Спират от продажба три вида човешки инсулин

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщи, че от 31 май 2027 година се преустановяват продажбите на три конкретни вида човешки инсулини на българския пазар. Институцията обявява мярката близо година по-рано, за да гарантира, че всички пациенти със захарен диабет ще имат достатъчно време да организират преминаването си към алтернативно лечение след консултация със своите лекари.

Според официалната информация, планираното спиране се отнася единствено до три лекарствени продукта за контрол на кръвната захар. Това са Actrapid Penfill 100 IU/ml, Insulatard Penfill 100 IU/ml и Mixtard 30 Penfill 100 IU/ml.

От НЗОК са категорични, че промяната засяга само тези изброени медикаменти, а здравните институции и медицинските специалисти вече са уведомени своевременно за предстоящата трансформация на пазара.

Основният съвет към хората, използващи тези инсулини, е да не прибягват до самолечение.

„Пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят лечението си“, съобщават от пресцентъра на НЗОК. Всяка стъпка занапред трябва да бъде координирана с лекуващия лекар или специалист ендокринолог, който ще назначи най-подходящата алтернатива.

Действащите в момента рецепти и протоколи за изброените продукти запазват пълната си валидност до датата на тяхното изтичане или до изрична преценка на специалиста. В случаите на активен протокол, именно лекарят ще определи какви стъпки да бъдат предприети, спазвайки всички правила за предписване.

Всички засегнати инсулинови терапии остават в Позитивния лекарствен списък и продължават да се поемат изцяло от държавата. Те подлежат на 100% реимбурсиране при условията на действащата нормативна уредба до окончателното им изтегляне от мрежата през следващата пролет.