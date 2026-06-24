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Пълният отказ от захар може да се окаже по-вреден, отколкото мислим

Пълният отказ от захар може да се окаже по-вреден, отколкото мислим

24 Юни, 2026 17:59 911 3

  • захар-
  • захароза-
  • диета-
  • глюкоза-
  • здравословно хранене

Изследване показва, че тялото не приема добре пълното изключване на захарта от диетата

Пълният отказ от захар може да се окаже по-вреден, отколкото мислим - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Пълното изключване на захарта от хранителния режим може да не е толкова полезно, колкото мнозина смятат. Ново изследване, представено на годишната конференция ENDO 2026 на Ендокринното дружество, показва, че абсолютната липса на захароза – обикновената трапезна захар – може да наруши здравето на червата и да повлияе неблагоприятно на метаболизма.

През последните години препоръките за ограничаване на добавената захар се превърнаха в основен елемент на здравословното хранене. Новите данни обаче подсказват, че пълната ѝ елиминация също може да има нежелани последици.

За целите на проучването учени от Института по диабет „Дасман“ в Кувейт проследяват две групи лабораторни мишки в продължение на 16 седмици. И двете групи са хранени с нискомаслена диета, но с една съществена разлика:

  • първата група приема стандартно количество захароза;

  • втората група е на напълно беззахарна диета.

По време на експеримента изследователите наблюдават редица показатели, включително:

  • телесно тегло;

  • глюкозен толеранс;

  • инсулинова чувствителност;

  • хормонални нива;

  • възпалителни процеси в организма;

  • състава на чревната микрофлора.

Резултатите показват, че животните, които не са приемали никаква захароза, не са натрупали повече тегло, но са развили редица неблагоприятни промени в организма.

Според ръководителя на изследването д-р Рашид Ахмад пълното премахване на захарозата от нискомаслен хранителен режим може неочаквано да наруши баланса в червата и да стимулира възпалителни процеси.

Сред установените проблеми са:

  • дисбаланс на чревния микробиом;

  • повишено възпаление в червата;

  • възпалителни изменения в черния дроб;

  • нарушен контрол на кръвната захар;

  • инсулинова резистентност;

  • клетъчни промени, характерни за неалкохолната мастна чернодробна болест.

Учените подчертават, че макар вредите от прекомерната консумация на захар да са добре известни, досега сравнително малко внимание е било отделяно на ефектите от нейното пълно премахване.

Според авторите на проучването въглехидратите изпълняват важна роля за поддържането на баланса между имунната система и чревния микробиом. Именно тази сложна екосистема от микроорганизми има ключово значение за храносмилането, метаболизма и цялостното здраве.

Изследователите предупреждават, че резултатите трябва да бъдат интерпретирани внимателно. Проучването е проведено върху животни и е с продължителност само 16 седмици. Необходими са допълнителни клинични изследвания, за да се установи дали същите ефекти се наблюдават и при хора.

Освен това експериментът разглежда конкретно премахването на захарозата от нискомаслена диета. Затова резултатите не могат автоматично да бъдат пренасяни към хора, които спазват хранителни режими с по-високо съдържание на мазнини или кетогенни диети.

Специалистите смятат, че бъдещите хранителни препоръки вероятно ще се насочат не към абсолютни забрани, а към по-балансиран подход. Вместо пълно изключване на отделни хранителни групи, акцентът може да бъде поставен върху разнообразното хранене и поддържането на здравословен чревен микробиом.

По думите на д-р Ахмад тези резултати биха могли в бъдеще да помогнат за разработването на по-ефективни стратегии за профилактика и контрол на метаболитните нарушения, мастната чернодробна болест и хроничните възпалителни заболявания.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Къде в природата расте рафинирана (концентрирана захар). Плодовата захар не се брои, както и пчелния мед.

    Коментиран от #2

    18:48 24.06.2026

  • 2 Рафинирана захар няма в природата

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Но има плодове, които имат голямо съдържание на захар.
    Например, калориите в една единствена фурма са два пъти повече от калориите на две супени лъжици бяла захар. Истина е, че фурмите съдържат фибри и антиоксиданти, но въпреки това захарта е много.

    19:02 24.06.2026

  • 3 Мишел

    0 0 Отговор
    Всичко прекалено е вредно.

    19:13 24.06.2026