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Ваксината срещу варицела вече е задължителна

Ваксината срещу варицела вече е задължителна

1 Юли, 2026 04:49, обновена 1 Юли, 2026 04:53 249 0

  • варицела-
  • ваксинация-
  • деца

Новата имунизация влиза в сила от 1 юли 2026 г. и обхваща всички деца, родени след 1 януари 2025 г.

Ваксината срещу варицела вече е задължителна - 1
Снимка: nmd.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От днес, 1 юли 2026 г., ваксинацията срещу варицела официално става част от задължителния Имунизационен календар на България. Промяната, регламентирана в Наредбата за имунизациите, има за цел да ограничи разпространението на вирусното заболяване сред най-малките.

Кои деца обхваща промяната?

  • Родени след 1 януари 2025 г. – имунизацията е напълно задължителна и безплатна за тях.
  • Деца на 12-месечна възраст – от днес започва реалното прилагане при децата, навършили една година.

Имунизационна схема

Министерството на здравеопазването въвежда двудозова схема за прием:

  • Първа доза: Поставя се на възраст между 12 и 15 месеца.
  • Втора доза (реимунизация): Прилага се в годината, в която детето навършва 4 години.

Важно изключение

Децата, които вече са преболедували варицела след поставянето на първата доза, няма да подлежат на реимунизация. За целта родителите трябва да предоставят съответната медицинска документация на личния лекар.

Регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната вече са изпратили официални указания до всички общопрактикуващи лекари за старта на кампанията.

Източник: Министерство на здравеопазването


България
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