Капаните в менюто на големите вериги

Манията по високопротеиновите храни вече достигна и до заведенията за бързо хранене, но експерти предупреждават, че повече протеин невинаги означава по-здравословен избор.

Все повече потребители търсят ястия с високо съдържание на протеин — заради тренировки, отслабване или просто за по-дълго усещане за ситост. Това обаче не отменя нуждата да се гледат и останалите показатели в храната: калории, сол, наситени мазнини, захар и фибри.

Диетолози, цитирани от британското издание The Sun, посочват, че някои популярни храни от вериги като Макдоналдс, KFC, Domino’s, Subway и Greggs могат да съдържат значително количество протеин, но заедно с него да носят и сериозен хранителен „данък“.

Такъв пример е двойният Quarter Pounder със сирене от Макдоналдс. Бургерът осигурява около 50 грама протеин, но съдържа 749 калории, 20 грама наситени мазнини и 2,8 грама сол. Според експертите това го прави тежък избор за редовна консумация, въпреки високото съдържание на протеин.

Като по-балансирана алтернатива в менюто на веригата е посочен Crispy Sweet Chilli Chicken Wrap — с 453 калории, 21 грама протеин, 1,9 грама наситени мазнини и 1,9 грама сол. Той съдържа и известно количество салата, което добавя фибри и микроелементи, но специалистите обръщат внимание, че сосът носи и допълнителна захар.

Подобна е картината и при KFC. Zinger Stacker Burger осигурява 45 грама протеин, но идва с 813 калории и 3,7 грама сол. По-добър вариант според експертите е една порция Original Recipe Chicken Drumstick, която съдържа 179 калории и 14 грама протеин. Ако се комбинира с царевица или боб, храненето става по-балансирано.

При Domino’s голяма пица с пиле и песто може да изглежда впечатляващо със своите над 100 грама протеин, но съдържа 1813 калории, 37,7 грама наситени мазнини и 9 грама сол. Това надхвърля значително препоръчителните дневни стойности за сол и наситени мазнини. Експертите препоръчват при пица да се избира тънък блат и по-чист източник на протеин като пилешко, вместо преработени меса като пеперони и кюфтенца.

В Subway по-добрият избор е сандвич с пилешко ротисери и повече салата. Той осигурява 44 грама протеин при умерено количество калории, но и тук трябва да се внимава със солта. При Greggs като по-приемлива опция е посочен сандвич с риба тон, макар че експертите предупреждават, че белият хляб и сосовете намаляват хранителната му стойност.

Основният извод е, че надписът „high-protein“ не е гаранция за здравословна храна. Протеинът е важен за мускулите, ситостта и нормалното функциониране на организма, но когато идва заедно с много сол, мазнини, захар и ултрапреработени съставки, ползата може да бъде силно ограничена.

Специалистите съветват при избор на храна навън да се търси баланс: по-чист източник на протеин, повече зеленчуци, по-малко сосове, по-малко пържени продукти и по-ниско съдържание на сол. За повечето хора най-добрият подход остава не пълната забрана на бързата храна, а по-информираният избор и умереността.