годишна възраст при автомобилна катастрофа в Санта Кларита, Калифорния. По това време актьорът все още не беше приключил работата по „Бързи и яростни 7“. За завършването на някои сцени продукцията използва братята му Кейлъб и Коди Уокър като дубльори.

Дъщерята на Пол Уокър присъства на прожекция на "Бързи и яростни" за 25-годишнината на филма

Връзката между Медоу Уокър и Вин Дизел остава близка и след смъртта на Пол Уокър. Дизел е неин кръстник, а през 2021 г. я придружи до олтара на сватбата ѝ. Той многократно е говорил публично за силната връзка между Медоу и собственото му семейство.

Медоу Уокър вече има и собствено място във франчайза. През 2023 г. тя направи кратка поява във „Fast X“, която определи като начин да продължи наследството на своя баща. Тя участва и в юбилейната прожекция на първия филм на кинофестивала в Кан през май 2026 г.

Юбилейното събитие в Лос Анджелис даде повод и за новини около бъдещето на поредицата. Вин Дизел заяви, че снимките на финалната основна част „Fast Forever“ се очаква да започнат през декември 2026 г. Актьорът разкри, че сценарият е разработван в продължение на четири години и че окончателната му версия го е разплакала.

Universal Pictures вече е определила премиерата на „Fast Forever“ за 17 март 2028 г. Филмът трябва да постави финал на основната сюжетна линия, започнала през 2001 г. с Доминик Торето на Вин Дизел и Брайън О'Конър на Пол Уокър.


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